Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 15 Ekim

YENİ BİR AŞKA

ADIM ATMANIN

TAM ZAMANI

Hayatında kimse olmayanlar için 19 Ekim Çarşamba günü Venüs ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Aşk hayatınızda yeni bir başlangıç yapmanız mümkün olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

16 Ekim günü Merkür ile Jüpiter paralel olacaklar. Neşeli ve umutlu hissedebilirsiniz. Alacağınız kararlar sayesinde başarıya ulaşabilirsiniz. Olayları geniş perspektiften bakarak değerlendirmeniz mümkün olacak. Seyahat programı yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. 18 Ekim günü Güneş ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda yeni bir başlangıç için adım atabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Kendinizi daha cesur hissedeceksiniz.

KEYİFLİ BİR DÖNEM

19 Ekim günü Venüs ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Aşk hayatınızda yeni bir başlangıç yapmanız mümkün olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Mevcut ilişkideki sorunları etkin bir şekilde çözebilirsiniz. Hayattan keyif aldığınızı hissedeceksiniz. Sosyalleşebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Yaratıcılığınızı rahatça ortaya koyabilirsiniz. Maddi konularda inisiyatif kullanabilirsiniz. Ancak aynı gün Güneş ile Plüton arasında olumsuz etkileşim olduğu için, ilişkilerde güç savaşlarından kaçının. Kin, intikam, kıskançlık ve manipülasyon karşısında önleminizi alın. İçinizdeki hırsa ve öfkeye yenik düşmeyin. 20 Ekim günü Venüs ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Aşk hayatınızda aşırı şüpheci olmayın. Kıskançlığınızı dizginleyin. Karşı tarafa psikolojik baskı yapmayın. Sosyal çevrenizdeki entrikalara karşı önleminizi alın. Maddi konulardaki krizleri etkin yönetin. Dünyada diplomatik ilişkilerde güç savaşları ayyuka çıkabilir. Savaş rüzgarları daha sert esmeye başlayabilir. Liderler arasındaki güç savaşları daha belirgin olabilir.

UNUTKAN OLUNABİLİR

Aynı gün Merkür ile Neptün paralel olacaklar. Her duyduğunuza inanmayın. Bilgi kirliliği had safhada olabilir. Neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt edin. Dalgınlık ve unutkanlık karşısında önleminizi alın. Neye imza attığınıza dikkat edin.

Astrolojik açıdan oldukça önemli yaklaşık üç aylık bir süreç başlamak üzere. Bu yol ayrımında aydınlık tarafta kalmaya özen gösterin.

17 - 23 EKİM HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde ikili ilişkilerinizde veya iş birliği yaptığınız kişilere karşı ortak konularda insiyatifi elinize almak isteyebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerinizi eyleme çevirip hakkınızı elde etmek için çabalayabilirsiniz. Aynı zamanda çabanız konusunda eşiniz veya sevgilinizin desteği de size yardımcı olabilir. Haftanın ortasında birlikte çalıştığınız üst pozisyondaki kişilerle olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Bu aralar güç çekişmesine girmek size kaybettirebilir. Haftanın sonunda odağınız dış kaynaklardan elde edeceğiniz kaynaklara yönelebilir. Sezgilerinizin ne söylediğine kulak kabartmalısınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde çalışma ortamınızda dinamizm artabilir. Tamamlamanız gereken işlerde hızlı şekilde harekete geçebileceksiniz. Haftanın ilk günlerinde ekstra iş yapma konusunda girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Yeni deneyimler sayesinde yeni kazanç kapıları aralanabilir. Haftanın ortasında yabancılarla yapılan işlerde anlaşmazlığa düşülebilir. Bazı kişiler tarafından kışkırtılmak istenebilirsiniz. Durumu kontrol atında tutmaya çalışmak gerilmenize neden olabilir. Haftanın sonunda odağınız sevdiğiniz kişiye yönelebilir. Birlikte romantik bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde yeni aktivitelere katılmak için harekete geçebilirsiniz. Özellikle spor dallarına yönelmek enerjinizi yukarıya çekebilir. Haftanın ilk günlerinde özel hayatınızı ilgilendiren isteklerinizde ısrarcı olmaya yatkınlık gösterebilirsiniz. Sevgilinizle aranızdaki buzlar tamamen eriyebilir. Haftanın ortasında ortaklı kazanç sağladığınız kişilerle anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Konu yatırımla ilgiliyse bugünlerde risk almamalısınız. Haftanın sonunda odağınız mecburen yanınızda çalışan kişilerle ilgili konulara yönelebilir. Mütevazılığiniz sayesinde işler kolaylaşabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde ailevi konularda atak ve kararlı davranmaya yatkın olabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde psikolojik olarak güçlü hissetmeniz sayesinde ev içi oluşan sorunları halletmek adına kontrolü ele almak isteyebilirsiniz. Bu süreçte ebeveynlerinizden de tam destek alabilirsiniz. Haftanın ortasında eşiniz ve aileniz arasında uzlaşma sağlanması gereken konular ortaya çıkabilir. Bu durum üzerinizde baskı hissetmenize yol açabilir. Haftanın sonunda eğlenceli aktivitelere katılarak haftanın yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Aktivite içerisinde yaratıcı yönlerinizi de keşfedebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde girişimci davranarak yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Hırsınız olumlu sonuçlar doğurabilir. Haftanın ilk günlerinde idealinizi eyleme döndürmek adına yakınlarınızın aracılığı ile önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz. Kardeşinizle birlikte ortak planlar da geliştirebilirsiniz. Haftanın ortasında çalışma ortamınızda uzlaşmazlıklar yaşanabilir. Despot davranmaktan kaçınmalısınız. Aynı zamanda rutin düzeninizde aksamalar olabilir. Haftanın sonunda aile bireyleriniz ile birlikte keyifli vakit geçirmek iyi hissetmenize yol açacaktır.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde maddi durum grafiğinizde yükselişe geçebilirsiniz. Cesur yatırımlara adım atma isteği duyabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde yöneticilerinizden alacağınız destek sayesinde kendinize olan güveniniz perçinleşebilir. Bu sayede işinize çok daha tutkuyla bağlanabilirsiniz. Haftanın ortasında harcamalar yüzünden partnerinizle tartışma içerisine girebilirsiniz. Tartışma esnasında kışkırtıcı tavırlar sergilememeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonunda empati kurarak yaklaşmanız durumunda yeniden ilişkinizde uyum yakalayabilirsiniz. Bu sayede zihnen de rahatladığınızı hissedebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde kendinizi her zamankinden daha canlı, enerjik ve iddialı hissedebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde yurtdışı bağlantılı bir eğitim programına veya seminere katılma girişimde bulunabilirsiniz. Bu girişim aynı zamanda yeni bir çevre edinmenize yol açabilir. Haftanın ortasında istekleriniz ebeveynlerinizinkilerle ters düşebilir. Böyle bir durumda sert çıkışlar yapmaktan uzak durmalısınız. Haftanın sonunda yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz önemli bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde kontrol ünüz dışında gelişen olaylar bir anda değerlendirmeye değer bir fırsata dönüşebilir. Haftanın ilk günlerinde korkularınızdan bağımsız şekilde harekete geçebilmek psikolojik anlamda güçlenmenize yol açabilir. Partnerinizin ilgisi sizi yalnızlık hissinden uzaklaştırabilir. Haftanın ortasında alım satım veya ticari yaşamınızı ilgilendiren bir konuda arkanızdan gizli işlerin yürütüldüğü fark edebilirsiniz. Böyle bir durumda aşırı hırsa kapılmadan hareket etmelisiniz. Haftanın sonunda kendinizden emin tavırlar sergileyerek, herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde sosyal yaşamınız renklenebilir. Katılacağınız organizasyonlar sayesinde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde yakın bir arkadaşınızla ortaklaşa bir girişimde bulunabilirsiniz. Gönüllü yapacağınız çalışmalar size fırsat yakalama olarak dönebilir. Haftanın ortasında çevrenizden bazı kişilerle güç çekişmeleri içerisine girebilirsiniz. Olayları ölüm kalım meselesi haline getirmeden hareket etmelisiniz. Haftanın sonunda meditasyon tarzı spritüal çalışmalara katılarak ruhunuzu dinlendirme şansı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde kariyerinizin yönünü belirleyebilecek heyecan verici fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde çalışma arkadaşlarınızın güçlü desteğiyle yönetici pozisyonuna atanabilirsiniz. Statü değişimi hayata daha tutkuyla bağlanmanıza neden olabilir. Haftanın ortasında annenize karşı bireysel istekleriniz yüzünden baskıcı bir tutum sergileyebilirsiniz. Bu tutumda kalmak işlerin karışmasından başka işe yaramayacaktır. Haftanın sonunda arkadaşlarınızla eğlenceli programlar planlamak keyfinizi yeniden yerine getirebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde ruhsal konularla ilgilenebilir hatta bu konuları içeren gezi programlarına katılma girişiminde bulunabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde sevgilinizden gelebilecek cesur ve samimi adımlar sayesinde uzun zamandır çözmeye çalıştığınız sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Haftanın ortasında psikolojik açıdan çaresiz hissetmenize yol açan düşüncelere aklınız takılıp kalabilir. Böyle bir durumda odağınızı farklı bir alana çevirmelisiniz. Haftanın sonunda ideallerinize kapı aralayacak harika bir iş fırsatıyla karşılaşabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde sağlığınıza gereken önemi vermelisiniz. Zorlukları ardınızda bırakacak adımlar atma şansı yakalayabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde ailevi bir konunun çözüme ulaşması sayesinde hakkınız olan maddi imkanlara sahip olabilirsiniz. Bu imkanlar maddi durumunuzun iyileşmesine yol açabilir. Haftanın ortasında arkadaşlar arasında çıkabilecek bir tartışma nedeniyle endişeye kapılabilirsiniz. Böyle bir durumda sert bir tutum takınmak yerine uzlaşmacı olmaya çalışmalısınız. Haftanın sonunda hayalleriniz ile ilgili haberci rüyalar görebilirsiniz. Ne dilediğinize her zamankinden daha çok dikkat edin, her an gerçeğiniz olabilir.