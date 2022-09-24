Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 24 Eylül

DENGELİ VE KALICI İLİŞKİLER BAŞLAYACAK

29 Eylül günü Venüs Terazi burcuna geçecek. Takip eden süreçte hem aşk hayatınızda, hem de sosyal ilişkilerinizde daha şanslı olacaksınız. Dengeli ve kalıcı ilişkilere başlamak mümkün olacak.

24 Eylül günü Venüs ile Neptün arasında zorlayıcı etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde karmaşa yaşanabilir. Karar almakta zorlanabilirsiniz. Gelişmeler karşısında kafanız karışabilir. Gerçekçi olun. Aşk hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde alma verme dengesine özen gösterin. Sınırlarınızı doğru belirleyin. Maddi konularla ilgili yanılgıya düşebilirsiniz. Gereksiz harcamalar yapmayın.

BAZI AŞKLAR BİTECEK

26 Eylül günü Terazi burcunda yeni ay gerçekleşecek. İlişkilerle ilgili farkındalık yüksek olacak. Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Bazı ilişkiler için bitme riski yüksek olacak. Geriye kalan ilişkiler ise daha sağlam temellere oturmaya başlayacaklar. İlişkilerde adalet, denge ve uyum arayışı ön plana çıkacak. Dünyada diplomatik ilişkiler önemli bir sınavdan geçecek. 27 Eylül günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Karar almak için uygun bir gün. Olayları derinlemesine analiz edebilir ve daha önce fark etmediğiniz bazı gerçekleri farkına varabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. Karşınızdaki kişinin sizden ne sakladığını öğrenmek an meselesi olacak. 28 Eylül günü Mars ve Satürn arasında olumlu etkileşim var. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Hedeflerinize yönelik girişimde bulunabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmek daha kolay olacak.

SOĞUKKANLI OLMALI

Rekabet içeren konularda soğukkanlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Atacağınız adımlar ileride size avantaj getirecek. Korkularınızı aşarak harekete geçebilirsiniz. 29 Eylül günü Venüs Terazi burcuna geçecek. Takip eden süreçte hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerinizde daha şanslı olacaksınız. Dengeli ve kalıcı ilişkilere başlamak mümkün olacak. Sevdiklerinizle beraber projeler üretmeniz de mümkün olacak. Sanat ve estetik konularla ilgili girişimde bulunabilirsiniz. Adalet ve dengenin ön planda olduğu bu haftada sizlere bol şans diliyorum.

26 EYLÜL - 2 EKİM HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde evlilik, birliktelik, ortaklık tarzı ikili ilişkilerle ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle ilişkiniz ile ilgili yeni bir akış başlayabilir. İş birliği yapma konusu gündeminize gelebilir. İlerleyen günlerde ideallerinize yönelik girişimlerde kontrollü olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle ikili ilişkilerinizde daha uyumlu bir süreç başlayabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde rutin düzeniniz, çalışma ortamınız, yanınızda çalışan kişilerle ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle yoğun bir iş temposu içerisine girebilirsiniz. Yeni yardımcılarla bağlantı kurabilirsiniz. İlerleyen günlerde kariyeriniz ile ilgili kalıcı adımlar atma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle sağlığınız günden güne iyiye gidebilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde aşk ve eğlence hayatınız, hobileriniz, ek işleriniz ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili gündemler belirebilir. İlerleyen günlerde enerjinizi yararlı olacağına inandığınız konulara yönlendirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle aşk hayatınız canlanmaya başlayabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde aileniz, ev içi durumunuz veya miras hakkı ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle ev içerisinde yeni bir düzen kurmak için harekete geçebilirsiniz. Ebeveynleriniz her durumda destekçiniz olacaktır. İlerleyen günlerde çabalarınız sonucunda ihtiyacınız olan kaynağı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle evde huzurlu olacağınız bir süreç başlayabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde yakınlarınızla ilişkileriniz, ticari işleriniz, alım satım ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle yeni bir eğitim programı içerisine girebilirsiniz. Yeni ticari bağlantılar kurabilirsiniz. İlerleyen günlerde kalıcı sonuçlar sağlayabilecek konularda atılımlarda bulunabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle kardeş veya kuzenlerinizden çözüm aradığınız konularda yardım alabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde gelirler, birikimler, borç verilen paralar ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle destek aldığınız arkadaşlarınız ile birlikte yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Verdiğiniz borcu geri alabilirsiniz. İlerleyen günlerde düzenli iş yapacağınız insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle maddi durum grafiğiniz yükselişe geçebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde bireysel arzularınız, duygusal hayatınız, sağlığınız, fiziksel görünümünüz ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle canlılığınız artabilir. Yaşam kalitenizi yükseltecek girişimlerde bulunabilirsiniz. İlerleyen günlerde sevgilinizle yapacağınız ortak planlar sayesinde yurtdışı bağlantılı konularda kalıcı imkanlar yakalama şansınız oluşabilir. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle insanları etki altına alabilme potansiyeline sahip olabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde gizli gelişen durumlar, yanlışlıklar, sıkıcı işler ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniayın etkisiyle aldatıcı durumlardan sıyrılabilir, zorluklarla baş edecek gücü kendinizde bulabilirsiniz. İlerleyen günlerde paylaşılan kaynaklardan elde edeceğiniz imkanlar sayesinde gayrimenkul alanında yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle sevginizi göstermekte tutucu davranabilir, tüm ilginin karşınızdaki kişiden gelmesini bekleyebilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde arkadaşlıklar, sosyal çevre, dış faktörler ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniay'ın etkisiyle yepyeni ortamlara girerek, yeni kişilerle tanışma imkanı yakalayabilirsiniz. Umudunuzu tazeleyecek gelişmeler oluşabilir. İlerleyen günlerde yakınlarınızın aracılığıyla kalıcı anlaşmalara imza atma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle eğlenceli bir ekip çalışmasına katılarak sosyalleşebilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde mesleğiniz, üstlerle ilişkileriniz, gelecek hedefleriniz ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniay'ın etkisiyle becerileriniz sayesinde yöneticileriniz tarafından ödüllendirebilirsiniz. Kariyerinizin yönü yeniden şekillenebilir. İlerleyen günlerde detay gerektiren işlerdeki yoğun çabanız kalıcı bir maddi imkan doğurabilir. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle iş yaşamınız içerisinde yer alan kadın çalışanlardan destek alabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde ruhsal çalışmalar, hukuksal durumlar, yolculuklar ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniay'ın etkisiyle yabancı kişilerle iş bağlantıları kurabilirsiniz. Öngörüsel danışmanlık alarak türlü konularda uyanışa geçebilirsiniz. İlerleyen günlerde sevgilinize karşı cesur adımlar atarak beklentilerinizin karşılığını alma şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle keyif verecek eğitimler veya aktiviteler içerisinde yer alabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde eşin parasal durumu, harcamalar, dış kaynaklardan gelen imkanlar ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın başında meydana gelecek Yeniay'ın etkisiyle ortaklıktan elde edilen kazançlara yenisi eklenebilir. Davalık durumlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. İlerleyen günlerde gerekli şekilde hareket ederek kontroldışı görünen durumları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle korku ve endişelerinizi rahatlatacak olaylar oluşabilir.