Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 23 Eylül

TERAZİ: GÜZEL DİLEKLER TUTMAK İÇİN DOĞUM GÜNÜNÜZÜ BEKLEMEYİN



YAY: ORTAYA ÇIKMA KENDİNİ TOPLUM ÖNÜNDE GÖSTERME ZAMANI

AKREP: ŞİMDİ ARINMAK, DİNLENMEK VE KENDİNİZİ ŞARJ ETME VAKTİ

BAŞAK: KARŞINIZA HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ MUCİZE FIRSATLAR ÇIKABİLİR

Koç burcu

Işığımızın kaynağı parlak güneşimiz Bugün karşıt burcumuz Terazi burcuna geçiş yapıyor ve Önümüzdeki 4 hafta boyunca ikili ilişkiler Aşk ilişkileri evlilikle alakalı konular hukuksal konular gündemimizde olacak. Bu süreçlerde ilişkiler resmiyete taşınabilir, ortaklaşa iş projelerinde başarılı imzalar atabilir. Hukuksal konularda kendimizi ön plana çıkartabiliriz. Ayrıca bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bugün güzel düşünelim evrene güzel mesajlar bırakalım geçmişte kabul olmamış bir duamız tekrar düşünerek bugün tekrardan aynı dua adına niyetlerde bulunalım.

Boğa burcu

Bugün parlak güneşimiz Terazi burcuna geçiş yapıyor ve önümüzdeki 4 hafta boyunca sizlerin sağlık ve organize evinizde olacak. Bu süreçlerde diyete başlayabilir sağlıklı beslenmeye odaklanabilir kötü alışkanlıklarınızı bırakma kadına güzel adımlar atabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ve ev hayatınızda ihmal ettiğiniz konulara odaklanabilir ve yarım bırakmış olduğunuz her şeyi düzene sokmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bugün evrene güzel mesajlar bırakalım evrenden kendimize sevdiklerimiz için güzel niyetlerde bulunmaya özen gösterelim.

İkizler burcu

Parlak güneşimiz bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor ve sizlerin 5. evini aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 4 hafta boyunca yeteneklerimizi ön plana çıkartacağız. Her türlü eğlenceli aktivite içerisinde gündeme geleceğiz. İkili ilişkiler Aşk ilişkileri konusunda en eğlenceli ve en sürpriz dolu güzellikler içerisinde olacağız. Evde ve çocuklarınız varsa bu süreçlerde çocuklarınızın sorumlulukları ile alakalı konularda ve Onların geleceğini ilgilendiren konularda sorumlulukları da ön plana çıkartacağız. Ayrıca bugün yöneticiniz Merkür Güneş ile kavuşum halinde. Bugün evrene güzel mesajlar bırakalım ne okuduğumuz kitaplar sözler yazılar içerisinde hayatınızı ilgilendiren spritüel mesajlara manevi kulağınıza açık tutalım.

Yengeç burcu

Parlak güneşimiz bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor ve siz yengeç burçlarının 4. yaşam alanı evini aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 4 hafta boyunca yaşam alanınızın soluğunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek boya badana tadilat gibi durumlar yerleşim yeri değişikliği yapmak. Ev almak ya da ev satmak gibi gayrimenkul konuları gündeminizde olacak. Ayrıca anne baba güvenliği onların sorumlulukları ile ilgili konularda birçok olayı gündeme getirmiş olacaksınız. Bugün iletişimsel Merkür parlak güneşimizle el ele tutuşuyor olacak. Bugün eviniz için yuvanız için ve sevdikleriniz için güzel niyetlerde bulunmayı unutmayın.

