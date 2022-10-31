Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 31 Ekim

ASLAN: EŞ YA DA SEVGİLİNİZDEN GELECEK İLTİFATLAR MUTLU EDECEK

İKİZLER: ANİDEN SEYAHATE ÇIKABİLİR YENİ BİRİYLE TANIŞABİLİRSİNİZ

YAY: GÖNLÜNDEN GEÇENLERİN TEK TEK GERÇEKLEŞECEĞİ BİR DÖNEM

BAŞAK: İŞLE İLGİLİ KONULARDA KENDİNİ DAHA RAHAT HİSSEDEBİLİR

Koç burcu

Arkadaşlar ortak ideal Paylaştığınız kişiler gruplar dernekler sosyalleştiğiniz alanlar Her yerinizden elde ettiğiniz gelirler ile alakalı yoğun bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün toplum önünde ön plana çıkıyor ve toplumun yararına güzel adımlar atıyor olacaksınız. Ayrıca finansal konularda yeteneklerinizi kullanarak maddi açıdan güzel imkanları hayatınıza kattığınız bir gün olacak.

Boğa burcu

Bugün kariyer hayatımızda hırslarınız ve tutkularınız ön plana çıkıyor. Hırslarımız ı den geriye bilirsek iş hayatında çok güzel adımlar atma olasılığımız olabilir. Gün genelinde yeni iş fırsatları karşımıza çıkabilir. Çalıştığımız alanda ve kişilerle başarıya doğru güzel adımlar atabilir ve etrafımızdan övgü dolu sözcükler diyebiliriz.

İkizler burcu

Yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konular uluslararası işler medya basın yayıncılıkla ilgili konular, ticari girişimler alanlarında da oldukça şanslı enerjiler içerisinde olacağız. Bugün beklenmeyen bir seyahat ortaya çıkabilir ve çıkacağınız bu seyahatte güzel gelişmeler yaşanabilir. Belki de uzun zamandır görmediğiniz biri ile bir araya gelebilir geçmişle alakalı konuları gündeme getirebilirsiniz.

Yengeç burcu

Borçlar krediler ödemeler ortak kazançlar ve başkalarından gelen kaynaklar konusunda yoğun bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün gelir ve giderlerimizi hesaplamak isteyebilir ve borçlar kredilerinizi yapılandırmak isteyebilirsiniz. Eşinizden ortağınızdan ve hiç beklemediğiniz yerlerden de saymış olduğum bu alanlarda güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir ve yetenekleriniz sayesinde borçlarınızın üzerinden rahatlıkla gelebilirsiniz.

Aslan burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilik ile alakalı konular ortaklaşa işler ve hukuksal konularda bugün şanslı etkilerin ön plana çıktığı bir gün diyebilirim. Evli ya da bir ilişkiniz varsa bugün partnerinizden sizlere gelen sürpriz gelişmeler, övgü dolu sözler gün genelinde sizleri mutlu edebilir. Yine ortaklaşa bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir ve sizleri kariyer konusunda başarıya götürebilir. Ayrıca hukuksal konularda da güzel gelişmeler yaşanabilir.

Başak burcu

Organize olduğunuz yoğun bir gün sizleri bekliyor. İş hayatınız günlük işleriniz ve sağlığınız ile alakalı konular bugün ön planda olacak. Yarım kalan bütün işlerin üzerinden ekip çalışması ile rahatlıkla geleceksiniz. Gün genelinde günlük işleriniz konusunda da etrafınızda en güzel yardımlar bulacağınızı söyleyebilirim. Bugün uyku düzenine biraz daha dikkat edelim ve sağlıksız beslenmemeye özen gösterelim.

Terazi burcu

Yeni başlangıçlara açık bir gün ve bizlere dünyevi sahneye davet eden bir gün diyebilirim. Eğer ki bekar bir terazi burcu iseniz bugün Aşk kapınızı çalabilir sizi heyecanlandıran kişilerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatında yeteneklerinizi kullanarak kendinizi ön plana çıkarttığınız ve adeta parladığını bir gün olacak. Aile hayatında varsa çocuklarınızla ilgili eğlenceli enerjilerinde ön plana çıktığı bir gün diyebilirim.

Akrep burcu

Ev ile alakalı konular yaşam alanınızı ilgilendiren durumlar, anne baba ebeveynlerin sorumlulukları ve kariyer hayatınızda ilgili sorumluluklarında ön plana çıktığı bir gün diyebilirim. Yuvanızda yarım kalan tadilatları düzene sokmak belki ev dekoru bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Anne baba ve yaşam alanınızdaki kişilerle Geleceğe yönelik sohbetler ve keyif verici konuşmalar içerisinde olabilirsiniz.

Yay burcu

Kısa yolculuklar, eğitimle alakalı konular, yakın çevre, eş dost, kardeşler, yakın akrabalar belki de etrafımızdaki komşular ile olan ilişkilerimizin ön plana çıktığı bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün bir eğitime katılmak, kendinizi geliştirmek adına adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ayrıca yakın çevre eş dost, kardeşler, yakın akrabalar ile olan ilişkilerimizde söz transferlerimizin ön plana çıktığı ve geleceğe yönelik konuşmaların bizleri mutlu ettiği bir gün diyebilirim.

Oğlak burcu

Dünyevi sahip olduklarınızın ön plana çıktı gelir giderlerinizi tartıştığınız ve iş hayatında yeni gelir kaynakları aradığınız yoğun bir gün Bizler ile olacak. Bugün kendi paranıza gelir ve giderlerimizi tartmak ve hesap kitap yapmak isteyebilirsiniz. Yeni finans kaynakları bulmak işinizin dışında farklı iş kaynaklarından hayatıma nasıl gelirler çekebilirim düşünceler içerisinde olabilirsiniz.

Kova burcu

Kendiniz olmak ve geleceğe yönelik isteklerinizin eşinde koşmak İstediğiniz bir gün olacak. Bugün Başkalarının ne dediği değil sizlerin ne dediği çok fazla önem kazanacak. Gün genelinde biraz kendinizi şımartmak öz bakımlarınıza önem vermek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek Belki yeni bir tarz yaratmak İstediğiniz bir gün olacak.

balık burcu

Sizleri aşağıya çeken hangi duygu ve düşünce içerisindeyseniz Bugün bunları analiz etmek isteyeceksiniz. Bugün kötü yönlerimizi ve bizleri duygusal anlamda aşağıya çeken konular ile alakalı çözümler bulacak ve hayatımızdaki bayatlamış bütün enerjilerden arınmış olacağız. Belki biraz kendimizden kaçmak isteyebilir ezoterik konulara yönelmek isteyebiliriz. Fal baktırmak melek kartlarını danışmak rüyalar ile konuşmak istediğimiz bir gün olabilir.