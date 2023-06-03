Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 03 Haziran

YENİ FIRSATLARIN AYAĞINIZA KADAR GELECEĞİ GÜNLER

Jüpiter ile güney ay düğümü 27 Mayıs günü aynı hizada olacaklar. Kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz. Ancak bazen en umutsuz anlarımızın arkasından yepyeni fırsatlar sunar hayat. Bundan dolayı sabırsız olmayın, bekleyişte kalın.

27 Mayıs günü Jüpiter ile güney ay düğümü aynı hizada olacaklar. Hayata dair inançlarınızı sorgulayabilir, kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz. Ancak bazen en umutsuz anlarımızın arkasından yepyeni fırsatlar sunar hayat. Bundan dolayı sabırsız olmayın, aşırı risk içeren aktivitelerden uzak durun. Kibir ile harekete geçmeyin, hiçbir konuda fanatik olmayın. Abartılı yemeyin, abartılı içmeyin. Finansal konularda da daha temkinli adımlar atın.

HAK, ADALET, HUKUK

Dünyada uluslararası hak, adalet, hukuk konularında krizler gündeme gelebilir. Ekonomik göstergeler kaygan zeminde olabilir. Dünyadaki dini mekanlar ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Fanatik gruplar ortalığı karıştırabilir. 28 Mayıs günü Güneş ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Karamsarlık ve mutsuzluk güne hakim olabilir. Olaylara geniş perspektiften bakın, bardağın dolu yarısını görmeyi deneyin. Aşırı kontrolcü ve mükemmeliyetçi olmayın, kontrol çoğu kez bir yanılsamadır. Detaylarda kaybolmayın, büyük resmi görün. Hayatınızdaki erkek figürlerinden arzu ettiğiniz desteği göremeyebilirsiniz, kendi gücünüze güvenerek yola devam edin. Dünyada otorite figürleri önemli bir sınavdan geçebilirler. Liderler yoğun eleştiriye maruz kalabilirler.

29 Mayıs günü Merkür ile güney ay düğümü kontra-paralel olacaklar. Karar almak için uygun bir gün olmayabilir. Takıntılı ve saplantılı olmayın, olayları geniş çerçeveden ele alın. Sorunları çözmek için güvendiğiniz birine danışabilirsiniz.

SESSİZLİĞİNİZİ KORUYUN

Dedikodu, yalan ve iftira ile karşı karşıya gelirseniz sükûnetinizi koruyun, gözlemci olmayı deneyin, daha sonra gerekli tepkileri verirsiniz. Astrolojik etkilerin sert olduğu bu haftada her şeyden önce finansal açıdan temkinli olmanızı öneriyorum. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bir uzmana danışabilirsiniz. Bunun haricinde takıntılarınıza esir düşmeyin, önyargılı ve şekilci olmayın. Olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirin.

