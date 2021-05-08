Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 08 Mayıs

Kova sakinlik Yengeç heyecan peşinde olacak

11 Mayıs günü boğa burcundaki yeniay ile birlikte hayatınızda huzur, istikrar ve emniyet ihtiyacında artış olacak. Gerçekçi adımlar atmak isteyeceksiniz. Kova Burcu sakinlik, Yengeç ise heyecan arayışında olabilir.

Astrolojik açıdan oldukça önemli bir haftaya giriyoruz. Zorlayıcı etkilerin geçici olarak hafiflemeye başlaması mümkün görünüyor. 11 Mayıs günü boğa burcundaki yeniay ile birlikte hayatınızda huzur, istikrar ve emniyet ihtiyacında artış olacak. Gerçekçi adımlar atmak isteyeceksiniz. Kendinizi garantiye almak isteyebilirsiniz. 9 Mayıs günü Venüs ikizler burcuna geçerek, ikili ve sosyal ilişkilerde iletişim ihtiyacınızı arttıracak. İlişkilerinizde yeni koşullara adapte olmak daha kolay olacak. Mantıklı tutumlar içinde olmayı tercih edeceksiniz. Ancak mevcut ilişkinize dair yeni fikirler edinmeniz ve sevgilinizden soğumanız söz konusu olabilir.

CESUR KARARLAR

Aynı gün Güneş ile Satürn paralel olacağı için, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Tamam mı? devam mı? sorusunu yanıtlamanız gerekebilir. 10 Mayıs günü Merkür ile kuzey ay düğümü kavuşacak ve Merkür ile Mars paralel olacaklar. Daha sonradan hayatınızı değiştirecek, cesur bir karar alabilirsiniz. Tesadüf gibi görünen bir haber alabilir ve bundan sonra yeni bir girişimde bulunmayı arzu edebilirsiniz. Ancak kırıcı sözler sarf etmemeniz gerekiyor. Ayrıca düşünmeden harekete geçmeyin. 12 Mayıs günü Mars ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Aynı gün Merkür ile Satürn arasında da olumlu etkileşim olduğu için, önceki günlerdeki kararlarınızı uygulamaya geçebilirsiniz. Değişime yönelik bir hamlede bulunabilirsiniz. Daha önce fark etmediğiniz bazı gerçeklerin su yüzüne çıkması, yeni hedef belirlemenize sebep olabilir.

13 Mayıs günü Güneş ile Neptün arasında olumlu etkileşim olduğu için, hayalleriniz ve idealleriniz ile baş başa bir gün geçireceksiniz. Kendinizi akışta hissedebilirsiniz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Maneviyatınızı besleyecek aktiviteler içinde olabilirsiniz.

OLUMLU BİR SÜREÇ

14 Mayıs günü Jüpiter balık burcuna geçiş yapacak. 28 Temmuz tarihine kadar bu burçta yolculuk yapacak. Dünyada pandemi ile ilgili daha olumlu bir süreç başlayabilir. Dünyada manevi değerlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu haftanın herkese şifa getirmesini diliyorum.

KOÇ

Hafta boyunca Boğa enerjisi yüksek bir döngü olacak. Finansal konular sağlam kalıcı kararlar almak isteyeceksiniz. Aile içi gergin enerjiler barındırabilir. 11 Mayıs'ta gerçekleşecek Boğa yeni Ay'ı birlikte içsel olarak kendinize zaman ayıracağınız belki meditasyon yapacağınız ve içsel olarak rahat olmanız gereken bir döngü olacak. Yeni bir maddi atılım yapmanın tam zamanı. Önünüze bir den fazla seçenek gelecek bunların hangisini değerlendirirseniz değerlendirin her ikisi de şu anki durumunuzdan sizi daha iyi bir duruma getirecek. Bu süreçte kararsızlık kaybetmek demek. Muhakkak karar verin. Kariyer kazanımlarınız ve ortaklı işlerde güzel zamanlar değerlendirin. Çok yakınınızda olan birisi kendi çıkarları için sizi kullanıyor olabilir. Gözlerinizi dört açın aile ilişkilerinizi sıkıntıya sokan durumlar olabilir.

