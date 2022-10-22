Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 22 Ekim

GERÇEKLERLE YÜZLEŞMENİN ZAMANI GELDİ

Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde gerçeklerden kaçmak yerine yüzleşme zamanı gelmiş görünüyor. Bitmesi gereken ilişkiler bitecek.

Astrolojik açıdan çok önemli bir haftaya giriyoruz. Adeta önümüzdeki üç ayın fragmanını izliyor gibi olacağız. 23 Ekim Pazar günü Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Aynı gün Güneş ile Venüs kavuşuyor. Satürn düz harekete geçerken, Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gerçekçi olmak ve etkileri uzun zamana yayılacak olan kararlar almak mümkün olacak. Özellikle ilişkiler ile ilgili kararlar gündemde olabilir. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde gerçeklerden kaçmak yerine yüzleşme zamanı gelmiş görünüyor. Bitmesi gereken ilişkiler bitecek. Ancak aşırı şüpheci olmayın. Paranoya ile harekete geçmeyin.

GÖLGE YÖNLERİ GÖRÜN

Güç savaşlarından uzak durun. Kıskançlık, kin ve intikam ile ilgili duygularınızı dengelemeye çalışın. Maddi konularda büyük resmi görün. Yatırım yapacaksanız mutlaka bir bilene danışın. 25 Ekim günü iki derece Akrep burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek. Venüs vurgulu bu güneş tutulması bizlere krizleri etkin yönetmemiz gerektiğini söylüyor. Kendi gölge yönlerimizi fark etmemiz ve karşı tarafı suçlamadan önce özeleştiri yapmamız gerekiyor. Güç elde etme takıntısına yenik düşmeyin. Hırslarınızı dengeleyin. Hayatınızdan neleri ve kimleri çıkartmanız gerektiğini tespit edin. Tutulma sonrasında harekete geçin. Size zarar veren alışkanlıklarınızı da elimine edin. Dünyada yer altı kaynakları, madenler, derin devlet, mafya ve komplolar ile ilgili oldukça önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ülkeler arasındaki güç savaşları belirginleşebilir. Maalesef savaş rüzgârları da daha sert esebilir. 27 Ekim günü Merkür ile Mars arasında olumlu etkileşim, Merkür ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Karar alıp harekete geçmek için motivasyonunuz yüksek olacak. Ancak önce gerçeklere hâkim olun. Fikirlerinizi insanlara zorla kabul ettirmeye çalışmayın. Zihninizden paranoya, kin, intikam, hırs içerikli düşünceleri atın.

