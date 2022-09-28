Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 28 Eylül

İKİZLER: ALACAĞI HABERLERLE YÜZÜNÜN GÜLECEĞİ BİR GÜN

BOĞA: İLİŞKİLERİ RESMİYETE DÖKMEK İSTEYECEĞİ GÜNLERDE

TERAZİ: GELİRİNİ ARTIRACAK YENİ İŞ FIRSATLARI ÇIKABİLİR

YAY: RUH BAHÇESİNİ YIPRATAN ETKİLERDEN KURTULMAK ÜZERE

Koç burcu

Gelir ve giderlerimizi hesaplamak istediğiniz ödemeler ve borçlar konusunda yeni yollar aradığınız bir gün sizleri bekliyor olacak. Özellikle devlet daireleri, banka, kredi, borçlar konusunda güzel fırsatlar yakaladığınız bir gün diyebilirim. Miras, nafaka, alım-satım konularında da şanslı fırsatlar içerisinde olacaksınız.

Boğa burcu

İkili ilişkileri, aşk ilişkileri ve ortaklaşa işler alanında oldukça destekleyici bir gün bizleri bekliyor olacak. Eğer ki ciddi bir ilişki içerisindeyseniz bugün ilişkinizi resmileştirmek adına güzel adımlar atmak isteyebilirsiniz. Aileler arası tanışma söz, nişan ve evlilik ile alakalı konular bugün ön planda olacak. Çalışma ve iş hayatınızda ortaklaşa iş projelerinde kendinizi göstermiş olduğunuz ve güzel fırsatlar yakaladığınız bir gün diyebilirim.

İkizler burcu

Kendinizi yapılandırmak istediğiniz ve yarım kalan işlerinizi tamamladığınız bir gün sizleri bekliyor. Bugün sizden yaşça büyük ve tecrübeli kişilerden destekler alabilirsiniz. Ayrıca anne baba, ebeveynler ve aile içi rahatsızlıklar konusunda güzel haberler aldığınız bir gün de sizleri bekliyor olacak. Sağlıkla ilgili herhangi bir sorun ve problem yaşayan ebeveynlerinizle ilgili müjdeli haberlerin yüzünüzü güldürdüğü bir gün olacak.

Yengeç burcu

Yeteneklerinizin ön plana çıktığı kendinizi hayatın Genel anlamında gösterdiğiniz çocuklar ve eğlenceli aktiviteler içerisinde Bulunduğunuz oldukça Keyifli Bir Gün sizleri bekliyor olacak. Eğer ki bekarsanız bugün etrafınızdaki yeni birinin ilgisi sizleri mutlu edebilir. İş hayatınızda yeteneklerinizi kullanarak ve muhteşem cazibeniz ile üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak. Bugünlerde yakın çevrenizden duyacağınız yeni bir bebek haberi de sizleri heyecanlandırabilir.

Aslan burcu

Yaşam alanınızı ilgilendiren konular aynı çatı altında yaşadığınız kişilerin sorunları bugün ön plana çıkıyor olacak. Bugün aile içerisinde sizlere kriz çıkartan ne varsa üzerinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Ayrıca gayrimenkul ev araba satışı ve alışı gibi durumlarda şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bugün anne tarafından hiç beklemediğiniz bir misafir de sizleri mutlu edebilir.

Başak burcu

İletişimin ön plana çıktığı kendinize oldukça güzel bir şekilde ifade ettiğiniz ve ayaklarınızı adeta bir otomobil lastiği gibi kullandığınız enerji dolu bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün yakın çevre, eş, dost, kardeşler yakın akrabalar ile bir araya gelebilir, kısa geziler düzenleyebilir ve akraba ziyaretleri yapabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda kendinizi oldukça güzel ifade edebilir ve iş alanında kendinize yeni yollar açabilirsiniz.

Terazi burcu

Finansal konuların ön plana çıktığı ve maddi anlamda güzel fırsatlar yakaladığınız dünyevi konularda yüzünüzün güldüğü güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün beklediğimiz paralar gelebilir maddi anlamda kendinizi ferah ve mutlu hissettiğiniz bir gün olabilir. Kariyer ve işinizin dışında farklı iş fırsatları ile karşılaşabilir ve ek gelirlerle finansınızı yükseltebilirsiniz. Borsa, şans oyunu ve spekülasyon kazançlarda da oldukça şanslı olduğunuz bir gün olacak.

Akrep burcu

Kendinizi kişisel anlamda oldukça güçlü hissettiğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün çekim yazsanız oldukça kuvvetli evrenden ne dilerseniz evren size fazlası ile verebilir. Bugün güzellikleri odaklanalım ve güzel enerjileri hayatımıza çekmeye çalışalım. Kendi geleceğiniz ve sevdiklerinizin geleceği adına da güzel düşündüğünüz bir gün olmasını sağlayalım. Bugün hayatınızın genel gidişatı konusunda sizlerden yaşça büyük insanlardan güzel destekler alacak ve tecrübeli adımlar atacaksınız.

Yay burcu

Oldukça duygusal bir gün sizleri bekliyor olacak. Belki yakın çevrenizden birilerinin krizleri ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum bugün biraz sizlere gerginlik verse de, yine de ruh bahçenizi üzen yıpratan ve sizleri aşağı çeken her türlü konuda manevi açıdan destekler bulduğunuz bir gün olacak. Bugün biraz yürüyüş yapmak, meditasyon, olumlama içerisinde olmak isteyebilirsiniz.

Oğlak burcu

Toplum önünde ön plana çıktığınız, sosyalleştiğiniz ve yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurduğunuz oldukça enerjik bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz ve yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurabilirsiniz. Toplumda fikirlerinizi düşüncelerinizi duyurmak e tatiller üzerinize toplamak İstediğiniz bir gün olacak. Geleceğe yönelik daha umut dolu ve hayallerinize daha yumuşak baktığınız güzel bir gün sizleri bekliyor olacak.

Kova burcu

Başarı, ün ve profesyonel anlamda güzel adımlar attığınız, kariyer hayatınızda parladığınız bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün iş alanında sizlere kriz çıkartan her türlü konunun üzerinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Yeni anlaşmalar yapabilir, yeni iş projelerine imzalar atabilirsiniz. Ayrıca baba ve baba tarafından akrabalarla bağlantılı da güzel haberler aldığınız güzel bir gün sizleri bekliyor olacak.

Balık burcu

Oldukça iyimser yaklaştığınız hayata ve evrene daha sıcakkanlı baktığınız, neşe dolu bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün keşfetmek isteyeceksiniz, yaşadığınız alanın dışına çıkmak ve farklı yerlerde neler var bunları keşfetme arzusu içinde olacaksınız. Çalıştığınız ortam, evinizde bile olsanız medya ve sosyal medyanın enerjisinden faydalanacak kendinizi geliştirmek adına başka ülkelerde neler var, kimler neler yapıyor bunları araştırmak isteyeceksiniz. Bugün bulmaca çözmek, astroloji ile ilgilenmek en büyük hobiniz olacak.