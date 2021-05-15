Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 15 Mayıs

BAŞAK DEĞİŞİM YAY EVLİLİĞİN EŞİĞİNDE

Güneş ile Plüton arasındaki olumlu etkileşimle birlikte hayatları değiştirecek önemli astrolojik etkiler var. Sosyal çevresini değiştirmek üzere olan Başak burcu, hayallerinizin peşinden gitmek için kendini daha cesur hissedecek. Sürprizlere açık olması gereken Yay burcu her an evlilik kararı alabilir.

Bu hafta hayatınızı değiştirebilecek astrolojiler etkiler var. 17 Mayıs günü Güneş ile Plüton arasındaki olumlu etkileşim, değişime yönelik harekete geçebileceğinize işaret ediyor. Kendini daha derin ve tutkulu hissedebilirsiniz. Odaklanma gücünüz ve araştırma beceriniz sayesinde yeni projelerde başarılı olabilirsiniz. İlişkilerinizde de tutku ve paylaşım ön planda olabilir.

SEVGİ ZAMANI

18 Mayıs günü Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerde tesadüf gibi görünen ancak hayatınızı derinden etkileyecek karşılaşmalar söz konusu olacak. İlişkilerde hedefinize ulaşmanız daha kolay olacak. İçiniz sevgi ile dolup taşabilir, yaratıcılığınız da yüksek olabilir. Doğada vakit geçirmek de böyle bir günde çok iyi gelebilir. 20 Mayıs günü Venüs ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. İlişkilerde gerçekçi ve önemli adımlar atabilirsiniz. Yeni bir uzun ilişkiye başlayabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızla iletişime geçebilirsiniz. İlişkilerde emniyet ve sadakat ön planda olacak. Aynı gün Güneş ikizler burcuna geçecek. Dünyada ve hayatınızda iletişim ön plana çıkacak. Ulaşım, eğitim, ticaret, seyahat gibi konularla ilgili önemli gelişmeler olmaya başlayacak. 21 Mayıs günü Güneş ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Hayatınızı idare ederken aşırı risk almayın. Fazla maceraperest olmayın. Aşırı iyimserlik sonucu makul olmayan bir karar alabilirsiniz. Kibir ve aşırılıktan uzak durun.

ŞİDDET OLAYLARI

Dünyada fanatizm bazlı şiddet olayları olabilir. Liderler aşırı risk içeren kararlar alabilirler. Dini mekanlar ve konularla ilgili ekstrem olaylar gündeme gelebilir. Uluslararası hukuk ve adalet konuları ile ilgili tatsızlıklar yaşanabilir. 26 Mayıs günü gerçekleşecek olan yay burcundaki ay tutulmasına yaklaştığımız bu haftada hayattaki değerleriniz, inançlarınız ve felsefeniz ile ilgili konular git gide ön planda olmaya başlayacaklar. Neye inandığınız ve adalet ihtiyacınız ile ilgili krizleri sağduyu ile yönetmeniz gerekiyor.

KOÇ

Haftanın ilk gününde aileniz ve yaşam alanınız ile ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Eviniz ile ilgili bir tadilat-değişikli düşünüyorsanız bu zamanlar sizin için uygun diyebilirim. Ayrıca aile bireyleriniz ile birbirinizle daha fazla vakit geçirme isteğiniz olabilir, annenizle vakit geçirmek ruhsal olarak sizi besleyecektir. Duygularımızı en rahat, en yumuşak şekilde ifade ettiğimiz bir zamandasınız. Sevdiklerinize yakın olmak, onlara sarılmak, kucaklaşmak ve temas halinde olmak isteyebilirsiniz. Aileniz ve büyüklerinizle eski günleri yad etmek hoşumuza gider. Aynı zamanda sosyalleşme, arkadaşlarınızla vakit geçirme isteğiniz artacaktır. Bu zamanlara çocuklarla vakit geçirmek onlarla aktiviteler yapmak size iyi gelecektir. İkili ilişkinizde partnerinizde duygusal yoğunluğunuz artacaktır. Diğer bir yandan gündeminizde sağlık ve günlük rutinleriniz olabilir. Kişisel bakım ve ev işleri ile ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Günlük rutinleriniz ile ilgili sorumluluk duygunuz artacaktır. İş yerinizde gergin zamanlar olduğunda sakin kalmak sizin açınızdan daha olumlu olacaktır. Temizlik için uygun bir haftadasınız. Bu süreçte olduğunuzdan daha detaycı, titiz olabilirsiniz.Öte yandan içsel anlamda depresyon, hayattan keyif alamama ya da biraz yalnız kalma isteğiniz olabilir. Kitap okumak size iyi gelecektir.Bağışıklık sistemi ve bağırsaklarla ilgili olduğu için, detoks yapmak, aynı şekilde bedeni toksinlerden temizlerken ruhu da fazlalıklardan arındırmak için çok uygundur. Kısa seyahatler, yakın akraba, kardeşleriniz ile birlikte yapacağınız planlar gündeminizde olabilir. Kapnmanın ardından bu kısa seyahatler size iyi hissettirecektir. Ayrıca gündeminizde eğitim ile ilgili konularınız var ise burda da bir hareketlilik söz konusu.

