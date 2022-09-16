Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 16 Eylül

BOĞA: TANIDIĞI KİŞİLERİN İÇİNDE, TANIMADIĞI FARKLI KİŞİLİKLERİ KEŞFEDECEK



YENGEÇ: İÇ HUZURU İÇİN BUGÜN KİMSENİN DERDİNİ, ŞİKAYETİNİ DİNLEMEMELİ

KOÇ: İLETİŞİMSEL ANLAMDA ÇOK DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN HASSAS BİR GÜN

BAŞAK: ÇALIŞMA ORTAMINDA KISKANÇ BİRİNİN BİR TAKIM OLAYLARI ORTAYA ÇIKABİLİR

koç burcu

İletişimsel anlamda çok dikkat etmemiz gereken bir gün. Gökyüzünde Venüs ve Mars Kalesi sözlerimiz konusunda bizleri uyarıyor. Bugün insanları anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Özellikle yakın çevre eş dost kardeşler ile olan iletişimlerinizde ciddi zorluklar yaşanabilir. Ayrıca gün içerisinde kadın erkek ilişkilerinde ve ikili ilişkilerde de bu konulara karşı dikkat etmemiz gerekiyor.

boğa burcu

Finansal konularda ve maddi konularda söz transferleri yaparken etrafımıza yargı dağıtabiliriz. Para alışverişlerinde ve kadın erkek ilişkilerinde bugün gerginliklere açık bir gün diyebilirim. Bugün iş yapmış olduğumuz kişiler ya da yakın çevremizdeki tanıdığımız her insanın içerisinde hiç tanımadığımız egolu başka insanlara şahitlik edebiliriz. Para gösterişlerine açık bir gün diyebilirim. Finansal anlamda ve maddi konularda kimseyle tartışmamaya özen gösterin.

ikizler burcu

"Ben mi insanları anlamıyorum, insanlar mı beni anlamıyor?" dediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Birebir ilişkilerinizde ve aşk ilişkilerinde oldukça gergin bir gün diyebilirim. Venüs ve burcunuzda bulunan Mars birbirine zorlu bir kare yapıyor bu da sözlerimize yansıma yaparak bugün etrafımızdaki kişiler ile çatışmalara açık etkileri ortaya koyacak. Bugün kimseyle tartışmayın ve sosyal medyanızdan kimseye laf söz söylemeyin. Aynı şekilde kimsenin sizin üzerinizde ego sergilemesine izin vermeyin, görmeyin, duymayın, bilmeyin.

yengeç burcu

"Herkes üzerime üzerime geliyor" dediğiniz bir gün diyebilirim. Bugün içsel anlamda öfke patlamalarını oldukça açık bir gün sizleri bekliyor olabilir. Huzursuz ve içsel anlamda sıkıntılı enerjiler ortaya çıkabilir. Yakın çevrenizdeki göbek bağınız olan insanlara patlamak isteyebilirsiniz. Bu yüzden bugün daha dikkatli olmanızda fayda var. Daha az iletişim kurun, daha az fikirlerinizi ortaya koymaya çalışın. Kimsenin derdini, sıkıntısını dinlemeyin bugün. Dinlediğiniz her sorun emin olun üzerinize yapışacaktır.

aslan burcu

Toplumsal konularda zorlandığınız bir gün diyebilirim. Eğer ki toplum önünde bir iş yapıyorsanız bugün sözleriniz yanlış anlaşılabilir seminer vermek duyurular yapmak bir şeyi gündeme taşımak için pek uygun bir gün değil. Medya ve sosyal medya alanlarında kimseyle tartışmaya girmemeye özen gösterin. Çalıştığınız ortamda ekibinizden birisi ya da çalışma arkadaşlarınızla bağlantılı bir takım tatsız durumlarda ortaya çıkabilir. Ekibinizden birisinin ihaneti karşısında ya da arkanızdan konuşmuş olduğu bir cümle yüzünden yollarınız ayrılabilir.

başak burcu

Kariyerinizle bağlantılı daha dikkat edilmesi gereken bir gün. Venüs ve Mars arasındaki zorlu kare bugün kariyerinizde kendinizi ortaya koyarken, cümlelerinizi daha iyi seçmenizi sizlere öneriyor. Çalıştığınız kişiler, patronlar, müdürler, üstler amirler ile olan ilişkilerinizde bir takım yanlış anlaşılmalar sonucu tatsız durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca çalıştığınız ortamda kıskanç birisinin bir takım olayları ortaya çıkabilir ve bu durum sizleri sinirlendirebilir. İş hayatında daha sakin olunması gereken bir gün diyebilirim.

