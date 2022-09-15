Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 15 Eylül

AKREP: SEVDİĞİNİZ KİŞİNİN SÜRPRİZİYLE KALBİNİZDE AŞK KELEBEKLERİ UÇACAK

YAY: İŞ HAYATINDA KENDİNİZE PLANLAR YAPARKEN HAYAT BU PLANLARI BOZABİLİR

ASLAN: PATRON YA DA MÜDÜRLERLE BAĞLANTILI ŞAŞIRTICI OLAYLARA AÇIK BİR GÜN

OĞLAK: AŞK HAYATINA DAİR BEKLENMEDİK DEDİKODULARIN KULAĞINA GELMESİ MÜMKÜN

koç burcu

Bugün gökyüzü sarayında Satürn Uranüs karesi bizlere eşlik ediyor. Dünyevi sahip olduklarımız konusunda risk almamamız gereken bir gün diyebilirim. Özellikle spekülasyon kazançlar konusunda alım satım emlak konularında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maddi ve sahip olduğumuz dünyevi konularda bizleri şok eden şaşırtıcı olaylara açık bir günde olacağız. Bu yüzden para alışverişlerimizde ve alım satım konularında çok dikkat etmemiz gerekiyor.

boğa burcu

Kişisel önceliklerimiz konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle önemli eşyalarımıza sahip çıkalım. Cüzdan ve ziynet eşyalarımız konusunda kaybetme düşürme tarzı durumlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca bugün güzellik ve estetikle alakalı konulardan da uzak durmanız gereken bir gün diyebilirim. İş hayatında patronlar, müdürler ve çalıştığınız otorite figürleriyle bağlantılı bir takım gerginliklere de açık bir gün olacak. Hiç beklemediğiniz sizi şaşırtan birtakım tatsız olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

ikizler burcu

En çok dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi siz ikizler burçları, güne biraz zorlu duygularla başlayabilirsiniz. Kendinizi gün içerisinde yorgun, yaşlanmış duygusunda hissediyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere Kendinizi çok feda ettim dövünmeleri de ortaya çıkabilir. Bugün kendinize acıma duygularını bırakın sizleri yükselten konulara odaklanın. Ayrıca finansal anlamda hiçbir şekilde risk alınmaması gereken bir gün bugünü sadece kendinizi iyileştirmek adına ayırmanızı tavsiye ederim.

yengeç burcu

Teknolojik aletler konusunda arızaların ortaya çıktığı bir gün. Ayrıca önemli verileriniz ile ilgili şaşırtıcı sizi üzen durumlar ortaya çıkabilir. Malum Merkür retrosu günleri içerisindeyiz. Umarım teknolojik aletlerinizi yedeklemişsinizdir. Yoksa bugün cep telefonu bilgisayar ve teknolojik aletlerinizle bağlantılı tatsız durumlar gündeme gelebilir ve bu durum sizleri üzebilir. Ayrıca bugün aşk hayatınızla ilgili de tatsız haberler almaya açık bir gün partnerinizin yakınları ile ilgili ufak tefek tatsızlıklar ortaya çıkabilir.

aslan burcu

Çalışma hayatınızda zorlandığınız bir gün sizleri bekliyor olabilir. Hiç beklemediğiniz şaşırtıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Belki üzerinde çalışmış olduğunuz bir proje başkasına verilebilir bu durum sizleri şaşırtabilir ya da iş hayatında yaşanan bazı tatsızlıklar şahit olduklarınız bugün sizleri fazlasıyla şaşırtabilir. Patronlar, müdürler ve çalıştığınız kişilerle bağlantılı şaşırtıcı olaylara açık bir gün diyebilirim. Beklemediğiniz fazla bir mesai durumu da bugün sizlere yansıma yapabilir. Gün içerisindeki planlarınız bir anda bozulabilir.