AKIŞTA OLUNMALI

28 Ekim günü Jüpiter Balık burcuna doğru gerileyecek. Takip eden haftalarda manevi değerleriniz ve hayalleriniz ön plana çıkacak. Hayatınızda akışta olmak ve akışın getirdiği sorumlulukları taşımak önem kazanacak. Daha fedakar ve affedici olmayı tercih edebilirsiniz. Canlılara yardım ederek bu süreci değerlendirebilirsiniz. Bu haftadan itibaren yaşanacak olan bu önemli sürecin başından sonuna kadar şanslı olmanızı diliyorum.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 8. evinizde gerçekleşeceği için dış kaynaklardan elde edebileceğiniz miras, nafaka, ortaklaşa işlerden hak sahibi olma gibi maddi konular gündeminizde öne çıkabilir. Maddi imkanlar sayesinde hayatınızda yeni başlangıçlar yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Hafta ortası çözülmesi gereken konularda eşinizi veya ortağınızı ikna etmekte başarılı olabilirsiniz. Hafta sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle sağlığınıza daha özen göstermelisiniz. Aksi durumda solunum yolları ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 7. evinizde gerçekleşeceği için evlilik, ilişkiler, sözleşmeler, ortak işler, davalar gibi konularla ilgili durumlar gündeminizde öne çıkabilir. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Evliliğe ilk adımı atma söz konusu olabilir. Hafta ortası çalışma ortamınızda hızlı kararlar almanız gereken durumlarla karşılaşırsanız, doğru yönde adım atabilirsiniz. Hafta sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle karşınızdaki kişileri etki altında bırakacak konuşmalara imzanızı atabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 6. evinizde gerçekleşeceği için çalışma koşullarınızı, günlük rutinlerinizi, sorumluluklarınızı, evcil hayvanlarınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Yeni bir iş veya ekip çalışması içerisine girmek söz konusu olabilir. Ayrıca evcil hayvan sahiplenmek isteyebilirsiniz. Hafta ortası ilişkinizi geliştirmek adına partnerinize karşı açık sözlü olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle yaratıcı zihinsel becerilerinizi kullanarak her türlü sorunu çözmeyi başarabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 5. evinizde gerçekleşeceği için aşk ilişkinize, çocuklarınıza, keyif aldığınız aktivitelere dair konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Motivasyonunuzu yükseltecek eğlenceli organizasyonlara katılabilir, yeni bir ilişki başlatma kararı alabilirsiniz. Hafta ortası geçmişten bugüne gelen bir olayı çözme konusunda aile bireylerinizden destek alabilirsiniz. Bu durum endişelerinizin yatışmasını sağlayabilir. Hafta sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle ev yaşamınızı güzelleştirecek planlar içerisine girebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 4. evinizde gerçekleşeceği için ailenizi veya ev hayatınızı ilgilendiren, miras, gayrimenkul edinme gibi konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Yeni bir ev almak, taşınmak, evi yeniden dekore etmek için girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Ayrıca evden çalışma sistemine geçebilirsiniz. Hafta ortası arkadaşlarınızın da katılımıyla yeni bir eğitim alma girişiminde bulunabilirsiniz. Enerjinizi gönüllü sosyal çalışmalar için kullanabilirsiniz. Hafta sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle ebeveynlerinizi ikna etmeniz gereken konularda başarılı olabilir, kişisel gelişim çalışmalarına yönelebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 3. evinizde gerçekleşeceği için alım satım gibi ticari işlerinizi, yakın çevre ilişkilerinizi, seyahat planlarınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Yeni bir anlaşma sağlayarak imza atma sürecini başlatabilir, kardeş veya en yakınlarınızın desteğiyle gelecek vaat eden girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta ortası maddi getiri sağlayacak işlerde kendinizi ortaya koyma şekliniz üstlerinizin dikkatini çekebilir. Hafta sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle dikkatinizi birden fazla konuya odaklamak isteyebilir ve bunda başarı sağlayabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 2. evinizde gerçekleşeceği için gelir giderlerinizle, yatırımlarınızla, sahip olduğunuz mallarınızla ilgili konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Yeni bir iş kurma veya yeni bir yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu dönem öz değerinizi yükseltecek çalışmalar yapmak para enerjisini çok iyi çalıştırabilir. Hafta ortası yabancılarla yapılacak ortaklaşa işlere imza atabilir, önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Hafta sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle tüm dikkatinizi ticari faaliyetlerinizi ilgilendiren plan veya projelere yönlendirebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 1. evinizde gerçekleşeceği için hayatınızın her alanında yeni başlangıçlar yapma şansı yakalayabilirsiniz. Bu dönem içerisinde yeni bir amaç belirleme, ilişkide boyut atlama ,iş değişikliği yapma gibi farklı konularda insiyatif kullanmak güçlenmenize yol açacaktır. Hafta ortası enerjinizin yükselmesiyle kontrol dışı gelişen durumlara hızlıca müdahale edebilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle açık sözlülüğünüzle istediğiniz her konuda insanlar üzerinde etki yaratabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 12.evinizde gerçekleşeceği için gizlenmiş durumlar, kontrol dışı gelişen olaylar, psikolojik sürecinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Bu dönemde spritüal çalışmalara katılmak isteyebilir, hatta danışmanlıktan öte eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Hafta ortası geleceğe dair olan hedeflerinizi açıkça ortaya sunmanız durumunda eşinizin veya ortak iş yaptığınız kişilerin desteğini arkanıza alabilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle dikkatinizi bazı angarya işleri çözmeye vermeniz gerekebilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 11. evinizde gerçekleşeceği için arkadaşlık ilişkilerinizi, sosyal çalışmalarınızı, geleceğe yönelik ideallerinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Bu dönemle birlikte sosyal yaşantınız daha fazla aktifleşebilir. Yeni tanıyacağınız kişiler sayesinde yaşamınız renklenebilir. Hafta ortası ekip çalışmalarında gösterdiğiniz beceriklilik sayesinde terfi etme şansını yakalayabilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle aynı düşünceyi paylaştığınız kişilerle grup aktivitelerine katılmak isteyebilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde Güneş tutulmasının etkileri altında olacaksınız. Tutulma 10. evinizde gerçekleşeceği için kariyerinizin yönünü, prestijinizi, gelecek hedeflerinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Yeni başlangıçlar yapma adına güçlü kişileri arkanıza alabilir, iş kurma girişiminde bulunmak isteyebilirsiniz. Hafta ortası inandığınız şeylerin uğrunda savaş verdiğinizi göstererek sevdiğiniz kişinin kalbini kazanabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili hızlı kararlar almanız gerekebilir. Haftanın sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle iş teklifi alabilir, hatta kısa sürede anlaşmaya varabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Tutulma 9. evinizde gerçekleşeceği için uzakları, uluslararası işlerinizi, hukuksal konularınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Bu dönemde seyahat amaçlı pasaport, vize başvurularında bulunabilir, yeni bir akademik eğitim programına katılabilirsiniz. Hafta ortası aile içi anlaşmazlıklara pratik çözümler getirerek ortaklaşa paylaşılması gereken kaynaklar konusunda hakkınızı elde edebilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle farklı yerler keşfetmek adına yeni seyahat rotaları belirleyebilirsiniz.