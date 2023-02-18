Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 18 Şubat

KRİZLERİ ETKİN YÖNETEBİLEN HUZURA KAVUŞUR

19 Şubat günü Venüs ile Plüton aynı hizada olacaklar. Eğer krizleri etkin yönetirseniz ilişkilerinizde arzu ettiğiniz değişim sürecini başlatabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız da mümkün olabilir.

18 Şubat günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kendinizi daha iyimser ve umutlu hissedebilirsiniz. Hayatınıza yeni bir yön verecek kararlar alabilirsiniz. Sorunları geniş perspektiften bakarak çözebilirsiniz. Size şans getirecek sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir. Bir seyahat programı yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

TAKINTILI OLMAYIN

19 Şubat günü Venüs ile Plüton aynı hizada olacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerde güç savaşlarından kaçının. Takıntılı ve paranoyak olmayın. Kin tutmayın. İntikam almayın. Kıskançlığınızı kontrol altına alın. Eğer krizleri etkin yönetirseniz ilişkilerinizde arzu ettiğiniz değişim sürecini başlatabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız da mümkün olabilir. Maddi konularda da daha fazla güç elde edebilirsiniz. 20 Şubat günü balık burcunda yeniay var. Manevi değerleriniz ön plana çıkacak. Kendinizi daha affedici, fedakar ve akışta hissedebilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gidebilirsiniz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Hem bireysel hem toplumsal açıdan yaralarımızı sarmak mümkün olacak.

20 Şubat günü Venüs koç burcuna geçiş yapacak. 17 Mart gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde yeni başlangıçlar gündemde olacak. Daha cesur ve kararlı olabilirsiniz. Arzularınızı açık ve net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Hayattan daha fazla keyif alabilirsiniz. Ancak bencil olmayın. karşı taraf ile empati kurun. Başkalarının haklarına karşı duyarlı olun.

OLUMSUZ ETKİLEŞİM

22 Şubat günü Merkür ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim, Merkür ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Karar alırken acele etmeyin. Düşünerek hareket edin. Fevri olmayın. Fikir kavgasına girmeyin. Daha sonradan pişman olacağınız kararlar almayın. Eğer bu enerjiyi dengelemeyi başarırsanız hayatınıza yeni bir yön verecek kararlar alabilirsiniz.

20 - 26 ŞUBAT HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle sizi endişeye sürükleyen konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Bu konularda bir çözüm arayışı içerisine girebilirsiniz.

Atacağınız her yeni adım psikolojik olarak rahatlamanıza yol açabilir.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle genel olarak daha keyifli hissetmeye başlayabilirsiniz.

Odağınızı tamamen kendi istek ve arzularınızı gerçekleştirmeye doğru çevirebilirsiniz.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var . Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden etkilenerek hızlı kararlar almaktan kaçınmalısınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle arkadaşlık ilişkilerinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Çevrenizdeki kişilerle bir araya gelerek gönüllü yardım çalışmalarına katılmaya karar verebilirsiniz.

Böyle bir girişimde bulunmak manevi anlamda size iyi hissettirecektir.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle bir süre yalnız kalıp sevdiğiniz şeylerle ilgilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Odağınızı bu alana çevirmek ruhen kendinizi beslemenize yol açabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Kariyer hayatınızla ilgili farklı bir yöne ilerlemeyi düşünürsenizde, bu değişikliği aniden yapmamalısınız.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniy meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle iş yaşamınızdaki güncel durum gündeminizde ön plana çıkabilir.

Üstlerinizden görebileceğiniz destek sayesinde yeni projeler için adım atma cesaretini yakalayabilirsiniz.

Bu adım işinizdeki pozisyonunuzu sağlamlaştırabilir.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle arkadaşlarınızla bir araya gelip sosyalleşme ihtiyacınız artabilir.

Odağınızı keyif alabileceğiniz aktivitelere çevirmek genel yor gunluğunuza iyi gelebilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. İnsanlar hakkında acele yargılara varmamaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle yurtdışı bağlantılı seyahat,eğitim veya ticari hayatınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Hakkınızı aramak adına hukuksal bir süreç başlatma kararı alabilirsiniz. Böyle bir durumda davanın süreci çok hızlı ilerleyebilir.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle sizi daha mutlu edeceğini düşündüğünüz hedefler peşinde ilerlemeye başlayabilirsiniz.

