Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları

Aslan duygusal, Koç takıntılı bir ruh halinde

26 Mayıs'ta Yay Burcu'nda yaşanacak olan Ay tutulması birlikte Aslan Burcu her zamankinden farklı olarak konuşmalarında daha duygusal ifadeler kullanabilir, daha naif ve uyumlu hale gelebilir. Koçlar ise ilişkilerinde gelgitler yaşayıp, takıntılı bir ruh haline bürünebilir.

Astrolojik açıdan çok önemli bir haftaya giriyoruz. 26 Mayıs günü Yay Burcu'nda gerçekleşecek olan Ay Tutulması ve 30 Mayıs günü İkizler Burcu'nda geri gitmeye başlayacak olan Merkür bu haftaya damga basacak. Yay Burcu inançlar, uluslararası hukuk, adalet, seyahatler, yüksek eğitim gibi konularla ilgilidir. Dünyada hak, adalet, hukuk konuları ile ilgili ekstrem gelişmeler gündeme gelebilir. Ayrıca inançlar ve kutsal mekanlar ile ilgili olaylar yaşanabilir.

DEĞER SORGULAMASI

Bireysel açıdan kendi değerlerinizi sorguladığınız bir hafta olacak. Haksızlıklara karşı daha hassas olabilirsiniz. Umut etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle hukukçular, akademisyenler, din insanları, dış ticaret yapanlar bu tutulmadan önemli etkiler alabilirler. Uluslararası seyahat edenler ile ilgili sıkıntılar da yaşanabilir. Her şeye rağmen umudun korunması gereken bir hafta olacak. Olaylara geniş perspektiften bakmak gerekiyor, bu sayede çözüme ulaşmak mümkün olabilir. 23 Mayıs günü Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Merkür gerilemesi öncesindeki bu etkileşim, karar alırken gerçekçi olmanız gerektiğini vurguluyor. Ticaret, eğitim, haberleşme, ulaşım ve sözleşmeler ile ilgili belirsizlik ve karmaşa yaşanabilir. Unutkan, dalgın olabilirsiniz. Dolandırılma veya alınan kararlardan sonradan pişman olma riski de var. Sosyal medyada müthiş bir bilgi kirliliği, yalan, iftira rüzgarları esebilir. Uçaklar ile ilgili istenmeyen durumlar oluşabilir. 27 Mayıs günü Venüs ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde belirsizlik, karmaşa, yanılgı, ihanet gündeme gelebilir. Kendinizi ilişkilerin içinde kaybolmuş ve bezmiş hissedebilirsiniz. Gerçeklerle bağınızı koparmayın.

HERŞEYE İNANMAYIN

Hemen arkasından 30 Mayıs-23 Haziran arası Merkür ikizler burcunda geri gidecek. Bilgi kirliliği, iletişim sorunları, hırsızlıklar, yalan, dedikodu, iftira had safhaya çıkacak gibi duruyor. Neye inandığınız neye inanmadığınız önem kazanacak. Her duyduğunuza inanmayın. Makul olmaya çalışın. Derin düşünün, kendinize vakit ayırın. Yeni kararlarınızı anons etmek ve uygulamaya geçirmek için 23 Haziran sonrasını bekleyebilirsiniz. Sözleşmelere imza atarken iki kere düşünün.

KOÇ

Gündeminizde ikili ilişkileriniz olabilir. İlişkilerinizde gelgitler yaşamanız ya da karşı tarafa dair karışık duygu durumu içinde olmanız olasıdır. Bu hafta kendinizi duygusal açıdan daha derin hissedeceksiniz. Bazı duygu durumlarınızı takıntılı hale getirebilirsiniz. O nedenle sizi rahatlatacak çalışmalar yapabilirsiniz. (meditasyon-yoga gibi). Bu süreçte gündeminizde finansal konular, ortak paylaşımlar, eşinizin kazançları ile ilgili gündem olabilir. Beklenen miras konuları tekrar konuşulabilir. Aynı zamanda cerrahi müdahale gerektirecek sağlık konularınız var ise uygun bir dönem. Hafta sonu yaklaşırken seyahat planları yapabilirsiniz. Ayrıca kariyer alanınızda daha sorumluluk sahibi hissederek çalışma ve üretme konusundaki isteğinizin verimli sonuçlar alacaksınız. Yeni girişimler de bulunmak ve otorite figürleri ile iletişimde olumlu bir haftadasınız. Ay tutulması ile birlikte ertelediğiniz, tamamlayamadığınız eğitim, sınavlar, yurtdışı, yabancılar, hukuksal konularla ilgili artık sonuç alma veya bitirme gündeminizde olabilir. Yeni bir eğitim almak istediğiniz konular varsa şanslısınız. Aynı zamanda akrabalarla ilgili veya arkadaşlıklarla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tutulma süresinde uzun süredir sizi ertelediğiniz konularla ilgili yeni kararlar almanız sizin için olumlu bir koşul oluşturacaktır.