BOĞA

Kendinize harika zamanlar ayıracağınız belki seyahat planı yapabilirsiniz. Pandemi sebebi ile sıkıntılı durumlar var ama siz boğalar bir yolunu bulursunuz. Sizin için bu dönem biraz kendinize dönmeniz gereken bir süreç olacak. İlişkinin yöneten kanadında siz yer alıyorsunuz. Farkında olmasanız da sizin merkezinde olduğunuz veya olacağınız ilişkiyi yönlendirecek taraf siz olacaksınız. Sizin için fırsat oluşturacak olanakları doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. Hedeflerinizi bir kere daha hatırlayın. Ve hedeflerinize doğru adımlar ile ilerleyin. Ailenizi ihmal etmemeye gayret edin. Bugün zamanım yok gibi bahaneler ile uzaklaşmış olabilirsiniz Hastalıkların çoğunluğu stres kaynaklıdır. Bu nedenle dikkat edin ve ruh dünyanızı iyileştirin. Siz çok güçlü ve düştüğünde tekrar sağlam kalkan bir karaktersiniz. Bu dönem sağlığınıza kendinize ve ikili ilişkilerinize dikkat diyor gökyüzü Dışarıya açık olmanız yakın çevrenizdeki insanları ihmal etmenize sebep olabilir. Yakınlarınıza biraz daha zaman ayırmanız gereken bir dönem içerisine giriyorsunuz. Ve yakınlarınız arkadaşlarınız ile birlikte oldukça daha da iyi olduğunuzu göreceksiniz.

İKİZLER

Yeni Ay ile birlikte ruhsal olarak kendinizi bulacağınız ve içsel durumlarınızın gün yüzüne çıkacağı zamanlar diyebiliriz. Arkanızdan çevrilen birtakım işler var ise bunları öğrenebilir ve dostunuzu düşmanınızı seçebilirsiniz. Gezmek tozmak sosyal iletişim arkadaşlık ve gruplarınız ön planda. Arkadaşlık ilişkilerinde hafta ortasına dikkat edin. Gerilebilirsiniz. Bu hafta bilinçaltı, içe dönmek ve duyguda kalmak sizi biraz yavaşlatabilir. Meditasyon yapın. Önemli kararlar almak isteyebilir ve bunu hayata geçirebilirsiniz.

YENGEÇ

11 Mayıs'ta gerçekleşecek Boğa yeni Ay ile birlikte sosyal statünüz arkadaşlık çevreniz ve yardım kuruluşları ile ilgili bir takım faaliyetlerde yer alabilir ve adımlar atabilirsiniz. Bu size çok iyi gelecektir. Kariyer konuları üsteleriniz ile ilgili konular gündem. Toplumsal statü ve aile konularında sıkıntılar olabilir. Arkadaşlar, sosyal çevre ve kariyer getirileri ön planda olabilir. Yeni iş başvurusu olabilir. Başvuru yaptığınız yerler var ise sonuçlarını alabilirsiniz.

ASLAN

İş hayatınız kariyeriniz ve onun getirileri ile birlikte aile hayatı veya babanız ile ilgili durumlar söz konusu olabilir. Yurtdışı bağlantılı işler, hukuksal konular, mahkemeler ve eşin ailesi gündeminiz olabilir. Bu konularda sakin kalıp ve iyi kararlar vermelisiniz. Kariyer konularınız da çok önemli adımlar atabilirsiniz. Toplumsal statü ve arkadaşlık ilişkileri ile birlikte üstleriniz ile iletişime dikkat etmenizde fayda var. Gerilmeyin.

BAŞAK

Eğitim hayatınız ile ilgili gelişmeler belki yurtdışı seyahati veya var ise kayınvalideniz ile ilgili veya uzak akrabalarınız hakkında bir takım gelişmeler yaşanabilir. İş, kariyer, maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın, bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size 'yapamazsın' diyenler artabilir.

TERAZİ

Boğa Yeni Ay ile birlikte başlatmak istediğiniz ortaklı birtakım işlemler hukuksal davalarınız veya bir yakınınızın bu tarz durumları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı işler, ortak harcamalar banka işlemleri ve finansal konular ile başlıyorsunuz haftaya. Bu hafta maddi konularda can sıkıcı durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Maneviyat derin konular ön planda olabilir. Davalık konunuz veya yurtdışı bağlantılı işler var bu konular ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eşinizi ailesi ile ilgili gündemler yaşanabilir.

