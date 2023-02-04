Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 04 Şubat

Merkür ile Neptün arasında 6 Şubat günü olumlu etkileşim var. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız zirvede olacak. Hayallerinizi gerçekleştirecek kararlar alabilirsiniz. Küs olduklarınız ile barışabilirsiniz.

Aslan burcunda dolunay ve Venüs ile Mars arasında 5 Şubat günü olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde sert rüzgarlar esebilir. Ego savaşlarından uzak durun. Her şeyi gurur meselesi haline getirmeyin. Öfkenizi yerinde zamanında dozunda gösterin. Fevri ve sabırsız olmayın. Düşünmeden harekete geçmeyin. Cinsel hastalıklara karşı temkinli olun. Gereksiz harcamalar yapmayın. İradenizi etkin bir şekilde kullanın. Kalp hastalıkları olanların kendilerine ekstra özen göstermesini öneriyorum.

AKIŞTA KALINMALI

Dünyada diplomatik ilişkilerde gerilim yükselebilir. Liderler arası güç savaşları gündeme gelebilir. Şiddet, terör, cinayet vb. ile ilgili artış olabilir. Patlamalar, yangınlar, kazalar gündemde önemli bir yer tutabilir. 6 Şubat günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız zirvede olacak. Hayallerinizi gerçekleştirecek kararlar alabilirsiniz. Küs olduklarınız ile barışabilirsiniz. Akışta ve affedici hissedebilirsiniz. Hayalinizdeki seyahate çıkmak için girişimde bulabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

8 Şubat günü Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde değişim rüzgarları esecek. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Hayattan keyif almanızı sağlayacak farklı aktiviteler deneyebilirsiniz. Yeni yatırımlar yapmanız da mümkün olabilir.

HAYATA YENİ BİR YÖN

10 Şubat günü Merkür ile Plüton aynı hizada olacaklar. Hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Olayları derinlemesine analiz edebilir, daha önce farkına varmadığınız konularda aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ancak güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Kimseyi zorla ikna etmeye çalışmayın. Kin ve intikam arzusu ile hareket etmeyin. Aşırı şüpheci olmak yerine olaylara geniş perspektiften bakmayı deneyin. entrika ve manipülasyon karşısında uyanık olun.

Bu haftanın sizlere bol şans getirmesini diliyorum.

6 - 12 ŞUBAT HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni bir haftanın başlamasıyla iş hayatınızı etkileyecek durumlar, kariyer veya gelecek hedeflerinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. İlk günlerde üstlerinizle olan ilişkilerinizde gelişmeler yaşayabilirsiniz. İsteklerinize karşı duyarlı bir yaklaşım sergileyebilirler. İlerleyen günlerde ise; geleceğe dair hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Bazı konularda ilerleme sağlayamıyorsanız, takıntı yapıp yapmadığınızı sorgulamalısınız. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız sosyal yaşamınıza dönebilir. Çevrenizden keyifli aktivitelere katılma teklifi alabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni bir haftanın başlamasıyla ticari ilişkilerinizi ilgilendiren durumlar, yabancı kişilerle yapılan işler veya akademik eğitim yaşantınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. İlk günlerde arkadaşlarınızın yaptığı yurtdışı gezi programına dahil olmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır hayalinizi gerçekleştirme fırsatını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; eğitim hayatınızla ilgili geçici konsantrasyon sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Disiplinli bir şekilde yol almak sorunu çözebilir. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız geleceğe dair hedefleriniz üzerine dönebilir. Hedefinizi gerçekleştirmek adına güçlü kişileri etki altına almaya çalışabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni bir haftanın başlamasıyla ortaklaşa veya dış kaynaklardan elde edebileceğiniz gelirler, miras, kredi başvurusu gibi konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

İlk günlerde elinize geçen kaynağı yeni bir iş yatırımı için değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için araştırma başlatabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; kredi başvurusu nasıl sonuçlanır tarzı konularda endişeli düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu düşünceler yüzünden kendi içinizde kriz yaratmamalısınız. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız eğitim konusuna dönebilir. Yabancı dil eğitimi almak için girişimde bulunmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni bir haftanın başlamasıyla evliliğinizi, ilişkinizi veya ortaklaşa işler yaptığınız kişilerle aranızdaki olayları ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

İlk günlerde eşinizle birlikte yurtdışı tatil organizasyonu için plan yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için birlikte araştırma içerisine girebilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; danışmanlık aldığınız kişinin manipülasyonu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi ikna etmek için olmadık teoriler geliştirebilir. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız sağlığınızı ilgilendiren durumlara yönelebilir. Çok kalabalıklar içerisine karışmamanızı öneririm.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni bir haftanın başlamasıyla günlük rutinlerinizi, iş ortamınızı veya iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