BOĞA

Haftaya başlarken her zamankinden daha eleştirisel bir tutum içinde olabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizle çok vakit harcayabilirsiniz. Bu dönemde eviniz ile ilgili temizlik, düzenleme işleri sizi mental olarak rahatlatacaktır. Çünkü kendiniz depresif hissedebilirsiniz. Haftanın ortasından itibaren ikili ilişkileriniz ile ilgili hareketlilik söz konusu. Partnerinizle olan diyologlarınız daha duygusal temada olacaktır. Birlikte planlar yapıp, eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Aynı zamanda hislerinizin çok yoğun olacağı bir hafta. Bu hafta rüyalarınıza dikkat edin, bir yere not alın, haberci rüyalar görmeniz olası. Yalnız hislerinizin yoğunluğundan dolayı fazla şüpheci bir tavır sergileyebilirsiniz. Akışta kalın ve içsel rahatlamanızın keyfini çıkarın. Yersiz durumlara kendinizi kaptırmayın. Haftayı kapatırken içsel durgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinizi daha hareketli hissedeceksiniz. Spor-yoga yapmak veya yapmaya başlamak, yeni yemekler denemek, sosyalleşmek, seyahat etmek, derin konularda sohbet etmek için oldukça uygun zamanlardır. Ancak önemli kararlarınızı bu dönemde almayın,çünkü çok fazla fikir sonrasında pişman olmanıza neden olabilir.Yurt dışı işleri,eğitimler gibi konulara başlamak için ideal zamanlardır. Ay tutulması birlikte kendi geliriniz ve başkalarından gelebilecek gelirler önem kazanacaktır. Uzun süredir yaşadığınız para konularıyla alakalı bir karar alma aşamasına geliyorsunuz. Mali anlamda borçlarınızı düzenlemek uygun bir zamandır. Gereksiz para harcamamaya dikkat edin,iş ve kazançlarınızla ilgili yeni yön belirleme döneminde olacaksınız.Ayrıca finansal anlamada sürpriz bir destek alma şansınız olabilir.Bu süreçte sizlere tavsiyem,harekete geçemediğiniz konularda artık harekete geçmeye başlamalısınız.

