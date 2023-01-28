Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları -28 Ocak

İLİŞKİLERDE ROMANTİK BİR DÖNEM

Venüs ile ay düğümleri arasında 3 Şubat Cuma günü olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde romantik rüzgârlar esecek. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz.

29 Ocak günü Güneş ile ay düğümleri arasında olumsuz etkileşim var. Kariyerinizi yönetirken hesapta olmayan bazı engelleri aşmanız gerekebilir. Hayatınızdaki erkek figürlerinden gerekli desteği almak konusunda zorlanabilirsiniz. Babanız ile aranızda anlaşmazlık gündeme gelebilir. Kendinize güvenin. İradenizi etkin kullanın.

YENİ GİRİŞİM ZAMANI

30 Ocak günü Güneş ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Engelleri aşmak için harekete geçebilirsiniz. Cesur adımlar atabilirsiniz. Motivasyonunuz yüksek olacak. Rakiplerinizi egale ederek hedefine ulaşabilirsiniz. Spora başlamak için de uygun bir gün olacak. Aynı gün Merkür ile Uranüs arasında da olumlu etkileşim var. Hayatınıza yeni bir yön verecek kararlar alabilirsiniz. Sorunlara sıra dışı çözümler üretebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Seyahat programı yapabilirsiniz. Ticaret ile uğraşıyorsanız yenilikçi yöntemler denemeye başlayabilirsiniz.

BEKLENMEDİK GELİŞMELER

3 Şubat günü Venüs ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde olumlu rüzgârlar esecek. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Hayattan keyif almanız mümkün olacak. Sosyal aktiviteler içinde yer alabilirsiniz. Maddi bağlamda fırsat elde etmeniz de mümkün olabilir. 4 Şubat günü Güneş ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Beklenmedik ve rahatsız edici gelişmeler gündeme gelebilir. Kariyeriniz ile ilgili istikrarı korumakta zorlanabilirsiniz. Değişime ayak uydurmaya çalışın. Yerinde zamanında dozunda değişim yapın. Esnek ve gerçekçi olun. Dünyada otorite figürleri ile ilgili skandallar gündeme gelebilir. Liderlerin beklenmedik kararları vuku bulabilir. Etkilerin olumluya dönük olduğu bu haftada şans sizden yana olsun.

30 OCAK - 5 ŞUBAT HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın genelinde sosyal çevrenizi, arkadaşlıklarınızı, içinde yer aldığınız ekip çalışmalarını etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla çevrenizdeki kişilerden alacağınız destekle yeni projeler içerisine adım atma cesareti gösterebilirsiniz. İlerleyen günlerde ani bir gelişmeyle içerisinde yer aldığınız ekip çalışmasının bir süreliğine askıya alındığını öğrenebilirsiniz. Bu durum ek gelir elde etme adına sizi sıkıntıya sokabilir. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek.

Bu Dolunay'ın etkisiyle özel hayatınızda belirsiz kalmış durumlar netlik kazanabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın genelinde kariyer hayatınızı, üstlerle olan ilişkilerinizi veya gelecek hedeflerinizi etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla yöneticilerinizin desteğiyle işinizde sizi ileriye taşıyacak yeni sorumluluklar üstlenme durumunuz oluşabilir. İlerleyen günlerde kendi bireysel isteklerinize yönelip, süregelen rutin gidişatı değiştirmek adına harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bunun için çabalarken kendinize karşı toleranssız olmamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle çözülemeyen ailevi meselelerde uzlaşma sağlanabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın genelinde yurtdışı bağlantılı işlerinizi, akademik eğitim hayatınızı veya uzak akrabalarınızla olan ilişkilerinizi etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla yurtdışı bağlantılı bir eğitim programına katılmak, tatil yapmak gibi yeni girişimlerde bulunma fırsatını değerlendirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde psikolojik açıdan kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu yüzden özgür hissedebilmek adına spiritüel arayışlar içerisine girebilirsiniz. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay'ın etkisiyle belirsizliği devam eden sözleşme, anlaşma gibi durumlarınız varsa, bu konuda bir sonuca varabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın genelinde ortaklaşa veya dış kaynaklardan elde ettiğiniz gelirleri, eşinizin maddi durumunu veya sağlığınızı etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir.

