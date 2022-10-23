Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 23 Ekim

KOVA: EVRENDEN OLUMLU MESAJLAR ALACAĞI SÜRPRİZLİ BİR GÜN

TERAZİ: ARZU ETTİĞİ HER KONUDA YÜZÜNÜN GÜLMESİ AN MESELESİ

AKREP: İLAHİ ADALETİ GÖRECEĞİ ÖNEMLİ BİR GÜN OLABİLİR

BOĞA: KENDİNİ GELİŞTİRME ADINA EĞİTİM FIRSATI YAKALAYABİLİR

KOÇ BURCU...

Bugün evlilik ortaklaşa işler, açık düşmanlıklar ve hukuksal konular ön planda olacak. Adalet arayan bir gün diyebilirim. Adalet arayan dürüst konuşan emin olsun ilahi adaletle karşılaşacak. Aşk ve ilişkilerde, hukuksal konularda mahkeme salonlarında ve ortaklaşa işlerde adalet bulduğunuz bir gün olacak.

BOĞA BURCU...

Bugün çalışma hayatında adalet aradığınız bir gün olacak. Hizmet ettiğiniz ya da sizlere hizmet eden kişiler ile aranızda dürüstçe konuşmalar sonucu adaleti bulduğunuz bir gün olacak. Ayrıca bugün hem kendinizin, hem de evcil hayvanlarınız varsa hayvanlarınızın sağlığı ile alakalı konular gündeminizde olacak. Kendinizi geliştirmek adına da bugün bir eğitim fırsatı karşınıza çıkabilir.

İKİZLER BURCU...

Bugün aşk ve ilişkilerde gerçekler ile yüzleştiğimiz bir gün olacak. Partnerinizin sizlerden sakladığı bir konu ortaya çıkabilir ve bunun üzerine adaletli konuşmalar yapabilirsiniz. Evli ve çocuklarınız varsa, çocukların geleceği ve sorumluluğu üzerine konuşmalarda gündeme gelebilir. Bugün hobi olarak yaptığınız bir yeteneğiniz sayesinde iş hayatında büyük bir başarı yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU...

Bugün yaşam alanınız konusunda adaletli konuşmalara açık bir gün olacak. Aynı çatı altında yaşadığınız kişiler ve evdeki sorumluluklar masaya yatırılabilir ve üzerinde adaletli konuşmalar yapılabilir. Anne baba ve evinizdeki kişiler bugün sizleri daha iyi anlayabilir ve bu durum sizleri mutlu edebilir. Ayrıca emlak alım satım konuları, ev eşya değişimi gibi durumlar gündeminizde olduğu bir gün olacak.

ASLAN BURCU...

Bugün kısa yolculukların ön plana çıktığı bir gün, bir yerden bir yere yapacağınız yolculuklarda hoş karşılaşmalarda açık etkiler olacak. Eski komşular, okul arkadaşları ile karşılaşmalar ortaya çıkabilir. Yakın çevre kardeşler kuzenler ve akrabalar ile bol bol sohbet edebilir ve geleceğe yönelik plan ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU...

Bugün finansal konularda denge aradığınız bir gün olacak. Gelir ve giderleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. "Ne kazanıyorum ne kadar harcıyorum" diyerek dengeli adımlar atmak isteyeceksiniz. Hukuksal konular, mahkeme salonları, avukatlardan beklediğiniz bir maddi konu varsa, miras, nafaka, alım satım tarzı bugün yüzünüzü güldüren gelişmeler ortaya çıkabilir. Maddi anlamda sizleri destekleyen bir günde olacaksınız.

TERAZİ BURCU...

Bugün hayatınızın öncelikleri konusunda önemli ve adalet arayan bir gün olacak. Aşk ilişkileri, ev, aile ilişkileri, kariyer ilişkileri konusunda hayatınızı sağlama alma ve güzel adımların ortaya çıktığı bir gün diyebilirim. Bugün bir çok konuda evren sizleri destekliyor. Işıltınız etrafınızı aydınlatacak ve etrafınız da sizlerin hayatına yardımcı olacak. Bugün evrene kibar konuşan her terazi burcu güzellikler ile karşılaşacak.

AKREP BURCU...

Bugün ilahi tazminatın ayağınıza kadar geldiği bir gün. Hangi konuda haksızlığa uğradın, kimler seni üzdü yordu ve ayağına çelme taktı, hepsi bir bir karşına çıkacak ve ilahi adalet bulacaksınız. Bugün sizi üzen her türlü gömülü duygudan uzak durun. Sizleri yukarı kaldıran enerjinizi dengeleyen ne varsa ona odaklanın. Meditasyon yapın dua edin, manevi kulağınızı evrene açık tutun. Bugün hisler oldukça kuvvetli ve rüyalarınız sizlere mesajlar veriyor olacak.

YAY BURCU...

Bugün toplum önünde dengeli konuşmalar yapmak ve dürüstçe kendinizi ifade etmek için harika bir gün diyebilirim. Duyurular yapmak, seminer vermek ve işinizi tanıtmak adına bir çok fırsat bugün karşınıza çıkabilir. Ayrıca iş ve çalışma hayatında çalışma arkadaşlarınız ile aranızda yaşanan tatsız bir durum varsa, bir konuda haksızlığa uğradıysanız. Bugün hak yerini bulacak ve adalet bugün barış ile sağlayacaktır.

OĞLAK BURCU...

Bugün kariyer başarı ün şöhret sizler ile olacak. Bugün iş ve kariyer hayatınızda atacağınız yeni imzalar projeler sizlere harika fırsatlar getirecek. Patronlar amirler üstleriniz ile aranızda dengeli ve dürüstçe konuşmalar ortaya çıkabilir beklide beklediğin o terfi yükselme bugünlerde kapını çalabilir. Ayrıca eskiden kaçırmış olduğun ve elinden kaya bir iş fırsatı da bugün kapını çalabilir.

KOVA BURCU...

Bugün bilinçaltını evrenin en güzel enerjileri ile temizleme günü diyebilirim. Bugün bulunduğunuz alanın dışına çıkmak isteyecek ve evrenin her yerini keşfetmek isteyeceksiniz. Gittiğiniz, gördüğünüz her yere şükür, teşekkür mesajları bulacak ve karşılığında evrenden güzel enerjileri hayatlarınıza çekeceksiniz. Bugün eğitim öğretim, seyahatler, medya, basın yayıncılık ticari konularda harika bir gün olacak.

BALIK BURCU...

Bugün alacak verecek konuları, miras nafaka mahkeme yollu paraların ön plana çıktığı bir gün. Aslında bugün bu alanlarda ilahi adaletinde tecelli ettiği bir gün diyebilirim. Kime borç verdin kandırdı. Kim maddi anlamda hakkına girdiyse hepsi tek tek karşına gelebilir. Bugün beklemediğin yerlerden maddi anlamda yüzünün güldüğü bir gün olacak.