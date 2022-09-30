Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 30 Eylül

ASLAN: İSTEDİĞİ HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK BİR DÖNEM

BALIK: İŞ HAYATINDA TAKDİR TOPLAYACAĞI BAŞARILAR YAKIN

KOÇ: DALGINLIK VE UNUTKANLIK ENERJİLERİ ALTINDA OLABİLİR

BAŞAK: UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİ BİR SEVDİĞİNDEN SÜRPRİZ VAR

Koç burcu

Bugün zihinsel anlamda bulanık enerjilerin bizlere yansıma yaptığı bir gün diyebilirim. Dalgınlık ve unutkanlık enerjileri ortaya çıkabilir. Bu yüzden bugün biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli eşyalarımız cüzdan, ziynet eşyalarımız konusunda daha dikkatli olalım. Ayrıca sosyal medya ve medya alanlarında yapacağımız alışverişler konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün, dolandırılma kandırılma olayları ortaya çıkabilir.

Boğa burcu

Bugün başkalarından beklediğimiz finansal konularda Hayal kırıklıkları yaşamamıza neden olacak enerjileri açık bir gün. Bugün sizlere maddi anlamda verilen sözlere pek itibar etmeyelim. Etrafımızdaki yılan yağı satıcılarına karşı temkinli olalım. Banka borç kredi olaylarında karışıklıklar yaşadığımız bir gün diyebilirim. Kart şifremizi bile unutabiliriz. Bankacılık işlemleri konusunda sorunlar yaşayabiliriz. Daha sakin kalmaya ve aceleci davranışlardan uzak durmaya gayret edelim.

İkizler burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri ve ortaklaşa işler hukuksal konular alanlarında oldukça yoğun bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün aşk hayatımızda daha adil olmak isteyecek ve daha çok partnerinizden ilgi bekliyor olacağız. Gün genelinde adliyeler mahkeme salonları avukat hakim savcılar ile alakalı konularda daha dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Ortaklaşa iş adımları atarken daha temkinli davranmamızda da fayda var.

Yengeç burcu

Bugün hayatımızın genel anlamında kafamıza oldukça karışık olacak. Sağlık konusunda daha dikkatli olmamız gereken bir gün. Bugün yeni işlere odaklanmaktansa yarım kalan işlerimizi tamamlamak bizler için daha güzel diyebilirim. Biraz unutkanlık ve dalgınlık olaylarını açık olduğumuz için gün genelinde ufak tefek sakarlık ve kazalara karşı dikkat etmemiz gerekiyor.

Aslan burcu

Sanatsal yeteneklerimizi ön plana çıkarttığımız gösterici egoyu çok doğru bir şekilde kullandığımız bir gün bizleri bekliyor olacak. Kariyer ve iş hayatımızda daha profesyonel davranacak ve girdiğimiz her ortamda yeteneklerimizi kullanarak her türlü işin üzerinden rahatlıkla gelmiş olacağız. Çocuklarımız varsa çocuklarımızla alakalı konularda biraz zorlandığımız ve iletişimin daha zor bir şekilde bizlere yansıdı bir gün. Bugün beklemediğiniz ufak bir tatil planı da ortaya çıkabilir.

Başak burcu

Ev ile ebeveynlerle alakalı konular, yaşam alanı ile alakalı sorumlulukların ön plana çıktığı bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün evinizle alakalı bir takım değişiklikler yapmak isteyebilir, elinizde toz bezi her yerin tozunu almak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğimiz uzaktaki bir sevdiğimiz ile bağlantılı hoş bir haber alabilir ya da onun hoş bir ziyareti bugün sizleri mutlu edebilir.

Terazi burcu

İletişimin oldukça yoğun bir şekilde ön plana çıktığı bir gün diyebilirim. Bugün yakın çevre eş dost kardeşlerle bir araya gelebilir fakat kendinizi anlatırken biraz zorluklar çekebilirsiniz. Karşınızdaki insanlar sizi ve sözlerinizi yanlış anlayabilir ve gereksiz alınganlıklar, tripler ortaya çıkabilir. Yakın çevrenizde bağlantılı kırgınlıkları açık bir gün bu yüzden sözlerimize daha çok dikkat etmemizi tavsiye ederim.

Akrep burcu

Finansal konular ve maddi konularda yanılgılara açık bir gün. Bu yüzden finansal anlamda ve dünyevi konularda adımlar atarken daha temkinli olmamız da fayda var. Özellikle uluslararası işler yüksek eğitim öğretimle alakalı ödemeler ticari anlaşmalar konusunda yapacağınız para alışverişlerinde daha dikkatli olalım. Medya ve sosyal medya alanlarında dolandırılmalara da açık bir gün olduğundan bu alanlarda yapacağımız konularda da dikkat etmekte fayda var.

Yay burcu

Oldukça aktif ve enerji bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde kendinizle ilgilenmek en büyük hobiniz olacak. Bugün kendinize bakımlar yapmak, görünümünüze alakalı bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Önce ben ve benim önceliklerim dediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Fakat bugün keyfe keder harcamalar lüks harcamalardan uzak durmamız ve daha temkinli davranmamız gereken bir gün diyebilirim.

Oğlak burcu

İçsel anlamda daha yorgun hissettiğiniz ve dolandırılma kandırılma olaylarını açık olduğumuz bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün hayatımızın her alanında risk almamız gereken bir gün diyebilirim. Kariyer aşk ve iş hayatımızda bağlantılı ufak tefek tatsızlıklar bizlere yansıma yapabilir. Bu tarz durumlarda motivasyonunuzu biraz düşürebilir. Bugün enerjinizden çalmak isteyen kişilerden uzak durun ve sizleri yükselten her türlü enerjiye adapte olmaya çalışın.

Kova burcu

Sosyal anlamda oldukça aktif olduğunuz hayallerinize ve ideallerinize yönelik adımlar attığınız oldukça hareketli bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün içerisinde her türlü sosyal ortamda bulunmak isteyebilir, davetler, düğünler ve organizasyonlar içerisinde yerinizi alabilirsiniz. Yeni insanlar tanıyacaksınız. Fakat tanıştığınız insanların size vermiş olduğu sözlere ve vaatlere bugün çok fazla itibar etmeyin. Verilen sözler çok çabuk unutulabilir.

Balık burcu

Kariyer hayatınızın ön plana çıktığı, profesyonel anlamda hırslarımızı kucakladığımız oldukça yoğun bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün işe hayatımızda daha profesyonel davranacak ve is sorumlulukların üzerinden çok rahatlıkla geleceğiz. Çalıştığımız kişiler ve çalıştığımız ortamdaki kişilerden takdirler toplayacak ve gün içerisinde daha mutlu olacağız. Gün boyunca yaşam alanınız, ev, aile yuva ile alakalı ufak tefek tatsız durumlar bizlere yansıma yapabilir. Fakat bu durumun üzerinden de rahatlıkla gelmiş olacağız.