Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 10 Haziran

Hayalleri gerçek kılacak kararlar zamanı

Merkür ile Neptün arasında 10 Haziran günü olumlu etkileşim var. Sezgilerinize güvenin, size alacağınız kararlarda yön gösterecekler. Hayallerinizi gerçek kılacak bir karar alabilirsiniz.

10 Haziran günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Sezgilerinize güvenin, size alacağınız kararlarda yön gösterecekler. Hayallerinizi gerçek kılacak bir karar alabilirsiniz, idealinizdeki eğitime başlayabilirsiniz. Affedici ve akışta hissedebilirsiniz, küs olduğunuz bir kişi ile barışmanız mümkün olabilir. Dileklerinizin gerçek olabileceği bir günde olacaksınız.

DÜZENLER DEĞİŞEBİLİR

11 Haziran günü Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. Yıl sonuna kadar hayatınızın düzenini değiştirmeniz mümkün olabilir. Kariyeriniz ve hedefleriniz ile ilgili revizyon yapabilirsiniz. Dünyada kapitalizm yıl sonuna krizlere maruz kalabilir. Mevcut dünya düzeni ile ilgili radikal bir değişim süreci başlayabilir. 11 Haziran günü Merkür ikizler burcuna geçecek. İletişim trafiği hızlı akmaya başlayacak. Hayatınıza yeni bir yön verecek kararlar alabilirsiniz. Sorunlarınızı etkin bir şekilde çözebilirsiniz, ancak olaylara yüzeysel yaklaşmayın. Karar almadan önce detaylara hakim olun. Seyahat programı da yapabilirsiniz. Aynı gün Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Sezgilerinizi devreye sokarak ve olayları derinlemesine analiz ederek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sorunların arkasındaki esas sebebi farkına varabilirsiniz. Daha önceden gizli kalmış olan gerçekler açığa çıkabilir. Aynı gün Venüs ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde abartılı tepkiler vermeyin, gereksiz riskler almayın, fevri olmayın. Aşırı duygusal beklentiler içinde olmayın. Gereksiz harcamalardan da kaçınmanızda fayda var.

KARAMSAR VE YORGUN

15 Haziran günü Merkür ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Kendinizi karamsar ve baskı altında hissedebilirsiniz. Karar almakta zorlanabilirsiniz. İletişim kurarken de sorunlar gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca olaylara olumlu yönden bakın. Korkularınıza yenik düşmeyin, gerçekçi olun. Sabırsız olmayın, önemli olmayan görüşmeleri erteleyebilirsiniz. Bu hafta size şans getirsin.

12 - 18 HAZİRAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR :

Sevgili Koçlar bu hafta yakınlarınızla aranızda çözülmesi gereken durumlar, ticari işlerinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında beklediğiniz haber veya teklif gibi bir durum varsa, gecikme söz konusu olabilir. Bu durum geçici bir endişe yaşamanıza yol açabilir. Sonrasında sevdiğiniz kişiden alacağınız destek sayesinde bu durumu aşabilirsiniz. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisiyle uzun zamandır aklınızda olan bir konuyu çözüme ulaştırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni bir eğitim veya yeni bir iş için girişimde bulunabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar bu hafta gelir gider durumunuzu ilgilendiren konular, ekstra iş yapma fırsatı elde etme gibi konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında çevrenizdeki kişilerle birlikte yapmayı planladığınız bir organizasyon varsa; bu organizasyonun ertelenme veya iptal olma ihtimali doğabilir. Sonrasında aile bireylerinizden alacağınız destek sayesinde bu durumu arkanızda bırakabilirsiniz. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeni ay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisi ile kazancınızı artırmak için yeni girişim fırsatları elde edebilirsiniz. Bugünlerde çok yönlü olmak size avantaj sağlayacaktır.

İKIZLER VE YÜKSELEN IKIZLER :

Sevgili İkizler bu hafta kişisel ihtiyaçlarınızı ilgilendiren durumlar özel hayatınıza veya iş hayatınıza ait konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında iş yerinde üstleriniz olan kişilerle anlaşmak da zorluk çekebilirsiniz. Bir süreliğine içinden çıkamadığınız durum karşısında sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Sonrasında yakınlarınızdan alacağınız destekleyici fikirler sayesinde keyfiniz yeniden yerine gelebilir. Hafta sonunda burcunuzda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisiyle dış görünümünüzde küçük değişiklikler yapmak için araştırmalara başlayabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler bu hafta kontrol dışınızda gelişebilecek bazı durumlar veya sağlığınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında yurtdışı bağlantılı iş veya eğitim konularında kontrol edemeyeceğiniz durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Dışarıya yansıtmasanız bile bu durum içşel gerginlik yaşamanıza neden olabilir. Sonrasında daha iyi gelir elde edebileceğiniz bir fırsat yakalamanız sayesinde keyfiniz yeniden yerine gelebilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisiyle endişelerinizi arkanızda bırakarak, angarya gibi görünen işleri tamamen çözebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar bu hafta arkadaş ilişkilerinizi ilgilendiren konular veya ekip çalışması içerisine girme durumu gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında beklediğiniz para elinize geçmekte gecikebilir. Bu durum yüzünden arkadaşlarınızla ortak organizasyonları katılamamak üzülmenize neden olabilir. Sonrasında kendi bireysel isteklerinizi yapmaya yönelmek keyfinizi bir derecede olsa yerine getirebilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisi ile sosyal yardım çalışmaları içerisine katılabilir, bu çalışmadan etkilenerek, kendinize yeni bir hedef belirleyebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar bu hafta kariyerinize yön verebilecek konular veya iş yaşantınızdaki imajınızı etkileyebilecek durumlar gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında ortaklı işlerde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu durum sinirlerinizi gerebilecek olsa da düşüncelerinizi kendinize saklamayı tercih edebilirsiniz. Sonrasında yeni bir anlaşma yapma fırsatı yakalamak kaygılarınızın sonlanmasına yol açabilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisi ile kendinize yeni bir hedef belirleyebilir ve bu hedefi gerçekleştirebilmek için geniş çaplı bir araştırma yapmaya başlayabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler bu hafta günlük işlerinize ait veya iş koşullarınıza dair konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında çalışma arkadaşlarınızın ortak görevlerini aksatması yüzünden sizde bitirmeniz gereken işleri toparlamakta zorlanabilirsiniz. Bu durum sinirlerinizin bir süre gerilmesine yol açabilir. Sonrasında arkadaşlarınızla sosyalleşmek keyfinizi yeniden yerine getirebilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisiyle yurtdışına gitmek için araştırmalara başlayabilir veya kendinizi yabancı bir dil programına yazdırabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler bu hafta aşk hayatınıza dair konular, çocuğunuzu ilgilendiren durumlar gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında sevdiğiniz kişinin pesimist tavırları canınızın iyice sıkılmasına yol açabilir. Böyle bir durum karşısında farklı davranmak isteseniz de, düşüncelerinizi partnerinize söylemekten çekine bilirsiniz. Sonrasında iş aracılığı ile yeni bir gelir imkanı elde etmek, keyfinizi yeniden yerine getirebilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisiyle estetik amaçlı küçük bir operasyon geçirmek için araştırmalara başlayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar bu hafta eşinizle veya ortağınızla olan ilişkinizi ilgilendiren durumlar veya davalık konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında ailevi konular yüzünden eşinizle aranızda gerginlik oluşabilir. Bugünlerde karşılıklı orta bir yol bulmakta zorlanabilirsiniz. Ortaklı işlerde yine bugünlerde ertelenmesi gereken durumlar karşınıza çıkabilir. Sonrasında eğlenceli bir organizasyon içerisinde yer almak keyfinizi yerine getirecektir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisi ile ilişkinizi bir adım öteye taşıma kararı alabilir, ailenizi genişletmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar bu hafta rutin düzeninizi etkileyebilecek konular veya işinize dair durumlar gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında işinize konsantre olmakta zorlanabilir, bu yüzden detay gerektiren işlere odaklanmakta sorun yaşayabilirsiniz. Bu durum yapmanız gerekenlerin aksamasına neden olabilir. Sonrasında bir süredir cevabını beklediğiniz başvurunun kabul edilmesi keyfinizi yerine getirebilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisi ile evcil hayvan sahiplenmek için harekete geçebilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar bu hafta aşk hayatınıza dair konular veya yatırım araçlarınızla bağlantılı durumlar gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında maddi konularda sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Bu durum sosyalleşmek amaçlı katılmak istediğiniz organizasyonları ertelemenize neden olabilir. Sonrasında sevdiğiniz kişinin sizin için planladığı buluşma sayesinde keyfiniz yeniden yerine gelebilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisi ile sevgiliniz ile birlikte tatil planı oluşturmak için harekete geçebilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar bu hafta ailevi meseleler, evinizle ilgili durumlar gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın başlarında ebeveynlerinizin engellemesi yüzünden bazı bireysel isteklerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum onlara karşı ketum bir tavır içerisine girmenize yol açabilir. Sonrasında çalışma koşullarınızda oluşabilecek iyileşmeler, ev içerisinde olumlu bir hava estirmeye başlayabilir. Hafta sonunda İkizler burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay'ın etkisiyle yeni bir semtte veya yaşadığınız bölgede ev arayışı içerisine girebilirsiniz. Bazılarınız için miras hakkı elde etme gibi bir durum ortaya çıkabilir.