Uzman astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 10 Eylül

İlişkilerde sonbahar rüzgarları esecek

Merkür terazi burcunda başladığı geri hareketini 3 Ekim'e kadar sürdürecek. Özellikle 23 Eylül'e kadar hem aşk hayatınızda, hem de sosyal ilişkilerde sonbahar rüzgarları esecek.

10 Eylül günü astrolojik açıdan oldukça önemli, çünkü hem Merkür gerilemesi başlıyor, hem de balık burcunda dolunay var. Takip eden günlerde karar almakta zorlanabilirsiniz. Kafanız karışık olabilir, zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Unutkanlık ve dalgınlık sonucu hata yapabilirsiniz. Hayatınızda yön kaybetmiş ve yalnız hissedebilirsiniz. Hedef belirlemek zor gelebilir. Odaklanmaya ve gerçekçi olmaya çalışın. Kendinizi kandırmayın. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Mantıklı olun. Detayları gözden kaçırmayın. Hayallerinizi makul bir zemine oturtun. İlişkilerde alma verme dengesini koruyun.

RADİKAL GELİŞMELER

Dünyada sular, denizler, kimyasallar ve gazlar ile ilgili radikal gelişmeler gündeme gelebilir. Merkür terazi burcunda başladığı geri hareketini 3 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 23 Eylül gününe kadar terazi burcunda daha sonra başak burcunda geri gidecek. 23 Eylül gününe kadar hem aşk hayatınızda, hem de sosyal ilişkilerde sonbahar rüzgarları esecek. Takıntılı olmayın. Büyük resmi görün. İletişim sorunlarına dikkat edin. Karşı tarafı dinleyin, anlamaya çalışın. Önyargılı ve şekilci olmayın. Karar alırken ağırdan alın. Her lafa atlamayın. Sessizliğin tadını çıkarın. İmza atarken iyi okuyun. Eğitim hayatınızla ilgili gerçekçi kararlar alın. Elektronik eşya alacaksanız önce deneyin, bozuk olmadığından emin olun. 11 Eylül günü Güneş ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Değişim rüzgarları esecek. Uyanmak ve fark etmek için ideal bir gün. Hayatınızda özgürleşmek için adım atabilirsiniz. Birey olmanın tadına varın. Kendinizle olan ilişkinize yatırım yapın. Unutmayın ki en gerçek ilişkiniz kendinizle olan ilişkinizdir.

FEVRİ OLMAYIN

16 Eylül günü Venüs ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. Fevri olmayın. Kavga etmeyin. Gereksiz tartışmalara girmeyin. Düşünmeden hareket etmeyin. Aşırı para harcamaktan kaçının. Bencil olmayın. Empati kurun. Rakiplerinizin hamlelerini soğukkanlılıkla karşılayın. Zorlayıcı etkilerin devreye girdiği bu haftada şans sizden yana olsun.

