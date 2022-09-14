Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Eylül

KOVA: BUGÜN HAYATINIZDA, İŞİNİZDE, EVİNİZDE, YUVANIZDA BEREKET GÜNÜ

BAŞAK: UZAKTAN GELECEK BİR MİSAFİR SİZİ ANILARDA YOLCULUĞA ÇIKARACAK

BALIK: DOSTLARLA EŞ ZAMANLI KARŞILAŞMALAR YAŞAYIP KISMETLERİ ÇEKEBİLİR

İKİZLER: MANEVİ KONULARIN ÖN PLANA ÇIKTIĞI BİR GÜN SİZLERİ BEKLİYOR

koç burcu

Güne merhaba derken finansal konular aklınızda olacak Ay ve Venüs arasındaki muhteşem üçlü bugün hiç beklemediğiniz yerlerden maddi desteklere hayatınıza çekecek spekülasyon kazançlar bir alım satım olayı ya da beklediğiniz paralar konusunda oldukça destekleyici enerjiler var. Bugün sizlerle olacak kısacası bugün para sizin dostunuz ve parayı rahatlıkla hayatınıza çekiyor olacaksınız.

boğa burcu

Kişisel önceliklerinizin bugün de ön plana çıktığı bir gündesiniz. Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekecek hem iş hayatında büyük başarılar elde edecek, hem de fiziksel görünümünüzle bağlantılı bir takım değişiklikler yapacaksınız. Belki de çalıştığınız alanda kısacık bir mola tatilinde bile kendinize bakım yaptırmak imajınızla ilgili değişiklikler yaptırmak isteyebilirsiniz. Ay ve Venüs arasındaki destekleyici enerji bugün sizleri ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda da mutlu edecek bugün sürprizleri açık olun.

ikizler burcu

Manevi konuların ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor. Güne merhaba derken rüyalarınızı sorgulamak isteyebilirsiniz. Akşamdan kalma rüyalar bugün kafanızı biraz kurcalıyor olabilir fakat içsel anlamda da Kendinizi çok huzurlu hissettiğiniz bir güne başlamış olacaksınız bugün biraz kendinize zaman ayırmak dış dünyadan izole yaşamak ve kendi isteklerinize yönelmek isteyebilirsiniz meditasyon dua olumlama gibi enerjileri hayatımıza çekmek ve kendinizi huzura adamak İstediğiniz bir gün olacak.

yengeç burcu

Toplum önünde harikalar yarattığınız bir gün sizleri bekliyor. Önemli işleriniz konuşmalarınız seminerleriniz varsa kısacası toplum önünde birtakım işleriniz varsa bugün harika destekler alacak ve toplum önünde adeta göz dolduruyor olacaksınız ekibiniz çalışma arkadaşlarınızdan güzel destekler gelecek ve girdiğiniz her ortamda adeta bir ışık gibi parlayacaksınız. Aynı şekilde ikili ilişkiler, aşk ilişkilerinde tutku ve romantizm duyguları daha bugün sizleri mutlu edecek.

aslan burcu

Kariyer konusunda harika bir gün sizleri bekliyor. Bugün iş hayatından beklemiş olduğunuz finansal bir destek varsa ya da patronlardan zam istemek, terfi konuşmaları yapmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Aynı şekilde baba ve baba tarafından küs olmuş olduğunuz bir takım kişiler varsa bu kişilerle aranızı düzeltmek ve küskünlükleri bitirmek istediğiniz bir gün olacak.

başak burcu

Organizasyon dolu ruhunuz maceraya atılmak isteyebilir ve her şeyi keşfetmek isteyebilir. Bugün biraz kabuğunuzu kırmak isteyebilirsiniz. Farklı insanlarla bir araya gelmek ve hiç tanımadığınız insanlarla sohbet etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda sizlere çok şey katabilir ve sizleri farklı bir enerjiye büründürebilir. Aynı şekilde uzaktan bir akrabanın ziyareti ya da sizlerin uzaktaki akrabalarınızı ziyaret etmek gibi durumlar ortaya çıkabilir.

terazi burcu

Sizlere finansal anlamda kriz çıkartan her şeyin üzerinden rahatlıkla geldiniz bir gün olacak. Dün bulamadığınız maddi destekler bugün bir anda kapınızı çalabilir ve sizleri mutlu edebilir. Bir akrabanızdan alacağınız finansal destek eşinizden ya da ortağınızdan beklediğiniz destekler bugün yüzünüzü güldürebilir. Ayrıca bugün alım satım konularında hukuksal konularda mahkeme gibi beklemiş olduğunuz finansal konularda destekleyici bir gün sizleri bekliyor.

akrep burcu

Romantizmin, tutkunun ön plana çıktığı muhteşem bir gün sizleri bekliyor. Bugün ikili ilişkilerde sıcak yakınlaşmalara açık bir gün diyebilirim eşinizden ya da partnerinizden hiç beklemediğiniz ya da uzun zamandır göremediğiniz o muhteşem yakınlaşma bugün ilişkinizi mutlu edebilir. Bekar iseniz yeni tanıyacağınız yeni birisiyle aranızda geleceğe yönelik güzel gelişmeler yaşanabilir.

yay burcu

Bugün yarım bırakmış olduğumuz işleri tamamlamak adına oldukça destekleyici enerjiler bizler ile olacak. İş hayatımızda belki sağlık sorunları yüzünden ertelemiş olduğumuz yarım kalan ne varsa bugün hepsini tamamlayacak ve düzene sokacağız. Ayrıca günlük rutin işleriniz evinizde ofisinizde yapılması gereken fakat ertelemiş olduğunuz faturalar ödemeler ya da sizleri ilgilendiren bu tarz olayların da üzerinden rahatlıkla geldiğiniz bir gün sizler ile olacak.

oğlak burcu

Bugün hem iş hayatında hem de aşk hayatınızda mucizeler günü diyebilirim. Eğer ki bekar bir oğlak burcu iseniz aşk her an kapınızı çalabilir fakat evli ve çocuklarınız varsa bugün çocuklarınızla çok eğlenceli aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile uzun zamandır yaşamış olduğunuz sıkıcı monotonluktan çıkarak farklı şeyler deneyimlemek isteyebilir ve ilişkinizi bugün daha canlı bir hale getirebilirsiniz.

kova burcu

Ev, aile, yuva yerleşim yeri ve aynı çatı altında yaşamış olduğunuz kişilerle bağlantılı her türlü sorumluluğun ön plana çıktığı fakat çok güzel enerjilerinde sizleri kucakladığı bir gün olacak. Bugün evinizde, yuvanızda bereket günü diyebilirim. Evren adeta yuvanıza bereket yağdırıyor olacak. Anne baba ebeveynler kardeşlerden güzel destekler alacak. Ve bu durum sizleri mutlu edecek. İyi ki benim ailemsiniz dünyanın en güzel servetine sahibim dediğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak.

balık burcu

Kısa seyahatlerin ön plana çıktığı bir gün. Bugün oradan oraya koşturmak daha az yemek, daha çok konuşmak istediğiniz bir gün olacak. Bu koşturmalar arasında da belki geçmişe ait uzun zamandır görmediğiniz dostlarla eş zamanlı karşılaşmalar yaşayacak ve bu karşılaşmalar sonucu da kısmetlerin hayatınıza geldiği bir gün olacak. Eski komşular okul arkadaşları eski yakın arkadaşlarınızdan gelecek olan güzel destekler sizleri bugün mutlu edecek.