Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 31 Aralık

HAYATINIZDA DEĞİŞİM RÜZGARI ESEBİLİR

Yılın ilk haftasında Güneş ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda değişim rüzgârları esebilir, farkındalığınız artabilir. Kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz.

Yılın ilk gününde Venüs ile Plüton aynı hizada olacaklar. Aşk hayatınızda tutkulu ve paylaşımcı olacaksınız. Ancak saplantılı ve şüpheci olmayın. Kin, intikam ve kıskançlık tuzaklarına düşmeyin. Sosyal ilişkilerinizde de güç savaşlarından uzak durun. Entrika ve ihanet içinde yer almayın. Ortaya çıkacak olan krizleri etkin bir şekilde yönetin. Kendinizi açık ve net bir şekilde ortaya koyun. Arzularınızı dürüstçe dile getirin.

2 Ocak günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Geri gitmekte olan Merkür'ün de etkisiyle içe dönebilir, hayal kurabilir ve geçmişteki hatalarınızdan dolayı kendinizi affedebilirsiniz. Küs olduğunuz bir kişi ile barışmanız mümkün olabilir. Zihninize parlak fikirler düşebilir. Ancak gerçeklerden kopmayın. Yaratıcılık içeren işlerde başarılı olmanız mümkün olabilir. 3 Ocak günü Venüs kova burcuna geçecek. 27 Ocak gününe kadar hem aşk hayatınızda hem sosyal ilişkilerde daha özgür olmak isteyeceksiniz. Bireysellik ön plana çıkacak. Heyecan ihtiyacınız artacak. Sizi kısıtlayan kişilerden uzak durmak isteyeceksiniz. İlişkilerinizi gerçekçi bir şekilde değerlendireceksiniz. Ancak değişim yapmak için 21 Ocak sonrasını değerlendirmenizi öneririm. Henüz harekete geçmek için yeterince uygun bir zaman değil.

4 Ocak günü Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Haftanın en olumlu gününde kendinizi umutlu ve neşeli hissedeceksiniz. Risk alarak hayatınızda bir yenilik yapmanız mümkün olacak. İlişkilerinizde rahat bir akış içinde olacaksınız. Arzularınızın peşinden gidebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Maddi konularda da fırsatlar gündeme gelebilir. Hayattan keyif aldığınız ve eğlendiğiniz bir gün olabilir. 5 Ocak günü Güneş ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda değişim rüzgârları esebilir, farkındalığınız artabilir. Kendinizi uyanmış ve aydınlanmış hissedebilirsiniz. Yılın ilk haftasında şans sizden yana olsun.

2 - 8 OCAK HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ ;

Sevgili Koçlar haftaya başlarken gündeminizde sosyal çevre ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda harekete geçmeye başlamasıyla sosyal yaşamınız canlanabilir, arkadaşlar tarafınızdan her yerde aranan kişi olabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız daha çok kariyer yaşamınıza doğru yönelebilir. Ani bir iş teklifi sayesinde sıra dışı bir projeye imzanızı atma fırsatı yakalayabilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür kariyer evinizin bulunduğu alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle enerjinizi birden fazla işe bölüştürmek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden kafa karışıklığına karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftaya başlarken gündeminizde gelecek hedeflerinize yönelik girişimlerde bulunma isteğiniz ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla üstlerinizden destek alabilir, bu sayede daha huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız daha çok yurtdışı bazlı konulara yönelebilir. Beklenmedik hızda gelişen bir tatil organizasyonuna dahil olabilir veya eğitim programına dahil olabilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür uzak akrabalarınızla ilişkilerinizi yöneten alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle ortak kararlar almanız gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Uzlaşmacı yaklaşım sergilemeniz en iyisi olacaktır.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftaya başlarken gündeminizde yurtdışı bağlantılı iş, eğitim, seyahat planı yapma tarzı konular ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla yabancı kültürleri keşfetme adına özel bir organizasyona katılabilir, yeni tanışabileceğiniz yabancı kişileri etkiniz altında bırakabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız daha çok sağlığınızı ilgilendiren konulara yönelebilir. Aniden alabileceğiniz cesur bir karar sonucunda estetik operasyon olmak için doktorunuzla bağlantıya geçebilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür ortaklı işlerden gelir elde edebileceğiniz alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle kredi başvurusunda bulunmak için harekete geçme kararı alabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ:

Sevgili Yengeçler haftaya başlarken gündeminizde dış kaynaklardan elde edebileceğiniz maddi konular ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla kredi başvurusu durumunda olumlu sonuç alabilir veya miras tarzı ortaklı bir kaynak sayesinde maddi imkanlarınızı genişletebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız daha çok özel hayatınız veya ortaklık gibi ikili ilişkilere yönelebilir. Kendinizi sevgiliniz veya eşiniz tarafından hazırlanmış sürpriz bir planın içerisinde bulabilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür ikili ilişkilerinizi yöneten alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle işbirliği yapma adına gereken imzayı atıp, hayatınızda yeni bir döngü başlatabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftaya başlarken gündeminizde eşinizle ilişkinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla anlaşamadığınız herhangi bir konuda birbirinize karşı daha uzlaşmacı bir tavır sergileyebilir, bu sayede ilişkinizin dinamiğini de canlandırabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız daha çok iş ortamınızı ilgilendiren konulara yönelebilir. Ani bir gelişmeyle yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir ekip çalışmasının başına geçebilirsiniz. Yeniliğe açık tavrınız yanınızda çalışan kişilerin dikkatini çekebilir. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür rutin yaşamınızı yöneten alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle monotonluktan sıyrılmak adına arka arkaya programlar oluşturabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftaya başlarken gündeminizde detaylı şekilde ilgilenmeniz gereken işleriniz ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla birlikte çalıştığınız kişilerden destek alabilir , bu sayede angarya işlerden kurtulabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız aşk hayatınızı ilgilendiren konulara yönelebilir. Katılabileceğiniz bir davette aniden bir tanıştırılma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tanışacağınız kişi heyecanlanmanıza yol açabilir. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür yatırımları temsil eden bir alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle cazip görünen bir yatırım fırsatını araştırma çalışmalarına başlayabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftaya başlarken gündeminizde hobi edinme, spora başlama gibi aktiviteler ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla katılacağınız organizasyonlardan çok keyif alabilir, aynı zamanda bunlardan birinde yeni birisiyle tanışabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız ailevi konulara yönelebilir. Aile bireylerinizden biri sürpriz bir kararını duyurabilir veya evinizde radikal değişiklikler yapmaya yeltenebilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür yaşamınızı ana temalarından birini temsil eden alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle bir gayrimenkul fırsatını değerlendirmek isteyebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftaya başlarken gündeminizde evinizi, ev içi düzeninizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla evinizden daha fazla keyif alabilir, sevdiklerinize minik davetler vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız ticari iş ilişkilerinizi ilgilendiren alana yönelebilir. Radikal kararlar alabilir, bu kararlara en yakınınızdaki kişileri de dahil edebilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür planlarınızı geliştirdiğiniz alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle önemli bir anlaşmaya imza atabilir, bu sayede yeni bağlantılar kurma fırsatı yakalayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftaya başlarken gündeminizde kardeş, kuzen veya iş ilişkilerinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla aranızın soğuk olduğu yakınınız varsa, o kişiyle uzlaşma yolu bularak sorunları çözebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız maddi kazanç sağlayacak alana yönelebilir. Cesur bir girişimle kazancınızı katlayacak bir yatırım fırsatını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür maddi konuları temsil eden alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle ekstra gelir sağlayabilecek bir iş için anlaşmaya varabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftaya başlarken gündeminizde gelir ve giderleriniz arasında ne kadar denge olduğuyla ilgili konular ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla keyfi, ekstra harcamalar yapmaya başlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz konulara yönelebilir. Kendinizi daha özgür hissetmek adına hayatınıza dair sürpriz kararlar verebilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür bireysel arzularınızı temsil eden alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle yeni bir eğitim programına katılabilir, ikna gücünüzü kullanarak çevrenizdeki kişileri etki altında bırakabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftaya başlarken gündeminizde duygusal veya iş hayatınızı olumlu anlamda etkileyebilecek konular ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla dışarıdan çok çekici görünebilir, sevdiğiniz kişinin ilgisini üzerinizde hissedebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız ruhsal sağlığınızı ilgilendiren durumlara yönelebilir. Monoton giden düzeni kırmak adına korkularınızın üzerine cesaretle gidebilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür ruhsal alanında kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle düşüncelerinizi yaratım gücünüz aktifleşebilir. Bu yüzden karamsar düşüncelerden uzaklaşıp, hayallerinize odaklanmalısınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftaya başlarken gündeminizde kontrol dışı gelişen durumlar ön plana çıkabilir. Venüs'ün bu alanda hareket etmeye başlamasıyla tek başınıza vakit geçirmekten daha fazla keyif almaya başlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınız arkadaşlarınızla aranızda oluşabilecek yeni gündeme yönelebilir. Adrenalin içerikli aktivitelere katılabilir, hatta katılma konusunda herkese öncü siz olabilirsiniz. Haftanın sonunda Güneş ve Merkür aklınızda idealize ettiğiniz konuları ilgilendiren alanda kavuşacaklar. Bu kavuşumun etkisiyle sosyal sorumluluk projesi tarzında bir çalışmaya katılarak, yeni insanlarla iletişim bağlantıları kurma fırsatını yakalayabilirsiniz.