Odağınızı bu alana çevirmek kendinizi daha güçlü hissetmenize sebep olabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. İçsel korkularınıza yenik düşüp acısını keskin sözler söylerek çevrenizden çıkarmamalısınız.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle ortaklaşa veya dış kaynaklardan gelebilecek maddi konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Uzun zamandır hedeflediğiniz bir konu için kredi başvurusunda bulunabilir veya bu hedef için dış kaynaklardan destek alabilirsiniz.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle uzak akrabalarınızla bir araya gelip, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Odağınızı insanlarla sosyalleşmeye çevirmek iyi hissetmenize yol açabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Özel yaşamınızla iş yaşamınız arasında kalma durumunda sinirlerinize hakim olmalı, ani çıkışlar yapmaktan uzak durmalısınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle özel hayatınız ile ilgili içerisinde bulunduğunuz durum gündeminizde ön plana çıkabilir.

Eşinizle birlikte ailenizi büyütmek, taşınmak gibi önemli bir konuda yeni kararlar alma aşamasına gelmiş olabilirsiniz.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle dış kaynaklardan elde edebileceğiniz imkanlar sayesinde maddi gücünüzü genişletebilirsiniz.

Odağınızda maddi konuların olması kendinizi daha güvende hissetmenize yol açabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Çalışma arkadaşlarınıza veya altınızda çalışan kişilere karşı daha toleranslı olmanız gerekebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle rutin düzeninizi etkileyebilecek konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Yeni bir ekip çalışmasına dahil olabilir ; bu sayede günlük düzeninizde değişim yapmanız gerekebilir.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle özel hayatınızda keyifli bir sürece girebilirsiniz.

Odağınızı sevdiğiniz kişiye döndürmenin karşılığını ilgi ve sevgi görerek alabilirsiniz.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Yanlış bir yatırım yapmamak adına aykırı bir girişim içerisine girmemelisiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle sevgiliniz veya çocuğunuzla ilgili konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Yeni bir ilişki içersine girebilir, var olan ilişkinizde bir adım daha ileriye gitme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle sağlığınız olduğundan daha iyiye gidebilir. Bu sayede kendinizi daha keyifli hissedebilirsiniz.

Odağınızı işe vermeniz durumunda çalışma kapasiteniz artabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. İş birliğinde bulunduğunuz kişilere karşı patavatsız çıkışlar yapmamalısınız.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle ev veya aile yaşantınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Ev içine yeni bir düzen getirme girişiminde bulunabilir veya ebeveynleriniz ile birlikte önemli ortak kararlar alabilirsiniz.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle aşk hayatınız renklenmeye başlayabilir.

Odağınızı sosyalleşmeye çevirmek yeni birisiyle tanışmanıza vesile olabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Yakınlarınıza kızmanıza sebep olacak bir durum oluşursa, herşeye rağmen ani reaksiyon göstermemeye çalışmalısınız.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle kardeş veya yakınlarınızla aranızdaki konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Birlikte kısa seyahatler yapma amaçlı planlar geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle evinizde vakit geçirmek keyifli hissettirecektir.

Odağınızı ailenizle birlikte olmaya, ev içerisinde küçük değişimler yapmaya yönlendirebilirsiniz.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Sık fikir değiştirme olasılığına karşılıl acele kararlar almamalısınız.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle kazancınızla ilgili konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

Daha fazla para kazanmak adına ekstra çıkabilecek bir işi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle yakınlarınızla keyifli planlar yapma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Odağınızı yeni bir eğitim programına çevirmeniz, daha ileride bu eğitim sayesinde kazanç elde etmenize yol açabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Bireysel isteklerinize aile bireyleriniz karşı çıksa bile isyan etmeden, orta yolu bulmaya çalışmalısınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın ilk gününde Balık burcunda Yeniay meydana gelecek.

Bu Yeniay'ın etkisiyle hayatınızda yenilikler yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kiminiz dış görünümünde değişiklik yapmak isteyebilir, kiminizse iş veya özel hayatında yeni başlangıçlara adım atmak isteyebilir.

Ardından Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle gelirinizi arttırabilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Odağınızı ekstra yapabileceğiniz işlere çevirmek yepyeni kazanç kapılarını aralamanıza neden olabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gerekense tek bir konu var. Kaygılı düşüncelerin üzerinizde sinirsel gerginlik yaratmasına izin vermemelisiniz.