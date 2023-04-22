Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 22 Nisan

BU HAFTA SAKIN DÜŞÜNMEDEN KONUŞMAYIN

Merkür gerilemesinde dilimize hâkim olmamız gerekiyor. Düşünmeden konuşmayın, ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Kararlarınızı hemen anons etmeyin, ağırdan alın.

Merkür gerilemesinin başladığı 22 Nisan gününden itibaren 15 Mayıs gününe kadar dilimize hâkim olmamız gerekiyor. Düşünmeden konuşmayın, ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Sabit fikirli olmayın, karşı tarafın fikirlerine saygı duyun. Kararlarınızı hemen anons etmeyin, ağırdan alın. Finansal konularda da ani kararlardan kaçının. Kendi içinize dönün, eski kararlarınızı gözden geçirin. Nerede hata yaptığınızı tespit edin. Değişim için biraz bekleyin. Akışın getirdiği fırsatları göz önünde bulundurun. Şartları zorlamayın, esnek olun.

ÖNYARGILARA DİKKAT

Önyargılarınızdan arının, belki yeni bir bakış açısı sorunlarınızı çözebilir.

Dolandırıcılık ve hırsızlık karşısında önleminizi alın. İnternetten alışveriş yaparken temkinli olun, güvenilir olmayan yerlerden alışveriş yapmayın. Borsa ve benzeri konularda aşırı risk almayın. 24 Nisan günü Merkür ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Yeni bir karar almak ve harekete geçmek için motive olabilirsiniz. Ancak Merkür Retro olduğu için ağırdan almanızı öneriyorum. İletişimin göreceli olarak rahat akacağı bu günde siz yine de düşünmeden konuşmayın. Lafın nereye gideceği belli olmaz. Yeni bir eğitime başlamayı arzu edebilirsiniz. Ancak bu eğitimin koşullarını iyice araştırın.

YAVAŞ ADIMLAR ATIN

Aynı gün Güneş ile ay düğümleri arasında olumsuz etkileşim var. Hayatınızdaki erkek figürleri ile çatışma içine girebilirsiniz. Onların size engel olduğunu düşünebilirsiniz. İradenizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Hayatın kontrolünün sizde olmadığını hissedebilirsiniz. Bırakın zaman aksın, gelecek günler arzu ettiğiniz düzeni oluşturmanız için size yeniden fırsat verecek.

25 Nisan günü Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızı yeniden yapılandırmak ve yeni sorumluluklar almak için motive olacaksınız. Ancak Merkür Retro olduğu için acele etmeyin. Sonuçları iyice değerlendirin. Eğer doğru adımları yavaş yavaş atarsanız arzu ettiğiniz başarıya ulaşmanız mümkün olacak. Bu hafta şans sizden yana olsun.