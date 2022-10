Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Ekim

OĞLAK: UZUN VADELİ İŞ FIRSATLARI ADINA ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRDİ

BOĞA: KARİYER ALANINDA İLERLETECEK HARİKA FIRSATLAR KAPIDA

AKREP: OTURUP İÇ SESİNİ DİNLEMESİ GEREKEN MANEVİYATLI BİR GÜN

KOVA: UZAK YERLERE SEYAHATLERLE İLGİLİ OLUMLU ENERJİLER VAR

Koç burcu

İkili ilişkiler, ortaklaşa işler, evlilikle alakalı konular ve hukuksal konularımız ile bağlantılı destekler bulduğumuz ve harika enerjilerin hayatımıza katıldığı oldukça güzel bir gün diyebilirim. Gökyüzünde Venüs ve Satürn bizleri destekliyor olacak. İkili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda ve ortaklaşa iş alanlarında bizlerden tecrübeli insanlardan güzel destekler alacağız.

Boğa burcu

Çalıştığımız kişiler, hizmet ettiğimiz insanlar ya da bize hizmet eden kişilerden tecrübeli destekler aldığımız ve kariyer alanında rahatlıkla ilerlediğimiz harika bir gün bizleri bekliyor olacak. Ayrıca bugün sağlıksal konularda karşımıza güzel fırsatlar çıkabilir. Anne baba ve aile büyüklerimiz ile alakalı onların sağlık sorunları ile ilgili destekleyici enerjiler içerisinde olacağız.

Ikizler burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkilerimiz, çocuklar ile bağlantılı konular yeteneklerimiz ve hayattan keyif aldığımız her türlü konuda kendimizi gösterdiğimiz bir gün bizleri bekliyor olacak. Bir var bir yok bir ilişki içerisindeyseniz, ayrıca ilişkimin adımı koyamıyorum dediğiniz birileri varsa bugün partnerinizden beklemediğiniz olgun davranışlar sizleri mutlu edebilir.

Yengeç burcu

Yaşam alanınız aynı çatı altında yaşadığınız kişiler aile büyükleri ile alakalı sizleri destekleyen oldukça güzel bir gün diyebilirim. Bugün aile üyeleri ile bir araya gelebilir hoş vakit sohbetler içerisinde olabilir onların tecrübeli ve aydın düşüncelerinden kendi hayatlarınıza güzel enerjiler çekebilirsiniz. Alım satım, gayrimenkul konularında da sizleri destekleyen ve güzel fırsatlar bulduğunuz bir gün olacak.

Aslan burcu

Yakın çevre, eş dost, kardeşler, yakın akrabalardan hoş destekler aldığınız bir gün diyebilirim. Ayrıca bugün toplum önünde kendinizi ifade etmek ve yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar kurmak için güzel destekler sizlerle olacak. Belki de yakın çevrenizdeki görüştüğünüz kişilerin yeni tanıştırdığı insanlar sizlere geleceğe yönelik güzel fırsatlar sunacak.

Başak burcu

Kariyer konusunda ön plana çıktığınız finansal konularda güzel destekler aldığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün çalıştığınız ortamda patronlar, müdürler, üstler, amirler ile alakalı talep ettiğiniz bir takım finansal durumlar varsa, zam istemek, terfi yapmak ya da kariyerinizde beklediğiniz maddi bir takım durumlar içerisinde iseniz oldukça destek yani enerjiler sizler ile olacak.

Terazi burcu

Burcunuzdaki Venüs Satürn muhteşem enerjisi ile bugün sizlere mucizeler getiriyor diyebilirim. Gün genelinde ne düşündüğüne, ne konuştuğuna mutlaka dikkat et. Bugün isteklerin, dileklerin çok çabuk bir şekilde gerçeğe dönüşebilir. Bugün geleceğe yönelik düşüncelerini, isteklerini evrenin her köşesine fısıldamaya özen göster. Ayrıca bugün bizden yaşça büyük insanlardan hayatımızın her alanında muhteşem destekler yakalayabiliriz.

Akrep burcu

Ruh bahçeni güzelleştirmek, hayatındaki tüm olumsuz enerjilerden arınmak adına oldukça destekleyici bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün bilinçaltını rahatsız eden ne varsa 5 dakika otur ve bir düşün, daha sonra meditasyon, olumlama enerjileri ile dua ritüelleri ile sana iyi gelen ne varsa bugün ortaya çıkart. Ve ruh bahçeni güzelleştirmeye çalış. İçsel anlamda kendini oldukça mutlu hissettiğim bir gün seni bekliyor olacak.

Yay burcu

Hareketli olduğunuz, oldukça aktif bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün içerisinde toplumda ön plana çıkacak, adeta zamana yetişmekte zorluk çekeceksiniz. Arkadaşlar, dostlarla bir araya gelebilir, etkinlikler, davetlerde boy gösterebilirsiniz. Gideceğiniz her ortamda yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurabilir ve geleceğe yönelik hayaller ve idealleriniz konusunda heyecan dolu enerjiler içerisinde olabilirsiniz.

Oğlak burcu

Kariyer ve iş alanında kendinizi gösterdiğiniz, uzun vadeli iş projeleri adına güzel fırsatlar yakaladığınız harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün içerisinde uluslararası işler, yurtdışı bağlantılı konular, ticari girişimler alanında çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca aile büyükleri dede, baba, amca gibi aile büyüklerinizden kariyerinizde bağlantılı tecrübeli deneyimli destekleri hayatınıza çekebilirsin.

Kova burcu

Medya, basın yayıncılık, uzak yerlere seyahatler, yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konularda oldukça destekleyici enerjiler bugün bizler ile olacak. Akademik konular, üniversiteler, yüksek eğitim ve öğretim alanında güzel fırsatlar yakalayabilir ve sizden tecrübeli eğitmenler, hocalar ile aranızda güzel hoş gelişmeler olabilir. Yine uzak yerlere seyahatler konusunda destekleyici enerjiler sizler ile olacak.

Balık burcu

Ortak kazançlar, beklenen paralar, miras, nafaka, ödemeler, alım satım, gayrimenkul olayları ve spekülasyon kazançlar konusunda bizleri destekleyen güzel fırsatların karşımıza çıktığı bir gün olabilir. Beklediğiniz bir miras olayı ya da beklediğiniz bir para, bir alım satım durumu bugün yüzümüzü güldürebilir.