Aslan burcu

Parlak güneşimiz bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor ve siz aslan burçlarının 3. iletişim evine yerleşiyor. Önümüzdeki 4 hafta boyunca yakın çevre eş dost, kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar, komşular ve mahallemizdeki sevdiklerimiz ile alakalı konular gündemimizde olacak. Bu süreçlerde iletişime ön plana çıkartacak ve ihmal ettiğimiz ya da bizi ihmal eden kim varsa bir araya gelecek. Geleceğe yönelik konuşmalar yapacak ve hoş sohbetler içerisinde bulunacaksınız. Belki selamlaştığınız ama samimiyeti bir türlü kuramadığımız komşularınızla bir araya gelecek ve vizyonunuzu hayata bakış açınızı geliştiren yeni insanlarla tanışmış olacaksınız. Ayrıca bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak Evren bugün bize hiç beklemediğiniz güzel fırsatlar sunabilir Bugün söz büyüdür bu yüzden güzel Niyetler de güzel düşünceler de olmaya çalışalım.

Başak burcu

Geçmiş 4 haftadır burcunuzda olan parlak güneşimiz bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor ve Önümüzdeki 4 hafta boyunca da sizlerin ikinci finans evinde olacak. Bu süreçlerde finansal anlamda güzel destekler bulabilir, gelirlerinizde ciddi artışlar yakalayabilirsiniz. Maddi anlamda çözümlenmesi gereken her türlü konuyu çözebilir iş alanında yeni iş projeleri karşısında maddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Ayrıca bugün yöneticiniz Merkür Güneş'in kalbinde olacak evreni hem kendiniz için olun bugün karşınıza hiç beklemediğiniz yerlerden muhteşem fırsatlar çıkabilir.

Terazi burcu

Geçmiş 4 haftadır sessizliğinizi korudunuz, biraz kabuğunuza da çekildiniz ve biraz etrafınızı gözlemlediniz. Fakat şimdi ortaya çıkma vakti parlak güneşimiz sizin burcunuzda ve sahne sizlerin önümüzdeki 4 hafta boyunca tüm güzellikler ve mucizeler sizler için çalışıyor olacak. Bu süreçlerde kendinizi hayatınızın her alanında ortaya koymak ne göstermek isteyeceksiniz. Kariyer iş ve aşk alanında, ev, aile, yuva alanlarında beklentilerinizin üzerinde güzellikler bulacaksınız. Siz zarafetin güzelliğin ve kibarlığın insanları Doğum gününüzü en içten dileklerimle şimdiden kutlarım. Sizlerin varlığı bizlere muhteşem enerjiler kattığı İyi ki doğdunuz iyi ki varsınız. Bu yazıyı okuyan Terazi burçları bugün Merkür Güneş'in kalbinde güzel dilekler tutmak için doğum gününüzü beklemeyin, bütün dileklerinize şimdiden odaklanın.

Akrep burcu

Sahne öncesi dinlenme vakti. Bugün parlak güneşimiz Terazi burcuna geçiş yapıyor ve siz akrep burçlarının 12. iç görü evini aydınlatıyor. Önümüzdeki 4 hafta boyunca biraz geri çekilmek enerji depolamak etrafınızda Ne oluyor ne bitiyor izlemek isteyebilirsiniz. Bunu sahne öncesi dinlenme gibi düşünebilirsiniz. Bu süreçlerde bilinçaltınızı rahatsız eden sizi üzen aşağı çeken her türlü konuya odaklanacak ve hayatınızda artık size hizmet etmeyen ne varsa bu kişileri ve olayları hayatınızdan çıkartmak isteyeceksiniz. Kısacası arınmak temizlenmek ve kendinizi şarj etmek adına oldukça güzel bir süreç diyebilirim. Bu süreçlerde rüyalarınız hislerini sizlere yol gösterecek Ve birçok mesajlar verecek. Ayrıca bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak bugün evrene güzel mesajlar bırakmayı unutmayalım.

Yay burcu

Ortaya çıkma vakti ve kendini toplum önünde gösterme zamanı. Sevgili yay burçları bugün parlak güneşimiz Terazi burcuna geçiş yapıyor ve Önümüzdeki 4 hafta boyunca da siz yay burçlarının 11. topluluk evine aydınlatıyor olacak. Her türlü toplumsal konuda ön plana çıktığınız muhteşem bir süreç sizleri bekliyor. Düğünler davetler etkinlikler sosyal alanlar her konuda oldukça hareketli olacaksınız. Eğlenceli arkadaşlarınızla bir araya gelecek geleceğe yönelik hayaller ve ideallerinizi paylaşacaksınız. Ayrıca bu süreçlerde teknoloji dünyasını da oldukça yakından takip ediyor olacaksınız sosyal medya açma işinizi sosyal medyaya taşımak adına Yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yine bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak güzel niyetlerimizi dileklerimizi ve isteklerimizi Geleceğe yönelik hayallerimizi bugün ortaya çıkartalım ve evrene fısıldayalım.

Oğlak burcu

Şimdi başarıya koşma daha çok çalışma daha çok sorumluluk alma ve kendimizi iş alanında gösterme zamanı. Bugün parlak güneşimiz Terazi burcuna geçiş yapıyor ve siz oğlak burçlarının 10. kariyer evini aydınlatıyor. Önümüzdeki 4 hafta boyunca iş alanında ve kariyer konusunda Büyük başarılar bizleri bekliyor olacak. Yeni iş anlaşmaları yapma ve kendimizi iş alanında ön plana çıkartmak Ve unvanı mızı yükseltmek adına güzel adımlar atmak isteyebiliriz. Çalıştığımız ortamlarda terfi yükselme gibi durumlarda gündeme gelebilir. Ayrıca bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak geleceğe yönelik hayallerinizi ideallerinizi kariyer konusundaki başarılarınızı bugün düşünün ve hayal edin evrene isteklerinizi duyurmaya çalışın.

Kova burcu

Kendimizi geliştirme ve kabuğu muzu kırma zamanı. Bugün parlak güneşimiz Terazi burcuna geçiş yapıyor ve siz kova burçlarının 9. evini aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 4 hafta boyunca yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konular, Kendimizi geliştirmek adına ve işimizi geliştirmek adına eğitimler, ticari girişimler uluslararası işler, uzak yerlere seyahatler konusunda oldukça destekleyici enerjiler Bizler ile olacak. Yine bu süreçlerde uzaktaki arkadaşlarımız dostlarımız ve akrabalarımızla daha sık görüşecek ve uzak yerlere daha sık ziyaretlerde bulunacağız. Yüksek eğitim ve öğretim konularında başarılı adımlar atacak ve kendimizi daha çok geliştirmek adına güzel destekler bulacağız. Ayrıca bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bugün oldukça iyimser ve neşe dolu bir gün sizleri bekliyor güzel dileklerinizi niyetlerinizi ve isteklerinizi lütfen evrenin her tarafına sevgi ile bırakın.

Balık burcu

Tutkuların ön plana çıktığı samimiyetin kalplere dokunduğu harika bir süreç bizleri bekliyor. Bugün parlak güneşimiz Terazi burcuna geçiş yaparak siz balık burçlarının 8. evini aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 4 hafta boyunca yakın ilişkide olduğumuz kişiler partnerimiz ya da eşimiz de aramızda samimi yaklaşımlar ön plana çıkacak. Belki de uzun zamandır hissetmediğimiz o tutku tekrardan aşk hayatınızı canlandıracak. Ayrıca beklenen miras nafaka, mahkeme yolu para alım satım konularında da oldukça destekleyici enerjiler bu süreçlerde Bizler ile olacak. İnan süreçlerde hiç beklemediğiniz yerlerden finansal destekler bulacak borçlar ödemeler konusunda da kendimizi yapılandırmış olacağız. Bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak evren bizimle konuşmak isteyecek. Bugün evrene güzel mesajlar bırakalım ve evrenden güzel enerjiler istemeye özen gösterelim.