Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 30 Ekim

koç burcu



Kariyeriniz konusunda oldukça yoğun bir gün sizleri bekliyor. İşlerinizi toparlama yeni iş bağlantıları yapma patronlar müdürler ve çalıştığınız ortamdaki insanlardan destek aldığınız bir gün olacak. Ayrıca ev aile yuva ile alakalı birtakım konularda bugün gündemimizde yer edinecek diyebilirim. Aile büyükleriyle bir araya gelebilir onların çalışma hayatı ve yaşamış olduğu tecrübelerinden kendi hayatınıza enerjiler çekmek isteyebilirsiniz.

boğa burcu

Kendinizi geliştirmek adına bugün sorumlulukları ele aldığınız bir gün olacak. Yüksek eğitim öğretimle alakalı konular üniversiteler akademik konular ticari girişimler Medya basın Yayıncılık ile alakalı konular Bugün gündemde olacak. Ayrıca iletişimin oldukça yoğun olduğu bugün de uzaktaki sevdiklerinizle telefonlaşma mesajlaşma gibi durumlar gündeme gelebilir uzun zamandır görüşmediğimiz insanlarla konuşabilirsiniz. Ticari açıdan da oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor.

ikizler burcu

Başkalarından beklediğiniz finansal konularda sorumlulukların ön plana çıktığı bir gün. Beklediğiniz paraları almak adına mücadele verebilirsiniz. Eşinizden, ortağınızdan güzel destekler gelebilir, devlet daireleri konusunda herhangi bir ödemeniz varsa ya da banka borç Kredi gibi durumlar gündemde olabilir. Ayrıca miras, nafaka, mahkeme gibi yerlerden beklemiş olduğunuz paraların geldiği ve yüzünüzün güldüğü bir gün olacak.

yengeç burcu

İkili ilişkiler ortaklaşa işler ve evlilikle alakalı konular hukuksal konularda ön plana çıkan enerjiler Sizler ile olacak. Bugün Eşinizin ailesi ile bir araya gelebilir onların sorunları ve sorumlulukları ile ilgili konular ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ortaklaşa iş konularında sizden tecrübeli kişilerden destekler alabilir ve onların deneyimiyle iş hayatında Kendinizi çok daha güzel gösterebilirsiniz. Hukuksal konular mahkeme dosya dava gibi durumlarınız varsa bugün bu alanlarda güzel gelişmeler yaşanabilir.

aslan burcu

Çalışma hayatında işleri düzene sokmak ve yarım kalan işleri toparlamak adına destekleyici enerjiler sizleri de olacak. Ayrıca aile, anne baba, yaşam alanı ve ev yuva ile alakalı konularda toparlanması gereken sonraya ertelediğimiz her türlü konuyu ön plana alacaksınız. Ailenin sağlık sorunları konusunda adımlar atabilir, uzun zamandır ertelenen sağlık sorunlarını ön plana almak isteyebilirsiniz. Eğer evcil bir hayvanınız varsa bugün evcil hayvanınızın sağlığı konusunda da bir takım adımlar atmak isteyebilirsiniz.

başak burcu

Yeteneklerinizin ortaya çıktığı bir gün yeteneklerinizi kullanarak iş hayatında kendinizi gösterecek ve etrafınızdaki insanlardan muhteşem takdirler toplayacaksınız. Ayrıca bugün öz bakımınız konusunda da bir takım adımlar atmak isteyebilirsiniz, alışveriş yapmak kendinizi şımartmak istediğiniz bir gün olacak. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın sorumluluğu ve onların geleceğine dair güzel adımlar da atmak isteyebilirsiniz.

terazi burcu

Yaşam alanınızdaki sorumluluklar ön plana çıkıyor ev aile yuva ve aynı çatı altında yaşamış olduğunuz kişilerin sorumlulukları sorunları ile ilgilenmek ve onları çözümler yaratmak isteyeceksiniz. Bugün evinizi yenilemek Belki yeni bir eşya almak evdeki tadilatları düzene sokmak isteyebilirsiniz. Ayrıca ev alma taşınma gibi durumlar varsa bugün bu alanlarda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu kadar kargaşa içerisinde bugün hiç beklemediğiniz bir misafir de kapınızı çalabilir ve sizleri mutlu edebilir

akrep burcu

İletişimin ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor. Özellikle yakın çevrenizdeki insanlar ile fikir alışverişleri yapmak kendinize anlatmak ve etrafınızdaki insanları dinlemek isteyebilirsiniz. Ayrıca iş alanında işinizi daha iyi bir noktaya taşımak adına medya ve sosyal medya alanlarında güzel adımlar atabilirsiniz. Bugün kısa seyahatlerin yoğun olduğu bir gün olacak ve yakın çevrenizdeki komşular Kardeşler ve akrabalar ile bir araya gelip muhteşem söz transferleri yaparak hayatınızla ilgili çözümler ürettiğiniz bir gün olacak.

yay burcu

Finansal anlamda oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor. Hiç beklemediğiniz yerlerden maddi destekler bulabilir ve mutlu olabilirsiniz. Ayrıca dünyevi sahip olduklarınız konusunda gelir giderleriniz, mal mülkleriniz konusunda hesap ve kitap yaptığınız bir gün olacak. İşinizin dışında farklı bir iş fırsatı bugün kapınızı çalabilir ve gelirleriniz de güzel gelişmeler olabilir. Bugün tamamen maddiyat odaklı olacak ve evrenden güzel fırsatlar yakalayacaksınız.

oğlak burcu

Önceliklerinizin ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor. Bugün kariyer ve iş hayatında kendinizi gösterecek ve etrafınızı bir yıldız gibi parlayacaksınız. Yeni iş projelerine atılmak isteyebilir yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca duruşunuz fiziksel görünümünüz konusunda bazı değişiklikler yapmak isteyebilir. Kısacası Bugün kendinize biraz zaman ayırmak isteyebilirsiniz ikili ilişkiler Aşk ilişkileri konusunda da oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor.

kova burcu

İçsel olgunluğu oldukça fazla hissettiğiniz bir gün Sizler ile olacak. Bugün biraz geri çekilmek yalnız kalmak ve kendimizi dinlemek isteyebilirsiniz. Özellikle göbek bağınız olan Akrabalarınız ve yakın Çevrenizdeki insanlardan uzaklaşmak İstediğiniz bir gün olacak. Bugün size iyi gelen her türlü enerjiye odaklanmak isteyeceksiniz meditasyon, olumlama, dua enerjisi ile kendinizi ruhsal anlamda arındırmak İstediğiniz bir gün olacak. Ayrıca bugün hisleriniz oldukça kuvvetli ve rüyalarınız oldukça gerçekçi sizlere yol gösteriyor olacak.

balık burcu

Sosyal çevremizde sorumlulukların ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor. Özellikle toplum önünde bir iş yapıyorsanız bugün kendinizi göstereceğiniz ve girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize topladığınız bir gün olacak. Çalışma arkadaşları, ekibinizden güzel destekler alacak ve kendinizi toplum önünde çok daha iyi hissedeceksiniz. Ayrıca bugün cep telefonu bilgisayar ve teknolojik eşyalar çok fazla ilginizi çekebilir.