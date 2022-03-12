Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 12 Mart 2022

HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK KARAR VAKTİ

17 Mart günü Merkür ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Farkındalığınız artabilir. Yeni düşünceler zihninize dolabilir. Bu sayede hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz.

13 Mart günü Güneş ile Neptün kavuşacak. Kalbinizin sesini dinleyin, ancak gerçeklik ile bağlantınızı tamamen koparmayın. Yeteneğinizi kullanarak sorunlara çözüm üretebilirsiniz. Hayatınızda alma-verme dengesini kurun. Aksi halde suiistimal edilebilirsiniz. Affetmenin ve fedakarlığın dozunu iyi ayarlayın. 16 Mart günü Güneş ile düğümler arasında olumlu etkileşim var. Aynı zamanda Venüs ile Satürn paralel olacaklar. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Ancak kuru kalabalıkta yer almaktan ziyade gerçekten güvendiğiniz kişiler ile etkileşimde olun.

İLİŞKİLER SÜZGEÇTE

İlişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Yürümeyen ilişkiler bitiş noktasına gelebilir. Hepsinden önemlisi kendi değerinizi bilin. Çevreden gelen haksız eleştirileri ciddiye almayın. 17 Mart günü Merkür ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Farkındalığınız artabilir. Yeni düşünceler zihninize dolabilir. Bu sayede hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Sorunlara sıra dışı çözümler bulabilirsiniz. Özgür hissetmek isteyeceksiniz. Sizi geçmişe bağlayan zincirleri kıracaksınız. 18 Mart günü başak burcunda Neptün vurgulu bir dolunay var. Aynı zamanda Güneş ile Plüton arasında olumlu etkileşim mevcut olacak. Olayları ve kariyerinizi detaylı analiz etmeniz mümkün olacak. Mevcut sorunları çözüp yola devam etmek isteyeceksiniz. Ancak gerçekçi olmanız gerekiyor. Sizi yanılgıya itecek kişiler ve olaylar gündeme gelebilir. Eğer büyük resmi görmeyi ve detaylara da hakim olmayı aynı anda başarırsanız kazançlı çıkacaksınız.

ADİL OLMA SORGUSU

Dünyada sağlık sektörü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Tarım, toprak ürünleri ile ilgili gelişmeler gündemde önemli bir yer tutabilir. Ülkemizin komşu ülkelerle ilişkilerinde zorlayıcı durumlar ortaya çıkabilir. Değişim rüzgarlarının esmekte olduğu bu haftada ayaklarınızı yere sağlam basması gerekiyor. Hangi konuda değişim yapmaya çalışıyorsanız o konuda gerçekçi olmalısınız. Dünyada eşitlik, hak, adalet ve hukuk konuları ile ilgili gelişmeler yaşanırken, kendi hayatınızda ne kadar adil olduğunuzu sorgulamanız gerekiyor.

KOÇ;

İş ortamı günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız.

18 Mart Cuma Günü Başak burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte çalışma hayatınız ve birlikte iş yaptığınız kişiler konusunda bir takım durumlar söz konusu olabilir.

BOĞA

Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olanlar çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekorasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Herşey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen birtakım olaylar var ise gözlemde kalın. Birtakım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından Olumlu gelişmeler var değerlendirin. Dolunay ile birlikte aşk, ikili ilişkiler ve hobileriniz konusunda harekete geçme zamanı. Gökyüzü 'sahne önünde ol' diyor.

İKİZLER

İkili ilişkiler, keyif, mutluluk, huzur, cinsellik, hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kendi karalarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yenildiği, yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilirsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz.

18 Mart Cuma Günü Başak burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte aile, yuva konuları, belki de yer değişimi için gökyüzü sizi destekliyor olacak.

YENGEÇ

Maddi konularda adım atma zamanı, finans kaynaklarını değerlendirecek, ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin. Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile, yuva konuları, kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Eşiniz ya da çocuklar gündeminiz olabilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir. Kısa seyahatler planlasak ta yasaklar var gidemiyoruz evde vakit geçirme zamanı. Arabanız ile ilgili birtakım işler yapabilirsiniz. 18 Mart Cuma Günü Başak burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte yakın çevre ilişkileri belki yeni bir eğitim veya kısa seyahatler söz konusu olabilir.

ASLAN

Spor, iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddi kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın.

18 Mart Cuma Günü Başak burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte Maddi kazanımlar konusunda dikkatli adımlar atma zamanı olduğunu ve projelerinize odaklanmanız gerektiğini bildiğiniz zamanlar.

BAŞAK

Maddi anlamda güzel ve ayrıca dikkatli olmanız gereken bir dönem sizi bekliyor. Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Etkin adımlar atabileceğiniz dönemlerden geçiyorsunuz. 18 Mart Cuma Günü Başak burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte göz önünde olmak, geleceğe dair planlar yapmak ve kendinize yatırıma ağırlık verme vakti. Düşündüklerinizi hayata geçirmek için hareket edin, kalbinizin sesini dinleyin.

TERAZİ

Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Dolunay ile birlikte bilinçaltı konuları kendiniz ile kalmak ve sağlık açısından dikkatli olmanız gereken zamanlara işaret ediyor.

AKREP

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kardeş kuzen yakın akraba ilişkileri ve kendiniz ile ilgili bir takım gündemler söz konusu olabilir. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar.. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Aile kariyer toplumsal statü arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Dolunay ile birlikte sosyal çevreniz organizasyonlar ve arkadaşlıklarınıza dair gelişmler olabilir.

YAY

Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz bir takım değişim dönüşm ve finansal durumların düzelme zamanları diyebiliriz. Bu dönemde kendiniz ile güzel zamanlar yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnsiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı. Dolunay ile birlikte kariyer, iş konuları, toplum önü statü ve geleceğe dair yapmak istedikleriniz ile alakalı güzel gelişmeler yaşanablir.

OĞLAK

Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız. Yüksek öğrenim eğitim hayatı ticaret ve hukuksal davalarınız olabilir ve onlara zaman ayırabilirsiniz. Dolunay ile birlikte ticaret yurtdışı bağlantılı konular veya akademik kariyeriniz için sonlanlanma ve farklı başlangıçlar olabilir.

KOVA

Bu hafta disiplinli, iş bitirici, tazminat, nafaka gibi konular ve bunları çözümleyeceğiniz bir hafta. Ortaklı işler, eşten veya ortaktan gelen paraların yönetimi veya beklediğiniz bir paranın gelmesi olası. Kendinizi hiçbir konuda zorlamamaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki baskının bir hayli artış gösterme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Dolunay ile birlikte ortaklı işler, finans konuları, alacak verecek dengesi veya nafaka miras konularınız var ise bir takım durumlar önünüze gelebilir ve sonuçlar alabilirisniz.

BALIK

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Başak burcunda yaşanacak Dolunay ile birlikte ikili ilişkiler konusunda bir sonlanma ve yeni başlangıçlar olabilir. Anlaşma, sözleşme, her türlü imzalı konularınız için de farklı durumlar söz konusu olabilir.