İKİZLER

Hobilerimizle ilgilenmeniz çocuklarla verimli vakit geçireceğiniz bir süreç. Bu durum sizi duygusal açıdan çok besleyecektir. Aynı zamanda el beceriniz ve yaratıcılık gerektiren çalışmalarınız var ise bunları eyleme geçirmek içinde uygun bir dönemdesiniz. Bu hafta sosyal etkinlikler,sanatsal ve sportif faaliyetler için verimli bir zaman dilimidir. Ayrıca çalışma hayatınız da sorumluluk duygunuz daha fazla olacaktır. Daha detaycı,daha titiz ve dikkatli davranmanız olası. Bu detaycılık sizi yorabilir bu nedenle enerji akışınızı dengelemek için yaşam alanınızda düzenlemeler yapmak size iyi gelecektir. Sağlık ile ilgili kontrollerinizi ertelemeyin.Bel-böbrek bölgesine ekstra dikkat etmelisiniz. Bol su içilmesi çok iyi olacaktır. Ayrıca İkili ilişkilerinizde gündemler sizi meşgul edebilir. Partnerinizle eğlenceli romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Eşinizin ya da partnerinizin duygu dünyasına daha yakın olmak isteyebilirsiniz.Partnerinizle aranızda sorunlar var ise bu hafta çözümler için uygun bir zaman.Aynı zamanda haftanın sonuna doğru duygusal bir derinlik içerisinde hissedebilirsiniz ve etrafınızdaki herşeyin daha net olmasını istersiniz. Bu dönemde meditasyon gibi aktiviteler size daha iyi hissettirecektir. Ay tutulması birlikte sizin için oldukça önemli olan bir süreç başladı diyebilirim. Tutulma da sizin gündeminizde ilişkiler, evlilikler var. Evlilik veya partnerinizle alakalı bir karar aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Eğer sorunlu devam eden bir birlikteliğiniz söz konusu ile bununla ilgili bitirme kararı alabilirsiniz. Buna karşın iyi koşulların olduğu bir ilişki söz konusu ise kalıcı adımlar atılmasıyla ilgili karalar alabilirsiniz. Kendinize iyi gelecek doğru kararlar almanız önümüzdeki süreçler için size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Aile bireyleri ile ilişkilerinizde daha uyumlu bir hal alacak. Kendinizi daha naif ve sakin bir hal içinde bulacaksınız. Bu duygusal açıdan sizi besleyecektir. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek, sevdiğiniz aktiviteler katılmak, hobilerinizle ilgilenmekte size iyi gelecektir. Kendinizi duygu bağlamında çok daha verimli hissedeceğiniz ve enerjinizi dışarıya çok rahat iletebileceğiniz bir haftadasınız. Buna karşın günlük rutinlerinizde olduğundan daha derin bir yapıda olabilirsiniz. Olan her durumu abartabileceğinizden, varolan koşulları korumak sizin için daha iyi. Ayrıca ilişkiniz veya evliliğiniz ile ilgili konularda gündeminizde olacaktır. Karşılıklı uyum ve sorumluluklarınızın farkında olmak size güven verecektir. Ay tutulması ile birlikte uzun süredir gündeminizde olan sağlık konuları, günlük rutinleriniz, çalışma hayatınız ve bilinçaltınız ile ilgili konularda artık sonuç alma sürecine giriyorsunuz diyebilirim. İç dünyanızda önemli değişimler, farkındalıklar yaşadığınız bir süreçtesiniz.Bu tutulma süresinde rüyalarınız artabilir. Özellikle sağlık konuları odağınızda olabilir,aile sağlığı ile ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan hizmet ettiğiniz alanlarda,iş çalışma koşullarında veya çalışma arkadaşlarınızla alakalı fikir ayrılıkları yaşanabilir.Ayrıca bir durumu bırakma,bitirme,arınma,şifalanma dönemi olarakta yenilenmeleriniz olabilir.Bu tutulma ile birlikte manevi yönünüzü güçlendirerek, bilinçaltında olan fikirlerinizi sağlamlaştıracaksınız.

ASLAN

Her zamankinden farklı olarak konuşmalarınızda daha duygusal ifadeler kullanabilirsiniz. Daha naif ve daha uyumlu bir iletişim sergileyeceksinizdir. Bu duygusal yaklaşım bazen mantığınızın önüne geçebilir. Aynı zamanda evde olmak ,evde vakit geçirme isteğiniz de aratacaktır. Evinizle alakalı dekor değişiklik gibi konular gündeminizde olabilir. Ancak duygusal iniş çıkışlarınız olabilir bu nedenle kesin karar vermeden önce iyice düşünmelisiniz. Duygusal olarak coşkulu olacağınızdan hobilerinizle ilgilenmek isteyeceksinizdir. Çocuklarla vakit geçirmek onlarla çeşitli aktiviteler yapmak enerjinize iyi gelecektir. Aynı zamanda çalışma hayatınız bağlamında olduğunuzdan daha fazlaca sorumluluk duygusuna kapılabilir ve kendinizi yorabilirsiniz. Fazla detaycı olabilir ve bu detaylar altında sıkılabilirsiniz. Ev temizliği ve hijyen konuları gündeminizde olacaktır. Bu dönemde kalp sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ay tutulması birlikte ertelediğiniz yada beklettiğiniz konular ile ilgili harekete geçeceksiniz. İlişkiler veya çocuklar ile ilgili konularda kararlar almanız gerekebilir.Bu dönem partnerle fikir ayrılıkları yaşanabilir,sorunlu sıkıntılı olan ilişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda farkındalığınızın yüksek olacağı bu dönemde ikili ilişkilere bakış açınızda değişiklikte gündeminizde olabilir.Sosyal çevrenizde de bazı değişiklikler sözkonusu olabilir.Gereksiz gördüğünüz yada sizi enerji olarak negatif etkileyen arkadaşlıklarınızı sonlandırabilirsiniz.Bu tutulmada geleceğiniz ile ilgili yeni kararlar alabilir ve hedefler belirlemelisiniz.

