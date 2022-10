Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 27 Ekim

KOÇ BURCU...



Ay yay enerjisi sizleri harekete geçiriyor. Bugün macera nerede sizler orada kendinizi özgür hissetmek isteyeceksiniz ve her yeri keşfetme duygusunda olacaksınız. medya basın yayıncılık alanlarında da büyük başarılar bugün sizler ile olacak. sosyal medyada en güzel resim videolar ve paylaşımlar ile kendinizi ön plana çıkaracaksınız.

BOĞA BURCU...

Ay yay enerjisi sizlerin sekizinci evinizde olacak. finansal anlamda şanslı bir gün ama harcamalar konusunda da abartılı bir gün diyebilirim. ayrıca eşiniz partneriniz tarafından bugün şanslı sürpriz ve hediyelere açık etkiler içerisinde olacaksınız. sadece abartı harcamalara karşı dikkat edin ve ufak bir şans oyunu oynayın.

İKİZLER BURCU...

Ay Yay enerjisi sizlerin yedinci evini aydınlatacak. Eşiniz partneriniz ile olan ilişkilerde oldukça canlı bir gün diyebilirim. Bugün muhteşem etkinliklere açık bir gün. Eşiniz bir sürpriz yapabilir ve güzel bir etkinlikle sizleri mutlu edebilir. Bekar burçlar ise, bugün gezdiğiniz gittiğiniz yerlerde yeni tanışmalara açık bir gün diyebilirim.

YENGEÇ BURCU...

Ay yay burcunda ve sizlerin altıncı sağlık evinizde olacak. bugün gezmek dolaşmak keşfetmek isteyeceksiniz. Fakat şartlar sizleri evden keşiflere sürükleyebilir. Başkaları neler yapıyor. Bakış acısını nasıl geliştiriyor. Din ve felsefi konularda yabancı dil konularında evden sörf yapmak isteyebilirsiniz. ayrıca hayvanlar ile vakit geçirmek hayvanat bahçeleri tarzı yerleri dolaşmak konser gibi etkinliklere katılmak isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU...

Parlama zamanı bugün ay Yay burcunda ve sizlerin beşinci evinde olacak. Giyinmek kuşanmak, ortaya çıkmak, takıp takıştırmak için oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Her türlü etkinlik, sanatsal organizasyonlarda başrolde olmak ve etrafınızdaki kişileri kendinize hayran bırakmak isteyeceksiniz. Sanatsal yetenekleriniz ile dilden dile konuşulacak ve popülerliğiniz herkesin dilinde olacak.

BAŞAK BURCU...

Ay, Yay burcunda ve sizlerin dördüncü evini aydınlatıyor. Bugün ev aile yuva yaşam alanında eğlenceli enerjiler içerisinde olacaksınız. Aile büyükleri ve çocuklarınız ile muhteşem etkinlikler yapabilir ve aile içerisinde güzel anılar biriktirebilirsiniz. Ayrıca bugün uzaktan anne tarafından bir akraba misafir ağırlamak ya da sizler uzun zamandır görmediğiniz bir akrabanız ile bir araya gelebilirsiniz.

TERAZİ BURCU...

Ay Yay burcu enerjisi sizlerin üçüncü iletişim evinde olacak. bugün yakın çevre kardeşler kuzenler yakın arkadaşlar ile muhteşem etkinliklere açık bir gün diyebilirim. bekarsanız yakın çevreniz sayesinde tanışacağınız biri ile aranızda muhteşem bir yakınlaşma ortaya çıkabilir. ayrıca sohbet gıybet muhteşem muhabbetlere açık bir gün sizleri bekliyor olacak.

AKREP BURCU...

Ay yay burcunda olması sizleri finansal konularda aydınlatıyor. Maddi anlamda gelirlerinizin arttığı ve spekülasyon kazançlarda şanslı oldugunuz bir gün diyebilirim. şans oyunları, borsa dolar Euro gibi konularda şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. ayrıca uzaktaki bir mülk satışı yada alımı konusunda oldukça güzel etkiler içerisinde olacaksınız. para benim dostum diyerek harika adımlar atacaksınız.

YAY BURCU...

Bugün burcunuzda bulunan Ay kişisel hedeflerinize ayna oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda aydınlanacak ve kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Birebir ilişkiler ve aşk ilişkilerinde oldukça güzel enerjilerde eğlenceli etkinlikler içerisinde olacaksınız. Ayrıca bugün girdiğiniz her ortamda muhteşem bir iş fırsatı kapınızı çalabilir. Ticari anlamda harika adımlar atmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU...

Ay yay burcu enerjisi sizlerin on ikinci iç görü evini aydınlatıyor. Burası kapatma ve kapanış elde olmayan koşullar evidir. Bugün beklenmedik durumlar gündeme gelebilir. özelikle uzaktaki sevdikleriniz ve akrabalarınız ile alakalı tatsız haberlere açık bir gün diyebilirim. fakat genel anlamda içsel bir yolculuk yapmak isteyebilir. rüyalar ve hisleriniz konusunda güzel enerjiler elde edebilirsiniz.

KOVA BURCU...

Ay yay burcunda ve sizlerin on birinci topluluk evinde olacak. oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor. sosyalleşecek gezecek eğlenecek ve harika enerjileri kucaklayacaksınız. Bugün aşk ilişkiler acısından da oldukça güzel bir gün diyebilirim. bugün her yerde olmak isteyecek ve her türlü etkinlik içerisine yetişmek isteyeceksiniz.

BALIK BURCU...

Ay değişken yay burcunda ve sizlerin kariyer evinde olacak. kariyer hayatınızda hem eğlenceli aktiviteler hem de muhteşem enerjiler içerisinde olacaksınız. belki de katıldığınız bir parti davet ve organizasyonda hayatınızı değiştiren muhteşem bir iş teklifi yada bir proje karşınıza çıkacak. Bugün hem eğlence hem iş arasında harika enerjiler sizleri destekliyor olacak.