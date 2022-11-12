Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 12 Kasım

FIRSATLARIN KAPIYI ÇALMASINA HAZIR OLUN

Venüs 16 Kasım Çarşamba günü Yay burcuna geçecek. Yeni aşklar doğabilir. Maddi ve manevi fırsatlar kapınızı çalabilir, uzun zamandır yaşanan olumsuzlukları unutturacak günlerdeyiz.

12 Kasım günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Sezgileriniz ve yaratıcılığınız yüksek olacak. Akışta olmanın tadını çıkarın. Hayalinizdeki seyahate çıkmak için adım atabilirsiniz. İdealinizdeki eğitime başlayabilirsiniz. Size yeni bir dünyanın kapılarını açacak bir sözleşme fırsatı önünüze gelebilir.

DERİN PAYLAŞIMLAR

13 Kasım günü Venüs ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Hem aşk hayatınızda, hem sosyal ilişkilerinizde derin paylaşımlar içinde olabilirsiniz. Tutkulu bir aşka yelken açabilirsiniz. Çevrenizden destek görebilirsiniz. Yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Hayattan keyif aldığınızı hissedeceksiniz. 15 Kasım günü Merkür ile Plüton, Güneş ile Neptün ve Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Mars gerilemesine rağmen yılın en şanslı günlerinden biri olacak. Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin. İş ve özel hayat ile ilgili hayalleriniz gerçek olabilir. Hayatınızda değişim yapmak için harika adımlar atabilirsiniz. Kalbinizin sesini dinleyin. Maddi konularda da önemli fırsatlar önünüze çıkabilir. Kalbinizi ferah tutun. İyi niyet ile yola devam edin. Kainat sizden yana olacak. 16 Kasım günü Venüs yay burcuna geçecek. Takip eden günlerde hem aşk hayatınızda hem sosyal ilişkilerde daha iyimser, neşeli ve cesur olabilirsiniz. Daha fazla risk alarak kendi sınırlarınızı aşabilirsiniz. Eğlenmek ve seyahat etmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde maceraperest bir tutum içinde olabilirsiniz. Ancak dediğim dedik olmayın ve gereksiz riskler almayın.

UMUTLU VE NEŞELİ

17 Kasım günü Merkür yay burcuna geçecek. Takip eden günlerde cesur kararlar alabilirsiniz. Daha umutlu ve neşeli olabilirsiniz. Ancak aşırı risk içeren kararlar almayın. Fanatik ve kibirli olmayın. İletişim kurarken patavatsız ve kırıcı olmamayı deneyin. Böylece bu süreci daha iyi yönetirsiniz. Nihayet olumlu etkilerin yoğun olduğu bu haftanın size şans getirmesini diliyorum.