İlk günlerde yeni bir çalışma ortamına dahil olabilirsiniz. Bir süre sonra insanların duyarlı yaklaşımları sayesinde endişelerinizi ardınızda bırakabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; çok yoğun bir tempo ile çalışmanız gerebilir. Gözden kaçabilecek detaylar sıkıntı yaratabilir. O yüzden ekstra dikkatli olmanızda fayda var. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız özel yaşamınıza dönebilir. Eşinizle bir süredir anlaşamadığınız konularda farklı çözümler üreterek orta noktada anlaşabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni bir haftanın başlamasıyla sevgilinizle veya çocuğunuzla aranızdaki durumlar, yatırım yapma tarzı maddi konular gündeminizde ön plana çıkabilir. İlk günlerde aşk hayatınızı renklendirmek için özel danışmanlık alma girişiminde bulunabilirsiniz. Bu durum sevdiğiniz kişide size karşı hayranlık uyandırabilir. İlerleyen günlerde ise; çocuğunuzun derslerde daha iyi olması için özel ders aldırma girişiminde bulunmak isteyebilirsiniz. O yüzden bütçenizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız rutin sağlığını ilgilendiren konulara dönebilir. Yeni bir diyet programı yanında enerjinizi yükseltebilecek spor aktivitelerine katılmayı planlayabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni bir haftanın başlamasıyla ailevi meseleler, ev yaşantınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. İlk günlerde ev alma hayalinizi gerçekleştirmek adına uygun olabilecek yerleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Bu girişim devamında size yepyeni hayaller kurdurtabilir. İlerleyen günlerde ise; aile bireyleriz ile toplanıp ortak kararlar almanız gereken konularda tartışmaya girebilirsiniz. Saplantılı gibi aynı düşünceleri telaffuz etmemek işleri lehinize çevirebilir. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız yatırım ile ilgili finansal fırsatlara dönebilir. Dijital para konusunda araştırmalara başlayabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler yeni bir haftanın başlamasıyla kardeşlerinizle aranızda gelişen durumlar, alım satım mevzuları veya eğitim hayatınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. İlk günlerde elinizdeki aracı takas ederek tamda hayalini kurduğunuz arabaya sahip olabilirsiniz. Bu dileğinizi gerçekleştirebilme şansını yakaladığınız için başka istekleriniz konusunda daha iyimser bir tutum içerisine girebilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; derslere odaklanma sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden dikkat dağıtıcı olan her şeyden uzak durmalısınız. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız ev yaşantınıza dönebilir. Bir süre işleri evden takip etme kararı alabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni bir haftanın başlamasıyla kazanç durumunuz, gelir giderlerinizi ilgilendiren durumlar, ek iş yapma şansı gündeminizde ön plana çıkabilir. İlk günlerde idealiniz gerçekleştirmek adına ekstra harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Gerçekleştirme durumunda ebeveynlerinizin tam desteğini arkanızda hissedebilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; özel harcamalar konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Aşırı cömert tutumunuz sonradan içsel gerilim yaşamanıza yol açabilir. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız ticari konulara dönebilir. Yeni bağlantılar kurarak önemli kazanç sağlayabilecek bir alanda iş birliği teklifi alabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni bir haftanın başlamasıyla bireysel isteklerinizi, özel yaşamınızı ve sağlığınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. İlk günlerde hayalini kurduğunuz iş için güçlü bağlantılar kurma şansını elde edebilirsiniz. Ne kadar kendinizi net ifade ederseniz o kadar arkanıza destek toplayabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; dış görünümüzde değişikliğe gitme konusunda saplantılı olmamalısınız. Yanlış bir müdahale ihtimali sonradan psikolojik sıkıntı çekmenize yol açabilir. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız maddi konulara dönebilir. Gelirinizi arttırabilecek bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni bir haftanın başlamasıyla kontrolünüz dışında gelişen durumlar, endişe yaratan veya gizli saklı yürütülmesi gereken konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

İlk günlerde katıldığınız terapi tarzı çalışmalar sayesinde öz değeriniz yukarıya çekilmiş hissedebilirsiniz. Bu sayede hayallerinize adım atma cesaretini yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise; yalnızlık hissetme gibi psikolojinizi etkileyen durumlar saplantı boyutuna gelebilir. Böyle bir durumda içinde bulunduğunuz ortamı değiştirmeniz gerekebilir.

Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız bireysel arzularınız üzerine dönebilir. Dış görünümüz ile ilgili yeni kararlar alabilir, hatta hızlıca araştırma yapmaya başlayabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni bir haftanın başlamasıyla sosyal ilişkilerinizi, geleceğe yönelik girişimlerinizi veya takım çalışmanızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir.

İlk günlerde yardım organizasyonları içerisinde yer alabilir ve bu sayede ihtiyaç sahiplerinin hayallerini gerçekleştirme şansına ortak olabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise arkadaşlarınızın üzerinizde belli bir konuda baskı kurmaya çalışması çok fazla bunalmanıza yol açabilir. Böyle bir durumda ağzınızdan çıkanlar konusunda kontrollü olmanızda fayda var. Haftanın sonunda Merkür'ün burç değiştirmesiyle odağınız tamamen kendinize dönebilir. Bir süre tek başınıza kalıp, bundan sonrası için plan oluşturmak isteyebilirsiniz.