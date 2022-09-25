Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 25 Eylül

Koç burcu



Hayatımızı güzelleştirmek adına harika adımlar attığımız muhteşem bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün kişisel bakımlarımız da ilgilenmek isteyebilir ve Kendimiz için ufak operasyonlar yaptırmak isteyebiliriz. Belki cilt bakımları yaptırmak ya da kendimize güzel bir hediye almak istediğimiz kendimizi şımartmak istediğimiz bir gün olacak. Ayrıca bugün yarım bıraktığımız hangi işimiz varsa hepsini çok çabuk bu şekilde tamamlayacak ve düzene sokmuş olacağız.

Boğa burcu

Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuz kendimize hem iş alanında hem de aşk hayatınızda oldukça güzel gösterdiğimiz bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün Hem eğleneceğiz em eğlenceli enerjilerimizi İş hayatına yansıtmış olacağız. Eğer ki bekarsanız bugün hiç beklemediğiniz birinin yakınlığı sizleri kendinize özel hissettirebilir. Hayatınızda birisi varsa bugün sürpriz gelişmelere açık bir gün diyebilirim.

İkizler burcu

Ev aile yuva yaşamadan ile alakalı konularla dolu oldukça yoğun bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün aile büyüklerinden güzel destekler alacak ve bu destekler sayesinde hem yaşam alanınızda kendinizi mutlu hissedeceksiniz ve İş hayatınızda kendinizi ön plana çıkaracaksınız. Bugün eliniz de toz Bir de hem ofisinizin çekmecelerini hem evinizin çekmecelerini hem de hafızamızın çekmecelerini temizlemek isteyebilirsiniz. Dekor değişikliği yapmak eşyaların yerini değiştirmek bugün en büyük hobiniz olacak. Oldukça maharetli bir gün sizleri bekliyor.

Yengeç burcu

Yakın çevre, eş dost, kardeşler, yakın akrabalarla olan ilişkilerinizde iletişim güzelliğinin ön plana çıktığı bir gün sizlerle olacak. Bugün güzel sözleriniz ile etrafınızdaki insanları adeta büyülüyor olacaksınız. Geleceğe yönelik güzel düşünceleriniz vizyoner bakış açınız da yakın Çevrenizdeki insanların hayatlarını güzelleştirecek ve onların yön bulmasını sağlayacaksınız. Bu durum Hem sizleri çok mutlu edecek hem de etrafınızdaki sevdiklerinizi ciddi anlamda sevindirecek. Gün genelinde ayaklarınızı bir otomobil lastiği gibi kullanacak ve her yeri dolaşmak bir yandan da elinizde telefonla bütün işlerinizin üzerinden rahatlıkla geleceksiniz.

Aslan burcu

Finansal anlamda muhteşem adımları attığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün para seni seviyor ve para size katlanarak geliyor. Hiç beklemediğiniz yerlerden finansal anlamda çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Alım satım işleri gayrimenkul konuları yeni iş projeleri iş bağlantıları sayesinde güzel fırsatlar yakalama ihtimaliniz çok yüksek. Bugün yolda yürürken bile para bulabilirsiniz öyle şanslı bir gün sizleri bekliyor diyebilirim.

Başak burcu

Kendinizi, kişiliğinizi, düşüncelerinizi, önceliklerinizi ön plana çıkarttığınız oldukça cesur ve oldukça mucizevi bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün hayatınızda ilgili yeni kararlar alabilir, geleceğinizi ilgilendiren konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatı, ev hayatı ve kariyer hayatı ile alakalı konularda oldukça destekleyici üzere enerjiler sizler ile olacak. Bugün kişisel bakımınıza her zamankinden daha fazla özen göstermek isteyebilir ve kendinize ilgili ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz değişikliklerde yakın çevrenizdeki kişiler tarafından çok çabuk bir şekilde fark edilebilir ve bu durumda sizi oldukça mutlu edebilir.

