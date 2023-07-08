Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 08 Temmuz

TAKINTILARDAN VE ÖFKEDEN ARINMA ZAMANI

Mars, Başak burcuna geçiş yapıyor. 27 Ağustos'a kadar büyük resmi görmeyi deneyin. Detaylarda kaybolmayın. Takıntılarınızdan ve saplantılarınızdan arınmanız başarılı olmak konusunda işe yarayacak.



Mars 10 Temmuz günü başak burcuna geçiş yapıyor. 27 Ağustos'a kadar girişimler açısından avantajlı olacaksınız. Belirlediğiniz hedefe doğru disiplinli ve azimli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Hedeflerinizi daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olacak. Öfkenizi daha etkin bir şekilde yönetebilir ve daha doğru bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ancak detaylara takılmadan harekete geçmeniz gerekiyor. Büyük resmi görmeyi deneyin. Detaylarda kaybolmayın. Takıntılarınızdan ve saplantılarınızdan arınmanız başarılı olmak konusunda işe yarayacak. Dünyada sağlık sektörü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca tarım ile ilgili Radikal girişimler gündeme gelebilir.

CESUR OLMALI

11 Temmuz günü Merkür Aslan burcuna geçecek. 28 Temmuz'a kadar iletişim kurarken daha cesur olabilirsiniz. Ayrıca hayatınızı değiştirecek radikal kararlar alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda daha özgüvenli hareket edebilirsiniz. Eğlenceli seyahat programları yapmanız da mümkün olacak. Ancak iletişim kurarken ego savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Fikirlerinizi karşı tarafa zorla kabul ettirmeye çalışmayın. Karşı tarafın fikirlerine de saygı gösterin. Empati ve tolerans ile hareket etmeye çalışın. Özellikle 24 Temmuz'dan itibaren iletişim kurarken son derece temkinli olmanızı öneriyorum yoksa ilişkileriniz zarar görebilir.

Dünyada liderlerin cesur açıklamaları gündeme gelebilir. Ancak ego savaşlarından dolayı diplomatik ilişkilerde gerilim yaşanabilir.

OLUMSUZ ETKİLEŞİM

12 Temmuz günü Güneş ile Chiron arasında olumsuz etkileşim var. Geçmişe ait yaralarınız tekrar gündeme gelebilirler. Ancak insanlara yardım ettiğiniz konularla ilgili olarak olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Hatta geçmişteki yaralarımızı sarmak için insanlara yardım etmeniz ve karşılık beklememeniz sizin için çok daha faydalı olabilir.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen günlük rutinlerinizi ilgilendiren konulara harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız özel hayatınızla ilgili konulara takılabilir. Her ne kadar sevgilinizin önerilerine kulak kabartacak olsanız da, günün sonunda kendi bildiğinizi yapmaya meyilli olabilirsiniz. İlerleyen günlerde aile büyüklerinin göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen aşk hayatınıza veya çocuğunuzla ilgili konulara harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız ev hayatınızı veya ailenizi ilgilendiren konulara takılabilir. Her ne kadar bu kişilerden gelecek olan tavsiyeleri dinleyecek olsanız da, günün sonunda kendi düşüncelerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde belirsizliğini koruyan durumların cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen ev, emlak, miras gibi ailenizi de içine alan konulara harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız alım satım içerikli ticari işlere veya üzerinde çalıştığınız bir projeye takılabilir. Her ne kadar birlikte çalıştığınız kişilerin tavsiyelerini dinleyecek olsanız da, günün sonunda kendi bildiğiniz yöntemlerle ilerlemek isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde çevrenizdeki kişilerin göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen yeni iş bağlantıları kurmak üzerine veya eğitim içerikli konulara harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız ekstra kazanç sağlayabilecek işlere veya yatırım araçlarına takılabilir. Her ne kadar yatırım tavsiyelerini araştıracak olsanız da, günün sonunda kendi düşüncenizi uygulamak isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde birlikte çalıştığınız yöneticinizin göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen gelir gider dengesi kurmaya veya ek gelir elde etmeye çalışmaya harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız dışarıya nasıl bir imaj sergilediğiniz konusuna takılabilir. Her ne kadar başka insanların önerilerine kulak kabartacak olsanız da, günün sonunda kendi bildiğiniz şekilde yol almaya devam edebilirsiniz. İlerleyen günlerde uzak akrabalarınızın göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK:

