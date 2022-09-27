Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 27 Eylül

ASLAN: MADDİ EK GELİR SAĞLAYACAĞI YENİ BİR İŞ KAPISI ARALANABİLİR

BALIK: UZUN ZAMANDIR ÇÖZÜM BULAMADIĞI KONULAR MASAYA YATIRILACAK

KOÇ: İLETİŞİMSEL ANLAMDA KENDİNİ FAZLASIYLA GÜÇLÜ HİSSEDECEK

BAŞAK: GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN BİR FIRSAT YAKALAMASI MÜMKÜN

Koç burcu

İletişimsel anlamda oldukça güçlü hissettiğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün sizlerden yaşça büyük insanlardan hayatınıza tecrübeli enerjiler çekebilirsiniz. Patronlar, müdürler, baba ve yaşlı kişilerden onların hayatlarını ilgilendiren herhangi konularda hoş sohbetler içerisinde olabilir ve kendi hayatımızda yolumuzu daha güzel görebilirsiniz. Ayrıca bugün yazılı ya da sözlü kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek adına harika fırsatlar bulabilirsiniz. Hem ikili ilişkiler konusunda, hem de hukuksal alanlarda kendinizi kuvvetli şekilde ifade edeceksiniz.

Boğa burcu

Merkür Plüton arasındaki muhteşem üçlü bugün bizleri toplum önünde iletişimsel anlamda güçlendiriyor olacak. Hem iş hayatında hem aşk hayatımızda kendimizi daha cesaretli ve daha güçlü bir şekilde ifade edecek Kafamızdaki Bizi üzen sorunlara çözümler bulacaksınız. Bugün iş hayatınızda yeteneklerinizi oldukça iyi bir şekilde kullanacak ve belki de kendinize bile şaşıracaksınız. Bu kadar güçlü ve dayanıklı olduğunuzun farkına varacak ve artık hiçbir şeyin sizi kolay kolay yıkamayacağını anlayacaksınız.

İkizler burcu...

Ev, aile, yuva, yerleşim yeri ve yaşam alanı ile alakalı konuların ön plana çıktığı bir gün bizleri bekliyor. Gün içerisinde ev içinde çözümlenmesi gereken her türlü konuyu çözüme ulaştırabilirsiniz. Ayrıca aile büyükleri baba ve baba tarafından büyüklerden güzel destekler alabilirsiniz. Aile şirketi olan ikizler burçları varsa Bugün iş hayatında oldukça başarılı bir gün sizleri bekliyor olacak.

Yengeç burcu

Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarla iletişimin ön plana çıktığı bir gün bizleri bekliyor. Özellikle kız kardeşlerimiz varsa kız kardeşlerinizin sorunları ve problemlerinin üzerinden gelmek İstediğiniz bir gün olacak. Ayrıca bulunduğumuz alan komşular ne yakın akrabalarla Eş zamanlı karşılaşmalar ve hoş sohbetlerin ortaya çıktığı bir gün diyebilirim.

Aslan burcu

Finansal ve maddi konularda şans yakaladığınız harika bir gün sizleri bekliyor. Başkalarından beklemiş olduğunuz maddi beklentileriniz varsa bugün destekleyici enerjiler sizleri mutlu edecektir. Ayrıca işinizin dışında farklı iş imkanları kapınızı çalabilir ve geliriniz de ek bir gelir yüzünüzü güldürebilir.

Başak burcu

Kişiliğinizin ve önceliklerinizi ön plana çıktığı harika bir gün sizleri bekliyor. Bugün iş ve kariyer hayatında harika adımlar atabilirsiniz. Ayrıca kendi geleceğinizi ilgilendiren konularda güzel fırsatlar sizleri bulabilir. Bugün ayrıca ikili ilişkiler ve aşk ilişkileri konusunda da harika bir gün bizleri bekliyor olacak.

Terazi burcu

Gömülü duyguların ön plana çıktığı fakat ruh bahçenizde de şifa bulduğunuz manevi bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün yardımlaşma ve dayanışma enerjileri içerisinde olacaksınız. Birilerine yardımcı olmak sizleri bugün manevi açıdan huzurlu hissettirecek. Gün içerisinde meditasyon yapmak dua etmek ve manevi konulara odaklanmak istediğiniz güzel bir gün sizleri bekliyor.

Akrep burcu

Toplum önünde ön plana çıktığınız ve kendinizi iş hayatınızı gündeme getirdiğiniz fırsatlarla dolu bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün çalışma arkadaşları ve iş arkadaşlarından aldığınız desteklerle üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak. Ayrıca bugün oldukça sosyal olacaksınız her türlü davet organizasyon içerisinde boy göstereceksiniz.

Yay burcu

Kariyerinizde bağlantılı profesyonel hayatınızda ön plana çıktığınız çalışkan bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün İş hayatınızda harika fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda patronlar ve müdürlerden takdir toplayarak kariyer hayatınızda yükselmeler yaşayabilirsiniz. Yeni projeler yeni hedefler gündeme getirerek yeni iş bağlantıları ve imzalar atmak için harika bir gün diyebilirim.

Oğlak burcu.

Eğitici ve oldukça hareketli bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konular, iş ve kariyer seyahatleri, ticari alanda başarılar, medya ve basın yayıncılık ile alakalı konularda oldukça şanslı bir gün diyebilirim. Ayrıca bugün uzun zamandır görmediğiniz uzaktaki sevdiklerinizle alakalı da güzel haberler aldığınız harika bir gün olacak.

Kova burcu.

Miras, nafaka, mahkeme yollu para, banka borcu, kredi ödemeler ile alakalı güzel fırsatların karşınıza çıktığı bir gün diyebilirim. Bugün eşinizden ortaklaşa çalıştığınız kişilerden gelecek olan destekler finansal ödemeleriniz konusunda sizleri rahatlatacaktır. Hiç beklemediğiniz yerlerden finansal anlamda güzel fırsatlar bulacak ve maddi anlamda yüzünüz gülecek diyebilirim.

Balık burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, hukuksal konularda danışmanlık hizmetleri konusunda oldukça yoğun bir gün fakat oldukça da fırsat dolu bir gün diyebilirim. Bugün eşiniz ve partneriniz ile alakalı sorunlar gündeminizde olacak. Uzun zamandır çözüm bulamadığınız konuları masaya yatıracak ve çözüme ulaştıracaksınız. Ayrıca ortaklaşa iş projelerinde oldukça başarılı bir gün sizleri bekliyor olacak.