VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Projenin adı bile konut fiyatlarının düşmesine yetti
İndirimler peş peşe geldi... Bu gece yarısından itibaren
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” bu akşam saat 20.00'de 24'te
Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu": 5 gözaltı kararı
Dünyanın gözü Soçi'de... Başkan Erdoğan ve Putin bir araya gelecek
Alman itiraf etti: Türkiye'yi hesaba katamadık
3 bin kişilik koro
Sevilmek güzel
Tarzını konuşturdu
Kaan gitti Silvestre geldi
Sahne benim ilacım
GÜNEŞLENME HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN 5 YANLIŞ!
Çocukluk çağı bronşiti, astıma neden olabilir
Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor
Menopoz dönemini rahat geçirmek mümkün
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları
Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı
Küresel tedarik zinciri baskıları 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
Başkan Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek
İstanbul'daki metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Norveç'te Kral 5. Harald hastaneye kaldırıldı
Guterres BM Genel Kurulunu "Ortak Gündemimiz" raporunun ilerleyişi hakkında bilgilendirdi
05 Ağustos 2022 Cuma 08:01:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 08:01:00

Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları

ABONE OL

BOĞA: AŞK VE EVLİLİK İLE BAĞLANTILI KONULARDA ŞANSLI ETKİLER VAR İKİZLER: SAĞLIKLI BESLENME ADINA GÜZEL ADIMLAR ATABİLİRSİNİZ KOVA: SORUMLULUKLARI ELE ALMA, PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞMA GÜNÜ OĞLAK: İŞ HAYATINDA ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMA ZAMANI GELDİ

KOÇ BURCU...

Sevgili koç burçları... Bugün Ay Akrep enerjisi finansal konuları gündemenize taşıyor. Beklediğiniz maddi destekler açısından oldukça güzel bir gün diyebilirim. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare bugün anne baba ile olan ilişkilerde ve patronlar ile bağlantılı konularda zorlukları gündeme taşıyabilir. Fikirlerinizi dinletme konusunda karmaşık durumlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün Ay karşıt burcunuz Akrep burcunda olacak. İlişkiler ayna gibi ön plana çıkmış olacak. Aşk, ilişkiler, evlilik ile bağlantılı konularda şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare eşiniz ya da partneriniz tarafından gelen soğuk rüzgarları ön plana çıkarabilir. Eşinizin ailesi ile alakalı sorumluluklara bugün fazla karışmamaya özen gösterin.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Bugün Ay Akrep enerjisi ile başlıyorsunuz. Bu enerji güne yeşil bir not ile başlayın diye sizlere sesleniyor. Bugün sağlıklı beslenme adına güzel adımlar atmak isteyebilirsiniz. Belki iki günlük bir detoks uygulaması düşüncesi ortaya çıkabilir. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare enerjisi anne baba ile alakalı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. bu alanlarda zorluklar gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Bugün Ay Akrep enerjisi beşinci evinizi aydınlatırken aşk, ilişkiler ve çocuklar ile alakalı sorumluluklar ön planda olacak. Keyif yapmak, hayatın eğlenceli yönlerini ortaya çıkarmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare soğuk aramaları ve soğuk mesajları ortaya çıkarabilir. Bugün kimse keyfimi kaçırmasın diye telefonlara bakmak istemeyebilirsiniz.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Bugün drone yerine kraliçe arı gibi düşünme günü. Ay akrep enerjisi sizlerin dördüncü evinde. Yuva, yaşam alanı sorumlulukları ve ofis kariyer sorumlulukları ortaya çıkıyor. Neler elimizin altında olması lazım, neler gereksiz hepsini ayırt etme günü diyebilirim. Bugün hem hafızamızın çekmecelerini hemde ev ofis çekmecelerini düzene sokmak isteceginiz bir gün olacak.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... bugün modaya meydan okuyan bir gün diyebilirim. bugün ay akrep enerjisi sizlerin üçüncü iletişim evinde olacak. yakın arkadaşlar ile bir araya gelmek. Kim nerede ne yapmış ne giymiş ne söylemiş gıybetin dibine dibine vurmak isteyebilirsiniz. fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare enerjisi sizlerden yaşca büyük kişilerden eleştiriler almanıza neden olabilir.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Finansal titreşimlerin ön plana çıktığı bir gün. Ay akrep enerjisi bugün finans evinizi aydınlatırken. Maddi anlamda gelirlerde yükselme zamanı. Beklenmeyen yerlerden maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Fakat gelen parada ailenin sorumlulukları yüzünden bir anda elinizden gidebilir. Ay ve güneş arasındaki zorlu kare. Aile büyükleri ile bağlantılı finansal bir sorunu karşınıza çıkarabilir.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Bugün hassas Ay sizlerin burcunda olacak. Fakat ay ve güneş arasında da zorlu bir kare enerjisi devrede olacak. Bugün biraz bencil olmak isteyebilir ve kendinize önceliklerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Göbek bağınız olan kişiler ile anne baba akrabalar ile olan ilişkileri ikinci plana atmak isteyebilirsiniz. İş hayatındaki sorumluluklar biraz sizleri zorlayabilir.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Bugün strese dalmak kendinize yapabileceğiniz en kötü şeydir. Ay Akrep enerjisi on ikinci evinizde ve ay ve güneş arasında zorlu bir kare var. Kendinize acıma duyguları ortaya çıkabilir. 'Ben böyle değildim. Nasıl böyle dağıldım' düşünceleri ortaya çıkabilir. Strese dalmayın ve bugün içsel çalışmalara odaklanın. Dua, meditasyon, olumlama sizlere iyi gelecek. Sizi aşağıya çeken şeylere değil sizleri yukarı çıkaran enerjilere odaklanın.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Tekneyi sallayan enerjilerden korkmayın. Ay akrep enerjisi sizlerin on birinci topluluk evinde. Ekibiniz ve çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerde çürük meyveleri ayırt etme zamanı. Ayrıca bugün ay ve güneş arasında zorlu bir kare var. Bu enerji teknolojik aletlerde zorlanmaları ve bozulmaları ortaya çıkarabilir. Bugün topluluk önünde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Çalışma hayatında sorumlulukların ön plana çıkma günü diyebilirim. Ay akrep enerjisi bugün kariyer evinizde olacak. İş hayatında sorumlulukları ele alma ve projeler üzerinde çalışma günü. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare enerjisi. Patronlar müdürler ve çalıştığınız kişilerle bugün aranızda zorlukları ortaya çıkarabilir. Hem yoğun, hemde kariyer hayatında zorlandığınız fakat sonucunda güçlü çıktığınız bir gün olacak.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... 'Özgürlük mü yoksa sorumluluk mu?' diyen bir gün. Bugün kendinizden kaçmak özgür olmak isteyeceksiniz. Bugün bir tatil planı yapmak, hafta sonunu başka yerlerde geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare bugün sorumlulukları sizlere hatırlatıyor. Gitme sana muhtacım diyen insanlar bugün özgürlüğünüzden çalmak isteyebilir. Fakat bence kesinlikle hafta sonunu deniz kenarında geçirin.

Etiketler : burç burç yorumları aşkın şengün
Meslektaşını topa tuttu

Meslektaşını topa tuttu
Seher rolü Nana'ya Emanet

Seher rolü Nana'ya Emanet
Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik

Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor

Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor
Avcı'ya geri sayım

Avcı'ya geri sayım
Geniş aileye VIP çözüm

Geniş aileye VIP çözüm
Kilolarıyla dikkat çekti

Kilolarıyla dikkat çekti
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes