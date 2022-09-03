Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumu - 3 Eylül

İmza atarken iki kere düşünün

Merkür geri harekete geçeceği için gölgeli günlerdeyiz. Kelimelerinizi dikkatli seçin. Acele karar almayın. Olayları doğru değerlendirin. İmza atarken iki kere düşünün.



3 Eylül günü Merkür ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Aynı zamanda Merkür 10 Eylül günü geri harekete geçeceği için gölgeli günlerindeyiz. İletişim sorunlarına ekstra özen göstermek gerekiyor. Kırıcı ve fevri olmayın. Empati kurun. Gereksiz tartışmalar içine girmeyin. Karşı tarafa tutamayacağınız sözler vermeyin. Kelimelerinizi dikkatli seçin. Acele karar almayın. Sebep ve sonuçları doğru değerlendirin. İmza atarken iki kere düşünün.

KAZALAR ARTABİLİR

Dünyada diplomatik ilişkilerde gerginlikler gündeme gelebilir. Ulaşım ile ilgili kazalarda artış olabilir. 5 Eylül günü Venüs başak burcuna geçecek. 29 Eylül gününe kadar hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerde daha detaycı, ciddi ve gerçekçi bir tutum içinde olacaksınız. İlişkilerin ne kazandırdığını ne kaybettirdiğini masaya yatıracaksınız. Güven ve sadakat ihtiyacı ön plana çıkacak. Daha önceden üzerinde durmadığınız detaylara daha fazla takılacaksınız. Büyük resmi görmeye çalışın. Takıntılarınızı yönetin. Aşırı analiz ederek ilişkinin doğal akışını bozmayın. Kendinizi ve karşınızdakini aşırı eleştirmekten kaçının. Katı ve acımasız olmayın. Maddi konularla ilgili karar alırken de daha ihtiyatlı olacaksınız. 6 Eylül günü Güneş ile Merkür paralel olacaklar. İletişim trafiğiniz yoğun olacak. Hayatınızda değişim yaratacak önemli kararlar alabilirsiniz. Sözleşme fırsatları önünüze gelebilir. Eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ancak karar alırken iyice düşünün. Acele etmeyin.

OLUMLU ETKİLEŞİM

9 Eylül günü Güneş ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda değişim yaratacak yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Hayatınızda önemli rolü olan erkek figürlerinden destek görebilirsiniz. Kendinizi gerçekleştirmek için önemli adımlar atabilirsiniz. Organize etme becerinizi ve yaratıcılığınızı ortaya koyarak başarı elde edebilirsiniz. Bugünü iyi değerlendirin. Bu haftanın size şans getirmesini diliyorum.

