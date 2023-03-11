Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 11 Mart

İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM RÜZGARI ESECEK

Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde değişim rüzgârları esecek. Yeni arkadaşlar edinebilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz.

Venüs ile Uranüs arasında 11 Mart günü olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde değişim rüzgârları esecek. Hayattan daha fazla keyif alacaksınız. Sosyal çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Yeni arkadaşlar edinebilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Dış görümünüzde arzu ettiğiniz değişimi yapabilirsiniz. Yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir.

12 MART'TA OLUMSUZ

12 Mart günü Güneş ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. Fevri olmayın. Düşünmeden hareket etmeyin. Öfkenizi etkin yönetin. Hamlelerinizi gerçekçi bir şekilde yapın. Hayatınızdaki erkek figürleri ile çatışmalardan uzak durun. Kaza ve bela karşısında temkinli olun. Rakiplerinizi hamlelerine karşı soğukkanlı olun. 13 Mart günü Güneş ile Venüs aynı hizada olacaklar. Eğlence dolu keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle ile bir araya gelebilirsiniz. Yaratıcılığınız da yüksek olacak. Yeni bir ilişkiye başlamanız veya mevcut ilişkiyi bir üst aşamaya geçirmeniz mümkün olabilir. Küs olduklarınız ile barışabilirsiniz. Maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Aynı gün Mars ile Neptün arasında da olumlu etkileşim var. Hayallerinizdeki girişim fırsatı kapınızı çalabilir. Sezgilerinize güvenin. Daha affedici ve fedakâr hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınız sayesinde rakiplerinizden bir adım öne geçebilirsiniz.

İLHAM DOLU HİSLER

15 Mart günü Güneş ile Neptün aynı hizada olacaklar. Kendinizi ilham dolu hissedebilirsiniz. Ancak gerçeklerle bağınızı koparmayın. Hayatınızda alma verme dengesine özen gösterin. Sınırlarınızı ihlal etmelerine izin vermeyin. ütopik fikirler peşinde koşmayın. 16 Mart günü Venüs ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde fevri olmayın. Güç savaşlarından uzak durun. Düşünmeden hareket etmeyin. Dürtülerinizi etkin yönetin. Olumlu etkilerin de devreye girdiği bu haftada hepinize iyi şans diliyorum.





KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın başlangıcında kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylar karşısında harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumu yaşamanız halinde kaygıya kapılmadan, sakin bir şekilde yöntem geliştirmeyi denemelisiniz. Sonraki günlerde odağınız tamamen iş hayatınız üzerinde olabilir. İşiniz ile ilgili öncülüğünü yapmak istediğiniz bir projeniz varsa, bu proje üstlerinizin onayından geçmeyebilir. Israrcı bir tutum sergilememeye çalışmalısınız. Psikolojik olarak sıkışmış hissettiğiniz durumda hızlı kararlar alma isteği doğabilir. Sonradan keşke dememek adına kendinizi zamanında dizginlemeyi başarmalısınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın başlangıcında çevrenizdeki kişilerin size olan tutumu karşısında kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda değersizlik algısına kapılmadan olayı yönetmelisiniz. Sonraki günlerde odağınız tamamen eğitim, seyahat, dış ticaret, hukuksal süreç gibi alanlar üzerinde olabilir. Muhatap olmanız gereken kişilere içinde bulunduğunuz durumu anlatmakta sorun yaşayabilirsiniz. Israrcı davranışınız karşı taraf açısından baskı görme olarak algılanabilir. Böyle bir durum içerisinde olmamaya dikkat etmelisiniz. Maddi konularda acele kararlar almak sonradan sizi zora sokabilir. O yüzden daha temkinli olmanız fayda sağlayacaktır.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın başlangıcında kariyerinize yeni bir yön çizmek konusunda motivasyon düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda enerjinizi toparlamak için elinizden gelen tüm çabayı sarf etmelisiniz. Sonraki günlerde odağınız tamamen finansal konular üzerinde olabilir. Yeni bir girişimde bulunmak için ortaklaşa kaynaklardan faydalanmak isteyebilirsiniz. Faydalanamama durumunda hırsa kapılıp daha büyük bir risk altına girmemelisiniz. Yaptığınız işi geliştirmeniz konusunda yöneticileriniz belli önerilerde bulunmak isteyebilirler. Önerileri karşısında önyargılı bir tavır sergilememeye dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın başlangıcında yabancı kişilerle birlikte ticari girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Hedefiniz net değilse böyle bir duruma hiç girişmemek sizin için daha iyi olabilir. Sonraki günlerde odağınız tamamen özel hayatınızı ilgilendiren konular üzerine dönebilir. Sevdiğiniz kişiyi yönetme arzunuz başınıza iş açabilir. İsteklerinizi karşınızdaki kişiye zorla kabullendirmeye çalışmak sonradan başınızı ağrıtabilir. Kendi iç dünyanızda sürekli kavga eder haliniz, mantıksız girişimlerde bulunmanıza yol açabilir. O yüzden hiç bir konuda hızlı harekete geçmemeye özen göstermelisiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın başlangıcında yeni bir yatırım girişiminde bulunmak için dış kaynakları kullanmak isteyebilirsiniz. Dış kaynaklardan faydalanamama halinde cesaretinizin kırılmasına izin vermeden, farklı bir yöntem bulmaya çalışmalısınız. Sonraki günlerde odağınız tamamen çalışma koşullarınız üzerinde olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerde kontrolün sizden çok karşı tarafın elinde olması sizi hırslandırabilir. Bu yüzden karşı tarafı manipüle etmeye çalışarak yeni bir yol izleyebilirsiniz. Estetik operasyonu olmak için çevrenizdeki kişilerin önerilerine başvurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duyduklarınız karşısında bu kararı ertelemeyi tercih edebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın başlangıcında yeni bir girişimde bulunmak için ortaklı çalıştığınız kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Bu girişimin destek bulmaması sizde motivasyon kaybı yaratabilir. Sonraki günlerde odağınız tamamen çocuklarınız üzerine yönelebilir. Onlardan istediklerinizi yapmamaları keyfinizin kaçmasına yol açabilir. Böyle bir durum olsa bile otoriter bir tutum sergilememeye özen göstermelisiniz. Eşinizin birlikteliğiniz ile ilgili düşüncelerini dile getirmesi gelecek hedeflerinizde yön değişikliğine yol açabilir. Hızlı kararlar almadan önce aynı doğrultuda ilerlemek isteyip istemediğinizi sakince sorgulamalısınız.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın başlangıcında rutin yaşamınızı canlandırma amacıyla yeni bir dil programına, mesleki bir seminere veya tatil için araştırmalara başlayabilirsiniz. İstediğiniz tarzda bir şeyi hemen bulamamak hemen yön kaybı oluşturmasın. Sonraki günlerde odağınız tamamen ev yaşantınız üzerine dönebilir. Bir süredir işleri evden yürütüyor olmak boğucu hissettirmeye başlayabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa, içinizdeki öfkeyi eşinize veya partnerinize yansıtmamaya gayret etmelisiniz. Bir ekip çalışması içerisinde iseniz, ekibe sonradan katılan kişilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Zorlansanız da konuşurken kontrolü elden bırakmamaya dikkat etmelisiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın başlangıcında özel hayatınızla ilgili konularda isteksiz bir tavır içerisine girebilirsiniz. Sosyalleşmek yerine evinizde kalmayı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda etraftan gelen her duyumu da ciddiye almayın. Sonraki günlerde odağınız tamamen iletişim bazlı konular üzerine dönecektir. En yakınım dediğiniz kişiyle alım satım işlerine adım atmayı düşünebilirsiniz. Fakat karşı tarafın belirsiz tavırları yüzünden bu durumdan geri çekilmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde borsa tarzı yatırım araçlarını kullanarak riskli tercihler yapmamalısınız. Aksi taktirde sinirlerinizi gerebilecek bir durumda kalabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın başlangıcında aileniz ve eşiniz arasında kalmanıza sebep olabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir durumu geçiştirmeye çalışmak yerine kendinizi açıkça ortaya koymalısınız. Sonraki günlerde odağınız tamamen maddi konular üzerine dönebilir. Gelir gider dengesini yönetmekte zorluk çekebilirsiniz. Gereğinden fazla yaptığınız harcamalar bu aralar biraz keyfinizin kaçmasına yol açabilir. Partnerinizin veya iş ortaklığı yaptığınız kişinin sabırsız çıkışları bir süre sonra sizin de gerilmenize yol açabilir. Her ne olursa olsun ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz çünkü patavatsızca söylenebilecek sözler sonradan başınızı ağrıtabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın başlangıcında eğitim hayatınızla veya ticari hayatınızla ilgili konularda hayal ettiğiniz koşullarla karşılaşmamak hayal kırıklığına sebep olabilir. Bu durumun sizde mantıksız korkular oluşturmasına izin vermemelisiniz. Sonraki günlerde odağınız tamamen bireysel istekleriniz üzerine dönebilir. Duygusal veya iş hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak amacıyla acımasız yaklaşım sergilemeye meyilli olabilirsiniz. Bu yüzden biraz daha esnek olmaya çalışmalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin hata yapması sizin daha yoğun bir tempoda çalışmak zorunda kalmanıza yol açabilir. Bu durum sinirlerinizi gerilmesine yol açabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın başlangıcında şuursuzca harcamalar yapmak bir süre sonra birikiminizin tükenmesine neden olabilir. O yüzden keyfi harcamalara ara vermek sizin için en iyi çözüm olabilir. Sonraki günlerde odağınız tamamen kendi iç dünyanıza dönebilir. Başa çıkamadığınız duygularınızı dinginleştirmek için kendinizle baş başa kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu sayede karmaşadan uzak bir şekilde duygusal pillerinizi şarj etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Çocuklarınızın istekleri karşısında harekete geçmekte zorluk çekebilirsiniz. Bu durum yüzünden kendinize önyargı ile yaklaşmamaya dikkat etmelisiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın başlangıcında bireysel anlamda yeni bir şey yapmaya veya var olanları sürdürme konusunda isteksizlik yaşayabilirsiniz. Bu durum aile bireylerinizin gözünden kaçmayabilir. Sonraki günlerde odağınız tamamen arkadaşlarınızla olan ilişkiniz üzerine dönebilir. Çözemediğiniz bir sorun yaşasanız bile hiç kimseyle güç savaşı içerisine girmemelisiniz. Aksi durumda uzunca bir süre kendinizi boş yere değersiz hissedebilirsiniz. Ayrıca bugünlerde aklınızda ev veya semt değişikliği, ev içi dekorasyon değişikliği var ise; hızlıca harekete geçmek yerine ne istediğinizden iyice emin olmayı beklemelisiniz.