Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 24 Ekim

KOÇ BURCU...



Bugün ay karşıt burcunuz terazi burcunda, evlilik ortaklaşa işler hukuksal konular ortaklaşa işler ve almış olduğunuz danışmanlık hizmetleri ön planda olacak. Bugün ortaklaşa iş alanlarında güzel adımlar atabilir. Eşiniz partnerinizden güzel destekler alabilir ve almış olduğunuz danışmanlık hizmetlerinden memnun ayrılabilirsiniz.

BOĞA BURCU...

Bugün güzellik estetik konuları gündeminizde olabilir. Kendiniz ve görünümünüz ile alakalı birkaç değişim yapmak isteyebilirsiniz. diyet spor ve sağlıklı beslenmeye odaklanabilir. Sağlık konusunda dengeli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bugün kötü alışkanlıklardan ve bayatlamış ruhlardan arındığınız bir gün olacak.

İKİZLER BURCU...

Aşk, ilişkiler ve hayattan keyif aldığınız konular ön planda olacak. Bugün keyif verici enerjilere aşırı düşkünlük ortaya çıkabilir. Alış veriş yapmak en büyük hobiniz olabilir. Eşinize parterinize ve çocuklarınıza küçük sürprizler hazırlamak isteyebilir ve hoş edici hediyeler almak isteyebilirsiniz. Bugün aşırı para harcama konusunda dikkat etmemiz gereken bir gün diyebilirim.

YENGEÇ BURCU...

Bugün iş hayatında başarılı bir gün olacak. Kariyeriniz ile alakalı güzel adımlar atabilirsiniz. Bir yandan da misafir ağırlamak ve göbek bağınız olan kişiler ile bir araya gelmek lezzetli yemekler hazırlamak sunum yapmak en güzel hobiniz olacak. Akşam davetleri ve vereceğiniz davetler dilden dile dolaşabilir ve sizleri oldukça keyiflendirebilir.

ASLAN BURCU...

İletişimsel konularda muhteşem bir gün, hem kendiniz hem de etrafınızdaki yakınlarınız ile kendinizi geliştirmek adına bir eğitime katılmak isteyebilirsiniz. İş alanında medyadan sosyal medyadan destekler bulabilir ve kısa yolculuklar ile bir çok yeri keşfedebilirsiniz. Oldukça hareketli bir gün sizleri bekliyor olacak.

BAŞAK BURCU...

Finansal konularda şansın karşınıza geldiği bir gün olacak. İşinizin dışında yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Gelirlerinizi arttırmak adına yeni bir işin ilk adımlarını bugün atabilirsiniz. Maddi anlamda muhteşem desteklerde bugün sizler ile olacak. Beklenen paralarınız varsa bugün gelebilir ve yüzünüzü güldürebilir.

TERAZİ BURCU...

Bugünü kendime ayırıyorum. Önceliklerim benim için çok önemli diyebilirsiniz. Kendinize bir hediye almak alışveriş yapmak kişisel ihtiyaçlarınızı tamamlamak isteyebilirsiniz. Hem çalışabilir hem de mola aralarında kendinizi güzelleştirmek istediğiniz bir gün olacak. Bugün aşk ve ilişkilerde de mutluluğa kucak açtığınız bir gün sizleri bekliyor.

AKREP BURCU...

Bugün güne karışık rüyalar ile başlayabilirsiniz. Rüyalarınızda eski sevgili, eş ya da partneriniz ile alakalı olaylar görerek kafanız biraz karışmış hissedebilirsiniz. Bugün hisleriniz oldukça kuvvetli olacak ve bilinmeyeni öğrenme duyguları bizleri takip edecek. Fal baktırmak, tarot kartlarına sormak, meleklere mesaj bırakmak isteyebilir ve çok çabuk da karşılığını bulabilirsiniz.

YAY BURCU...

Bugün oldukça hareketli bir gün sizleri bekliyor. Gezmek, keşfetmek bugün en güzel hobimiz olacak. Bugün yeni bir teknolojik alet almak isteyebilirsiniz. Ayrıca girdiğiniz her ortamda da yeni insanlar ile tanışabilir çok çabuk kaynaşabilirsiniz. Bugün yeni dostluklar, arkadaşlıklara adım attığımız güzel bir gün olacak.

OĞLAK BURCU...

Kariyeriniz konusunda harika enerjilerin sizleri takip ettiği bir gün diyebilirim. Belki kariyerinizi yükseltmek ve ileriye taşımak adına finansal harcamalar yapabilirsiniz. Fakat bu harcamalar emin olun sizlere katlanarak ileride gelecektir. Bugün yarım kalan işlere hızlılık verecek ve etrafınızdan alacağınız destekler ile tüm işleri rahatlıkla tamamlayacaksınız.

KOVA BURCU...

Bir iş seyahati ortaya çıkabilir. Beklemediğiniz bir anda bir yolculuğa çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Fakat bu yolculukta sürprizlerde sizleri mutlu edebilir ve yüzünüzü güldürebilir. Gün genelinde yüksek eğitim öğretim yabancı dil ve uluslararası işler ticari girişimler konusunda güzel destekler bulduğunuz bir gün olacak.

BALIK BURCU...

Tutkulu enerjileriniz hayatınızın her alanında ortaya çıkıyor. Eşiniz partneriniz ile aranızda sıcak yakınlaşmalar ortaya çıkabilir. Finansal konularda ortaklaşa çalıştığınız kişilerden ailenizden ve eşinizden güzel destekler bulabilirsiniz. Hukuksal konularda ve ödemeleriniz konusunda da güzel destekler bugün sizleri takip ediyor olacak.