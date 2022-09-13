Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 13 Eylül
Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Aşkın Şengün yorumuyla 13 Salı günlük burç yorumları...
ASLAN: ZAM İSTEMEK, İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN GÜZEL BİR GÜN
BAŞAK: FİNANSAL KONULARDA YÜZÜNÜN GÜLECEĞİ OLUMLU GELİŞMELER VAR
YENGEÇ: ÖN PLANA ÇIKTIĞINIZ, BEĞENİ TOPLADIĞINIZ BİR GÜN OLACAK
OĞLAK: EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE KENDİNİZİ DAHA İYİ HİSSEDECEKSİNİZ
koç burcu
Finansal konular ön planınızda olacak gelir ve giderlerinizi harcamalarınızı ve beklentilerinizi analiz ettiğiniz bir gün sizleri bekliyor. Beklediğiniz paralar varsa bugün Bu paralar gelebilir ve yüzünüzü güldürebilir. Ayrıca işinizin dışında farklı bir iş enerjisi bugün finansal anlamda sizlere destekler sağlayabilir.
boğa burcu
Kişisel önceliklerinizin ön plana çıktığı bir gün diyebilirim bugün biraz kendinizle ilgilenmek ve kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kendinizi bir hediye almak ya da fiziksel görünümünüzle bağlantılı bir takım değişiklikler yapmak kısacası imajınızla bağlantılı farklılıklar yapmak istediğiniz bir gün olacak. Ayrıca bugün girdiğiniz her ortamda duruşunuz tavrınız ile göz dolduracak ve dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.
ikizler burcu
Finansal anlamda biraz dikkat edilmesi gereken bir gün. Bir alım satım işi ya da maddi anlamda bir beklentiniz varsa bir takım aksilikler ortaya çıkabilir. Finans ve maddi konuda risk alınmaması gereken bir gün diyebilirim. Ayrıca keyfi keler harcamalardan uzak durulması gereken bir günde sizleri bekliyor olacak. Bugün daha çok bilinçaltı çalışmalar yapmak ve biraz iç sesinize yönelmek isteyebilirsiniz.
yengeç burcu
Bugün toplum önünde ön plana çıktığınız ve sosyalleştiğiniz bir gün sizleri bekliyor. Ayrıca çalışma ortamında, iş ortamında çalıştığınız bir arkadaşınız sizden bir borç isteyebilir. Yine bugün teknolojiyi ilgilendiren konularda harcamalar yapma ihtimaliniz olabilir. Belki yeni bir teknolojik aleti alma isteği belki de işinizi ön plana çıkartmak adına teknolojik bir takım harcamalar gündeme gelebilir.
aslan burcu
Kariyeriniz konusunda harikalar yarattığınız bir gün sizleri bekliyor. Bugün asaletiniz sayesinde iş hayatında açılmayacak hiçbir kapı kalmayacak. Yeni projelere imzalar atmak ve işiniz konusunda ciddi başarılı anlaşmalar yapmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Eğer ki bir yerde çalışıyorsanız bir terfi durumu gündeme gelebilir. Ayrıca bugün zam istemek, iş başvurusu yapmak için de oldukça güzel bir gün diyebilirim.
başak burcu
Yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konularda birtakım harcamaların ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor olacak. Eğitiminiz adına harcamalar yapabilir ve bu alanda etrafınızdan güzel desteklerde alabilirsiniz. Uzaktaki akrabalarınızla herhangi bir para alışverişi tarzı durumlarınız varsa ya da uluslararası işler yurtdışı bağlantılı konularda finansal beklentileriniz varsa bugün yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşanabilir.
terazi burcu
Finans konularında birazcık dikkat edilmesi gereken bir gün. Herhangi bir borcunuz varsa bu borcun ödemesi konusunda birtakım krizler karşınıza çıkabilir. Banka, borç, kredi ödemeleri, devlet ödemeleri, sigorta prim gibi ödemeler bugün bir anda karşınıza çıkma ihtimali olabilir. Fakat eşinizden ve ortağınızdan hatta hiç beklemediğiniz kişilerden destekler alarak bu krizleri çözüme ulaştırabilirsiniz.
akrep burcu
İkili ilişkiler konusuna geleceğe yönelik harcamalar gündeme gelebilir. Eğer ki bir evlilik planı içerisindeyseniz bugün evlilik ile bağlantılı finansal harcamalar karşınıza çıkabilir. Fakat evliyseniz eşinizin gelirleri ile bağlantılı güzel gelişmeler yaşanabilir ve bu durum sizlere de yansıma yaparak sizleri mutlu edebilir. Ayrıca ortaklaşa yeni bir iş olayı da bugün sizleri mutlu edebilir.
yay burcu
Sağlık ile bağlantılı bir takım harcamaları açık bir gün bizleri bekliyor. Özellikle evcil hayvanlarınız varsa evcil hayvanlarınızın sağlığıyla bağlantılı bir takım beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Yine aynı şekilde sizlerin sağlığıyla ilgili beklenmedik bir masraf bir anda karşınıza çıkabilir. Bugün ses kısıklığı üst solunum yolları bel ve boyun ağrılarına karşı dikkat etmeniz gereken bir gün diyebilirim.
oğlak burcu
İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, yetenekleriniz, eğlenceli aktiviteleriniz, çocuklarınızla bağlantılı olaylar gündemimizde olacak. Bugün yeteneklerinizi kullanarak hiç beklemediğiniz yerlerden gelecek olan maddi güzellikler sizleri mutlu edebilir. Ayrıca eğlenceli aktiviteler içerisinde yer alarak hem kendinizi, hem de partnerinizi mutlu edebilirsiniz. Evli ve çocuklarınız varsa çocuklarınızın geleceğine dair bir takım harcamalarda bugün gündeme gelebilir.
kova burcu
Yaşadığınız yer ile bağlantılı finansal konular ön planda olacak. Belki bir emlak alım satım olayı, belki bir araç ile bağlantılı bir satış durumu, kısacası bugün dünyevi konularda beklentilerinize karşılık bulacağınız bir gün diyebilirim. Eğer ki taşınma yerleşim yeri gibi değişiklikler yapma gibi fikirleriniz varsa bugün sizleri destekliyor olacak. Yine anne ve anne tarafından akrabalar ile bağlantılı hoş sürprizlere açık bir gün diyebilirim.
balık burcu
'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartırmış' derler ya bugün evrene tatlı konuşan her balık burcu evrenden finansal destekler hayatlarına çekecek. Özellikle yakın çevre, eş, dost, kardeşler yakın akrabalardan istemiş olduğunuz dünyevi bir şey ya da maddi bir şey varsa bugün tatlı diliniz sayesinde buna ulaşacaksınız. Ayrıca yakın çevrenizin bir satış olayı çözümlenemeyen bir satış olayı varsa bunu çözüme ulaştırabilir ve buradan kendinize maddi bir destek hayatınıza çekebilirsiniz.
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