BAŞAK

Bu hafta iştahınız açılabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda para ile ilgili işleri halletmek, yatırım yapmaya başlamak için uygun bir haftadasınız. Sağlamlık, devamlılık istediğiniz konular için bu sürede başlangıç yapmak doğru olur. Bakım ve güzellik işleri için uygun zamanlardasınız. Boğaz bölgesi ile ilgili rahatsızlıklara açık olunabilecek bir dönemdir dikkat etmelisiniz. Komşularınız, yakın akrabalarınız ile ilgili iletişiminizin yoğun olacağınız bir dönem. Aynı zamanda ev ve aile konuları da gündeminizde olacak. Ev alım satım ile ilgili konular söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra sosyalleşmek, arkadaşlarınızla bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Hobilerinizden zevk alacağınız zamanlar. Çocuklarla olan iletişiminiz sizde olan sorumluluk duygunuzu pekiştirecektir. Ayrıca aşk hayatınız ile ilgili de hareketli zamanlar. Partnerinizle uyum içinde geçireceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. 26 Mayıs'ta Yay Burcu'nda yaşanacak olan Ay tutulması birlikte uzun bir süredir ev ile ilgili konularınız şekillenmeye başlayacaktır. Aileniz ile ilgili baskın konuların yanı sıra anne baba ile ilgili ya da bir alım satım ile ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda taşınma, yer değişimi, kariyeriniz ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Bu tutulma ile birlikte hayatınızın geri kalanını etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda tutulmanın sizin için ana gündemi aile konuları olacağından evlilik konuları da konuşulabilecek konular arasındadır. Bunun yanı sıra tutulma süresinde aile veya eşiniz ile ilgili karışık düşünceleriniz olabilir, duygusallığınız artabilir. Bu nedenle hedeflerinizi belirlemeli ve çok fazla detaycı olmadan harekete geçmeyi planlamalısınız.

TERAZİ

Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız bir haftadasınız. Etrafınızdaki insanlara kendinizi daha uyumlu ve naif bir biçimde ifade edeceksiniz. Duygu durumunuzdaki iniş çıkışları saklamanız pek mümkün olmayacaktır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Korumacı ve anaç tarafınız ortaya çıkacaktır. İletişim diliniz genellikle baskın olarak hislerinizle olacaktır. Aynı zamanda kazançlarınız ile ilgili konularda da hareket sözkonusu. Parasal açıdan kendinizi daha güvence altında olma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Buna karşın birşeyler satın alma isteğinizi kontrol altında tutmalısınız. Gereksiz harcamalar yapabileceğiniz bir haftadasınız. Yakın akrabalar ve komşularınız ile iletişiminizinde yoğun olacağı bir hafta. Kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Ticaret ile ilgilenen bir terazi burcuysanız bu hafta işinizle ilglili kararlar alırken iyice düşünmelisiniz. Haftanın sonuna doğru evde ailenizle birlikte zaman geçirmek duygusal olarak size iyi gelecektir. Ay tutulması birlikte iletişim şeklinizin değişeceğinden bahsedebilirim. Bu tutulmada hukuksal konular, eğitim, öğretim,iletişim, bilgi paylaşımı, haberleşme gibi konularda bir bitiş kararı gündeminizde olabilir.Bir tamamlanma sözkonusu. Öte yandan aile,kardeşler,akrabalar,veya en yakınlarınızla ilgili hızlı gündemler açığa çıkabilir. Konuşulması gereken konular konuşulacak ve kapanacaktır. Bu tutulmada kararsızlıklarınızdan kurtulmalı,cesaret ve özgüveniniz ile kararlar vermelisiniz.

