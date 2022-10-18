Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 18 Ekim

BALIK: ÖZEL HAYATINDA GÜZEL GELİŞMELER YAŞANABİLİR

KOÇ: İLİŞKİDE İLERİYE DÖNÜK ADIMLARIN ATILACAĞI BİR GÜN

YENGEÇ: KARİYER HAYATINDA BAŞARILARI GÖSTERME ZAMANI

ASLAN: FIRSATLARLA DOLU GÜNLERİN YAKLAŞTIĞINI BİLMELİ

koç burcu

İkili ilişkiler, evlilikle alakalı konular ve ortaklaşa iş alanlarının ön plana çıktığı ve bu alanlarda güç kazandığınız bir gün sizleri bekliyor. Bugün eşiniz, partneriniz ve yakınları ile alakalı tatlı konuşmaların ön plana çıktığı bir gün olacak. İlişkiniz konusunda geleceğe yönelik adımlar atmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Ayrıca ortaklaşa iş alanlarında da bizleri destekleyen enerjilerle dolu bir gün olacak.

Boğa burcu

Bugün kariyeriniz konusunda yarım kalan işleri tamamlamak adına etrafımızdan destekler aldığınız güzel bir gün olacak. Gün genelinde hem İş hayatınızda hem de kariyer hayatınızda yarım bırakılan her türlü konuyu düzene sokacak ve kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Ayrıca anne baba ve Ebeveynler ile alakalı sağlık sorunlarınız varsa bu sorunlar ile alakalı etrafımızdan güzel destek ve yardımlar bulacaksınız.

İkizler burcu

Aşk ilişkileri ve hayattan keyif aldığınız konular konusunda oldukça destekleyici enerjiler bugün Sizler ile olacak. Bugün kendinize ve kişisel bakımınıza da Özen göstermek isteyebilir toplumda daha bir ön plana çıkarak sosyalleşmek isteyeceksiniz. Evli ve çocuklarınız var çocuklarınız ile alakalı oldukça keyifli bir gün sizleri bekliyor olacak.

Yengeç burcu

Gün genelinde hem kariyer hayatınızda, hem de ev hayatınızı ilgilendiren konularda sizleri destekleyen güzel enerjiler içerisinde olacaksınız. Bugün baba ve baba tarafından kişiler ile bir araya gelebilir aile, birlik beraberliğin ne kadar keyifli olduğunun farkına varabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızda kendinizi gösterdiğiniz güzel bir gün olacak.

Aslan burcu

Toplumda ön plana çıktığınız ve kendinize oldukça güzel bir şekilde ifade ettiğiniz harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün yakın çevre, eş dost, kardeşler, yakın akrabalar ile olan iletişimlerinin ön plana çıktığı ve kendinizi oldukça güzel bir şekilde ifade ettiğiniz harika bir gün diyebilirim. Ayrıca gün içinde bol bol seyahat etmek ve kariyeriniz konusunda yeni fırsatlar aramak ve bu fırsatları çok çabuk bir şekilde hayatınıza taşımak için oldukça güzel bir gün olabilir.

Başak burcu

Finansal konular ve maddi konularda destekler bulduğunuz güzel bir gün sizleri bekliyor olabilir. Gün içerisinde beklediğiniz paralar gelebilir ve hatta hiç beklemediğiniz yerlerden finansal anlamda güzel destekler bulabilirsiniz. Bugün maddi açıdan oldukça güzel bir gün olsa da sizi ruhsal anlamda aşağıya düşürmeye çalışan her türlü enerjiden uzak durmanız gerekiyor.

Terazi burcu

Kendinizi ve hayata karşı vizyoner bakış açınızı ön plana çıkarttığınız muhteşem bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün hayallerinizin hayatlarına doğru adımlar atmak isteyebilirsiniz. Uzak yerlere seyahatler, yabancı kültürler uluslararası işler konusunda güzel enerjilerin sizleri bulduğu harika bir gün olacak. Uzun zamandır görüşmediğini sevdiklerinizle bir araya gelebilir ya da onlar ile alakalı güzel haberler alabilirsiniz.

Akrep burcu

Bugün hayatınızdaki başa çıkmaya çalıştığını krizler ile güzel fırsatlar bulduğunuz güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Özellikle banka borç Kredi ödemeleriniz konusunda hiç beklemediğiniz yerlerden güzel fırsatlar kapınızı çalabilir. Bugün maddi konuda risk almamaya Özen gösterin herhangi bir yatırım yapmak için güzel bir gün diyemem. Fakat ödemeleriniz konusunda güzel fırsatlar yakaladığınız bir gün diyebilirim.

Yay burcu

Toplum önünde kendinizi gösterdiğiniz, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar içerisinde bulunacağınız oldukça hareketli bir gün sizleri bekliyor olacak. Ayrıca ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda da şanslı fırsatları yakaladığınız varsa partneriniz ya da eşinizle olan ilişkilerimizdeki krizleri çözdüğünüz güzel bir gün diyebilirim.

Oğlak burcu

Kariyer konusunda kendinizi ön plana çıkarttığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün iş başvurusu yapmak iş hayatında kendinizi ifade etmek için oldukça destekleyici enerjiler sizler ile birlikte diyebilirim. Patronlar müdürler çalıştığınız kişiler ile aranızda Bir enerji oluşabilir ve bugün üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak diyebilirim.

Kova burcu

Bugün bilinçaltınızı rahatsız eden içsel konuşmalara çözümler bulduğunuz ruh Bahçenizde aydınlanma yaşadığınız güzel bir gün olacak. Gün genelinde sizi üzen yıpratan ve aşağı çeken her türlü konunun üzerinden rahatlıkla gelmiş olacaksınız. Ayrıca bugün sizleri aşağıya çeken herhangi bir sağlık sorunu varsa bu sorunların üzerinden de gelecek ve pratik zekanız sayesinde güzel sonuçlar yakalayacaksınız.

Balık burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, hayattan keyif aldığınız her türlü konunun ön plana çıktığı ve kariyer hayatında yeteneklerinizi kullanarak kendinize güzel fırsatlar yakaladığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir uzun zamandır monoton giden bir aşk hayatınız varsa bugün heyecan verici olaylar karşınıza çıkabilir. Keyfe keder para harcamalarına karşı dikkat ederseniz aslında sizler için oldukça güzel bir gün diyebilirim.