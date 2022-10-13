Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 13 Ekim

BAŞAK: KENDİNİ İYİ İFADE EDİP, ÇEVRESİNDE HAYRANLIK UYANDIRACAK



ASLAN: EVLİLİK VE İLİŞKİLERDE ŞANSLI ETKİLERİN KAPINIZI ÇALDIĞI BİR GÜN

YAY: BUGÜN KARİYER ALANINDA HARİKA BİR GÜN SİZLERİ BEKLİYOR

YENGEÇ: SÖZLERİNİZ HER KAPIYI AÇACAK, FIRSATLAR SİZLERLE OLACAK

koç burcu

İletişimin ön plana çıktığı kendinizi oldukça güzel bir şekilde ifade ettiğiniz muhteşem bir gün sizleri bekliyor. Bugün yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalar ile olan ilişkilerinizde destekleyici enerjiler Sizler ile olacak. Anne baba ile olan ilişkilerimizde bir takım karışıklıklar ve sorunlar varsa bugün bu sorunların üzerinden yakın çevreniz sayesinde rahatlıkla gelmiş olacaksınız.

Boğa burcu

Bugün uzaktaki sevdiklerinizle iletişimin ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor özellikle uzaktan beklediğiniz finansal konular varsa ya da dünyevi beklentileriniz konusunda herhangi bir durum varsa bugün gökyüzü sizlere destekliyor maddi anlamda beklentilerinizin karşılandığı bir gün diyebilirim.

ikizler burcu

Kendimizi ve kişiliğimizi ön plana çıkarttığımız bir gün olacak girdiğimiz her ortamda mucizeler bizimle olabilir kariyer ve iş hayatında güzel adımlar atabiliriz ayrıca çalışma hayatının yanı sıra bugün kendimizi de yapılandırmak isteyebiliriz kişisel bakımlarımız ön planda olacak kendimize bakmak belki görünümümüzü değiştirmek isteyebiliriz saçlar giyip kuşamla alakalı bir takım değişiklikler yapmak istediğimiz bir gün bizleri bekliyor.

yengeç burcu

Uzun vadeli iş projeleri konusunda kafamızın karışık olduğu bir gün biraz etrafımızdan uzaklaşmak kendimizle baş başa kalmak kendimizi dinlemek isteyebiliriz orman banyoları yapmak denizin muhteşem kokusunu içimize çekmek istediğimiz bir gün olacak ayrıca ruh bahçemizde bizi yaralayan bizi üzen ne varsa bulup şifalandırdığımız bir gün olacak diyebilirim bugün hiç tanımadığımız insanlarla sohbet etmek konuşmak isteyebiliriz ve tanışacağımız Yeni insanlar bugün bize ruhsal anlamda yeni ufuklar açabilir.

aslan burcu

Toplum önünde ön plana çıktığımız bir gün olacak kendimizi dış dünyaya atmak isteyebilir girdiğimiz her ortamda yeni maceralar aramak isteyebiliriz arkadaş ortamlarında arkadaşlarınızın yeni arkadaşlarıyla tanışabilir ve bu insanlardan bilinçli destekler alabilir hayata bakış açımız konusunda kendimizi geliştirmek isteyebiliriz ayrıca bugün teknolojik aletler konusunda birçok olay ilginizi çekebilir.

başak burcu

İş hayatının ön plana çıktığı bir gün kariyerimi ve işimi daha iyi nasıl tanıtabilirim sosyal medya konusunda nasıl destekler alabilirim tamamen bunları odaklı olabilirsiniz. iş hayatınızı ve unvanınızı tanıtmak istediğiniz ve bu konularda adımlar attığınız güzel bir gün sizleri bekliyor ayrıca bugün ev hayatında hiç beklemediğiniz uzun zamandır görmediğiniz bir misafir sizleri mutlu edebilir.

terazi burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konular ve hukuksal konularla bağlantılı oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor bugün eşinizin akrabalarıyla bağlantılı hoş sürprizler karşınıza çıkabilir ayrıca ortaklaşa işler konusunda özellikle uluslararası yapmış olduğunuz işlerde başarılı adımlar atabilirsiniz yine hukuksal konular konusunda oldukça başarılı bir gün sizleri bekliyor.

akrep burcu

Günlük koşuşturmanız konusunda hayatınızı ilgilendiren yarım kalan hangi durum varsa toparlama zamanı faturalar borçlar evle alakalı konular ödemeleriniz ertelediğiniz hangi durum varsa hepsini toparlayacaksınız ayrıca sağlık konusunda Yeni kararlar alabilirsiniz diyet Spor beslenme şeklinizi değiştirerek muhteşem adımlar atabilirsiniz.

yay burcu

İkili ilişkiler aşk ilişkileri evlilikle alakalı konular ve hukuksal konularla bağlantılı oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor bugün eşinizin akrabalarıyla bağlantılı hoş sürprizler karşınıza çıkabilir ayrıca ortaklaşa işler konusunda özellikle uluslararası yapmış olduğunuz işlerde başarılı adımlar atabilirsiniz yine hukuksal konular konusunda oldukça başarılı bir gün sizleri bekliyor.

oğlak burcu

Günlük koşuşturmanız konusunda hayatınızı ilgilendiren yarım kalan hangi durum varsa toparlama zamanı faturalar borçlar evle alakalı konular ödemeleriniz ertelediğiniz hangi durum varsa hepsini toparlayacaksınız ayrıca sağlık konusunda Yeni kararlar alabilirsiniz diyet Spor beslenme şeklinizi değiştirerek muhteşem adımlar atabilirsiniz.

kova burcu

Kendinizi girdiğiniz her alanda muhteşem bir şekilde gösterdiğiniz bir gün olacak iş hayatında yeteneklerinizi kullanacak ve kendinize ön plana çıkartacaksınız çocuklarınız varsa çocuklarınız da eğlenceli aktiviteler içerisinde olmak isteyeceksiniz ikili ilişkiler aşk ilişkileri konusunda sürprizlerle dolu bir gün sizleri bekliyor eğer ki bekarsanız bugün eğlenceli bir ortamda, harika birisinin enerjisini üzerinizde hissedebilirsiniz.

balık burcu

Bugün yaşam alanımızla alakalı konular ön planda olacak çocuklarımız varsa çocuklarımızın sorumlulukları onların problemlerini çözmek adına yaklaşımlarda bulunacağız ayrıca anne baba ebeveynlerle alakalı konular aynı çatı altında yaşamış olduğumuz kişilerle bağlantılı sorunları çözüme ulaştırdığımız bir gün bizleri bekliyor bugün belki evle alakalı bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.