Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 12 Ekim

İKİZLER: EV VE EŞYA DEĞİŞİMİ KONULARIYLA İLGİLENECEĞİNİZ BİR GÜN



BALIK: SİZİN İÇİN ADALET ARAYAN BİR GÜN, İLİŞKİLERDE ŞANSLISINIZ

KOÇ: ESKİ KOMŞULAR, OKUL ARKADAŞLARIYLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ

TERAZİ: ENERJİNİZ YÜKSELİYOR, IŞILTINIZ ETRAFINIZI AYDINLATACAK

Koç burcu

Yanılgılara ve dalgınlıklara açık bir gün olabilir. Gün içerisinde Mars Neptün karesi bizlere eşlik ediyor. Bu zorlu enerji gömülü duyguları ortaya çıkarabilir kendinizi gün genelinde iyi hissetmeye bilirsiniz. Gün içerisinde dalgınlık ve unutkanlık Enerjileri yüzünden ufak tefek kazaları da açık etkiler sizleri takip edebilir. Kesinlikle hayatımızın hiçbir alanında risk almamaya çalışın.

Boğa burcu

Toplum önünde ön plana çıkmak istediğiniz fakat engellendiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. Geleceğe yönelik hayalleriniz idealleriniz konusunda adımlar atmak isteyebilirsiniz. Fikir ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilir. Fakat karşınızdaki kişiler sizi yolunuzdan çevirmek isteyebilir. Gün geleyim de toplumda görüştünüz kişilere karşı dikkat edin ve toplum önünde bir iş yapıyorsanız bugün daha temkinli olmaya çalışın.

Ikizler burcu

Kariyer konusunda zorlandığınız ve engellilere açık bir gün diyebilirim. Otorite figürleri patronlar üstler ve amirler ile olan ilişkilerinizde gergin durumlar karşınıza çıkabilir. Ayrıca çalıştığınız kişiler son dakika iptal olan işler gün genelinde canınızı sıkabilir. Bugün baba tarafından tanımış olduğunuz yakınlarınız ya da abi erkek kardeşle olan ilişkilerinizde daha dikkat etmeye çalışın.

Yengeç burcu

Fikir ve düşüncelerinizi özgürce ortaya koymak isterken tatsız engellerle karşılaştığınız bir gün olabilir. Gün genelinde siyasi dini ve politik konuşmalardan uzak durmaya çalışalım. Ayrıca yüksek eğitim öğretim ve ticari girişimler alanında ufak tefek aksaklıklar canınızı sıkabilir. Çıkacağınız uzak seyahatler konusunda da dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim

Aslan burcu

Beklenen paralar miras nafaka olayları alım satım devlet dairesi ile olan ilişkileriniz konusunda gerginliklere açık bir gün olabilir. Beklediğiniz bir para gelmeyebilir ve bu konuda bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Banka borç krediler ödemeler konusunda da zorlandığınız ve size kriz çıkartan olaylara karşı da sakin olunması gereken bir gün Olabilir.

Başak burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konular ortaklaşa işler hukuksal durumlarımız konusunda gerginliklere açık bir gün sizleri bekleyebilir. Gün genelinde eşiniz ya da eşinizin yakınları İle bağlantılı hiç beklemediğiniz durumlara maruz kalabilirsiniz. Ayrıca ortak dışı çalıştığınız kişiler ile olan ilişkilerinizde sizleri hayal kırıklığı yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün sağ gösterip sol vuran bir gün olduğu için lütfen hukuksal bir takım konularda da dikkatli olmaya çalışalım.

Terazi burcu

Hizmet ettiğimiz kişiler ya da bize hizmet eden çalışanlarımız konusunda gerginlikleri açık bir gün diyebilirim. Yanımızda çalışan kişiler ya da bizim çalıştığımız hizmet ettiğimiz kişiler ile olan ilişkilerimizde bugün daha dikkat edelim. Ayrıca hastane eczane ve sağlık kuruluşları ile alakalı bir takım işleriniz varsa bugün bu alanlarda gerginliklere açık bir gün diyebilirim.

Akrep burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, çocuklar ile alakalı konular, çalışma hayatımız, iş hayatımız tutkularımız romantik duygularımız konusunda hayal kırıklıklarını açık bir gün bizleri bekleyebilir. Evli ve çocuklarınız varsa bugün çocuklarınız ile alakalı hiç beklemediğiniz tatsız durumlarla karşılaşabilirsiniz, Eğer ki bir ilişkiniz varsa ve hala tam olarak adı konmamışsa bu ilişkide birtakım ayrılıklar ve beklemediğiniz durumlar canınızı sıkabilir.

Yay burcu

Ev aile yuva yaşam alanı ile alakalı konular göbek bağınız olan kişiler anne baba ve Akrabalarınız ile olan ilişkilerinizde hayal kırıklıklarını açık bir gün sizleri bekliyor olacak. Sizlerin ya da Eşinizin aile tarafı ile olan ilişkilerinizde hiç beklemediğiniz tepkiler ve davranışlar içerisinde olabilir ve canınız sıkılabilir. Ayrıca alım satım gayrimenkul gibi olaylarınız varsa bugün dolandırılma ve kandırılmamalara karşı dikkat edin.

Oğlak burcu

Yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalar ile olan ilişkilerinizde gerginliklere ve hayal kırıklıklarını açık bir gün diyebilirim. Yakın çevrenizdeki kişiler hiç beklemediğiniz davranışlar sergileyerek Daha doğrusu Sizlerden gizlemiş olduğu fikir ve düşüncelerini ortaya çıkararak canınızı sıkabilir. Canım dediklerim canımı aldı dedirten bir gün olabilir. Bugün yakın çevrenizdeki kişilere karşı daha temkinli olmaya çalışalım.

Kova burcu

Dünyevi sahip olduklarımız finansal konular para alışverişlerim iş konusunda çok dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Bir alım satım olayı canınızı sıkabilir dolandırılma ve kandırılmalara açık bir gün olduğu için, dünyevi mal mülk alma satma konularında adımlar atarken dikkat edelim. Ara alışveriş işlerimiz konusunda da çok dikkat edilmesi Gereken bir gün bizleri bekliyor olacak.

Balık burcu

Kişisel öncelikleriniz konusunda gerginliklere açık bir gün olabilir. Birebir ilişkileriniz Aşk hayatınız ev hayatınız ve kariyer hayatınızda bir takım adımlar atarken daha temkinli olmaya çalışalım. Ayrıca bugün güzellik estetik ve kişisel bakımlar Adına uygun bir gün diyemem Bu yüzden kendinize yaptıracağınız işlemler konusunda dikkat edin. Gün içerisinde yapacağınız alışverişler ve kişiler konusunda birtakım karışıklıklar karşınıza çıkabilir bu alanlarda da dikkat etmeye özen gösterin.