başak burcu

Eğitim ve öğretim alanında daha dikkatli olunması gereken bir gün öğretmenler ve öğrenciler arasında yaşanacak tatsız durumlar bugün biraz canınızı sıkabilir. Ayrıca çıkacağınız seyahatlerde hiç beklemediğiniz karşı karşıya kalabilirsiniz. Bavulunuz ve önemli eşyalarınıza dikkat etmeye özen gösterin. Yine medya ve sosyal medya alanlarında dolandırılma ve kandırılmaları açık bir gün olduğundan sosyal medya hesaplarına karşı dikkat edelim.

terazi burcu

Ödemeler konusunda çok şaşırtıcı enerjilere açık bir gün. Unutmuş olduğunuz bir ödeme bir anda kapınızı çalabilir. Bir icra olayı, unutulmuş bir fatura ya da unutulmuş bir borç durumu bir anda karşınıza çıkabilir sizleri şaşırtabilir. 10 yıl öncesine ait bir konu ya da finansal bir durum bugün biraz canınızı sıkabilir diyebilirim. Özellikle yakın çevrenizde göbek bağınız olan kişileri ilgilendiren borç ya da olaylar kefil olmuş olduğunuz bir durum yüzünden haksız durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

akrep burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda ve ortaklaşa işler hukuksal konularda sizleri şaşırtan şoke eden bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eşinizin ya da partnerinizin ailesi ile ilgili hiç beklemediğiniz bir durum ve davranış sizleri şaşırtabilir. Bu durum ilişkinize yansıma yapabilir. Ya da eşinizin akrabalarıyla bağlantılı bir ödeme finansal maddi bir olay yüzünden şaşırtıcı durumlar karşınıza çıkabilir. Yine hukuksal konularda hiç beklemediğiniz bir mahkeme olayı ya da bir davayı ilgilendiren bir konu sizleri şaşırtabilir.

yay burcu

Günlük rutin işlerinizin birbirine karıştığı bir gün olabilir. Siz iş hayatında kendinize planlar yaparken hayat bu planlarınızı bozabilir ve sizleri farklı bir takım noktalara götürebilir. Özellikle anne baba, akrabalarınız tarafından bir sağlık sorunu, bir kaza haberi gibi tatsız bir durum sizlere yansıma yapabilir. Yine gün içerisinde alacağınız bir takım haberler bugün sizleri biraz üzebilir.

oğlak burcu

Aşk ilişkileri konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün sizleri bekliyor olacak. Aşk hayatınıza dair hiç beklemediğiniz bir takım dedikodular, laflar, sözler biraz canınızı sıkabilir. Hiç beklemediğiniz insanların söylemiş olduğu ve davranmış olduğu durumlar yüzünden biraz üzülebilirsiniz. Bu durum iş hayatınıza da yansıma yapabilir. Kendinizi ve yeteneklerinizi ortaya koymakta biraz zorluklar çekebilirsiniz. Çocuklarınız varsa bugün çocuklarınızın sorumluluklarıyla alakalı da sizleri şaşırtan durumlar ortaya çıkabilir.

kova burcu

Ev, aile, yuva, yaşam alanı ile bağlantılı daha doğrusu aynı çatı altında yaşamış olduğumuz kişileri de ilgilendiren her konuda çok şaşırtıcı ve şoke edici olayları açık bir gün diyebilirim. Bugün anne tarafından akrabalar ile alakalı tatsız bir takım haberlerin ön plana çıktığı bir gün olabilir. Duyacağınız bu haberler evinizde ailenizi ilgilendiren her kişiyi de üzebilir ya da şaşırtabilir. Yine emlak alım satım gayrimenkul konularından uzak durulması gereken bir gün olacak.

balık burcu

Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalar ile bağlantılı çok eden tatsız duyumlara açık bir gün diyebilirim. Bugün yakın çevrenizle bağlantılı arkanızdan konuşulan birtakım laflar sözler bir anda karşınıza çıkabilir. Söylemediğiniz bir sözü söylemişler gibi yansıtmalar sizi bugün biraz üzebilir. Ayrıca gün içerisinde kısa yolculuklarınız sırasında kullanmış olduğumuz araçlarla ilgili ufak kazalara açık bir gün bu yüzden araç kullanımları konusunda dikkatli olalım.