5 - 11 HAZİRAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde sevgiliniz veya çocuğunuz ile olan ilişkinizi kontrol altında tutmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda çevrenizdeki kişilerin de yönlendirmesiyle karşınızdaki kişiyle güç savaşına girmemeye özen göstermelisiniz. Hafta sonu geldiğinde geleceğe yönelik hedeflerinizi yeniden şekillendirmek için araştırmalara başlayabilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, maddi konularla ilgili olabilir. Gereksiz harcamalar yapmak bütçenizi oldukça zorlayabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde aile bireylerinizle aranızda olan durumu kontrol altında tutmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda herşeyin daha olumsuz yöne gitmemesi için iş yerindeki stresi eve taşımamalısınız. Hafta sonu geldiğinde ise; maddi imkanlarınızı arttırmak adına ekstra iş arayışlarına başlayabilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, harcamalarınızla ilgili konular da ortaya çıkabilir. Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için gereğinden fazla harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde kardeş veya en yakınlarınızla olan ilişkinizi kontrol altında tutmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumda ileriye dönük oluşturduğunuz planlarınıza müdahale etmek istemeleri sizi her zamankinden fazla öfkelendirebilir. Hafta sonu geldiğinde ise; yeni bir başlangıç yapmak adına yurtdışı yaşam seçeneklerini araştırmaya başlayabilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, alım satım tarzı ticari konularla ilgili olabilir. Tercihinizi aşırılığa kaçmadan yapmalısınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde gelir gider grafiğinizi dengede tutmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda ailenizden veya eşinizden maddi destek istemek sinirlerinizin gerilmesine yol açabilir. Hafta sonu geldiğinde ise; sessizliğe ihtiyaç duyup yalnız başınıza vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu durum ruhsal anlamda rahatlamanıza yol açabilir. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, çevrenizle ilgili konularda olabilir. Aşırı sosyalleşme maddi açıdan sonradan oldukça sıkıntı yaşamanıza neden olabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni haftaya Venüs'ün burcunuza geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde duygusal veya iş hayatınıza dair isteklerinizi kontrol altında tutmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda isteklerinizi takıntı boyutuna getirmemeye dikkat etmeli, eşinizle tartışmaya girmemelisiniz. Hafta sonu geldiğinde ise; arkadaşlarınızla birlikte kısa bir tatil planı oluşturmak için girişimde bulunabilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, sosyal medya bağlantılı konular olabilir. Bu tarz mecralardan edindiğiniz arkadaşlıklar hayal kırıklığı yaratabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde kontrol dışınızda gelişebilecek olayları yönetmekte zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda sinirsel gerginliğinizi çalışma ortamınıza yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Hafta sonu geldiğinde ise, kariyer hayatınıza yeni bir yön vermek adına farklı bir sektörde iş araştırmalarına başlayabilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, uzak akrabalarınızı da ilgilendiren konularda olabilir. Aradığınız desteği bulamamak keyfinizin kaçmasına yol açabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda insanların ne hissettiğine takılıp, herşeyi kontrol altına almaya çalışmamalısınız. Hafta sonu geldiğinde ise, yurtdışı bağlantılı eğitim veya iş arayışları içerisine girebilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, kaygılarınız ile ilgili olabilir. Aşırı korkuya kapılmanız , hayal ettiğiniz bir fırsatı kaçırmanıza yol açabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde iş yerinizdeki yöneticilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda bu kişilerle güç savaşı içerisine girip keyfinizin kaçmasına izin vermemelisiniz. Hafta sonu geldiğinde ise; çevrenizdeki kişilerden maddi destek arayışı içerisine girebilirsiniz. Bu desteği ebeveynlerinizden bulabilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, ilişkinizdeki konularla ilgili olabilir. Sevdiğiniz kişiden aşırı ilgi beklemeniz, hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili yaylar yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde hukuksal meseleler veya yurtdışı bağlantılı eğitim konusunda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda var olan probleme takılıp, mantık dışı tavırlar sergilememelisiniz. Hafta sonu geldiğinde ise; özel hayatınıza dair konularda bir çözüm arayışı içerisine girebilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, ileriye dönük planlarınızla ilgili olabilir. Başvurunuzun karşılığını bulamamanız durumunda aşırı duygusal tepki vermemeye özen göstermelisiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde maddi imkanlarınızla ilgili konuları yönetmek de zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda var olan imkanlarınızın dışına çıkıp, kendi birikiminizi tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Hafta sonu geldiğinde ise; koşullarınızı iyileştirmek adına yeni bir iş arayışı içerisine girebilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, çocuklarınızı da ilgilendiren konularda olabilir. Hoşunuza gitmeyecek tavırlar sergilemeleri aşırı tepki vermenize sebep olabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde eşiniz veya ortağınızı da ilgilendiren konuları yönetmekte zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda yetersizlik duygusuna saplanmadan yol almaya devam etmelisiniz. Hafta sonu geldiğinde ise; sevgilinizin de hoşuna gidebilecek bir program yaratmaya odaklanabilirsiniz. Hafta sonunda dikkat etmeniz gereken durum, aile bireylerinizi de içine alan konularda olabilir. Aşırı tutucu davranmaları keyfinizin kaçmasına yol açabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni haftaya Venüs'ün Aslan burcuna geçiş etkileri altında başlıyorsunuz. Bu geçişin etkisiyle haftanın ilk günlerinde rutin işlerinizi kontrol altında tutmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda var olan düzeni korumak konusunda takıntılı davranmamaya özen göstermelisiniz. Hafta sonu geldiğinde ise; ev değiştirmek için araştırmalara başlayabilirsiniz. Bu araştırmayı kimsenin yorumu olmadan, tek başınıza yapmak iyi hissettirebilir. Hafta sonu da dikkat etmeniz gereken durum, ticari işlerinizle ilgili olabilir. Araştırma haricinde detay gerektiren işlerle ilgilenmek, aşırı yorgunluk hissetmenize neden olabilir.