Sevgili Başaklar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen bireysel ihtiyaçlarınızı nasıl sağlayacağınız konusuna harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız kontrolünüz dışında gelişebilecek durumlara veya bitmesi gereken angarya işlere takılabilir. Her ne kadar yakınlarınızın önerilerini dinleyecek olsanız da, günün sonunda kendi yöntemlerinizle işleri halletmeyi tercih edebilirsiniz. İlerleyen günlerde dış faktörlerin göstereceği tavrın cesaretinizi kurmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen gizli saklı durumları çözmeye veya zor görünen işleri halletmeye harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız içinde bulunduğunuz ekip çalışmasını nasıl yürüteceğinize veya sosyalleşecek zamanı nasıl yaratacağınıza takılabilir. Her ne kadar arkadaşlarınız tavsiyelerde bulunsa da, günün sonunda kendi bildiğinizi yapmayı tercih edebilirsiniz. İlerleyen günlerde eşinizin veya ortağınızın göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen sosyalleşmeye veya yardım çalışmalarına gönüllü şekilde katılmaya harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız kariyerinize yeni bir yön vermeye veya üstlerinizi nasıl ikna edeceğiniz konusuna takılabilir. Her ne kadar birlikte çalıştığınız kişiler önerilerde bulunsa da, günün sonunda kendi yöntemlerinize göre yol almayı tercih edebilirsiniz. İlerleyen günlerde sıkıcı rutinlerin cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen gelecek hedeflerinizi şekillendirmeye veya üst düzey yöneticilerle bağlantı kurmaya harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız hukuki bir meseleye veya yabancılarla ortak yürütülen işlere takılabilir. Her ne kadar sezgilerinizi kullanarak bazı şeyleri çözmek isteseniz de, günün sonunda mantığınızın sesine göre yola devam etmeyi seçebilirsiniz. İlerleyen günlerde flört ettiğiniz kişinin göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi yurtdışı bağlantılı işlere, seyahat planı oluşturma ya veya dil eğitimi araştırmalarına harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız dış kaynaklardan elde edebileceğiniz maddi kazanca veya sağlığınızı ilgilendiren bir konuya takılabilir. Her ne kadar başkalarının tavsiyelerine kulak kabartacak olsanız da, günün sonunda kendi bildiğiniz yolda yürümeyi seçebilirsiniz. İlerleyen günlerde ebeveynlerinizin göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen sağlık sorunlarını çözmeye veya miras tarzı kazanımları elde etmeye harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız eşinizle veya ortaklı iş yaptınız kişilerle aranızda oluşabilecek durumlara takılabilir. Her ne kadar bu kişiler kendi fikirlerini size geçirmeye çalışacak olsa da, günün sonunda siz yine kendi bildiğinizin peşinden gitmeyi seçebilirsiniz. İlerleyen günlerde kardeş gibi en yakınınızın göstereceği tavrın cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın ilk gününde Mars konum değiştirip, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde enerjinizi tamamen eşinizle olan ilişkinize, ortaklı yürüyen işlere veya davalık bir konuya harcayabilirsiniz. Bu hafta Mars'tan sonra Merkür de yer değiştirip, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu aralar aklınız çalışma koşullarınızın gidişatına veya günlük işlerin yoğunluğuna takılabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler önerilerde bulunacak olsa da, günün sonunda kendi fikirlerinizi uygulamayı tercih edebilirsiniz. İlerleyen günlerde yetersizlik hissi duysanız da bunun cesaretinizi kırmasına izin vermeden hareket etmelisiniz.