Terazi burcu

Duygusal anlamda oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün hissettiğiniz oldukça kuvvetli ve rüyalarınız mesaj dolu enerjileri hayatınıza taşıyor olacak. Rüyalarınızda çok ilginç şeyler görebilirsiniz ve bu durumu gün boyunca kafanızı düşünebilir ve çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bugün biraz kendinize zaman ayırmak kendi ihtiyaçlarınıza ve iç sesinize odaklanmak isteyeceksiniz. Ben ne istiyorum benim hedeflerim nelerdir benim de kimler Aynı yolda yürüyecek gibi düşünceler içerisinde olarak kendinizi analiz etmek isteyeceğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak.

Akrep burcu

Toplum önünde ön plana çıktığınız harika bir gün sizleri bekliyor. Bugün her zamankinden fazla sosyalleşmek isteyebilir topluma karışmak toplumda kendini ifade etmek işinizi tanıtmak duyurular yapmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız ile bir araya gelebilir ve harika etkinlikler içerisinde giriş yapabilirsiniz. Ayrıca bugün Aşk hayatınızda da güzel eğlenceli enerjiler sizleri de olacak. Gün içerisinde görüştüğünüz kişiler sizleri yeni insanlarla tanıştıra bilir ve bu kişiler hayatınızda önemli roller oynayabilir.

Yay burcu

Kariyer ve başarı odaklı bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün iş hayatında sorumluluklar ön plana çıkıyor hırslarınız tutkularını sizleri başarıya doğru götürecek. Çalıştığınız kişiler patronlar ya da Çalışma arkadaşları ile bağlantılı güzel destekler alacak birçok işin üzerinden rahatlıkla gelmiş olacaksınız. Bugün yeni iş bağlantıları yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir harika anlaşmalar yapabilir ve bu anlaşmaların sonucunda güzel kutlamalara katılabilirsiniz. Baba ve baba tarafından kişilerle alakalı daha güzel haberleri aldınız bir gün sizleri bekliyor olacak.

Oğlak burcu

Kendinizi geliştirmek istediğiniz sosyal ortamlarda sörf yaptığınız maceraya atılmak istediğiniz iletişimi yüksek harika bir gün sizden ile olacak. Bugün kendinizi ve işinizi geliştirmek adına yeni arayışlar içinde olabilirsiniz. Ayrıca yüksek eğitim öğretim ticari alanlar satış-pazarlama medya basın yayıncılık da alakalı konular uluslararası işler uzaklara seyahatler konusunda oldukça destekleyici ve güzel enerjileri hayatınıza çektiğiniz bir gün olacak. Bugün kabuğunuzun dışına çıkmak ne sizlerle aynı sektörde başka insanlar neler yapıyor bunları araştırmak isteyebilirsiniz. Ayrıca uzaktaki sevdiklerimizi de İletişimin daha yoğun olduğu bir gün diyebilirim.

Kova burcu

Tutkuların ön plana çıktığı samimi yaklaşımları sizi mutlu et diye finansal ve maddi konularda yüzünüzün güldüğü bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün eşinizden ve partnerinizden hiç beklemediğiniz tutkulu yaklaşımlar ön plana çıkabilir samimi duygular romantizm dolu bakışlar bugün ruhunuzu okşaya bilir. Ayrıca eşinizden e partnerinizden finansal ve maddi anlamda güzel destekler bulabilirsiniz. Bugün ödemeleriniz borçlarınız konusunda sizlerin yapılandıracak muhteşem Destekler yakın çevrenizden gelebilir.

Balık burcu

İkili ilişkiler Aşk ilişkileri evlilikle alakalı konular Geleceğe yönelik planlar hukuksal konular alanında harika bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün eşinin ve partnerinizden hayatınızı ilgilendiren konularda güzel destekler bulabilirsiniz. Belki de uzun zamandır konuşmayı ertelediğiniz sizleri aşağıya çeken ve ilişkinizin yıpratan konulara bugün masaya yatırabilir ve üzerinde konuşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca bugün iş alanında ortaklaşa iş konularında destekleyici ve güzel enerjiler sizler ile olacak. Hukuksal konularınız varsa mahkeme salonları adliye yerlerden güzel destekler yine bugün Sizler ile olduğunu söyleyebilirim.