AKREP

Haftaya biraz yalnız kalma isteği ile başlayabilirsiniz. İnzivaya çekilmek sizin için verimli bir zaman olacaktır. Aynı zamanda gizli düşmanlarınız gündeminizde olabilir. Arkanızdan dönen dolapların haberleri size gelebilir. Duygularınızın inişli çıkışlı olmasından dolayı kendinizi fazlasıyla ikilemde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Para konularınız ile ilgili daha fazla tutucu tavırlar sergilemenizin yanı sıra hızlı bir şekilde para harcama duygusuna da kapılabilirsiniz. Bu nedenle harcamalarınıza dikkat edin. Yakın çevreniz ile kısa seyahat planları yapabilir, onlarla sık iletişim halinde olabilirsiniz. Fazla konuşacağınız, ikili diyalogların çokça olacağı bir haftadasınız. Eğitim ile ilgili konularınız var ise, bu konular ile ilgili de gelişmeler olacaktır. Ay tutulması birlikte önemli geçişler yaşadığınız dönemlerden geçmektesiniz. Uzun süredir iş para kariyer ile ilgili bir durumunuz ilgili netleşmeye çalışıyor olabilirsiniz. Tutulma sizler için maddi konularda para çıkışı, harcama,kredi,borçlar gibi durumları getirebilir. Kariyeriniz ile ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir.Bunun yanı sıra uzak akrabalar, seyahatler, yurtdışı seyahatleri,eğitim konularında veya hukuksal konularda bazı sorunlar sözkonusu olabilir. Aileniz veya eviniz ile ilgili beklettiğiniz, sizin için sorun yaratan durumlar ile ilgili artık kararlar alacaksınızdır. Diğer bir taraftan bazı durumlar ile ilgili duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz,bu nedenle tartışmalara açık olacaksınız. Sevgili Akrepler, bu tutulma döneminde çevrenizdekilerle tartışmalara girmeden maneviyatınıza yönelmeniz sizin için en iyisi olacaktır.

YAY

Arkadaşlarınız ile birlikte olmak size çok iyi gelecektir. Farklı grup toplantılarında bulunabilirsiniz. Birlikte bir ekip ruhu ile gelecek planlarınızı paylaşabilirsiniz. Toplum içinde uyumlu bir yapıya bürüneceksiniz. Hafta başındaki bu yoğunluğu haftanın ortasında kendinize kalarak dinlenerek geçireceksinizdir. Hislerinizin de bu arada güçleneceğini söyleyebilirim. Rüyalarınıza dikkat edin bakalım ne haberler alacaksınız. Çünkü haberci rüyalar görmeniz olası bir durum. Kendinizi çevrenize bu hafta daha duygusal lanse edeceksiniz. Bazen bu duygusallık sizi içsel olarak yavaşlatsa da maneviyatınız açısından zenginleşeceğiniz bir hafta diyebilirim. Aynı zamanda hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde olacaktır. Maddi yönden sorumluluk alacağınız konular varsa kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Fakat temkinli olmayı aklınızdan çıkarmayın. Yay Burcu'nda yaşanacak olan Ay tutulması birlikte en önemli oyuncusu sizlersiniz. Uzun zamandır netleşmeyen konularınızın artık netleşeceğini söyleyebilirim. Netleşme, sonuç alma, bir karara varma aşamasına gelebilirsiniz. Bu dönem ana gündeminiz etrafınızla kurduğunuz iletişim olacak. Evlilik veya ortaklı işler açısından yeni bir karar veya bir durumu bitirme kararı alınabilir. Bu dönemde bir ilişki ile ilgili karar verme aşamasında gelebilirsiniz. Öte yandan iş ilişkilerinizde de uzun zamandır havada kalan konular gündeme gelecektir ve bazı kararlar alınacaktır.

