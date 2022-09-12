Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 12 Eylül

koç burcu

Bugün kendimizi oldukça güçlü hissedeceksiniz ay burcunuzda ve duygusal anlamda sizleri destekliyor. Kendinizi kariyer ve ikili ilişkiler konusunda ortaya koyarken bugün daha bir hırslı daha bir motivasyonu yüksek bir şekilde ortaya çıkartacak ve kişisel istediklerinizi elde edeceğiniz bir gün olacak. Hayatınızın genel gidişatı konusunda evren bugün sizleri onaylıyor.

boğa burcu

Ruh bahçenizi temizlemek İstediğiniz bir gün olacak bilinçaltında sizi rahatsız eden ne gibi korkularınız varsa bununla alakalı iç dünyanızda bir takım arınmalar yapmak isteyebilirsiniz. Dış dünyadan biraz daha izole etme ve iç dünyandaki seninle diyalog kurma vakti rüyalar, spritüel konular, bilinmeyeni .öğrenme duygusu bugün ön planda olacak. Ayrıca bugün hisleriniz oldukça kuvvetli diyebilirim

ikizler burcu

Toplumsal konular ve aşk hayatınızla alakalı denge kurmak istediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Sosyal ortamlarda göz dolduracak ve birçok yerde olmak isteyeceksiniz. Fakat bir yandan da ilişkiniz varsa ilişkiniz konusunda ufak tefek sorunlar ortaya çıkabilir. Bugün zamanı yetişmekte zorlanabilirsiniz ve ilişkinizi ikinci planda bırakarak sosyal davetleri ön plana almak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarından bir iş arkadaşlarınızdan da oldukça güzel destekler alacaksınız.

yengeç burcu

Kariyer alanında muhteşem adımlar attığınız bir gün sizleri bekliyor. Hırsınız ve tutkularınız bugün iş alanında sizlere başarı getirecek motivasyonunuz yüksek ve kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir gün olacak. Patronlar, müdürler, üstler, amirler üzerinde çalışmış olduğunuz projeler kısacası kariyer konusunda yeni anlaşmalar, yeni adımlar, muhteşem destekler alarak bugün başarınıza başarı katacaksınız.

aslan burcu

Akademik konular yüksek eğitim öğretimle alakalı konular üniversiteler ve vizyoner bakış açınızı geliştirmek istediğiniz er türlü konuya odaklanmak istediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Bugün bir eğitime katılmak ya da bir eğitimi tamamlamak isteyebilirsiniz. Ayrıca iş alanında ticari anlaşmalar yapmak iş seyahatlerine çıkmak için oldukça da verimli bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün uzaktaki akrabalarınızla telefon trafiği içerisinde de olabilirsiniz.

başak burcu

Hayatınızdaki krizleri çözmek adına motivasyonunuz oldukça yüksek olduğu bir gün sizleri bekliyor. Bugün önünüzde engel olan finansal ve maddi konular ödemeler borçlar ile alakalı hiç beklemediğiniz yerlerden destekleri aldığınız bir gün sizleri bekliyor. Eşinizden, ortağınızdan ve başkalarından gelen kaynaklar konusunda oldukça şanslı olacaksınız. Ayrıca bir yerin satışı, miras, bir alım satım olayı gibi konulardan da destekleyici enerjiler sizleri bekliyor.

terazi burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri ve ortaklaşa işler konusunda yüzleşmeler yaşamış olduğunuz bir gün sizleri bekliyor. Bugün eşinizden güzel destekler alabilir ya da partneriniz sizleri mutlu edebilir. Bir yandan da hiç beklemediğiniz bir ortaklık teklifi ya da yeni bir anlaşma karşınıza çıkabilir. Eğer ki bekarsanız geçmişte size travma yaratmış olan geçmişten gelen birisiyle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Aşkla ilişkilerde adalet aradığınız bir gün olacak. Ayrıca hukuksal konular mahkeme salonları ve adli yerlerde işleriniz varsa bugün olumlu cevaplar alabilirsiniz.

akrep burcu

Bugün motivasyonunuz oldukça yüksek olduğu için kısa yürüyüşler yapmak sağlığınıza odaklanmak doğru beslenmek gibi konulara odaklanmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızı ilgilendiren bir durum varsa bunun üzerine gitmek ve sağlık rutinlerinizi tamamlamak isteyeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün yarım bırakmış olduğunuz hangi iş ve proje varsa hepsinin üzerinden rahatlıkla geleceksiniz.

yay burcu

Sizler için oldukça eğlenceli bir gün diyebilirim. Özellikle kariyer hayatında yeteneklerinizi kullanarak kendinize ön plana çıkaracaksınız. Ayrıca eğlenceli aktiviteler içerisinde olabilir. Ve bu aktivitelerde yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz yine ikili ilişkiler ve aşk ilişkileri konusunda partnerinizden güzel destekler alacak belki ufak sürprizlerle mutlu olacaksınız. Bugünlerde belki sevdiklerinizle bağlantılı bir bebek müjdesi de sizlere bu dönem mutlu edebilir.

oğlak burcu

Anne baba ebeveynler yaşam alanı ve aynı çatı altında yaşamış olduğunuz kişilerin güvenliği de bağlantılı bir takım önlemler almak istediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Ayrıca ev değişimi yerleşim yeri değişimi yapmak ev ile alakalı yarım kalmış tadilatları tamamlamak için motivasyonumuzun yüksek olduğu bir gün diyebilirim. Emlak alım satım konularında da oldukça destekleyici enerjiler bugün sizler ile olacak yine iş hayatında güzel destekler alacak ve kendinize ön plana çıkartacaksınız.

kova burcu

Yakın çevrenizde olan iletişim ön plana çıkıyor yakın çevre eş dost kardeşler yakın akrabalarla olan ilişkilerinizde oldukça hızlı etkiler içerisinde olacaksınız. Akrabalarınızdan, kardeşlerinizden ve kuzenlerinizden hayatınızın genel gidişatı hakkında güzel destekler alabilir ve geleceğe yönelik söz transferleri yaparak bugün güzel enerjileri hayatınıza çekebilirsiniz. Ayrıca uzun zamandır küs olmuş olduğunuz birisi varsa bugün sizlerden özür dileyebilir ya da bu sonucu bir tatlılığa bağlayabilirsiniz.

balık burcu

Finansal konular maddi konularla alakalı oldukça destekleyici bir enerji sizleri bekliyor. İşinizin dışında farklı iş teklifleri karşınıza çıkabilir ve gelirlerinizde artışlar olabilir uzun zamandır beklemiş olduğunuz dünyevi ya da maddi bir durum varsa bununla alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir. Satılmayı bekleyen bir mülk ya da bir aracın satışı bugün ortaya çıkabilir ve sizleri mutlu edebilir alacak verecekler konusunda da finansal anlamda sizleri mutlu eden ve sizleri destekleyen güzel gelişmeler yaşanabilir.