terazi burcu

Siyasi, politik ve dini konularda kimseyle tartışmamaya özen gösterelim. Görüşlerinizi ortaya koyarken zorlandığınız bir gün olacak. Herkes sizinle hayata aynı pencereden bakamayabilir. Bu durum sizi sinirlendirmesin gergin bir duruma sürüklemesin. Ayrıca medya alanlarında uzaktaki akrabalarınızın paylaşımları ile ilgili bir şeyler dikkatinizi çekebilir ve yorum tartışmalarıyla bağlantılı küslükler ortaya çıkabilir. Bugün çıkacağınız seyahatler konusunda da dikkat edilmesi gereken bir gün. Ufak tefek aksaklıklar kazalar ortaya çıkma ihtimali olabilir.

akrep burcu

Ortak kazançlar konusunda gergin bir gün sizleri bekliyor. Borç verip de alamadığınız bir paranız varsa miras nafaka gibi durumlarınız varsa mahkeme gibi yerlerden beklediğiniz bir takım paralar varsa bugün bunlarla ilgili tartışmaları açık bir gün diyebilirim. Ayrıca sizleri kıskanan paranızda ve malınızda mülkünüzde gözü olan bir kişinin sahtekar oyunları ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum da sizi gerginliklere sürükleyebilir. Ortaklaşa çalışmış olduğunuz kişiler ve onlardan beklediğiniz maddi beklentiler konusunda gerginliklere de açık bir gün diyebilirim.

yay burcu

İkili ilişkiler ortaklaşa işler evlilikle alakalı konular, hukuksal konularda gerginlikleri açık bir gün bizleri bekliyor olacak bugün ikili ilişkiler konusunda çok dikkat etmemiz gereken bir gün kıskançlık durumları yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Ve bu durum ilişkimizde tatsız durumları da gündeme getirebilir. Kısacası ilişkiniz konusunda ve evlendiğiniz konusunda stres sepetlerini koluna takmadan önce sakince durup düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde ortaklaşa işler, danışmanlık Hizmetleri ve hukuksal konularda da yanlış anlaşılmalar sonucu tatsızlıklar ortaya çıkabilir.

oğlak burcu

Sağlık alanları ile bağlantılı gerginliklere açık bir gün diyebilirim. Hastane, eczane, sağlık ocakları gibi yerlerde birtakım işleriniz varsa gitmiş olduğunuz yerlerde hiç tanımadığınız kişilerle aranızda gergin durumlar yaşanabilir. Evcil hayvanlarınız varsa veteriner gibi yerler ayrıca diş doktorları ve sağlık sektörünü ilgilendiren her konuda gergin durumlara açık bir gün sizleri bekliyor olacak. Yine iş hayatında hizmet ettiğiniz kişiler ya da sizleri hizmet eden kişilerin egolu sözleri ve davranışları bugün sizleri strese sokarak bu durum aranızda gergin iletişimi tetikleyebilir.

kova burcu

"Hayatın heyecanı falan yok" diyeceğiniz bir gün olabilir. Özellikle evli ve çocuklarınız varsa çocuklarınızla aranızda birtakım tatsız konuşmalar ortaya çıkabilir. Aşk hayatınızda partnerinizde aranızda yanlış anlaşılmalar sonucu gerginlikler yaşanabilir. Ayrılıklara ve ani bitişleri açık bir gün diyebilirim. İş hayatınızda yeteneklerinizi ortaya koymakta zorlandığınız bir gün olacak. Kadın erkek ilişkileri konusunda çok dikkat edilmesi gereken ve egolu konuşmalardan uzak durulması gereken bir gün diyebilirim. Bu yüzden daha az sosyalleşmeye ve daha çok kendimize zaman ayırmaya özen gösterelim.

balık burcu

Ev, aile, yuva, yerleşim yeri ile alakalı konularda gerginliklere açık bir gün bizleri bekliyor olacak. Anne baba, kardeşler ile alakalı yanlış anlaşılmalar sonucu tatsız durumlar gündeme gelebilir. Yine aynı şekilde ev sahipleri, komşular ve mahallemizdeki kişiler ile olan iletişimlerimizde daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün aile içinde daha sakin olunması gereken bir gün. Yaşam alanı sorumlulukları konuşulurken haksızlığa uğramış gibi düşünebilir ve aile içinde yargı dağıtmak isteyebilirsiniz.