AKREP

İkili ilişkilerde daha fazla efor zaman sarf edeceğiniz bir zaman dilimi olacak kendinizi ve ilişkinizi sorgulayabilir veya bu konu hakkında konuşma ve yeniden başka şekilde devam etme kararı alabilirsiniz. Duygusal ilişkiler konusunda biraz sıkıntılı bir dönem sizi bekliyor. Bu dönemde duygusal anlamda ışığınız biraz sönük gibi gelebilir. Bunun nedeni sizin başka konulara öncelik vermeniz ve ilişkinize zaman ayırmamanız. Bu durumu önlemek elinizde. Birlikte zaman geçirin konuşun ve içinizde olanları karşı tarafa iletin. Sorun gibi gördüğünüz şeyler insanların sadece ilgi görmek ve daha fazla sevilebilmek için büyüttükleri şeyler olabilir. Ailenizin desteğini alacaksınız ve yapmak istediklerini ile alakalı güzel başlangıçlar yapacaksınız Sağlığınız konusunda da dikkat etmeniz gereken zamanlar. Stres yapıyor ve üzerinizdeki yüklerden kurtulamıyorsunuz. Size saygı duymalarını istiyorsanız çok fazla konuşmaktan vaz geçmelisiniz. İletişime ve konuştuklarınıza dikkat edin.

YAY

Gerçekleşecek Boğa Yeni Ay ile birlikte günlük rutinleriniz, yanınızda çalışanlar ve iş hayatınız konularında yeni gündemler, yeni kararlar alabilirsiniz. Varsa evcil hayvanınız onunla ilgilenmek durumunda kalabilir veya bu sıkıcı zamanlarda bir ev hayvanı da sahiplenmek isteyebilirsiniz. Aşk, ilişkiler, çocuklarınız ve onların hayatlarına dair konularınız var. Sosyal çevreniz ve keyif aldığınız konular gündem. Hafta ortasında gerilimli durumlar yaşayabilirsiniz. Sakin kalın. Sağlığınıza dikkat etmenizi özellikle belirtmekte fayda var.

OĞLAK

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler var. Başlatma enerjileri olan bir döngü. Hassas bir dönem içerisinde bulunduğunuz bu dönemde esprili bakış açınızı korumaya gayret edin. Unutmayın hayat sizi gülünce daha güzel olacaktır. Çalışma hayatında sürekli olarak yeniliklerin olacağı ve para kazanacağınız zamanlar. Kariyer anlamında ise beklentilerinizi olması yüksek. Güvenli olarak gördüğünüz maddi pozisyon veya iş yeriniz artık eskisi gibi olmayabilir veya yakın zamanda köklü değişiklikler gerekebilir. Kişisel gelişiminize önem vereceksiniz. Maddi sıkıntılar içerisinde girmenizi önleyecek sizi güvenli bir alanda tutacak çalışmalar yapmanız olası. Aile kavramının anlamını çok daha iyi anlayacağınız bir dönem yaklaşmakta. Biraz daha anlayışlı olmaya insanların daha dikkatli dinlemeye ve niyetlerini anlamaya çalışmaya ihtiyacınız var yıldızınız göremediklerinizi daha iyi göreceğiniz bir dönemde. Geçmişte sağlık konusunda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kontrollerinizi yaptırın.

KOVA

Aile hayatınız anne babanız veya ev konuları gündem olabilir. Kapalı olduğumuz bu dönemde ev içerisinde değişiklik yapmak isteyebilir dekorasyon konularına zamana ayırabilirsiniz ki buda size iyi gelecektir. Ev aile konuları eşya almak veya taşınmak ile ilgili gündemler olabilir. Ailevi konularda sakin olmaya gayret edin. Hafta ortasından sonra daha eğlenceli konular var. Aşk ilişkiler ve hobileriniz. Burada çocuklarınız ile ilgili eğlenceli zaman dilimi yaşayabilirsiniz.

BALIK

Yakın çevre akrabalarınızın bazı durumları ,minik minik başlatmak istediğiniz eğitimler veya arabanız ile ilgili yeni değişim veya bakım zamanları olabilir. Kapalı kaldığımız bu dönemlerde belki kitap okuyabilir ya da yeni eğitimler araştırabilirsiniz. Para konularında fazlaca düşüneceğiniz bir zaman dilimi. Her şey para değil sağlığınız aileniz siz ve etrafınızda ihmal ettiğiniz kim var ise önemli olduklarını lütfen hatırlatın kendilerine. Yakın akraba eğitimler ve kısa yolculuklar yapabilir ve mutlu zamanlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızdan küçük kırgınlıkları çıkartmanın beklenti onlar ile zaman geçirmeniz. Spor yapmalı ve yediklerinize dikkat etmelisiniz. Yakın zamanda çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberlerin ardı arkası kesilmeyecek. Alacağınız olumlu kararlar için güzel zamanlar yaklaşıyor.