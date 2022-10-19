Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 19 Ekim

İKİZLER: MADDİ ANLAMDA ŞANSLI, SÜRPRİZ PARALARIN GELDİĞİ BİR GÜN

YAY: SEYAHAT ETMEK İSTEYECEK, BELKİ DE TATİL PLANINI NETLEŞTİRECEK

KOVA: GELİŞEN OLAYLAR KARŞISINDA ÖNCE ŞAŞIRIP, SONRA SEVİNEBİLİR

BAŞAK: RÜYALARINIZ YÖN GÖSTERİCİ OLABİLİR, SEZGİLERİNİZE DE GÜVENİN

Koç burcu

Bugün gökyüzü sizler için adeta muhteşem enerjiler sunuyor. Ay Aslan burcunda kendinizi ve yeteneklerinizi gösterdiğiniz harika bir gün diye sizlere sesleniyor. Venüs ile mars arasındaki muhteşem üçlü enerjide İkili ilişkiler konusunda sizleri destekliyor eğer ki bekar bir koç burcu iseniz bugün Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Yeni birisi ile tanışabilir ve çok çabuk bir şekilde bu tanışma güzel bir ilişkiye dönüşebilir.

Boğa burcu

Yaşam alanı ev aile yuva ile alakalı konuların ön plana çıktığı ve kariyer hayatınızda kendinizi gösterdiğiniz özel bir gün diyebilirim. Bugün evinizi yuvanızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz yeni eşyalar almak ya da eşyalarınızın yerini değiştirmek kendinize özel bir Konfor alanı yaratmak isteyebilirsiniz. Ayrıca gün genelinde kariyer hayatında güzel fırsatlar yakaladığınız özel bir gün olacak.

İkizler burcu

Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalar ile bir araya geldiğiniz ve kendinizi iletişimsel anlamda çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz harika bir gün sizler ile olacak. Bugün akraba ziyaretleri yapmak, kardeşler ile toplanıp geleceğe yönelik planlarınızı konuşmak için oldukça hoş sohbetlerin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ayrıca bugün araba gibi bir mülk edinmek için gökyüzü sarayı sizleri destekliyor olabilir.

Yengeç burcu

Finansal ve maddi konularda güzel destekler bulduğunuz belki de uzun zamandır alamadığınız paralarımızın cebinizi güldürdüğü harika bir gün diyebilirim. Gün genelinde emlak alım satım gayrimenkul ile alakalı konular ya da kariyerinizin dışında yeni iş fırsatları yüzünüzü güldürebilir ve Finansal anlamda hayatınıza güzel destekler çekebilirsiniz.

Aslan burcu

Kendinizi ön plana çıkarttığınız ve öncelikleriniz konusunda yeni kararlar aldığınız hayallerinizi ve ideallerinize doğru güzel adımlar attığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde kişisel bakımınıza daha çok özen göstermek isteyebilir, belki dış görünüşünüz ile alakalı bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Başak burcu

Bugün rüyalarınız, hisleriniz ve sezgileriniz oldukça kuvvetli olacak. Akşamdan kalma rüyalar gün içerisinde kafanızı kurcalıyor olabilir. Fakat görmüş olduğunuz rüyalar size içsel anlamda büyük bir huzur da verebilir. Bugün çekim yasanız oldukça kuvvetli olduğu için aklınıza gelen başınıza gelebilir. Gün içerisinde güzel düşünelim, güzelliklere odaklanalım, güzellikler bizleri bulsun.

Terazi burcu

Bugün toplum önünde ön plana çıktığınız çalışma arkadaşları, iş arkadaşları, dostluklar ve arkadaşlıklar konusunda güzel destekler bulduğunuz harika bir gün diyebilirim. Bugün girdiğiniz her ortamda kendinizi muhteşem bir şekilde gösterecek ve belki de yeteneklerinizi kullanarak iş hayatında da Büyük başarılar yakalayacaksınız. Kendinizi ve işinizi geliştirmek adına da güzel eğitimlere katılmak için harika bir gün diyebilirim.

Akrep burcu

Belki de uzun zamandır ihmal ettiğiniz kariyer konusunda yarım bırakmış olduğunuz her türlü işi tamamlamak için oldukça destekleyici bir gün sizler ile olacak. Bugün sahada olmak isteyebilir ve iş hayatınızı geliştirmek adına yeni anlaşmalar yeni projeler içerisinde Yer Alabilirsiniz.

Yay burcu

Maceraperest ruh haliniz bugün ön plana çıkıyor. Gün genelinde yeni insanlar, yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi ön plana çıkartacak ve kendinizi geliştirmek adına da çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Kariyer ve iş hayatında seyahatlere çıkmak ve ticari anlaşmalar yapmak için oldukça destekleyici bir gün sizleri bekliyor olacak.

Oğlak burcu

Tutkularınızın ön plana çıktığı ve aşk hayatınızda romantik sürprizlere açık bir gün diyebilirim. Bugün ilişkinizin içerisinde Sizlere kriz çıkartan ve ilişkinizi aşağıya çeken her türlü konunun üzerinden rahatlıkla gelmiş olacaksınız. Gün genelinde maddi konuda ödemeler borçlar ve krediler ile alakalı belki miras nafaka alım satım gibi durumlar ile ilgili de sizleri destekleyici enerjiler olacak ve bu tarz durumların üzerinden de rahatlıkla gelmiş olacaksınız

Kova burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri ve evlilikle alakalı konular belki ortaklaşa iş projeleri Belki de adli konular ve hukuksal durumlar ile alakalı sizleri destekleyen güzel enerjiler bulduğumuz bir gün olacak. Bugün eşinizden partnerinizden bulacağınız güzel destekler sizleri mutlu edebilir. Ortaklaşa iş projelerinden güzel destekler yakalayabilirsiniz. Varsa hukuksal konular mahkemelik durumlar ve adli yerler ile alakalı çözüme ulaştırmanız gereken her türlü konuyu çözüme ulaştırmış olacaksınız.

Balık burcu

Güne biraz yorgun ve mutsuz başlayabilirsiniz. Akşam biraz huzursuz uyumuş ve belki de uykunuzu alamamış gibi bir enerji ile uyanabilirsiniz. Öğle saatlerine kadar kendinizi ortaya koymakta zorlarsanız da, öğleden sonra pratik zekanız ve rafine aklınız sayesinde üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak.