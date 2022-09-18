Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 18 Eylül

AŞKTA VE İŞTE TATLI SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN

20 Eylül Salı günü Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Hem aşk hayatınızda, hem sosyal ilişkilerinizde tatlı sürprizlere hazır olun. Değişim rüzgârları ılımlı esecek.

BUGÜN Güneş ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Kafanız karışabilir, hedef belirlemekte zorlanabilirsiniz. Unutkan ve dalgın olabilirsiniz. Kendinizi yorgun ve bezgin hissedebilirsiniz. Net olmayı deneyin. Gerçekleri görün. Dolandırıcılık ve hırsızlık bağlamında önlem alın. Hayatınızın dümeninde olun.

ARKADAŞLAR EDİNİN

18 Eylül Pazar günü Venüs ile ay düğümleri olumlu etkileşimde olacak. Sosyalleşin, yeni arkadaşlar edinin. Sevdiklerinizle vakit geçirin. Sevgilinize zaman ayırın. Yeni bir ilişkiye başlamanız da mümkün olabilir. 19 Eylül pazartesi günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Aynı zamanda Güneş ile Plüton da olumlu etkileşimde olacaklar. Hayatınızda değişim yaratacak kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. Risk almaktan korkmayın. Hayata daha derin ve umut dolu bir perspektiften bakmanız mümkün olacak.

20 Eylül Salı günü Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Hem aşk hayatınızda hem sosyal ilişkilerinizde tatlı sürprizlere hazır olun. Değişim rüzgârları ılımlı esecek. Kendinizle olan ilişkinizde farkındalığınız yüksek olacak. Kendinizi daha fazla sevmek için ideal bir gün... Yatırım fırsatları da kapınızı çalabilir. 23 Eylül Cuma günü Güneş ile Merkür aynı hizada olacaklar. Merkür'ün Güneşin kalbinde olduğu saatlerde dilek dileyin, dua edin, kendinize vakit ayırın. Aklınıza gelen parlak fikirleri uygulamak için 3 Ekim sonrasını bekleyin. Aynı gün Merkür başak burcuna doğru gerileyecek. 3 Ekim gününe kadar bu burçta geri gidecek. Takıntılarınızı etkin yönetin.

MODUNUZ İYİ OLSUN

Detaylarda kaybolmayın. Büyük resmi görün. Hata yapmaktan korkmayın. Kendinizi ve başkalarını aşırı eleştirmeyin. Dünyada tarım, sağlık sektörü ve iş hayatı bağlamında radikal gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunlar daha görünür hale gelebilir. Ülkemizin komşuları ile olan ilişkilerinde gerilim yükselebilir. Merkür ne durumda olursa olsun, sizin modunuz iyi olsun.

