Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 13 Kasım

KOÇ BURCU

Koç burçları bugünde eş ya da ortağın parası alanında zorluklar yaşamaya devem etmektedir, ev ve aile hayatında kendilerini daha huzurlu ve duygusal güvence içinde hissedebilirler yakın çevre kardeşler alanında daha temkinli olmalılar, manevi yönden destekler de devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları için bu dönem özellikle eş ya da ortağın durumları zorlayıcı olmaya devam edebilir, yakın çevre, kardeşler, akraba alanından duygusal yönden mutlu olabilirsiniz. Parasal ve maddi alanda daha temkinli olmak zorundasınız, arkadaşlıklar alanından destek gelmeye devam edebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu bu dönem özellikle çalışma hayatı sağlık alanına önem vermeye devam etmeliler. Parasal ve maddi anlamda duygusal yönden güvence arayışı içinde olabilirsiniz. Agresif ve baskın davranışlar içinde olmak oldukça yorucu olmaya devam edebilir, kariyer hayatından destekler devam edebilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu bu dönem özellikle aşk hayatı, çocuklar ile ilgili sorunlar ile uğraşmaya devam edebilir. Duygusal anlamda bugün çok değişken bir ruh halinde olabilirsiniz, içsel ve ruhsal alanda travmalar devam edebilir. Uzakta olan insanların, akrabaların manevi desteği devam edebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün ev ve aile hayatında sorunlar devam edebilir, ruhsal ve manevi anlamda kendinizi rahat hissedebilirsiniz, sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında sorunlar yorucu olmaya devam edebilir. Eş ya da ortağın maddi destekleri sevindirmeye devam edebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bu dönem yakın çevre, kardeşler alanında sorunlar devam edebilir, sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında duygusal anlamda destekler gelebilir. Eş ya da ortak ilişkilerden manevi destekler sevindirici olabilir. Kariyer hayatında agresif davranışlar yorucu olmaya devam edebilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bu dönem parasal ve maddi anlamda sorunlar devam edebilir, kariyer alanında duygusal anlamda kendimizi mutlu hissedebiliriz. Felsefi fikirler, düşünceler alanında agresif şekilde davranılmamalı. İş hayatından gelen manevi destekler sevindirmeye devam edebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bu dönem hayatın genel anlamında sorunlar devam edebilir, uzakta olan insanlar ya da uzak akrabalar duygusal yönden destek olabilirler. Ortaklaşa maddi alanda eş ya da ortağın parası konularında sorunlar devam edebilir, aşk hayatı hobi keyif ve çocuklar ile ilgilenmek iyi gelebilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bu dönem içsel ve ruhsal alanda sorunlar devam edebilir. Eş ya da ortağın parasal ve maddi desteği sevindirici olabilir, eş ya da ortaklıklar, ilişkiler de iletişim sorunları yorucu olmaya devam edebilir. Ev ve aile hayatından gelen manevi destekler devam edebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bu dönem iş hayatı ve sağlık alanında sorunlar devam edebilir. Eş ya da ortağın duygusal yönden desteği önemli olabilir. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında sorunlar da devam edebilir, yakın çevre, kardeşler alanından gelen manevi destekler de önemli olabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bu dönem aşk hayatı ve çocuklar ile ilgili sorunlar devam edebilir, iş hayatından gelen duygusal destekler önemli olacaktır. Kariyer hayatında ise sorunlar yorucu olmaya devam edebilir, parasal ve maddi anlamda güzel gelişmeler devam edebilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bu dönem aile ve ev hayatında iletişim sorunları devam edebilir, aşk hayatı ve çocuklardan duygusal destek gelebilir. Uzak yerlerde olan insanlar, uzak akrabalar ve felsefi görüş düşünceler alanında sorunlar yorucu olabilir. Genel anlamda korunma devam ettiği için sorunlar daha az yansıyabilir.