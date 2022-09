Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 19 Eylül

Koç burcu.

İletişimin ön plana çıktığı muhteşem bir gün bizleri bekliyor. Bugün genelinde Merkür Jüpiter arasındaki muhteşem enerji bugün sözlerimize güzellikler katıyor olacak. Evrene harika mesajlar bırakalım. Gördüğümüz her şeye teşekkür ve şükür edelim. Söz büyüdür ve bu büyü hayatımızın her alanında ortaya çıkmış olacak. Evren adeta bizleri duyacak ve konuştuklarımız çok çabuk bir şekilde karşımıza çıkmış olacak. Evrene kibar konuştuğun sürece evren her cümlenin onaylanacaktır.

Boğa burcu

Yakın çevre eş dost, kardeşler, yakın akrabalar, aile ile alakalı konularda harika enerjilerin bizleri desteklediği bir gün olabilir. Gün genelinde yakın çevremizdeki insanlardan hem finansal anlamda muhteşem destekler alabilir, hem de geçmişte kırgınlık yaşamış olduğumuz kişilerle aramızı düzeltebiliriz. Bugün evren adeta bizlerle konuşuyor olacak ve etrafımızdan harika destekler alacağız. Gün genelinde finansal ve maddi anlamdaki bütün sorunlarımızı tatlı dilimiz sayesinde çözüme ulaştıracak ve gün sonunda kendinizi oldukça iyi hissediyor olacağız.

İkizler burcu

Bugün hafızamızın çekmecelerini şöyle bir kurcalayalım, 3 Eylül civarlarına gidelim. 3 Eylül civarlarında hayatlarınızda ne olduysa bugün benzeri konular karşımıza çıkıyor olacak. Belki o dönemde toparlayamadığımız bir iş projesi, belki de kaçırdığımızda üzülmüş olduğumuz bir konu bugün tekrardan karşımıza çıkabilir ve bu konularda tekrardan fırsatlar yakalayabiliriz. Ayrıca bugün yöneticiniz Merkür sözlerinizi büyütüyor ve genişletiyor olacak. Bugün evrene güzel mesajlar bırakalım. Ve evrenden güzellikleri bekleyelim.

Yengeç burcu

İç sesimize konuştuğumuz kendinizi muhakeme ettiğimiz fakat sonucunda da güzellikleri ulaştığımız harika bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün aile, yuva ile alakalı konularda özel destekler bulacağız. Kendinizi tam yalnız hissettiğimiz anda ailemizin ne kadar bizlere yakın olduğunu farkına varacağız. Belki bugün geçmişin Zaman tünelinde dolaşmak isteyebilir ve geçmişte yaşamış olduğumuz bazı konular hakkında zihinsel pratikler yapmak isteyebiliriz. Bugün rüyalar ilginç mesajlar taşıyor olacak. Rüyalarınızı hatırlıyorsanız mutlaka not alın.

Aslan burcu

Toplumsal konularda kendinizi ön plana çıkarttığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde biraz tedirgin olsanız bile toplum önünde herhangi bir iş yapıyorsanız etrafımızdan harika destekler bulacaksınız. Bugün işinizi, kariyerinizi geliştirmek adına teknolojik adımları atmak istediğiniz bir gün diyebilirim. Ayrıca gün genelinde ticari girişimler konusunda da harika fırsatlar sizleri bekliyor. Bugün duyuru yapmak, işinizi tanıtmak kariyeriniz konusunda sizlere destek veren etrafınızdaki çalışma arkadaşlarınızdan yardımlar almak için harika bir gün sizleri bekliyor olacak.

Başak burcu

Tamamen kariyer odaklı bir gün sizleri bekliyor. Bugün işe hayatında harika fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni, önemli işlere imzalar atabilir, yeni projeler, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca patronlar, müdürler, üstler ve amirler ile konuşmalar yapmak, taleplerinizi bildirmek, kazanmak için oldukça güzel bir gün. İş hayatında başarı ün ve fırsatlar bugün sizleri bekliyor olacak.

