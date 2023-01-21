Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 21 Ocak

HAYATA ANLAM KATACAK KARARLAR ALINACAK

Merkür ile ay düğümleri arasında 22 Ocak günü olumlu etkileşim var. Hayatınıza anlam katacak yeni kararlar alabilirsiniz. Daha önceden almış olduğunuz kararları uygulamaya geçebilirsiniz.

22 Ocak günü itibariyle yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Seyahat programı yapabilirsiniz. Daha önceden almış olduğunuz kararları uygulamaya geçebilirsiniz. Ticaret ve anlaşmalar açısından da olumlu bir gün olacak. 23 Ocak günü Venüs ile Satürn aynı hizada olacaklar. aşk hayatınızda gerçekleri farkına vardığınız bir gün olacak. Tamam mı devam mı sorusunu yanıtlamanız gerekebilir. İlişkinize dair daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi baskı altında ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

KORKULARI AŞMALI

Monotonluktan dolayı sıkılabilirsiniz. İlişkiye dair korkularınızı aşmanız gerekebilir. Kendinize dönün, gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun. Hayattan keyif alacağınız aktiviteler içinde yer alın. Kendinizi sevin. Kendi değerinizi bilin. Sosyal çevrenizden veya sevgilinizden destek beklemek yerine kendi yolunuzda ilerleyin. Bu sayede ilişkilerinizin daha kalıcı ve istikrarlı olması mümkün olacak.

25 Ocak günü Güneş ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Keyifli bir gün olacak. Kendinizi daha umutlu ve neşeli hissedebilirsiniz. Cesur adımlar atabilirsiniz. Olaylara geniş perspektiften bakmanız mümkün olacak. Sınırlarınızı aşabilir, yeni bir proje başlatabilirsiniz. Hayatınızdaki erkeklerden destek görebilirsiniz. Kariyerinizde daha avantajlı olabilirsiniz.

27 Ocak günü Venüs balık burcuna geçecek. 20 Şubat gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde olumlu bir akış devrede olacak. Daha fedakar ve affedici olabilirsiniz.

KEYİFLİ BİR DÖNEM

Hayattan daha fazla keyif alabilirsiniz. Maddi açıdan da daha avantajlı olabilirsiniz. İlişkilere dair hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Yaratıcılığınızı daha rahat ortaya koyabileceksiniz. Özellikle sanat ile uğraşanlar için avantajlı bir dönem olacak. Sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceksiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız da mümkün olabilir. Gökyüzünün olumlu mesajlar iletmeye başladığı bu haftada şans sizden yana olsun.

23 - 29 OCAK HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız bireysel istek ve arzularınızdan yana açık olabilir. Uzun zamandan sonra çok keyifli geçecek bir organizasyona katılabilirsiniz. Bu organizasyonda yeni tanışacağınız bazı insanlar aracılığı ile hayatınızda yeni başlangıçlar yapma fırsatını elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde kariyer hayatınızı hareketlendirecek gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Üstlerinizden beklenmedik anda yeni bir pozisyon için teklif alabilirsiniz. Bu sayede kazancınız artabilir. Haftanın sonunda ise, arkadaşlarınızla bir araya gelmek için harekete geçebilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız ruhen kendinizi besleyebileceğiniz alanlardan yana açık olabilir. Gelecek hedeflerinize yönelik üzerinde çalıştığınız planlarla ilgili girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu girişimin zamanla gelişmesi sayesinde iş hayatında daha üst bir konumda yer alma fırsatını elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde yurtdışı bağlantılı eğitim, seyahat, ticari yaşam gibi alanlarda bazı sürpriz gelişmeler meydana gelebilir. Bu gelişmeler sayesinde kendi isteklerinizi gerçekleştirmek adına önünüz açılabilir. Haftanın sonunda ise, annenizin arkanızdaki desteği sayesinde kazancınızı arttıracak imkanlarla karşılaşabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız sosyal organizasyonlar içerisinde yer almaktan yana açık olabilir. Bir süredir yurtdışı ile ilgili tatil veya eğitim alma amaçlı araştırmalar içerisinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın da sizi desteklemesi sonucunda idealinizdeki planı gerçeğe döndürme fırsatını yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde dış kaynaklardan bir miktar gelir elde edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu beklenmedik haber endişelerinizin son bulmasına yol açabilir. Haftanın sonunda ise, vize veya oturum izni alma gibi başvurularda bulunmak için harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ:

Sevgili Yengeçler yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız güçlü kişilerle veya üstlerinizle kurduğunuz bağlantılardan yana açık olabilir. Bir süredir ortaklık veya dış kaynaklardan gelebilecek imkanlar konusunda bir belirsizliğin içinden geçmiş olabilirsiniz. Bu belirsizlik son bulabileceği gibi aynı zamanda sizi memnun edecek miktarda bir gelir elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde eşinizden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Bu teklif sayesinde iç motivasyonunuz oldukça yükselebilir. Haftanın sonunda ise, harcamalarınızı yeniden yapılandırmak adına girişimde bulunmak isteyebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız eşinizin, sevgilinizin veya ortağınızın size karşı tutumundan yana açık olabilir. Uzun zamandır devam eden bir hukuki süreciniz varsa, yaşadığınız stresi sevdiğiniz kişiden alacağınız destek ile alt edebilirsiniz. İlerleyen günlerde işiniz ile ilgili sürpriz bir teklif alabilirsiniz. Bu teklif sayesinde kendi ekibinizi kurarak yeni bir statü fırsatını elde edebilirsiniz. Haftanın sonunda ise, iş birliği içerisinde bulunduğunuz kişilerle kendinizi göstermeniz gereken bir davete katılmanız gerekebilir. Bu davette enerjinizin gücü başkalarının dikkatini size yönlendirmesine yol açabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız angarya işlerinizin kolaylaşması, yanınızda çalışan kişilerin desteğini almaktan yana açık olabilir. Uzun zamandır günlük yaşantınız içerisinde yer alan sorumluluklarınız dolayı yorgun hissediyor olabilirsiniz. Dış kaynaklardan elde edebileceğiniz imkanlar sayesinde bazı sorumlulukları üzerinizden atabilirsiniz. İlerleyen günlerde özel yaşamınızda ani bir gelişme olabilir. Sevgiliniz tarafından mutlu edici bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Haftanın sonunda ise, yoğunlaşmanız gereken işler için enerjinizi kullanmanız gerekebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız ek işlerden, ziyafetlerden veya sosyal aktivitelerden yana açık olabilir. Bir süredir aklınızda sevdiğiniz kişiyle küçük bir kaçamak yapma isteği bu aralar yeniden canlanabilir. Kendinizi bir anda romantik bir tatilin içerisinde bulma fırsatını elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde aile içerisinde aniden ortak bir karar alma durumu kendini gösterebilir. Bu karar alma durumu vasiyet veya miras gibi maddi konulardan kaynaklanabilir. Haftanın sonunda ise, yurtdışı bağlantılı bir yatırım fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yatırım girişiminde kararlı bir tutum sergileyebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız ev hayatınızdan, aile veya kan bağı olan akrabalarınızla ilişkilerinizden yana açık olabilir. Bir süredir işlerinizi evden yürütüyor olabilirsiniz. Bu durumu değiştirecek fırsatı yakalayabilir, kendinize yeni bir düzen kurabileceğiniz küçük bir ofis kiralayabilirsiniz. İlerleyen günlerde kardeşiniz veya en yakınınız olarak gördüğünüz birisinin evlilik kararı aldığını öğrenebilirsiniz. Bu sürpriz haber sizi oldukça heyecanlandırabilir. Haftanın sonunda ise, evinizi güzelleştirmek adına küçük girişimlerde bulunabilir, bu girişim ile ilgili eşinizden maddi destek alabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız alım-satım konularından, ticari işlerden veya anlaşmalardan yana açık olabilir. Bir süredir ek gelir elde etmek adına bazı yatırım girişimleri içerisinde olabilirsiniz. Bu girişimin sonucunda istediğiniz geliri elde ederek işlerinizi büyütme fırsatını yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde birlikte çalıştığınız kişilerden birinden sevindirici bir haber alabilirsiniz. Bu haber sizin de hızlı kararlar almanıza yol açabilir. Haftanın sonunda ise, eşinizin isteğini kırmayıp, birlikte keyifli bir tatile çıkmak için harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız gelir elde etme, var olan geliri arttırmaktan yana açık olabilir. Bir süredir aklınız evde yapılması gereken tadilatlara yönelmiş durumda. Bireysel arzularınızı göz önünde bulundurarak gerekli olan tüm tadilatları en iyi şekilde yaptırtma imkanını elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde sevgilinizden ummadığınız bir teklif alabilir ve bu teklifi hiç düşünmeden kabul edebilirsiniz. Bu sayede aşk hayatınız yeniden hareketlenebilir. Haftanın sonunda ise, yanınızda çalışan kişilerin sizin adınıza mücadele verecek olması özgüveninizin yükselmesine yol açabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız duygusal hayatınızın ve bireysel girişimlerinizin sonuç vermesinden yana açık olabilir. Uzun zamandır aklınızda farklı farklı konularda planlar oluşturuyor olabilirsiniz. Bu planları hayata geçirebilmek için atacağınız adımlar hayalinizden de öte fırsatlarla karşılaşmanıza neden olabilir. İlerleyen günlerde aile bireylerinizden birinden sürpriz bir haber alabilirsiniz. Bu haber sayesinde tüm psikolojik endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Haftanın sonunda ise, kendinizi sevgiliniz ile birlikte eğlenceli bir ortamda bulabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni haftaya olumlu etkiler altında giriş yapıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde şansınız sağlık durumunuzun iyiye gidişinden ve sıkıntılardan arınmadan yana açık olabilir. Uzun zamandır öngöremediğiniz bazı konularla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kazancınızın artması veya yeni olanaklar elde ederek bu durumdan kurtulma fırsatını yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde çevrenizden olan birisinden sürpriz bir iş birliği teklifi alabilirsiniz. Bu teklif sayesinde özgür çalışma şansını elde edebilirsiniz. Haftanın sonunda ise, aile bireylerinizle birlikte keyifli zaman geçirmek için hızlıca eyleme geçebilirsiniz.