BOĞA

Bu hafta iletişim şekliniz daha duygusal bir şekilde olabilir.İnsanlarla olan iletişiminiz daha derin olacağından yüzeysel konuşmalardan rahatsız olabilirsiniz. Yakın akrabalar,komşu ve kuzenlerle olan iletişiminizde bu hafta gündeminizde olabilir.Malum pandemi sürecinde hepimiz hoş sohbetlere hasret kaldık. Pandemi yasağının kalkmasının ardından yapacağınız kısa seyahatler ile ilgili planlar yapabilirsiniz. Aileniz ve sevdiklerinizle kendinizi daha da güvende hissedeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Biraz kendi kendinize kalıp kendi iç dünyanıza çekilerek dış dünyaya olan tutumunuzu değerlendirebilirsiniz. Sahip olduklarınıza daha da sağlam bağlanacaksınız. Aynı zamanda kadınlarla olan ilişkilerinizde sizi pozitif yönden etkileyecktir. Hafta sonuna doğru duygusal olarak daha enerjik hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek, eğlenmek, çocuklarla aktiviteler yapma isteği olacaktır.

İKİZLER

Maddi konularınız gündemde olacak. Kendi kazançlarınız ile ilgili şanslı bir dönemdesiniz. Güçlü iletişim yönünüz bu bağlamda size fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda yakın çevreniz ile iletişiminizde de yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Kısa mesafede yapmak istediğiniz seyahatler için planlarınızı şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi sosyalleşme isteğinizden alıkoyamayacak ve ailenizle daha çok vakit geçirmek isteyeceksiniz -ki bu sizi duygusal açıdan yüzeysellikten daha derine indirecektir. Sevdiklerinizde vakit geçirmek,kısa seyahat planları ve kazançlarınızla alakalı daha kalıcı gelişmler sözkonusu. Güneş'in İkizler burcuna geçisi ile şanslı bir döneme giriyorsunuz.Kendinizi konuşarak ya da yazarak ifade edebileceğiniz rahat bir ay var önünüzde.Adeta Güneş gibi parlayan bir yapıda olacaksınız. Kendinizi çok rahat ortaya koyarak öne çıkarmak istediklerinizi çok rahat çıkartabilirsiniz. Kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda güçlü ve kuvvetli hissedeceksiniz.

YENGEÇ

Duygusallığınız yüksek diyebilirim. Etrafınızda bu duygusal halinizi oldukça hissettireceksiniz. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken nokta duygu alış verişinizde kendi dengenizi bozmamanız. Unutmayın önce siz. Duygusal açıdan derinlerde bir ruh halindeyken kazançlarınız ile ilgili gelişmeler sizi daha haraketli yapacaktır. Kazançlarınız ile ilgili olumlu gelişmeler sözkonusu. Aynı zamanda sevgi bağlarınızın hareketleneceği bu dönemde yakın çevre,yakın akraba, kuzen ve kardeşlerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Birlikte seyahat planları yapabilirsiniz. Bununla birlikte sizin için önemli konularda duygu ve hislerinizle içgüdüsel bir iletişim tarzı sergileyebilirsiniz. Tatlı dilinizle istediğiniz her şeyi çok rahat ifade edebilirsiniz. Hafta genelinde duygu yoğunluğunuz yüksek diyebilirim. Annenizle olan ilişkinizde olduğundan daha da kuvvetlenecektir. Güneş'in İkizler burcuna geçisi ile başkalarının hakkınızda konuşması ile ilgili bir gündeminiz olabilir. Buna karşın ikili ilişkilerinizde kuvvetleneceksinizdir. İkili ilişkilerde görünmeyeni ortaya çıkartmak konusunda şanlısınız, rüyalarınıza bu dönemde dikkat edin çünkü rüyalarınız bilgi niteliğindedir.

