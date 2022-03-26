Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumu 26 Mart

İLİŞKİLERDE EN KRİTİK HAFTADAYIZ

28 Mart günü haftanın astrolojik açıdan en zorlayıcı günü. Venüs ile Satürn kavuşacaklar. Hem sosyal ilişkilerde hem de aşk hayatınızda bitişler söz konusu olabilir. İlişkileri daha gerçekçi bir şekilde ele alacak ve bugüne kadar olup biteni sorgulayacaksınız.



26 Mart günü Merkür ile Plüton olumlu etkileşimde olacaklar. Kararlarınızı gözden geçirebilir ve hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Sezgilerinizi mantık ile sentezlemeniz mümkün olacak. Olayları derinlemesine analiz edebilirsiniz. 27 Mart günü Merkür koç burcuna geçiyor. 11 Nisan gününe kadar iletişim kurarken daha cesur olacaksınız. Fikirlerinizi çekinmeden ortaya koyabilirsiniz. Cesur kararlar alabilirsiniz. Ancak fevri olmayın. Kararlarınızı gerçekçi temellere oturtun.

ZORLAYICI ETKİLER

28 Mart günü haftanın astrolojik açıdan en zorlayıcı günü. Venüs ile Satürn kavuşacaklar. Hem sosyal ilişkilerde hem de aşk hayatınızda bitişler söz konusu olabilir. İlişkileri daha gerçekçi bir şekilde ele alacak ve bugüne kadar olup biteni sorgulayacaksınız. Kendinizi değersiz hissetmeniz mümkün, ancak kendinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Hayattan keyif almıyor gibi de hissedebilirsiniz. Biraz kendinize vakit ayırın. Dünyada diplomatik ilişkilerde zorlayıcı ve olumsuz gelişmeler gündeme gelebilir. Ünlü bir sanatçının vefatı gerçekleşebilir. 29 Mart günü Güneş ile Neptün paralel olacaklar. Sezgileriniz ve yaratıcılığınız yüksek olacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ancak gerçekçi olun. Hayatınızda alma-verme dengesini kaybetmeyin. Sınırlarınızı koruyun.

ENGELLENMİŞ HİSSİ

31 Mart günü Venüs ile düğümler arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde zorlayıcı gelişmeler olabilir. Sevgiliniz veya sosyal çevreniz tarafından hedeflerinizle ilgili engellenmiş hissedebilirsiniz. Bazı kişileri hayatınızdan çıkarmaya karar verebilirsiniz. 1 Nisan günü koç burcunda yeniay olacak. Bu yeniay ile birlikte üzerimizdeki ölü toprağını atarak canlanmaya başlayacağız. Hayatınızda yeni girişimler ve başlangıçlar söz konusu olabilir.

KOÇ;

Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Ticaret ve uzak bağlantılı işler gündem olurken kişisel gelişim eğitimine başlamak için arayış içerisinde olabilirsiniz. 1 Nisan Cuma günü Koç burcunda yaşanacak olan Yeniay sizlerin ışığını parlatacak. Kendinize kazanımlarınıza ve projelerinize dair planlar yapabilir ve bunu hayata geçirebilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu hafta da iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var. Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve biraz kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir, biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Meditasyon, dua yoga gibi yöntemler size bu dönem ruhsal açıdan çok iyi gelecektir. Hafta sonu egodan arınmak için mükemmel bir zaman dilimi. 1 Nisan Cuma günü Koç burcunda yaşanacak olan Yeniay sizler için içsel olarak kendinize yapacağınız yolculuklar belki yalnız kalmak ve dinlenmek meditasyon ve yoga gibi faaliyetler için de güzel bir zaman dilimi.

İKİZLER

Hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Süreç te olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir. Yeniay sizler için Sosyal çevre arkadaşlıklar dostluklar için güzel bir zaman dilimi. Bir takım organizasyonlarda yer almak size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Haftaya ortaklı işler ve finans konuları ile başlıyorsunuz kariyeriniz de yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. 1 Nisan Cuma günü Koç burcunda yaşanacak olan Yeniay sizler için Kariyer hayatınızda ışık saçan bir döngüde olabilirsiniz. Çok çalışıyorsunuz ve elbette bunun mükafatını alacaksınız. Toplum önü statü ve kazanımlarınız da güzel gelişmeler var.

ASLAN

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınız da bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka kredi nafaka ortaklı birtakım işlerde gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var. Yeniay sizler için yurtdışı bağlantılı konular yüksek öğrenim ve ticaret hayatınıza yönelik çalışmalar hız kazanacak. Hukuksal işlemleriniz var ise sonuçlar sizin için olumlu olma yönünde sinyal verebilir.

BAŞAK

Çalışma ortamınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan duygusal durumunuzda kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilir ve daha çok gözlemci bir havada olabilirsiniz. Bunun yanı sıra sevdiğiniz kişi ile ilgili duygularınızın daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Daha fazla vakit geçirmek, birlikte bazı aktivitelere katılmak sizi mutlu edecek. Eğer ortaklı projeleriniz varsa bu konu ile ilgili de gündeminiz olacaktır ve bazı kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu hafta da detaylara fazla takılmayın ve her şeyi akışına bırakın. Eğitim ile ilgili konularda bir gündeminiz var ise de bunlarla alakalı kendinizi daha emin hissedecek ve başlangıçlar yapabileceksiniz. İkili ilişkileriniz açısından da farkında olmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. İmza sözleşme gereken işler var ise dikkatli okunmanızda fayda var. Hissiyatlarınız tavan yapabilir. Bu dönemde borçlarınız ve ödenmesi gereken paralar var ise bu konulara da yönelmeniz olası. Başkalarından gelecek maddi kazanımlar da söz konusu.

TERAZİ

Aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak. Yeniay sizler için ikili ilişkilerin önem kazandığı bir zaman dilimi. Her türlü imza ve kontratlı işlerinizi yapabilirsiniz. Kişisel haritalarınızın da desteklemesi önemli.

AKREP

Ev aile konuları ve gayrimenkuller ile alakalı gündemleriniz söz konusu günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. İlişkilerinize dair gelişmeler hobileriniz sahne önü gerektiren işler için de uygun zamanlar diyebiliriz. 1 Nisan Cuma günü Koç burcunda yaşanacak olan Yeniay sizler için sağlıkta ihmal ettikleriniz önünüze gelebilir. Günlük rutinleriniz önem kazanabilir ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarını ile güzel işlere imza atabilirsiniz.

YAY

Yaylar aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız. 1 Nisan Cuma günü Koç burcunda yaşanacak olan Yeniay sizler için sahne önünde parlama zamanı diyecek. Hobilerinize yönelin ve hayatın tadını çıkarın. Evli olan Yaylar için çocuklarının hayatlarına dair güzel gelişmeler olabilir.

OĞLAK

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır. Yeniay sizler için aile yuva konuları gündeme gelirken bazı oğlak burçları taşınabilir veya evinde değişiklik yapabilir.

KOVA

Maddi kaynaklarınız ile ilgili olarak dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Araba ya da yolculuk var ise gündeminiz olabilir. Yeniay sizler için kardeşler kuzenler yakın akraba ilişkileri önem kazanırken minik seyahat planları da size iyi gelecektir. Yeni bir eğitim başlatabilirsiniz.

BALIK

Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm. Yeniay sizler için finansal kaynaklarınız konusunda destek sağlayacak. Kazanımlarınız ve geleceğe dair planlarınız için adım atabilirsiniz.