Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 29 Eylül

OĞLAK: ZAMANA YETİŞMEKTE ZORLANDIĞINI HİSSEDECEĞİ BİR DÖNEM

AKREP: SEVDİĞİNDEN GELECEK DESTEKLE YÜZÜNÜN GÜLMESİ MÜMKÜN

YENGEÇ: GİRDİĞİ HER ORTAMDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKECEĞİ BİR GÜN

KOVA: KARİYERİNDE ETKİLİ, ÖNEMLİ ADIMLAR ATMASI AN MESELESİ

Koç burcu

Bugün aile içerisinde sizleri kriz çıkartan bir takım sorunlar içerisinde kalabilirsiniz. Aile arası ortak kazançlar finansal durumlar konusunda hiç beklemediğiniz bir takım tatsız olaylar kapınızı çalabilir. Belki yuvanızı ilgilendiren bir durum belki ailenizi ilgilendiren maddi anlamda bir kriz bir anda ortaya çıkabilir. Fakat yine çözüm odaklı son dakika gelecek olan haberler bugün bu sorunları çözmemize yardımcı olabilir.

Boğa burcu

Evlilik hayatınız, eşiniz ve eşinizin aile hayatı ya da sizin ailenizi ilgilendiren konularda bir takım gergin durumların aşk hayatınıza yansıma yaptığı bir gün diyebilirim. Eşinizin annesi ya da sizin anneniz ile alakalı bir takım krizleri çözmek zorunda kalabilirsiniz. Bugün aileler, dünürler arası gerginliklere açık bir gün. Aynı şekilde ortaklaşa iş projelerinde sorumlulukları fazlası ile ele aldığımız bir gün olacak.

İkizler burcu

Güne adapte olmakta zorlandığınız uykulu gözlerle dolaştığınız bir gün diyebilirim bugün ufak tefek kazalara karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Dalgınlık ve unutkanlık enerjileri ön planda olduğu için bugün ofis ve ev kazalarına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize her zamankinden daha düşük enerji de hissedebilir, belki de uykusuz kalmış olabiliriz. Gün içerisinde dinlenmek isteyecek ve sizlere iyi gelen enerjilere odaklanmak isteyeceksiniz.

Yengeç burcu.

Oldukça enerjik bir güne merhaba diyeceksiniz. Gün içerisinde yeteneklerinizi kullanarak üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak. Bugün belki sizi sıkacak tek şey aşk hayatınızdaki sorumsuz davranışlar olabilir. Partnerinizin ilişkiniz konusunda bazı sorumlulukları ele almaması ve rahat davranması bugün biraz sizi gerginleştirebilir. Fakat genel anlamda girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize topladığınız ve eğlenceli bir gün sizleri bekliyor olacak.

Aslan burcu

Gün genelinde anne ile alakalı sorumlulukların ön plana çıktığı enerjiler içerisinde olacaksınız. Bugün anne duası almak anne ile bir araya gelmek ve onun sorunları ile alakalı konuları adapte olmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Bugün genel anlamda ev ile alakalı konulara odaklanmak isteyebilir ve evden çıkmak istemeyebilirsiniz.

Başak burcu...

Yakın çevre, eş, dost, kardeşler yakın akrabalarla bağlantılı konuların bugün de size yansımış olduğu bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde oldukça aktif iletişimin yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Kendinizi etrafınızda çok güzel bir şekilde ifade edecek ve sorunlarınızın üzerinden rahatlıkla geleceksiniz. Tek sıkıntı aracınız varsa bugün aracınızla ilgili ufak tefek sorunlar canınızı sıkabilir.

Terazi burcu.

Finansal ve maddi konularda şans ve fırsatlar bulduğunuz oldukça verimli bir gün sizleri bekliyor olacak. Hem çalışma hayatınızda hem de bireysel anlamda beklediğiniz paralar bugün gelebilir. Gün içerisinde emlak alım satım gayrimenkul ile alakalı konularda çözümlenmesi gereken her türlü olayı çözüme ulaştıracaksınız.

Akrep burcu

Kişisel önceliklerinizi ön plana çıktığı ve gelecek odaklı harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün kendimize bakım yaptırmak, görünümünüzle alakalı ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Gün içerisinde kariyer ve iş hayatınızda oldukça destekleyici enerjiler sizlere mutlu edecek. İkili ilişkiler ve aşk ilişkileri konusunda da bugün partnerinizin sorumluluklarını kucaklaması sizleri daha mutlu edecek diyebilirim.

Yay burcu

Gün genelinde sizleri aşağı çeken her türlü konulardan uzak durulması gereken bir gün diyebilirim. Bugün tanıdığınız her insanın içerisinde hiç tanımadığınız insanlarla karşılaşabilirsiniz. Gizli düşmanlıkları arkadan dönen işleri açık bir gün diyebilirim. Hiç beklemediğiniz insanların arkanızdan konuşması dedikodu yapması bir anda karşınıza çıkabilir ve sizleri üzebilir. İnsanlardan uzaklaşmak ve biraz yalnız kalmak İstediğiniz bir gün olacak.

Oğlak burcu

Toplum önünde ön plana çıktığını ve kendinizi oldukça güzel ifade ettiğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün içerisinde çocuklarınız varsa çocuklarınızın sorumlulukları yoksa aşk hayatınızla alakalı ufak tefek tatsız durumlar karşınıza çıkabilir. Bugün teknolojik aletlerin iş konusunda da tatsız durumlara açık bir gün diyebilirim. Gün genelinde hem aktif olacak birçok yerde olmak isteyecek, hem de zamana yetişmekte biraz zorluk çekeceksiniz.

Kova burcu

Kariyer hayatınızla alakalı konularda başarılı adımlar attığınız oldukça verimli bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün çalıştığınız ortamda daha fazla mesai yapabilir üzerinde çalıştığım iş olduğunuzu işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Bu durum patronlarınızın, amirlerinizin ve müdürlerin izin dikkatini çekebilir Ve takdirleri toplayabilirsiniz. Gün genelinde tek sıkıntı aile hayatındaki problemler sizlere yansıma yapabilir ufak tefek tatsız durumlar motivasyonunuzu düşürebilir.

Balık burcu

Kendinizi geliştirmek adına eğitimlere katılmak istediğiniz ve hayata bakış açınızı sorguladığınız bir gün Sizler ile olacak. Bugün internette daha fazla araştırma yapmak isteyebilir, işinizi ve kendinizi geliştirmek adına Yeni eğitim yolları bulabilirsiniz. Gün genelinde fikir ve düşüncelerinizi gündeme getirirken karşınızdaki insanlarla tatsız tartışmaları açık bir gün diyebilirim. Bugün politik siyasi ve dini konularda kimseyle fikir alışverişleri yapmamanızı tavsiye ederim.