OĞLAK

İşinize olan odağınız hem somut hem soyut bağlamda oldukça yüksekte olacaktır.Bu dönemde otorite figürleri veya iş arkadaşlarınızla işiniz dışında da duygusal yakınlık hissedebilirsiniz. İşinize olan sevgi ve bağlılık duyguları ön planda olacaktır. Arkadaş çevreniz ile sosyalleşmek çeşitli aktiviteler yapmak gündeminizde olacaktır. Duygusal bağlamda yoğun bir haftanın ikinci yarısında biraz yalnız kalmak ve dinlenmek isteyeceksiniz. İnzivaya çekilmek size manevi açıdan çok iyi gelecektir. Haftasonu dışarıya karşı duygularınızı saklamayacak ve net bir şekilde kendiniz ifade edeceksiniz. Ay tutulması birlikte iş konularında yeni kararlarınız gündeme gelebilir. İş ile ilgili var olan sorunlarınızla ilgili netleşemeye başlayacaksınız. Günlük rutinleriniz ve iş konularınızda bir durumun değişmesi gündeme gelebilir. Öte yandan bu tutulma süreci sağlık ile ilgili konularıda etkilediği için sağlığınızla ilgili yenilenmeler veya probleminiz var ise tedaviler gündeme gelebilir. Ayrıca bu tutulma ile birlikte rüyalarınızda artışlar,manevi konularda derinleşmeler söz konusu olacaktır. Bu tutulma ile birlikte alamadığınız kararları alarak sizi yoran konular ile ilgili bırakma kararı alabilirsiniz.

KOVA

Kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü hissedeceksiniz. Daha uyumlu ve pozitif bir tavır sergileyeceksiniz. Dini duygularınız, adalet, hak anlayışımız artacaktır. Eğer varsa hukuksal konulardaki sorunlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı sorumluluk dürtünüzün artacağını söylebilirim. İşinize daha sıkı sarılacağınız bir hafta. Aynı zamanda sosyal çevreniz ile birlikte bir araya gelerek çeşitli grup etkinliklerine dahil olabilirsiniz. Yoğun geçen haftanın ardından hafta sonu kendinize kalmak ve dinginlik isteyeceksiniz. Kendi kapalı alanınızda kitap okumak, rahatlatıcı müzikler dinlemek size iyi gelecektir. Ay tutulması birlikte gündeminiz, arkadaşlıklar, sosyal gruplar,gelecek beklentileriniz, çocuklar ve aşk hayatınız olacaktır.Tutulma ile birlikte bir sonuca varma, bitirme ile ilgili gündemler olabilir. Sorunlu giden bir aşk ilişkisini bitirebilirsiniz. Çocuklarınızın da gündemi olan bir konuda kararlar alabilirsiniz ya da çocuk sahibi olmak ile ilgili bir karar verebilirsiniz. Bu tutulma süresinde kendinizi biraz daralmış hissedebilirsiniz. Ancak bilmelisiniz ki size uzun vadede faydası olacak kararları almanın tam zamanı.

BALIK

Haftaya duygusal tedirginliklerle başlayabilirsiniz. Gizli kalmış konulara merakınız artabilir. Eskiden sizi duygusal olarak üzen konuları tekrar gündeminize alabilirsiniz. Bu hafta özellikle kin, kıskançlığınızın artacağı durumlar sözkonusu. O nedenle dengede kalmalısınız. Bu dönemde mümkün olduğunca sakin geçirmekte, meditasyon, ruhu besleyecek ve dinginleştirecek aktiviteler yapmanızda fayda vardır. Zaten hafta ortası ile birlikte bu derin sizi melankolik yapan tavrınızdan çıkıp duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bir halde bulacaksınız. Seyahatler ve eğitim konularınız gündemde olabilir. Bunun yanı sıra kariyerinizle alakalı olumlu gelişmeler olacaktır. Sizi duygusal olarak sevindirecek koşullar oluşabilir. Hafta sonu arkadaşlarınızla çeşitli aktiviteler yaparak daha iyi vakit geçireceksiniz. Ay tutulması birlikte artık daha kararlı bir tutum içinde olacaksınız. Bu tutulma ile ev aile yuva iş konularında kararlar vereceğiniz bir dönem başlamıştır demek. İş anlamında karar vermeniz gereken durumlar olabilir yada bekleyen bir durumu sonuçlandırabilirsiniz. Aynı zamanda aile ve eviniz ile ilgili gündeminizde çok baskın olacaktır. Hayatınızla ilgili kritik kararlar sözkonusu. Kariyer anlamında olumlu olan bu tutulma aynı zamanda hayatınızda yön değişimden geçtiğiniz bir dönemin başlangıcıdır. Alacağınız kararlar hayatınızın temellerini ilgilendirecek.