KOÇ

Sevgili Koçlar hafta genelinde günlük işleriniz, çalışma ortamınızdaki gündem veya sağlınız ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle günlük yaşamınıza yeni bir düzen getirmek isteyebilir ve bu sayede kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla evlilik, ortaklık, yanınızda çalışanlar gibi ikili ilişkilerinizde çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda hevesli çalışmanız sonucunda ani bir kazanç elde edebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğalar hafta genelinde aşk hayatınız, çocuklarınız, eğlenceli aktiviteler ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle hoşça vakit geçireceğiniz bir sürece girebilir, etrafınıza neşe saçabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla çalışma arkadaşlarınızla, yardımcılarınızla, sevgiliniz veya çocuğunuz ile aranızda çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda hobi tarzı faaliyetlere yönelerek kendinizi özgür hissettirecek yeni bir alan keşfedebilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde aileniz, ev hayatınız, taşınmaz varlıklar ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle evinizi güzelleştirme çalışmalarına girişebilir, ailenizden de destek alabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla flört ettiğiniz kişi, aracı kişiler, ailenizin yaşlı üyeleri ile aranızda çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda ev içinde özgürce istediğinizi yapabilir olmak psikolojik açıdan her zamankinden farklı hissetmenize yol açabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde kardeşler, genç akrabalar, eğitim, yurtiçi yolculuklar ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle yakın çevrenizdeki insanlarla keyifli planlar yapabilir, sizi mutlu edebilecek haberler alabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla ebeveynleriniz, yaşlı akrabalarınız, komşularınız ile aranızda çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda fikirlerinizi net bir şekilde ortaya koyarak arkadaşlarınız üzerinde vurucu etki yaratabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde maddi imkanlarınız, birikimleriniz, taşınabilir mallarınız ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle kazanım anlamında olumlu durumlarla karşılaşabilir, keyif için harcama yapmak isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla kardeşleriniz, yakın akrabalarınız veya yardımcılarınız ile aranızda çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda teknoloji alanında sergilediğiniz yetenekleriniz sayesinde üstlerinizden ani bir teklif alabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde kişisel istekleriniz, görünümünüz, sağlığınız ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle görünüşünüzle yakından ilgilenebilir, diğer insanların üzerinde iyi bir etki bırakabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla aranızda maddi bağların olduğu kişilerle, sağ kol denilen yardımcılar ile aranızda çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda farklı bir bakış açısı edinmek adına beklenmedik bir yolculuk planı oluşturabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde psikolojik sağlığınız, gizli kalmış olaylar, kontrol dışı gelişen şeyler ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle duygusal pillerinizi şarj etmek amacıyla yalnız kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla eski konular önünüze gelebilir. Geçmişinizden getirdiğiniz endişelere takılma konusunda dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda içsel enerjinizin yükselmesi sayesinde korkularınızın üzerine gitmeye hevesli bir tavır sergileyebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde arkadaşlarınız, sosyal yaşamınız veya idealleriniz ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle keyif alacağınız bir ekip çalışması içerisinde yer alabilir, sosyal konulardan yana şanslı olabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla gizli durumları paylaştığınız kişilerle, gönüllü çalıştığınız ortamlardaki insanlarla aranızda çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda yeniliklere açık insanlarla aynı ortamda bulunmanız sayesinde spontane gelişebilecek bir iş birliği fırsatı yakalayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde mesleğiniz, mevkiiniz veya hedefleriniz ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle üstlerinizle daha iyi ilişkiler kurabilir, işiniz aracılığıyla sosyal avantajlar elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla arkadaşlarınız, ekip çalışanları, idarecilerle aranızda çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda kariyerinizin yönünde sıra dışı bir atılım yapma girişiminde bulunmanız, rutin düzeninizde olumlu değişimlere kapı aralayabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde yüksek eğitim hayatınız, yabancılarla bağlantılı işler veya mahkemelik durumlar ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelebilir, içinde bulunduğunuz aktivitelerden keyif alabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla üst vasıftaki yöneticilerle, yetkili mercilerdeki kişilerle veya eşin akrabaları ile çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda macera adına çıkmak isteyebileceğiniz bir yolculuk sırasında ani bir tanışma yaşayabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde ortaklaşa kaynaklarınız, miras, kredi başvurusu, dış kaynaklı imkanlarınız ile ilgili konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle parasal durumlarla ilgili rahatlama yaşayabilir, yoğun duygular içerisine girebilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla ticaret yaptığınız kişilerle, yabancılarla, ortaklaşa para kazandığınız kişiler ile çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda aniden elinize geçecek imkanlarla yaşadığınız alanda değişim yapma şansı yakalayabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde eşiniz, ortağınız ile ilgili durumlar; davalar veya mücadelesini verdiğiniz konular öne çıkabilir. Haftanın başında Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle aşktan yana şanslı olabilir, anlaşmazlıkları çözmek adına gayret gösterebilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür retrosunun başlamasıyla imkanlarından faydalandığınız kişilerle, eşiniz veya iş birliğinde bulunduğunuz kişiler ile çıkabilecek iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonunda teknoloji konulu yarışmalara katılarak kısa seyahatler yapma fırsatı elde edebilirsiniz.