Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları 19 Mart 2022

KOÇ KARİYER, ASLAN AŞKA ODAKLANACAK

Haftaya kariyer odaklı başlayan Koç Burcu, planlarını tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, Aslan Burcu aşktan yana şanslı günler geçirecek. Duyguların daha yoğun yaşanacağı bir süreçteyiz.

Astrolojik açıdan çok önemli bir haftaya giriyoruz. 19 Mart günü Venüs ile Uranüs arasında dik açı var. Hem sosyal ilişkilerde, hem de aşk hayatınızda beklenmedik ve tatsız gelişmeler olabilir. Mevcut ilişki bir anda bitebilir. Onun yerine beklenmedik yeni bir ilişki başlayabilir. Gerçekler bir anda su yüzüne çıkabilir. Skandallar gündeme gelebilir. Siz her şeye rağmen kendinizle olan ilişkinizde dengeli olun.

KARARLAR ALINABİLİR

21 Mart günü Merkür ile Jüpiter kavuşacaklar. Hayatınızı değiştirecek cesur kararlar alabilirsiniz. Kendinizi iyimser, neşeli, umutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Eğitim hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Seyahat programı yapabilirsiniz. Sözleşme fırsatı kapınızı çalabilir. 22 Mart günü haftanın en zor astrolojik göstergesini bünyesinde barındırıyor. Mars ile Uranüs arasındaki dik açı, dünyada savaş, şiddet, terör, yangın, patlama, doğal afet gibi konuların gündemde önemli olacağına işaret ediyor. Bu konularla ilgili beklenmedik ve tatsız gelişmeler olabilir. Bireysel açıdan hayatınızdaki istikrarı ve huzuru korumak zor olabilir. Fevri olmayın. Düşünmeden hareket etmeyin. Girişimde bulunurken sakin ve sabırlı olun. Değişim yapmaya çalışırken yıkıma sebep olmayın. Öfkenizi dengeleyin.

OLAYLARI ANALİZ EDİN

23 Mart günü Merkür ile Neptün kavuşacaklar. Karar alırken gerçekçi olun. sezgileriniz yüksek olacak, ancak ütopik fikirler peşinde koşmayın. Dalgınlık ve unutkanlık sonucu hata yapabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılık karşısında önlem alın. 24 Mart günü Merkür ile Neptün paralel, Satürn ile Neptün kontra-paralel olacaklar. Gerçekler ile hayaller arasında farkı görün. Yanılgıya düşmemek için olayları iyi analiz edin. Taşıyabileceğiniz kadar sorumluluk alın. Bu hafta beklenmedik gelişmelere ve yanılgıya açık olduğu için ayaklarınızın yere sağlam basması gerekiyor. Hayatınızdaki dengeyi korumanızda fayda var.

KOÇ

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz.

BOĞA

Duygusal olarak kendinizi daha rahat ve hoşgörü içinde hissedeceksiniz. Uzun seyahat planlarınız gündemde olabilir. Kariyeriniz ile alakalı motivasyonunuzun daha güçlü olacağı bu hafta da yeni fikirler ortaya atabilir ve iş arkadaşlarınızla daha sıkı bir çalışma içinde olabilirsiniz. İşinize duyduğunuz sevgi ve duygusal bağlılık ön plana çıkacaktır. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinize bilgi aktarır, öğütler verir, gelecek günler hakkındaki planlarınızı paylaşırsınız. Birlikte çalışmak, ekip oluşturmak adına oldukça istekli davranabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi biraz dinlendirmek adına meditasyon çalışmaları yapabilir ve ruhunuzu besleyebilirsiniz.

İKİZLER

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınızda bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.

YENGEÇ

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç .Aynı zamanda aile bağlarınızda kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizde olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan bir yay burcuysanız onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız.

ASLAN

Aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın derim. Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak.

BAŞAK

İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapacak olsanız da buna çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Aile yuva konularının önem kazandığı zamanlardan geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde duygularınızı ifade etme noktasında ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Değişim içerisine giriyorsunuz ve bunun da ilişkinize zarar vermemesini sağlamalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Mesleki çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sizin tercihleriniz belirleyici olacak. Maddiyata dayalı konularda daha kararlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir dönemdesiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız Kazanan siz olacaksınız.

TERAZİ

Yakın çevreniz, kuzenleriniz ile iletişim dilinizin daha duygu yüklü olduğunu söylemek mümkün. Onlarla daha fazla görüşmek isteyecek ve bilgi alışverişinizin daha verimli olacağı bir haftadasınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Sadece yakın çevreniz değil aile bağlarınızda daha duygusallaşacağı bu hafta eviniz ile ilgili de dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Duygu yoğunluğunu daha coşkulu olacak. Yaratıcılık yönünüzünde fazla olacağı bu hafta da varsa çeşitli hobilerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda da duygusal bağlamda olumlu bir enerjiniz olacak. Partnerinizle spor faaliyetleri, arkadaş toplantıları yapabilirsiniz.

AKREP

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır.

YAY

Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır.

OĞLAK

Bu hafta biraz kendinize kalmak isteyebilir ve kendi iç dünyanızda rahatlamalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı çevrenizdekilere daha net ifade edebileceksiniz. Duygu durumunuzda değişiklikler, ani iniş çıkışlar olabilir bu nedenle sert tavırlar sergileyebilirsiniz. Bunun yerine akışta kalmalı ve iletişim dilinizi her zamanki gibi naif tarafınız ile dengelemelisiniz. Ayrıca maddi konularınız, kazançlarınız da gündeminizde olacaktır. Harcamalarınızın gerekliliğini bu hafta sorgulamalı ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Kısa seyahatlerin planlarını yapmaya başlayabilir ve bu seyahatlerinize yakın çevreniz veya kardeşlerinizi de dahil etmek isteyebilirsiniz. Duygusal ağırlıklı olan iletişim şekliniz bu hafta daha da yoğun olacak.

KOVA

Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylelikle kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm.

BALIK

Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilir ve geçmişte olan bazı sıkıntılarınızı düşünerek endi kendinizi dinleyebilirsiniz. Kuşku, öfke, kin, kıskançlık gibi duygularınız ön plana çıkabilir ve sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle kendinizi dinlememeli ve akışta kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir ve meraklı olduğunuz konularda araştırmalar yaparak zihninizi daha verimli şeylerle meşgul edebilirsiniz. Aynı zamanda çalışma koşullarınızın duygusal bağlamda daha iyi olacağı bu süreçte üstlerinizle olan ilişkileriniz kuvvetlenecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile yapacağınız sohbetler sizi ruhsal açıdan besleyecektir. Sosyal çevrenizle verimli zamanlar geçireceksiniz.