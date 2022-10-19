Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 19 Ekim
Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Aşkın Şengün yorumuyla 19 Çarşamba günlük burç yorumları...
İKİZLER: MADDİ ANLAMDA ŞANSLI, SÜRPRİZ PARALARIN GELDİĞİ BİR GÜN
YAY: SEYAHAT ETMEK İSTEYECEK, BELKİ DE TATİL PLANINI NETLEŞTİRECEK
KOVA: GELİŞEN OLAYLAR KARŞISINDA ÖNCE ŞAŞIRIP, SONRA SEVİNEBİLİR
BAŞAK: RÜYALARINIZ YÖN GÖSTERİCİ OLABİLİR, SEZGİLERİNİZE DE GÜVENİN
Koç burcu
Bugün gökyüzü sizler için adeta muhteşem enerjiler sunuyor. Ay Aslan burcunda kendinizi ve yeteneklerinizi gösterdiğiniz harika bir gün diye sizlere sesleniyor. Venüs ile mars arasındaki muhteşem üçlü enerjide İkili ilişkiler konusunda sizleri destekliyor eğer ki bekar bir koç burcu iseniz bugün Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Yeni birisi ile tanışabilir ve çok çabuk bir şekilde bu tanışma güzel bir ilişkiye dönüşebilir.
Boğa burcu
Yaşam alanı ev aile yuva ile alakalı konuların ön plana çıktığı ve kariyer hayatınızda kendinizi gösterdiğiniz özel bir gün diyebilirim. Bugün evinizi yuvanızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz yeni eşyalar almak ya da eşyalarınızın yerini değiştirmek kendinize özel bir Konfor alanı yaratmak isteyebilirsiniz. Ayrıca gün genelinde kariyer hayatında güzel fırsatlar yakaladığınız özel bir gün olacak.
İkizler burcu
Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalar ile bir araya geldiğiniz ve kendinizi iletişimsel anlamda çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz harika bir gün sizler ile olacak. Bugün akraba ziyaretleri yapmak, kardeşler ile toplanıp geleceğe yönelik planlarınızı konuşmak için oldukça hoş sohbetlerin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ayrıca bugün araba gibi bir mülk edinmek için gökyüzü sarayı sizleri destekliyor olabilir.
Yengeç burcu
Finansal ve maddi konularda güzel destekler bulduğunuz belki de uzun zamandır alamadığınız paralarımızın cebinizi güldürdüğü harika bir gün diyebilirim. Gün genelinde emlak alım satım gayrimenkul ile alakalı konular ya da kariyerinizin dışında yeni iş fırsatları yüzünüzü güldürebilir ve Finansal anlamda hayatınıza güzel destekler çekebilirsiniz.
Aslan burcu
Kendinizi ön plana çıkarttığınız ve öncelikleriniz konusunda yeni kararlar aldığınız hayallerinizi ve ideallerinize doğru güzel adımlar attığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde kişisel bakımınıza daha çok özen göstermek isteyebilir, belki dış görünüşünüz ile alakalı bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.
Başak burcu
Bugün rüyalarınız, hisleriniz ve sezgileriniz oldukça kuvvetli olacak. Akşamdan kalma rüyalar gün içerisinde kafanızı kurcalıyor olabilir. Fakat görmüş olduğunuz rüyalar size içsel anlamda büyük bir huzur da verebilir. Bugün çekim yasanız oldukça kuvvetli olduğu için aklınıza gelen başınıza gelebilir. Gün içerisinde güzel düşünelim, güzelliklere odaklanalım, güzellikler bizleri bulsun.
Terazi burcu
Bugün toplum önünde ön plana çıktığınız çalışma arkadaşları, iş arkadaşları, dostluklar ve arkadaşlıklar konusunda güzel destekler bulduğunuz harika bir gün diyebilirim. Bugün girdiğiniz her ortamda kendinizi muhteşem bir şekilde gösterecek ve belki de yeteneklerinizi kullanarak iş hayatında da Büyük başarılar yakalayacaksınız. Kendinizi ve işinizi geliştirmek adına da güzel eğitimlere katılmak için harika bir gün diyebilirim.
Akrep burcu
Belki de uzun zamandır ihmal ettiğiniz kariyer konusunda yarım bırakmış olduğunuz her türlü işi tamamlamak için oldukça destekleyici bir gün sizler ile olacak. Bugün sahada olmak isteyebilir ve iş hayatınızı geliştirmek adına yeni anlaşmalar yeni projeler içerisinde Yer Alabilirsiniz.
Yay burcu
Maceraperest ruh haliniz bugün ön plana çıkıyor. Gün genelinde yeni insanlar, yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi ön plana çıkartacak ve kendinizi geliştirmek adına da çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Kariyer ve iş hayatında seyahatlere çıkmak ve ticari anlaşmalar yapmak için oldukça destekleyici bir gün sizleri bekliyor olacak.
Oğlak burcu
Tutkularınızın ön plana çıktığı ve aşk hayatınızda romantik sürprizlere açık bir gün diyebilirim. Bugün ilişkinizin içerisinde Sizlere kriz çıkartan ve ilişkinizi aşağıya çeken her türlü konunun üzerinden rahatlıkla gelmiş olacaksınız. Gün genelinde maddi konuda ödemeler borçlar ve krediler ile alakalı belki miras nafaka alım satım gibi durumlar ile ilgili de sizleri destekleyici enerjiler olacak ve bu tarz durumların üzerinden de rahatlıkla gelmiş olacaksınız
Kova burcu
İkili ilişkiler, aşk ilişkileri ve evlilikle alakalı konular belki ortaklaşa iş projeleri Belki de adli konular ve hukuksal durumlar ile alakalı sizleri destekleyen güzel enerjiler bulduğumuz bir gün olacak. Bugün eşinizden partnerinizden bulacağınız güzel destekler sizleri mutlu edebilir. Ortaklaşa iş projelerinden güzel destekler yakalayabilirsiniz. Varsa hukuksal konular mahkemelik durumlar ve adli yerler ile alakalı çözüme ulaştırmanız gereken her türlü konuyu çözüme ulaştırmış olacaksınız.
Balık burcu
Güne biraz yorgun ve mutsuz başlayabilirsiniz. Akşam biraz huzursuz uyumuş ve belki de uykunuzu alamamış gibi bir enerji ile uyanabilirsiniz. Öğle saatlerine kadar kendinizi ortaya koymakta zorlarsanız da, öğleden sonra pratik zekanız ve rafine aklınız sayesinde üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak.
- Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 19 Ekim
- Manisa'da zincirleme trafik kazası: 24 yaralı
- Ev sahibi oturdukları daireyi sattı, 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı
- İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı
- İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
- Acı ve bulanıklık hissetti, gözünden 23 lens çıktı