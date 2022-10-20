VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı
Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle bazı sektörler siparişlerini Türkiye'ye kaydırıyor
Brokoli hasadı başladı
Atatürk Üniversitesi iş birliği ile istihdama katkı
Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Kadın voleybolunda sezonun ilk maçları Kupa Voley'de oynanacak
Ukrayna'nın sahadaki kazanımları ve askeri-teknolojik yetkinlik
Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı
Liz Truss'ın zorlu başlangıcı
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra siyasi uzlaşı sistemi ne durumda?
En ucuz gazı Türkler kullanacak
"Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz"
FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol yakalandı
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi
Güney Afrikalı sanatçılar çalışmalarını Türkiye'de sergiliyor
Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı
Divali Bayramı hazırlıkları
Sistem değişikliğine gidildi! Bakan Kirişci'den gübre ve mazot müjdesi
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasına AK Parti'den çok sert tepki
Bakan Akar'dan Yunan Savunma Bakanı'na davet
Miçotakis'in çifte planı!
Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?
Merkez Bankası faizi indirecek mi?
20 Ekim 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 09:30:00

Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 20 Ekim

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Aşkın Şengün yorumuyla 20 Perşembe günlük burç yorumları...

BOĞA: SAĞLIK AÇISINDAN ŞOKE EDİCİ HABERLER DUYMASI MÜMKÜN

OĞLAK: İNSANLARI ANLAMAKTA ZORLANIP YALNIZ KALMAK İSTEYEBİLİR

AKREP: AŞK HAYATINDA BİR ANDA SÜRPRİZ GELİŞMELER YAŞANABİLİR

TERAZİ: AİLE BAĞLARININ GÜÇLENDİĞİ KENDİNİ İYİ HİSSETTİĞİ GÜNLER

KOÇ BURCU...

Çalışma iş hayatında gergin durumlara karşı dikkat edelim. Özellikle otorite figürleri patronlar müdürler ve proje üzerinde çalıştığınız kişiler ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir. Venüs Plüton arasındaki zorlu kare bugün aşk ilişkilerde sanatsal konularda ve güzellik estetik konularında dikkat edelim.

BOĞA BURCU...

Çıkacağınız seyahatler konusunda tatsız durumlar ortaya çıkabilir. Önemli eşyalarımıza dikkat edelim ve trafikteki kişilere karşı tedbirli olalım. Ticari anlaşmalar ve otorite figürleri ile aranızda tatsızlıklar ortaya çıkabilir. Venüs Plüton arasındaki zorlu kare gün içerisinde sağlık konularında şoke edici haberler almaya müsait bir gün olacak.

İKİZLER BURCU...

Finansal konularda dikkat edilmesi gereken bir gün. Venüs Plüton arasındaki zorlu kare devlet büyükleri ve devlet daireleri konusunda tatsız durumlara neden olabilir. Beklenmeyen bir ödeme, beklenen finansal bir durumun gecikmesi ertelenmesi canınızı sıkabilir. Ayrıca aşk ve ilişkilerde de şok edici durumlar ile karşılaşmaya müsait bir gün diyebilirim.

YENGEÇ BURCU...

Ortaklaşa işler alanında, hukuksal konularda ve evlilik ile bağlantılı durumlarda dikkat edilmesi gereken bir gün. Eşinizin ailesi ve aile büyükleri ile tatsız durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca ortaklaşa işler konusunda tartışmaya açık bir gün. Gün içerisinde mahkemeler avukat ve adaleti sağlayan her kişi ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir.

ASLAN BURCU...

Aile büyüklerinizin sağlığı konusunda zorlandığınız bir gün olabilir. Anne baba, ebeveynler aynı şekilde eşinizin de ailesi ile alakalı sağlık sorunları bugün sizlere yansıma yapabilir. Bu durum iş hayatınıza yansıma yapabilir ve işler yarım kalabilir. Çalıştığınız ortamda hizmet ettiğiniz kişiler ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir.

BAŞAK BURCU...

Aşk ilişkiler ve çocuklar ile alakalı konular yetenekleriniz konusunda tatsız bir gün diyebilirim. gün içerisinde aşk hayatınızda karmaşık durumlar canınızı sıkabilir. Çocuklarınız varsa çocukların yapmış olduğu davranışlar bugün canınızı sıkabilir. İş ve çalışma hayatında iş arkadaşlarınız ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir. Bugün şartları zorlamayın hayatı akışta yaşamaya çalışın.

TERAZİ BURCU...

Ev, aile, yuva, yaşam alanı ve aynı çatı altında yaşadığınız kişilerin sorumlulukları konusunda gergin durumlar yaşanabilir. Özellikle anne ve anne tarafından akrabalar ile aranızda çatışmalara açık bir gün. İstemediğiniz birisi misafir olarak gelebilir ve gün içerisinde yapmış olduğu davranışlar ile canınızı sıkabilir. Yine yuvadaki sorumluluklar yüzünden kedinizi biraz gergin hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU...

İletişimsel konularda gergin bir gün, yakın çevreniz kardeşler kuzenler ve akrabalar ile yapmış olduğunuz söz transferleri canınızı sıkabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Gün içerisinde aceleci davranışlardan kaçınmanız gerekiyor. Özellikle araçla bir yerden bir yere giderken araç arızası tarzı durumlar gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etmek duyuru yapmak için pek uygun bir gün değil.

YAY BURCU...

Finansal konularda gergin durumlara açık bir gün olabilir. Beklenen paralarda gecikmeler ve terslikler gündeme gelebilir. Emlak, alım satım konuları ya da yapmış olduğunuz bir işin karşılığını almakta zorluk çekebilir ve bu durum sizleri gergin bir hale getirebilir. Gün içinde sakin kalmaya özen gösterelim.

OĞLAK BURCU...

Kişisel projeler ve iş hayatındaki sorumluluklar sizlere biraz ağır gelebilir. Sabrın sınandığı bir gün diyebilirsiniz. Çalışma hayatında çalıştığınız kişiler ile aranızdaki mesafeye daha dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. Stres sepetlerini bugün kapının önüne bırakın ve biraz kafa dağıtmak adına yürüyüşler yapmaya özen gösterin. Bugün insanları anlamakta güçlük çekeceğinizden daha çok doğa ile baş başa vakit geçirmeye özen gösterin.

KOVA BURCU...

Ruhsal anlamda biraz huzursuz bir gün, belki de gece uyumakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Gün içerisinde biraz yalnızlığa odaklanmak ve telefonları bile açmak isteyemeyebilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirmek ve iç dünyanızdaki toksinlerden arınmak isteyeceksiniz. Meditasyon olumlama bugün sizlere çok iyi gelebilir. Ortak kazançlar ve finansal konularda gerginliklerden uzak duralım.

BALIK BURCU...

Teknolojik detoks yapmak isteyebilirsiniz, hiç bir şey ilginizi çekmeyebilir. Müzik, sanat ile ruhunuzu aydınlatmak isteyecek ve biraz ruh bahçenizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Fakat bir yandan da arkadaşlarınız sizleri bir yerlere davet etmek isteyebilir. topluluğa çıkmak ve etkinliklere katılmak için uygun bir gün diyemem. Katıldığınız ortamlarda gergin durumlar yaşanabilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün günlük burç yorumları - 20 Ekim Bugün burçları neler bekliyor?
Rolüne acilde hazırlandı

Rolüne acilde hazırlandı
Eğlenceli şarkı yapmam

Eğlenceli şarkı yapmam
‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi

‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi
Rötarlı yıldönümü kutlaması

Rötarlı yıldönümü kutlaması
Evlenmedim

Evlenmedim
1 yıl bıyıklı gezecek

1 yıl bıyıklı gezecek
‘Karakterin sesini duymak isterim'

‘Karakterin sesini duymak isterim'
Başlamadan adı değişti

Başlamadan adı değişti
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX