Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 11 Şubat

Astrolojik açıdan zorlayıcı bir süreç

Asrın felaketini yaşadığımız bu hafta astrolojik etkiler de zorlayıcı. Sizler için tüm burçları genel olarak yorumladım. Fakat zor bir süreçteyiz, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, astrolojik açıdan olumlu etkilerin olduğu süreçlerde buluşmayı ümit ediyorum.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın genelinde kontrolünüz dışında gelişebilecek durumlarla karşılaşabilir, endişe duyduğunuz konulara yönelerek bir çözüm süreci başlatabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde belirsizliğini sürdüren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kimsenin etkisinde kalmadan hareket etmeniz oldukça önemlidir. İlerleyen günlerde çevrenizdeki güçlü kişilerin baskısıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda planlı, organize ve disiplinli bir yaklaşım sergilerseniz, bu baskının kendi kendine çözüldüğünü görebilirsiniz. Haftanın sonunda odağınız tamamen psikolojik sürecinize, kontrol altına almak istediğiniz konulara yönelebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın genelinde çevrenizdeki kişilerle birlikte hareket edeceğiniz girişimlerde bulunabilir, yardım amaçlı çalışmalara dahil olabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir konunun gerçeğe dönüşebilmesi adına somut bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Sadece tam anlamıyla süreç tamamlanmadan beklentilerinizi yükseltmeyin. İlerleyen günlerde yönetici veya patron vasfındaki kişilerin stresi bir şekilde size de yansıyabilir. Böyle bir durumda en iyisi sadece önemli gördüğünüz işlere konsantre olmak olacaktır. Haftanın sonunda odağınız tamamen ekip veya yardım çalışmalarına, içinde yer almanız gereken organizasyonlara yönelebilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın genelinde iş hayatınızın gidişatını sorgulamaya başlayabilir, kariyerinizin yönünü değiştirecek araştırmalar içerisine girebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde itibarınızı önemli derecede yükseltecek önemli bir çalışma girişiminde bulunabilirsiniz. Bu çalışma sonucunda keyfiniz yerine gelebilir. İlerleyen günlerde hukuksal konularda ertelenmelerle veya gecikmelerle karşılaşabileceğiniz bir döngü içerisine girebilirsiniz. Böyle bir durumda sabırlı ve soğukkanlı bir bekleyiş sergilemeniz gerekebilir. Haftanın sonunda odağınız tamamen toplum önündeki pozisyonunuzun gerektirdiği çalışmalara yönelebilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın genelinde yurtdışı bağlantılı iş veya eğitim hayatınızı yakından ilgilendirecek durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde kendinizi daha iyi hissetmek adına öngörüsel danışmanlıklar almaya yönelebilirsiniz. Sadece bu girişim öncesinde çok iyi araştırma yapmalı, yetersiz eğitim almış kişilerle çalışma yapmamaya dikkat etmelisiniz. İlerleyen günlerde kendinizi yorgun, isteksiz veya huzursuz hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda sağlığınıza özen göstermeli, belirtilerin devam etmesi durumunda değerlerinizi kontrol ettirmelisiniz. Haftanın sonunda odağınız tamamen yapmayı planladığınız seyahate, hukuksal konulara veya uzak akrabalarla olan durumunuza yönelebilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın genelinde zorlandığınız konuları çözmek adına harekete geçebilir veya sağlık anlamında kontrolden geçme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde idealinizdeki çalışmayı gerçekleştirmek adına maddi destek arayışına girebilirsiniz. Girişim öncesinde dış kaynaklardan alabileceğiniz sözlerin doğruluğunu mutlaka sorgulamalısınız. İlerleyen günlerde uzun soluklu bir ortaklık başlatma kararı alabilirsiniz. Böyle bir durumda karşınızdaki kişiyle sorumlulukları ortak şekilde paylaşmaya özen göstermelisiniz. Haftanın sonunda odağınız tamamen dış veya ortaklı kaynaklardan gelebilecek maddi imkanların durumuna yönelebilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın genelinde ortaklı yaptığınız işlere yönelebilir, bu işleri büyütmek adına harekete geçebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde eşiniz veya sevgilinizin hayalini gerçekleştirmek adına organize edebileceğiniz girişimler için harekete geçebilirsiniz. İlerleyen günlerde çok yoğun ve dikkat gerektiren bir ekip çalışmasına katılmanız