ASLAN

Bir kenara çekilip biraz dinlenmek, kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz.İnzivada kalmak,egodan arınmak için değerli zamanlardır. Bu dönemde isteklerimiz peşinde koşmak sizi yorabilir. Biraz akışta kalmalısınız.Haftanın ilk günleri kendinize kalmalı ve dinlenmelisiniz. Zaten hafta ortasında daha hareketli ve detaycı bir görünüme bürüneceksiniz. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız,iniş çıkışlarımızı net bir şekilde yaşayacaksınızdır. Aşırı hassas,alıngan ve değişken olabilirsiniz.O nedenle iletişim şeklimize dikkat edelim.Hislerimizle kendimizi ifade etmek isteriz. Aynı zamanda haftanın gündeminde parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabiliriz.Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemeliyiz. Sonradan pişman olacağımız alışverişlerden kaçınmalıyız. Paranın değerini bilmeli, bütçemizi korumaya çalışmalıyız. 21 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçisi ile sosyal çevrenizde hareketlilik verecektir. Sosyal çevrenizde de yüksek enerjili insanlar olacaktır. Aynı zamanda renkli karakterlerle karşılaşacağınız bir süreçtesiniz.

BAŞAK

Arkadaşlarınızla daha fazla duygusal bağlamda iletişim halinde olmak isteyebilirsiniz. Onlarla özel paylaşımlar için uygun bir hafta. Özellikle kadın arkadaşlarınızla olan iletişiminiz size daha iyi gelecektir ve kadınlarla olan iletişiminiz daha etkin olacaktır. Sosyal yönünüzün korumacı tarafı baskın olabilir. Hafta ortası ile birlikte daha detaycı olan tarafınızı bırakıp biraz daha derin bir yapıya bürünebilirsiniz. Kendi dünyanızda kalmak isteyebilirsiniz. Mental olarak zihninizi dinlendirmelisiniz. Duygusal açıdan daha kapalı bir hale bürünebilirsiniz. Hayatınızda olup biteni değerlendirme yapacağınız bir hafta. Hislerinizin de kuvvetleneceği bu dönemi iyi değerlendirin. Kendinizi etrafınızdaki insanlara daha sempatik göstereceğiniz bu süreçte duygusal iletişiminiz çok güçlü olabilir. Güneş'in İkizler burcuna geçisi ile kariyer bağlamında güçleneceğiniz bir ay sizleri bekliyor. Özellikle medya, iletişim, halkla ilişkiler, sözlü ya da yazılı iletişim alanlarında şanslı bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Kariyeriniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Özel hayatınız da her zamankinden fazla göz önünde olabilir. Çalışma arkadaşlarınızda duygusal bağlamda iletişiminiz güçlenecek ve empati yönünüz gelişecektir. Aynı zamanda sosyal çevrenizde de hareketlilik sözkonusu. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek size iyi gelecektir. Onlara olduğunuzdan daha fazla destek verir tavırda olabilirsiniz. Aynı zamanda hayallerinizle alakalı destek alıyorsunuz. Hareketli başlangıç yaptığınız haftayı biraz dinlenerek, kendinize kalarak bitirmeyi tercih edeceksiniz. Ruhsal açıdan beslenmek, yalnız kalmak size iyi gelecektir. Bu dönemde gizli düşmanlıklarınız ile alakalı duyumlar alabilirsiniz. Güneş'in İkizler burcuna geçisi ile sosyal medya bağlamında verimli bir süreçtesiniz demektir. Özellikle kendini ifade ettiğiniz alanlarda çok büyük alanlara yayılabilme potansiyeline sahip olacaksınız. Ayrıca eğitim gündeminizde destekleyen bir konum. Eğitim almak, bilgi ve araştırma ile ilgili gündemleriniz destekleniyor.

AKREP

Bu hafta duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif davranışlar sergileyeceksinizdir. Çünkü dini duygularınız, adalet, hak anlayışınız artacak. Hukuksal konularda bir probleminiz var ise gündeminiz bu olacaktır. Ama duygu olarak ilahi adalete güveninizin yoğun olduğu bir hafta. Aynı zamanda içsel olarak uzak yollara seyahat isteğiniz olabilir. Pandemi nedeniyle bu pek mümkün olmasada zihinsel seyahatler size iyi gelecektir. Merak ettiğiniz konularda araştırma yapmak, okumak gibi. Ayrıca kariyerinizle alakalı da detaylı çalışmalar yapacağınız, yarım kalan işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlayacağınız bu süreçte arkadaş çevreniz ile ilgili hareketli bir hafta sizi bekliyor. Onlarla daha çok sır paylaşabilir, sizin için önemli olan derin duygularınızdan onlara bahsedebilirsiniz. İletişiminizin sizi dönüştürebileceği bir sürece giriyorsunuz. Otorite figürleri ya da eşinizden maddi bağlamda şanslı bir süreç diyebiliriz.