19 - 25 EYLÜL HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde günlük yaşantınızda sizi zorlayan konularda destek alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Hafta içinde çalışma hayatınızla ilgili sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu gelişmeler sizi monoton düzenin dışına çıkarabilir. Sadece bu hareketliliği sağlayacak durumların etkisi altına hızlıca girmekten kaçınmalısınız. Ayrıca hafta boyunca yanlış değerlendirme yapma riski yüzünden çalıştığınız kişilerle olan konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde özel hayatınızı veya çocuklarınızı ilgilendiren konularda cesur atılımlarda bulunabilirsiniz. Hafta içinde aşk hayatınızı canlandıracak ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu gelişmeler sizi heyecanlandırabilir. Sadece bu heyecanın etkisiyle karşınızdaki kişiye zaaflarınızı belli etmekten kaçınmalısınız. Ayrıca hafta boyunca patavatsızca açık sözlü olmaya meyilli olabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde ailevi veya ev yaşantınızla ilgili konularda kontrolü elinize almak isteyebilirsiniz. Hafta içinde miras veya aile vasıtasıyla hak sahibi olma gibi beklenmedik imkanlar elde edebilirsiniz. Bu durum karşısında hızlı planlamalar içerisine girebilirsiniz. Sadece başkalarının etkisi altında kalarak harekete geçmemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca hafta boyunca önyargılı yaklaşımlar sergilememeye dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde ticari işleriniz ile ilgili konularda kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. Hafta içinde eşiniz veya ortağınız sayesinde kendinizi ani gelişen bir planın içerisinde bulabilirsiniz. Bu durum kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Sadece yapılanlar karşısında bir anda rehavete kapılmamalısınız. Ayrıca hafta boyunca başladığınız işleri yarım bırakmamaya dikkat etmelisiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde kazancınızı arttırmak adına sıkı bir çalışma temposuna girebilirsiniz. Hafta içinde çalışma ortamınızda bireysel olarak kendinizi gösterebileceğiniz bir şans yakalayabilirsiniz. Bu şans motivasyonunuzu yükseltebilir. Sadece zorlanma halinde çözülmemeye önem vermelisiniz. Ayrıca hafta boyunca unutkanlık ihtimaline karşılık yaptıklarınızı daha dikkatli şekilde kontrol etmelisiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde yeni başlangıçlar yapmak adına oldukça net ve enerjik bir tutum sergileyebilirsiniz. Hafta içinde ilginç kişilerle ani tanışmalar olabilir. Bu durum heyecan duymanıza neden olabilir. Sadece doğru seçim yapıp yapmadığınız konusunu zamana yaymalısınız. Ayrıca hafta boyunca ikili ilişkilerde gereksiz sözler sarf etmemeye dikkat etmelisiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde kontrol dışı gelişen olaylara çözüm getirmek adına oldukça iradeli bir tavır sergileyebilirsiniz. Hafta içinde aniden elinize geçebilecek maddi imkan sayesinde endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Bu durum içsel enerjinizi de yükseltebilir. Sadece getirisi belirsiz yatırımlardan uzak durmalısınız. Ayrıca hafta boyunca özensiz bir şekilde davranmamaya dikkat etmelisiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde idealinizi gerçekleştirmek adına güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Hafta içinde partnerinizin sürpriz yapmasıyla kendinizi keyifli bir organizasyon içerisinde bulabilirsiniz. Bu durum aranızdaki samimiyeti arttırabilir. Sadece karmaşaya düşmemek adına hayalci yaklaşım içerisine girmemelisiniz. Ayrıca hafta boyunca özensiz konuşarak çevrenizdekileri incitmemeye dikkat etmelisiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde kariyer hayatınızı yeniden yapılandırma çabası içerisine girebilirsiniz. Hafta içinde daha iyi para kazanmanıza yol açacak beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Bu teklif güç arzunuzu tetikleyebilir. Sadece teklifin ileriye dönük getirilerini sorgulamadan riske girmemelisiniz. Ayrıca hafta boyunca hiçbir durumu abartmamaya dikkat etmelisiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde yurtdışı bağlantılı işlerde, eğitim ile ilgili konularda detaylı bir araştırma başlatabilirsiniz. Hafta içinde uzak akrabalarınızdan sürpriz bir duyum alabilirsiniz. Bu durum kendinize has bir tutum sergilemenize yol açabilir. Sadece aşırı fedakar davranmaktan uzak durmalısınız. Ayrıca hafta boyunca gelişigüzel düşüncelerle karar almamaya dikkat etmelisiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde zorluklar karşısında iradeli durarak psikolojinizi güçlendirebilirsiniz. Hafta içinde aileniz aracılığıyla beklenmedik bir imkan sahibi olabilirsiniz. Bu durum kendinize olan güveninizi arttırabilir. Sadece bu imkanı gerçeklerden uzak hayaller uğruna kullanmamalısınız. Ayrıca hafta boyunca ticari işler yaptığınız kişilerle ilgili yanlış değerlendirmeler yapmamaya dikkat etmelisiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde ortaklaşa yapılan işler sayesinde ciddi bir çalışma içerisine girebilirsiniz. Hafta içinde partnerinizden gelebilecek sürpriz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bu teklif sizi oldukça heyecanlandırabilir. Sadece karar verme aşamasında kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi iradenizle yol almalısınız. Ayrıca hafta boyunca umursamaz bir şekilde tüm düşüncelerinizi ortaya dökmemeye dikkat etmelisiniz.