Haftanın başlamasıyla gelirlerinizi arttıracak yeni bir kaynak elde etme şansı yakalayabilirsiniz. Bu sayede endişelerinizde ortadan kalkacaktır. İlerleyen günlerde çevrenizdeki kişilerin baskısı yüzünden bunalmış hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda ani çıkıştan uzak şekilde hareket etmelisiniz. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay'ın etkisiyle kazancınızı ilgilendiren konular netlik kazanabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın genelinde eşinizle veya ortağınızla ilgili konuları, iş birliği içerisinde bulunduğunuz kişilerle kurduğunuz bağlantıları etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla arkadaşlarınızın önerisiyle özel bir konuda danışmanlık almak için en doğru kişiyle çalışma şansını elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde ortaklı işlerde kontrolünüz dışında gelişmeler olması gelecek hedeflerinizi yeniden sorgulamanıza yol açabilir. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay'ın etkisiyle dış görünümünüzde değişiklikler yapma konusunda yeni kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın genelinde günlük rutin düzeninizi, yanınızda çalışan kişileri veya iş ortamınızı etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla detay gerektiren işler üzerinde uyguladığınız pratik yöntemler sayesinde üstlerinizin takdirini alabilirsiniz. İlerleyen günlerde günlük yaşamınızın monotonluğu yüzünden çıkmazda hissedebilirsiniz. Bu durumun geleceğe yönelik umutlarınızı yok etmesine izin vermemelisiniz. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek.

Dolunay'ın etkisiyle spritüal çalışmalara yönelme kararı alabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın genelinde aşk hayatınızı, çocuklarınızla aranızdaki ilişkiyi veya güncel yatırım durumunuzu etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir.

Haftanın başlamasıyla uzun zamandır odaklandığınız hobiniz konusunda yurtdışından profesyonelleşmek adına eğitim alma fırsatını yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde sevgilinizin üzerinizde baskı kurduğunu hissedebilirsiniz. Bu durum yüzünden beklenmedik, öfkeli bir çıkışta bulunabilirsiniz. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle sizi öne çıkarma potansiyeli taşıyan bir proje içerisinde yer alma konusunda netleşebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın genelinde ebeveynleriniz ile olan ilişkinizi, ev içindeki düzeninizi, veya birikimlerinizi etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla miras tarzı dış kaynaklardan elde edebileceğiniz bir kazanım elinize geçebilir. Böyle bir durumda gayrimenkul tarzı bir yatırım girişiminde bulunmak isteyebilirsiniz.

İlerleyen günlerde eşinizin beklenmedik çıkışlar yapması sonucunda ev içinde huzursuzluk oluşabilir. Bu durumu dengede kalarak çözebilirsiniz. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle iş yerindeki pozisyonunuz ile ilgili sürüncemede kalan süreç son bulabilir.

YAYLAR VE YÜKSELEN YAYLAR :

Sevgili Yaylar haftanın genelinde kardeş veya yakın akrabalarınla aranızdaki konuları, eğitim programınızı veya ticari işlerinizi etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla özel hayatınızda mantığınız ve duygularınız arasında kalmanıza sebep olan durumu çözme fırsatını yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde aşırı yoğun bir tempo içerisinde çalışmak yüzünden sinirsel gerginlik yaşayabilir, herşeye ve herkese karşı toleransınız azalabilir. Hafta sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek.

Bu Dolunay'ın etkisiyle uzun süredir devam eden hukuksal davanız bir sonuca varabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın genelinde gelirinizi, ekstra kazancınızı veya birikimlerinizi etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla zamanında yaptığınız doğru yatırımlar sayesinde elde ettiğiniz geliri toprak, arsa alma gibi yeni bir yatırım fırsatına dönüştürebilirsiniz. İlerleyen günlerde beklenmedik şekilde çocuğunuz için ekstra harcamalar yapmanız gerekebilir. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle sağlık sorununuzu çözmek adına bir süredir ertelediğiniz ameliyat olup olmama kararında netleşebilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın genelinde bireysel isteklerinizi, sağlığınızı, girişimde bulunmak istediğiniz konuyu veya iş hayatınızı etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir.

Haftanın başlamasıyla sevgilinizin desteğini arkanızda hissetmeniz sayesinde size yeni kapılar açabilecek fırsatlara adım atma konusunda cesur davranabilirsiniz. İlerleyen günlerde aile bireylerinizin üzerinizde otorite kurmaya çalışması sonucunda sıkışmış hissederseniz, bu durum isyan etmenize yol açabilir. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle birlikteliğinizin gidişatı netlik kazanabilir. Bu sayede kendinizi hafiflemiş hissedebilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın genelinde psikolojik sağlığınızı, uğraşmak zorunda kaldığınız angarya işlerinizi veya endişelenmenize yol açan konuyu etkileyebilecek olaylar gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın başlamasıyla aile bireylerinizin destek vermesiyle sizi yoran sıkıntılarınızdan kurtulma fırsatını yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde alım satım veya ticari işlerinizi yürütme konusunda beklenmedik bir engelle karşılaşabilirsiniz. Bu durum karşısında sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz. Haftanın sonunda Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, yeni bir çalışma ortamı içerisine girebilirsiniz.