gerekebilir. Böyle bir durumda detayları gözden kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonunda odağınız tamamen ilişkinizin gidişatına veya varsa sonucunu beklediğiniz davalık konuya yönelebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın genelinde yoğun bir iş temposu içerisine girebilirsiniz. Altınızda çalışan kişileride iyi organize etmeniz gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde sağlık anlamında belirsiz bir durumla karşılaşabilir, sonrasında çok kısa süre içerisinde önemli bir sorun teşkil etmediğini öğrenebilirsiniz. İlerleyen günlerde flörtleşmeye başladığınız kişiyle aranıza endişeleriniz yüzünden mesafe koyma ihtiyacı duyabilirsiniz. Böyle bir durumda bu tavrınızı abartmadan hareket etmelisiniz. Haftanın sonunda odağınız tamamen konsantrasyon isteyen günlük rutinlerinize yönelebilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın genelinde özel hayatınızı ilgilendirecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kiminizin ilgisi aşk hayatı üzerinde toplanabilir, kiminizinki de çocukları üzerinde. Haftanın ilk günlerinde bir süredir konuştuğunuz kişiyle aranızda aşk kıvılcımları belirmeye başlayabilir. İlişki başlaması halinde hemen yüksek beklenti içerisine girmemeye dikkat etmelisiniz. İlerleyen günlerde kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız artabilir. Böyle bir durumda geçici süreliğine de olsa ailenizin yanında kalmaya başlayabilirsiniz. Haftanın sonunda odağınız tamamen çocuklarınıza veya aşk hayatınıza yönelebilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın genelinde ev hayatınızı ilgilendiren konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Tamirat girişimlerinde veya yeni bir ev arayışı içerisine girebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde evden çalışma sistemine başlayarak kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Sadece bu rahatlığın bir süre sonra rehavetliğe dönmemesine dikkat etmelisiniz. İlerleyen günlerde kardeş veya en yakın gördüğünüz kişiyle aranızda ipler biraz gerilebilir. Böyle bir durumda olayı çözmek yerine sessizleşmeyi tercih etmemelisiniz. Haftanın sonunda odağınız tamamen ailevi konulara veya miras tarzı hak elde etme durumuna yönelebilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın genelinde kısa seyahat programı oluşturmaya başlayabilir, bu programa en yakınlarınızı da dahil etmek isteyebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde kardeş veya kuzeninizden alacağınız destek ile yeni ticari girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Yalnızca girişim öncesinde getirisinin garanti olacağından emin olmalısınız. İlerleyen günlerde gelir gider konusunda denge kuramama konusunda endişeye kapılabilirsiniz. Böyle bir durumda harcamalarınıza kısıtlama getirmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda odağınız tamamen beklediğiniz haberlere, aklınızdan geçirdiğiniz planlara yönelebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın genelinde parasal kazanımınız ile ilgili konularda yeni girişimler içerisine girebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde maddi koşullarınızı yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Keyfi harcamaları kısıtlamanız durumunda dengede kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. İlerleyen günlerde kendinizle ilgili konularda yetersiz kalma hissine kapılabilirsiniz. Böyle bir durumda endişe rüzgarında savrulmak yerine kontrolü elinize aldığınızı hissettirecek davranışlarda bulunmalısınız. Haftanın sonunda odağınız tamamen kendi imkanlarınızı genişletmeye, destek gördüğünüz insanlarla bir arada olmaya yönelebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın genelinde yaşam kalitenizi arttırabilecek girişimler içerisine girebilirsiniz. Dış görünüşünüzde ufak değişiklikler yapma isteği duyabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde duygusal hayatınız ön plana çıkabilir. Aşka kapılma potansiyeliniz yüksek olsa da, gerçek dünyadan kopmamaya veya etki altına girmemeye dikkat etmelisiniz. İlerleyen günlerde kendinizi ruhsal açıdan kaygılı hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda sakinliğinizi korumalı ve mümkünse yalnız kalmak yerine insanlar arasına karışmalısınız. Haftanın sonunda odağınız tamamen bireysel istek ve arzularınız için harekete geçmeye yönelebilir.