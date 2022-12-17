Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 17 Aralık

Hayatın akışını değiştirecek kararlar zamanı

Merkür ile Uranüs, Venüs ile Ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Sorunlara farklı açıdan bakabilir, çözüme ulaşabilirsiniz.

18 Aralık günü Merkür ile Uranüs, Venüs ile Ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sorunlara farklı açıdan bakabilir, çözüme ulaşabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmanız ve sosyal çevrenizi değiştirmeniz mümkün olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kariyerinize yeni bir yön verecek sözleşmeler kapınızı çalabilir.

NEŞELİ VE UMUTLU

20 Aralık günü Jüpiter koç burcuna geçiş yapacak. Mayıs ayına kadar girişimlerinizde daha cesur hareket edeceksiniz. Kendinizi daha coşkulu, neşeli ve umutlu hissetmeniz mümkün olacak. Hayatınızdaki haksızlıklar karşısında daha güçlü mücadele edeceksiniz. Harekete geçmek ve hedeflerinize ulaşmak için daha fazla motive olacaksınız. Ancak rekabet arzunuzu ve öfkenizi dizginlemeniz gerekebilir. Kibirli, fanatik ve fütursuz olmayın. Düşünmeden harekete geçmeyin. Öfkenizi etkin yönetin. Dünyada girişimcilik bağlamında radikal gelişmeler gündeme gelebilir. Devletler ekonomi bağlamında cesur kararlar alabilir. Bazı ülkeler din ve inançlarla ilgili konularda yenilikçi tutumlar içine girebilir. 22 Aralık günü Güneş ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim, Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Yeni bir ilişkiye yelken açmanız mümkün olacak. Mevcut ilişkinizde ise daha fazla özgürlük isteyeceksiniz. Ancak aşırı risk almaktan ve arzularınızı abartmaktan kaçının. Makul olmayan beklentiler içine girmeyin. Yeni bir yatırım yapmanız da mümkün olabilir. Bir uzmana danışarak kar zarar analizini iyi yapmanızı öneriyorum.

İLETİŞİM KRİZLERİ

23 Aralık günü Oğlak burcunda Yeniay var. Hayatınızı yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Özellikle kariyerinize yönelik atılımlar yapmanız mümkün olabilir. Sorumlulukları etkin taşımanız mühim olacak. Yeni bir düzen inşa etmek ve daha başarılı olmak için motive olacaksınız. Merkür'ün gölgeli günlerinin Mars Retro ile birleştiği bu haftada iletişim krizlerine dikkat edin.