14 - 20 KASIM HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir dış kaynaklarla, ortaklı kazanç konularıyla, eşin maddi durumuyla, başkalarından elde etmek istediğiniz kazanımlarla ilgili beklenti içerisinde olabilirsiniz. Şartların sizin için olumlu gelişmesiyle beklentinizin karşılığını alabilirsiniz. Finansal konularda denge yaratabilmeniz halinde içsel korkularınızdan da arınabileceksiniz. İlerleyen günlerde odağınızı yurtdışı bağlantılı ticari işlere, yabancı kişilerle olan görüşmelere, yurtdışı seyahat veya eğitim programlarına çevrilebilirsiniz. Hafta sonunda dalgınlık riskine karşı trafikte her zamankinden daha dikkatli araba sürmelisiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir ikili ilişkilerinizde sorunlarla boğuşmuş olabilirsiniz. İlişkinizi veya evliliğinizi ilgilendiren konular, ortaklık yaptığınız kişilerle aranızdaki durum sizde bazı beklentiler oluşturmuş olabilir. Şansın sizden yana oluşuyla beklentileriniz karşılık bulabilir. İlerleyen günlerde odağınızı kredi alımı, miras hakkı kazanma, ortaklaşa kaynaklardan gelebilecek kazanç konularına çevirebilirsiniz. Sağlık açısından üst solunum rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda kandırılma riskine karşılık nerede, nasıl harcama yaptığınız konusunda kontrollü ve bilinçli davranmalısınız.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir çalışma temponuz çok yoğunlaşmış olabilir. Bu temponun yanı sıra yanınızda çalışan kişileri ilgilendiren konulara veya angarya işlere de zaman ayırmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Tüm yaptıklarınızın karşılığında sizi memnun edecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı eşinizle veya sevgilinizle olan ilişkiniz üzerine çevirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi tarafından destek görebileceğiniz gibi iş birliği içinde bulunduğunuz kişilerle de yeni bir anlaşmaya imzanızı atabilirsiniz. Hafta sonunda halsizlik, isteksizlik gibi etkiler oluşabilir. Ani hareketlerden kaçınmaya çalışmalısınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir spor, sanatsal hobiler gibi farklı aktiviteler içerisinde olsanız da, hiçbiri yeteri kadar keyifli hissettirmeyebilir. Aşk hayatınız monoton bir döngüde ilerliyor olabilir. İçinizdeki yaratıcı enerjinin yeniden ortaya çıkmasıyla eğlenceli ve yeni organizasyonlar içerisinde yer alabilir; monotonluktan sıyrılabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı sağlıksal konulara, çözülmesi gereken angarya işlere, evcil hayvanınız ile ilgili konulara çevirebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden destek alabilirsiniz. Hafta sonunda ruhsal anlamda enerjiniz tükenmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden yalnız kalıp, dinlenme ihtiyacı belirebilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir ailevi durumlar veya evinizi ilgilendiren konularda huzursuzluk hissediyor olabilirsiniz. Ebeveynlerinizden destek beklentisi içerisine girmiş olmanızda mümkün. Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz durumunda istediğiniz desteği alma konusunda şanslı olabilir, huzurlu hissetmeye başlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı aşk hayatınıza, eğlenceli aktivitelere, ekstra para kazandırabilecek işlere çevirebilirsiniz. Yalnızsanız yeni birisiyle tanışabilir, kendinizi sürekli o kişiyle programlar yaparken bulabilirsiniz. Hafta sonunda sağlık sorunu ile karşılaşmamak adına enerjinizi gereksiz şeylere harcamama konusuna dikkat etmelisiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir kardeş veya yakınlarınızdan, iş bağlantısı kurduğunuz kişilerden belli beklentileriniz olabilir. Bazılarınız önemli bir anlaşmaya imza atmak için haber bekleyebilir. Olumlu şartların oluşmasıyla beklentilerinizin karşılığını alabilir, anlaşma sağlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı ailevi konulara, ev hayatınıza, miras veya mülkiyet ile ilgili konulara çevirebilirsiniz. Ev içerisinde zaman geçirmek her zamankinden daha fazla keyif verebilir. Hafta sonunda eşiniz veya sevgilinizin tavırlarından etkilenerek adım atmak istediğiniz konuyu bekletmeyi tercih edebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir yoğun çalışma koşulları içerisinde yer almanıza rağmen gelir gider durumunuzda dengesizlik meydana gelmiş olabilir. Bazı yatırımlarınızın karşılığını alarak, bu durumu yeniden dengeye sokacak fırsatı yakalayabilirsiniz. Önceden verdiğiniz borcu bugünlerde alan kişiden tahsil edebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı güncel ticari işlere, yeni iş bağlantıları kurmaya, ikna girişimlerine çevirebilirsiniz. Yeni bir eğitime katılabilir, en yakınlarınızla kısa bir seyahat planı oluşturabilirsiniz. Hafta sonunda çabuk harekete geçmekte zorlanabilir, dinlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir istek ve arzularınız konusunda aradığınız fırsatı bulamamış olabilirsiniz. Yaşam gücünüz azalmış gibi bir duyguya kapılmış olsanız da, bugünlerde yeni başlangıçlar yapacak gücü kendinizde bulabileceksiniz. İlerleyen günlerde odağınızı yatırım veya birikim yapmaya, kazancınızı iyileştirecek ekstra çalışmalar içerisine girmeye çevirebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilir, bu teklif sayesinde gelirinizi daha üst bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Hafta sonunda ortaklı kaynaklarınızın olduğu kişilerin size olan yaklaşım şekline dikkat etmeli, dayanıksız görünmemelisiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir kontrolünüz dışında gelişen olaylarla veya gizli yürütülen işlerin ortaya dökülmesi gibi durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bugünlerde bütün bu zorlayan enerjilerden uzaklaşıp, hayallerinizi gerçeğe döndürme konusunda yardımcı olabilecek yaratıcı çalışmalara katılabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı bireysel ihtiyaçlarınıza, sağlığınızı korumaya, yeni başlangıçlar belirlemeye çevirebilirsiniz. İletişim gücünüzü kullanarak etrafınızdaki kişileri istediğiniz konuya ikna edebilirsiniz. Hafta sonu başkalarının söylemleri yüzünden cesaretinizin kırılmasına izin vermemelisiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar yaşamış, dış faktörlerin etkisiyle yanlış tercihlere yönelmiş olabilirsiniz. Bugünlerde bu durumu toparlama fırsatı yakalayarak, çevrenizdeki kişilerle yeniden keyifli programlar yapmaya başlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı gizli yürütülmesi gereken konulara, sıkıcı işleri tamamlamaya, psikolojik açıdan iyi hissettirecek etkinliklere katılmaya çevirebilirsiniz. Bugünlerde tek başınıza program yapmakta oldukça keyifli hissettirebilir. Hafta sonu bünyenizin zayıflama ihtimaline karşı sağlıklı beslenmeli, ek gıdalarla takviyede bulunmalısınız.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir kariyer yaşantınızda istediğiniz sıçramayı yakalayamamış, hedefinize koyduğunuz konularda zorlanmalarla veya aksamalarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bugünlerde tüm yaşanan sıkıntıları giderebilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı sosyalleşmeye, sevdiğinizle birlikte eğlenceli programlar yapmaya veya yardımlaşma adına çalışmalar yapmaya çevirebilirsiniz. Arkadaşlarınız tarafından her konuda desteklenebilirsiniz. Hafta sonu etki altında kalarak olmadık yatırım girişimlerinde bulunmaktan uzak durmalısınız. Aksi durumda para kaybı kaçınılmaz olabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar gezegenlerin aralarında yapacakları olumlu açılar sayesinde haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bir süredir eğitim veya hukuksal konularda zorlanmalar, yurtdışı seyahat planının iptali, vize alımının gecikmesi gibi özelikle yabancılarla bağlantılı konularda sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bugünlerde bu konulardaki sorunlara yaratıcı çözümler bularak şartları lehinize döndürebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızı kariyer yaşamınızın gidişatına, üstlerle olan ilişkilerinizin durumuna veya gelecek hedeflerinize çevirebilirsiniz. Çalışma şekliniz yöneticileriniz tarafından takdir edilebilir. Hafta sonu enerjinizi çok yöne dağıtmanız her şeyin birbirine karışmasına neden olabilir. Bu konuda dikkatli hareket etmelisiniz.