YAY

Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış şeyleri kurcalayabilir, eski can sıkıcı konuları gündeme getirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi zorlayabilirsiniz. Kuşku, öfke, kin ve kıskançlığınız artabilir. İntikam duygunuz kendini gösterebilir. O nedenle kontollü olmalı ve akışta kalmalısınız. Tamamen kendi hayatınıza odaklanmalısınız. Çünkü hafta ortası ile birlikte kendinizi geliştirmek adına yapacağınız aktiviteler gündeminizde olabilir. Eğitim ve yurtdışı ile ilgili planlarınızda destekleniyorsunuz. Bunun yanı sıra kariyeriniz ile ilgili canlılık sizi heyecanlandıracak ve o derin duygu durumundan çıkacaksınız. Siz coşkulu ve eğlenceli bir insansınız. Kariyer hayatınız ile ilgili daha göz önünde olacağınız iyi gelişmeler sözkonusu. Zaten yüksek olan empati yönünüz bu hafta daha da güçlenecektir. İnsanlarla olan iletişiminize ve ikili ilişkilerinize fazlasıyla önem vereceksiniz. Değişik arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Aynı zamanda iş bağlamında ortaklıklar gündeminizde olabilir.

OĞLAK

Eşinizin ya da partnerinizin duygu dünyasına yakın olmak isteyebilirsiniz. Ancak onun iniş, çıkışlarından etkilenip,tepkisel davranmasına anlam veremeyebilirsiniz. Eşiniz yada partneriniz sizin için daha önemli bir hal alabilir. Duygu yoğunluğunuz nedeni ile karmaşadan uzak kalmak adına kibarlığı, nazikliği elden bırakmadan iletişiminizi kontrol altında tutmalısınız. Negatif ya da pozitif yönü ile kadın figürler ile bu dönemde yüzleşmeler yaşanabilir. Bu tarz yüzleşmelerde kontrollü olmak sizin için faydalı olacaktır. Duygusal durumunuz nedeni ile başkalarının kaynakları (eş) ve ortaklı kaynaklara karşı olan sahiplenici tutumunuz çatışmaya sebep olabilir. O nedenle kendinizi duygusal bağlamda kontrol altında tutmalısınız. Ayrıca yurtdışı seyahatleri ile ilgili planlar yapabilir. Uzak akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Eğitim öğretim konuları ile ilgili gündeminiz var ise bu bakımdan şanslı bir haftadasınız. İş hayatınız ve günlük rutinlerinize verdiğiniz enerji çoğalacak. Çalışma hayatınızda daha çok konuşma yolu ile iletişim kuracaksınızdır. Bu dönemde daha detaycı olmanız olası bir durum.

KOVA

Duygusal yoğunluğunuz olabilir. Bu yoğunluğu bastırmamalısınız. Bastırmanız sizi çok fazla eleştirici bir hale getirebilir. O nedenle bu süreçte kendinizi kişisel bakım ve ev ile ilgili hijyen konuları ile meşgul edebilirsiniz. Ayrıca sağlık bağlamında da dikkatli olmanız gereken bir hafta içerisindesiniz. Hafta ortasına doğru eşiniz veya partneriniz ile iletişiminizin daha akıcı olacağınız gözlemleyebilirsiniz. Ortaklık gibi işbirlikleri gündeminizde var ise detaylı bir gözlem yapacaksınızdır. Buna karşın maddi açıdan miras yada banka yolu ile gelişmeler sözkonusu olabilir. 21 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçişi ile bu dönemde kendi yaş grubunuz ile olan iletişiminiz daha etkin halde olacaktır. Aynı zamanda hobiler edinebilir, bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız ile ilgili duygu yoğunluğunuz fazla olacaktır.

BALIK

Aşk hayatınıza ve çocuklarla olan ilişkilerinize çok yüksek bir enerji ile başlıyorsunuz. Romantizmin en tepelerinde olacaksınız. Bu duygu bağlamında sizi çok besleyecek. El becerileriniz var ise bu hafta bu konular ile ilgili yaratıcılık tarafınızda yüksek denilebilir. Aynı zamanda günlük rutinleriniz ve sağlığınız ile ilgili daha dikkatli olacağınız bir haftadasınız. Daha derin değil de daha yüzeysel hareket edebilirsiniz.Eşiniz ile birlikte çeşitli aktiviteler planlayabilirsiniz. Ortaklı iş durumunuz var ise ortağınızla var olan işiniz ile ilgili yeni projeler ortaya koyabilirsiniz. Güneş'in İkizler burcuna geçişi ile aileniz ile birlikte vakit geçirme sohbet etme isteğiniz artacaktır. Onlarla iletişim içinde olmak duygusal açıdan sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Aile bireyleri arasında nahoş durumlar var ise arabuluculuk yapmanın tam zamanı.