Terazi burcu

Evrende bir bütün olduğunuz ve vizyoner bakış açınızın evrene adeta hızla yayıldığı bir gün sizleri bekliyor. Bugün hayata daha iyimser bakacak ve etrafınızda neşe saçacaksınız. Muhteşem enerjiniz sayesinde de etrafımızdan harika destekler bulacaksınız. İletişimin çok yoğun olduğu bir gün, özellikle medya basın yayıncılık, yüksek eğitim ve öğretim alanları konusunda destekleyici her türlü fırsatta karşılaşacağınız güzel bir gün diyebilirim. Bugün güzel niyetlerinizi dileklerinizi ve isteklerinizi gökyüzü sarayının bulutlarına yükleyin. Bugün evren sizleri duyuyor ve sizlere harika enerjiler destekler gönderiyor.

Akrep burcu

Sözleriniz ile finansı, parayı hayatınıza çektiğiniz bir gün sizleri bekliyor. Evli iseniz eşinizden hiç beklemediğiniz muhteşem destekler gelebilir. Ortaklaşa çalışmış olduğunuz kişilerden güzel destekler alacak ve iş alanında kendinizi gösterdiğiniz bir gün olacak. Ayrıca ödemeleriniz varsa bu ödemelerinize çok çabuk çözüm bulacağını güzel desteklerin yakın çevrenizden geleceği bir gün sizleri bekliyor olacak. Miras, nafaka, mahkeme yollu para alım-satım konularında da sizlere destek gelecek.

Yay burcu

Uzun zamandır çözüme ulaştıramadığımız ikili ilişkileri ve ortaklaşa işler konularında muhteşem destekler bulacağınız bir gün olacak. Bir var bir yok gibi yürümeye çalışan aşk ilişkiniz konusunda harika destekler sizlerle olacak. Ayrıca ilişkinizi geleceğe taşımak adına bir takım adımlar atmak istiyorsanız bugün aileler arasında tanışmalar, söz, nişan gibi durumlar için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Hukuksal konular alanında daha destekleyici enerjiler sizler ile olacak. Kendinizi anlatmak, ifade etmek adına oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor diyebilirim.

Oğlak burcu...

Çalışma hayatınızda güzel fırsatları yakaladığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Yarım bırakmış olduğunuz işler varsa hem bireysel hayatımızda, hem de iş alanında bunları tamamlamak için etrafımızdan güzel destekler alabiliriz. Sağlık ile alakalı da herhangi bir sorunuz varsa sizin ya da ailenizle ilgili konularda bugün güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gün içerisinde uykusuz ama zihinsel anlamda ciddi şekilde uyanık olacaksınız.

Kova burcu...

Yeteneklerimizi ortaya çıkardığımız harika bir gün bizleri bekliyor. Aşk, flört ve hayattan keyif aldığımız konular konusunda yüzümüzü güldüren müjdeli haberlerin ortaya çıktığı bir gün diyebilirim. Bugün partnerinizden hiç beklemediğiniz cümleler sizleri sevindirebilir ve bir anda heyecanlandırabilir. İş hayatında yeteneklerinizi kullanarak takdirleri üzerinize toplayabilirsiniz. Toplum ilişkilerinde ise göz doldurduğunuz bir gün sizleri bekliyor olacak. Belki de bugün yakın çevrenizden alacağınız bir hamilelik ve bebek müjdesi sizleri sevindirebilir.

Balık burcu...

Ev, aile, yuva, yaşam alanı ile alakalı konular bugün gündeminizde olacak. Anne, baba, ebeveynler ve aile içi çözümlenemeyen olaylarda çözüme ulaştığınız bir gün diyebilirim. Konuşmak, kendinizi ifade etmek, anlatmak için oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Aile arasında yaşanan kırgınlıklar varsa bugün çözüme ulaştırmış olacaksınız. Ayrıca iş hayatında da başarı üstüne başarı yakaladığınız bir gün sizlerle birlikte olacak. Ev hayatında yakalamış olduğunuz huzuru iş hayatına yansıtmış olacaksınız.