12 - 18 EYLÜL HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde üzerinde yoğunlaşmanız gereken işler, günlük düzeninizle ilgili durumlar, çalışma ortamınızı ilgilendiren konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyu angarya işlerle detaylı şekilde uğraşmak üzerinizde sinirsel gerginlik yaratabilir. Çalışma ortamınızdaki kişilerin etkisinde kalmamaya, kendinizi gereksiz yere feda etmemeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonunda yaptığınız tüm çalışmalar sonuç verebilir, tahmininizden iyi bir kazanç elde edebilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde aşk hayatınızdaki durum, çocuklarınızla ilgili gelişmeler, ek iş veya yatırımlarla ilgili konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca partnerinizden gelebilecek talepler yüzünden ekstra harcamalar yapmanız gerekebilir. Sevdiğiniz kişiyle arkadaşlarınız arasında kalsanız bile bu durumun üzerinizde karmaşa yaratmasına izin vermemelisiniz. Haftanın sonunda her şeye rağmen keyifli aktivitelere katılarak insanlar üzerinde pozitif bir izlenim yaratabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde ailevi durumlar, ev yaşantınızı ilgilendiren konular, mülk veya miras edinme gibi gündemler yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca aile bireylerinizin aşırıya kaçabilecek eleştirel tavırları yüzünden istem dışı herkese karşı huysuz davranışlar sergileyebilirsiniz. Ev ve iş temponuz arasında denge kurmakta zorlansanız da düzensiz olmamaya özen göstermelisiniz. Haftanın sonunda ev içerisinde yakalayacağınız huzurlu ortam sayesinde rahatlayabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde ticari işlerinizin durumu, yazışma gerektiren konular veya yakın akrabalarla olan bağlantılarınız yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca yakınlarınızdan veya iş yaptığınız kişilerden beklediğiniz haberlerin gecikmesi endişelenmenize yol açabilir. Alım satım gibi konularla ilgili hukuksal bir sürece maruz kalırsanız gereksiz fedakarlıklardan uzak durmalısınız. Haftanın sonunda kısa bir tatil planı sayesinde arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde gelirleriniz, maddi koşullarınız ile ilgili durumlar, borç verilen paralar ile ilgili konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca maddi konular yüzünden sosyalleşmekte sıkıntı çekebilirsiniz. Başkalarından elde ettiğiniz imkanlar konusunda savurgan davranmamalısınız. Haftanın sonunda yeteneklerinizi sergilemeniz sayesinde kariyerinizde şansınız dönebilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde duygusal hayatınızı ilgilendiren durumlar, bireysel ihtiyaçlarınız veya istekleriniz ilgili konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca sürekli kusur arayan yaklaşımınız yüzünden üstlerinizle olan ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz. Kendi isteklerinizle partnerinizin veya ortağınızın istekleri arasında kalabilir, bu yüzden değişken tavırlar sergileyebilirsiniz. Haftanın sonunda motivasyonunuzu yükseltmek adına öngörüsel danışmanlık almak isteyebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde sıkıntı yaratan durumlar, sağlık veya gizli ilerlemesi gereken konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca kendinizi duygusal anlamda yalnız hissetmeniz tüm inandıklarınızı yeniden sorgulamanıza yol açabilir. İçinde bulunduğunuz sıkıntılar yüzünden günlük rutininizi görmezden gelmeye meyilli olabilirsiniz. Bu durumda kendinizi kandırmaktan vazgeçmelisiniz. Haftanın sonunda gizli yürüttüğünüz bir konunun çözüme varması sebebiyle hak elde edebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde arkadaşlarınızla ilgili durumlar, sosyal yaşamınızı ilgilendiren veya yardım konuları yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca profesyonel girişimleriniz üzerinde çalışmalar yapmanız maddi destek almanıza yeterli olmayabilir. Sosyal çevrenize uyum sağlamak adına tutunacağınız tavır partnerinizin öfkelenmesine yol açabilir. Bu durumu görmemezlikten gelmeniz sorunu büyütebilir. Haftanın sonunda idealinizi gerçekleştirmek adına başkalarıyla iş birliği yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde mesleki uğraşılarınız, yöneticilerle olan ilişkileriniz, gelecek hedeflerinizle ilgili konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca sadece iş hayatınıza öncelik vermek eşinizin tepki vermesine neden olabilir. Ortaklı işlerde anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Kariyerinize yön verme konusunda ailenizin düşünceleri kafanızın karışmasına sebep olabilir. Gerçekleşebilir hedeflere yönelmelisiniz. Haftanın sonunda annenizden alacağınız destek sayesinde angarya işlerden kurtulabilir, bu sayede içinizdeki stresten uzaklaşabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde yüksek eğitim ile ilgili başvurular, hukuksal meseleler, yabancı kişilerle bağlantılı iş konuları yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca ticari yaşamınız içerisinde oluşabilecek gerginlik, günlük düzeniniz içerisinde de kendini gösterebilir. Yanınızda çalışanlarla, özellikle de yabancı yardımcılarla ilgili konularda mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Mahkemelik durumlarla ilgili beklenen haber veya anlaşma durumunda aksilik çıkabilir. Başkalarının etkisi altında kalmadan hareket etmelisiniz. Haftanın sonunda iyi hissettirecek bir tatil kaçamağı aşk hayatınızın da hareketlenmesine yol açabilir. Yurtdışı kaynaklı bir yatırım fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde başkalarına bağlı imkanlarınızla, paylaşılan kaynaklarınızla veya harcamalarınızla ilgili durumlar ve sağlığınızı ilgilendiren konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca beklediğiniz parasal kaynağın gelişinin gecikmesi, bir süredir yatırım olarak gördüğünüz fırsatın kaçmasına neden olabilir. Başkalarına güvenerek yapabileceğiniz tüm harcamalar kayıp ya da zarar olarak size dönebilir. Bu yüzden hiç kimseye veya hiçbir duruma boş umutlar bağlamamalısınız. Haftanın sonunda sağlığınız gittikçe daha iyi olması sayesinde evinizde her zamankinden çok daha huzurlu bir dönem başlayabilir. Aile fertlerinizin size olan ilgisi güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde davalık durumlardaki gelişmeler, evliliğiniz veya ortaklığınız ile ilgili konular yaşamınızda ön plana çıkabilir. Hafta boyunca eşiniz veya partnerinizle aranızda oluşabilecek anlaşmazlıklar yüzünden ev içerisinde huzursuz bir ortam oluşabilir. Karşınızdaki kişinin istekleri kafanızın karışmasına yol açabilir. Bu durum sizi hassaslaştırabileceği gibi özgüveninizi de zedeleyebilir. Haftanın sonunda iş birliği yapmak konusunda teklif alabilirsiniz. Bu teklifi kabul etmeniz durumunda ticari yaşamınızda ileriye dönük iyi fırsatlar sizi bekliyor olabilir.