19 - 25 ARALIK HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle bireysel konularda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca isteklerinizi gerçekleştirmek adına iyi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle iş hayatınızı ilgilendiren konular gündeminizde öne çıkabilir. Yeni bir işe başlama veya bir üst pozisyona yükselme gibi imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece üstlerinize karşı yüksek beklentiler içerisine girmemeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru sürpriz prim elde etmek gibi maddi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu motivasyon sayesinde iş performansınızda da dikkat çekici derecede artış gözlemlenebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle size sıkıntı yaratan,angarya işlerin kolaylaşması konusunda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca psikolojik açıdan şifa verebilecek etkilerle karşılaşabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle yurtdışı bağlantılı iş, eğitim veya seyahat ile ilgili konular gündeminizde öne çıkabilir. Yabancı kişilerle ticari anlamda yeni iş bağlantıları kurabilir, yeni bir tatil programı oluşturma girişiminde bulunabilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece karşınızdaki kişiyle sıkıntı yaşamamak adına gereğinden fazla hoşgörü göstermemeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru kendi istekleriniz doğrultusunda radikal bir karar alabilirsiniz. Bu karar sonucunda yabancı kültürden insanlar tanımak adına farklı grup çalışmalarına katılabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle sosyal çevrenizi genişletebilme konusunda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca sosyal sorumluluk projeleri için gönüllü çalışabilir, aynı zamanda eğlenceli organizasyonlara da katılım sağlayabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle ortaklaşa veya dış kaynaklardan elde edeceğiniz maddi konular gündeminizde öne çıkabilir. Borç, kredi alma veya miras hakkı edinme durumu içerisine girebilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece imkanlarınız dışında elde edeceğiniz maddi fırsat konusunda savurgan davranmamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru kazancınızla beklenmedik bir alanda yatırım yapma isteği duyabilir, ayrıca bu alanda eğitim alma girişiminde bulunabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle gelecek veya kariyer hedeflerinizi büyütebilme adına şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca çalışma temponuzu geliştirebilir, sorumluluk üstleneceğiniz projelerde yer alabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle ortağınız, eşiniz veya sevgilinizle aranızda uzlaşmanız gerekebilecek yeni konular gündeminizde öne çıkabilir. İş birliği yapma teklifi alabilir, hatta bu konuyla bağlantılı danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece karşınızdaki kişinin söylemleri karşısında aşırı iyimser bir tavır sergilememeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru arkadaşlarınızdan sürpriz bir hamle gelmesi sonucu kendinizi sanatsal aktiviteler içerisinde bulabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle yurtdışı bağlantılı iş, eğitim, seyahat konularında şansınız açılabilir. Önümüzdeki 5 ay boyunca hayatınızın anlamını çözmeye odaklanabilir, bu gayede belli bir amaca hizmet eden grup çalışmalarına katılabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle günlük sorumluluklarınız, çalışma ortamınızdaki olası gelişmeler gündeminizde öne çıkabilir. Daha yoğun bir çalışma temposu içerisine girebilir, hatta ekip çalışmasını yöneten kişi konumunu üstlenebilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece yanınızda çalışan kişilere karşı aşırı tolerans gösteren bir tutum sergilememeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu teklif sayesinde günlük rutin yaşamınızı rahatlatacak şartlar kendiliğinden oluşabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle imkanlarınız dışında elde edebileceğiniz maddi konularda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca elinize geçme ihtimali olan miras gibi kazanımlar sayesinde endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle yeni bir yatırım girişiminde bulunma, ek iş yapma gibi konular gündeminizde öne çıkabilir. Keyifli bir organizasyonda tanışabileceğiniz birisiyle kısa sürede flört etmeye başlayabilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece karşınızdaki kişiye karşı yüksek beklentiler içerisine girmemeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru uzakta yaşayan tanıdıklarınızla birlikte ortaklaşa bir tatil organize edebilir, uzun zamandan sonra bu buluşmanın gerçekleşecek olması sizde heyecan yaratabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle ortaklaşa işler içerisine girme konusunda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca ilişkisi devam edenlerdenseniz evlilik kararı alabilir; yalnızsanız kendinizi yeni bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle ailevi veya ev içi yaşamınızı ilgilendiren bir konu gündeminizde öne çıkabilir. Ebeveynlerinizle ortak kararlar alma ihtiyacı duyabilir hatta bu kararlardan biri ev değiştirmek ile ilgili olabilir. Yeniay günlerinde sadece karşınıza çıkabilecek fırsatları müsrifçe harcamamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru beklenmedik bir maddi hak sahibi olduğunuzu öğrenebilir, bu sayede evinizi güzelleştirecek girişimlerde bulunabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle çalışma ortamınızı veya şeklinizi ilgilendiren konularda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca yoğun çalışma şartlarınızda esneme olabileceği gibi, birlikte çalıştığınız kişiler tarafından desteklenebilirsiniz. Yeniayın etkisiyle kardeş veya en yakınlarınızı da ilgilendiren bir konu veya ticari yaşamınızın durumu gündeminizde öne çıkabilir. Yeni iş bağlantıları içerisine girerek şansınızı yeni bir sektörde denemek isteyebilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece başkalarının düşüncelerinden etkilenerek boyunuzdan büyük işlere kalkışmamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru eşiniz tarafından sizi iyi hissettirecek bir sürprizle karşılaşabilir, kendinizi bir anda eşinizle birlikte romantik bir kaçamak yaparken bulabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle aşk ve sosyal yaşamınızı ilgilendiren konularda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca keyifli aktivitelere katılabilir, bu sayede sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Sevgiliniz hayatınızı kolaylaştıracak girişimlerde bulunabilir. Yeniayın etkisiyle birikim veya kazancınızı ilgilendiren durumlar gündeminizde öne çıkabilir. Özellikle birikiminizi yeni bir yatırım aracı olarak kullanma girişiminde bulunabilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece aşırıya kaçan keyfi harcamalar yapmamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru çalışma arkadaşlarınızdan alacağınız destek sayesinde yeteneklerinizi çekinmeden sergileme fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle taşınmaz varlıklar veya ev değişimi gibi konularda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca ailenizin desteğini arkanıza alabilir, bu sayede itibarınız daha değerli hale gelebilir. Yeniayın etkisiyle bireysel girişimlerde bulunma isteği gündeminizde öne çıkabilir. Dış görünüşüzde küçük değişimler yapmak için harekete geçebilir, yeni bir beslenme programı oluşturabilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece boyunuzu aşacak harcamalar yaparak ailenizin tepkisini çekmemeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığınız hobinizi dijital alanda işe çevirme fırsatını yakalayabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle kısa seyahatler oluşturma veya kısa eğitimler alma konusunda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca sizi rahatlatacak haberler alabilir, size ek gelir sağlayabilecek bir iş sözleşmesine imza atabilirsiniz. Yeniayın etkisiyle psikolojik sağlığınızı veya angarya gibi gördüğünüz işlerinizi ilgilendiren konular gündeminizde öne çıkabilir. Gizli saklı yürütülen olaylar önünüze düşebileceği gibi kontrol dışı gelişebilecek olaylarda harekete geçmenize yol açabilir. Yeniay günlerinde sadece zorluklar karşısında yarı yolda rehavete kapılmamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru önem verdiğiniz kişinin beklenmedik teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Bu teklif tüm ilgi ve sevgi beklentinizi karşılayabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar 20 Aralık'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle parasal kazanım veya birikimi yatırıma dönüştürme konusunda şansınız açılabilir. Önümüzdeki beş ay boyunca yeteneklerinizi sergilemeniz durumunda kazanç grafiğiniz oldukça iyi bir düzeyde yükselebilir. Yeniayın etkisiyle ekip veya gönüllü çalışmalar içerisine girmek gündeminizde öne çıkabilir. Arkadaşlarınızla yeni planlar oluşturabilir, yepyeni organizasyonlara katılabilir hatta bu sayede yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Yeniay günlerinde sadece her şeyi bilir tavrı içerisine girmemeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru bir anda kardeş veya en yakınlarınızın maceraperest planları içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu planın bir parçası olmak uzun zamandan sonra çok keyifli hissetmenize yol açabilir.