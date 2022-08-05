Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU...



Sevgili koç burçları... Bugün Ay Akrep enerjisi finansal konuları gündemenize taşıyor. Beklediğiniz maddi destekler açısından oldukça güzel bir gün diyebilirim. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare bugün anne baba ile olan ilişkilerde ve patronlar ile bağlantılı konularda zorlukları gündeme taşıyabilir. Fikirlerinizi dinletme konusunda karmaşık durumlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün Ay karşıt burcunuz Akrep burcunda olacak. İlişkiler ayna gibi ön plana çıkmış olacak. Aşk, ilişkiler, evlilik ile bağlantılı konularda şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare eşiniz ya da partneriniz tarafından gelen soğuk rüzgarları ön plana çıkarabilir. Eşinizin ailesi ile alakalı sorumluluklara bugün fazla karışmamaya özen gösterin.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Bugün Ay Akrep enerjisi ile başlıyorsunuz. Bu enerji güne yeşil bir not ile başlayın diye sizlere sesleniyor. Bugün sağlıklı beslenme adına güzel adımlar atmak isteyebilirsiniz. Belki iki günlük bir detoks uygulaması düşüncesi ortaya çıkabilir. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare enerjisi anne baba ile alakalı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. bu alanlarda zorluklar gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Bugün Ay Akrep enerjisi beşinci evinizi aydınlatırken aşk, ilişkiler ve çocuklar ile alakalı sorumluluklar ön planda olacak. Keyif yapmak, hayatın eğlenceli yönlerini ortaya çıkarmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare soğuk aramaları ve soğuk mesajları ortaya çıkarabilir. Bugün kimse keyfimi kaçırmasın diye telefonlara bakmak istemeyebilirsiniz.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Bugün drone yerine kraliçe arı gibi düşünme günü. Ay akrep enerjisi sizlerin dördüncü evinde. Yuva, yaşam alanı sorumlulukları ve ofis kariyer sorumlulukları ortaya çıkıyor. Neler elimizin altında olması lazım, neler gereksiz hepsini ayırt etme günü diyebilirim. Bugün hem hafızamızın çekmecelerini hemde ev ofis çekmecelerini düzene sokmak isteceginiz bir gün olacak.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... bugün modaya meydan okuyan bir gün diyebilirim. bugün ay akrep enerjisi sizlerin üçüncü iletişim evinde olacak. yakın arkadaşlar ile bir araya gelmek. Kim nerede ne yapmış ne giymiş ne söylemiş gıybetin dibine dibine vurmak isteyebilirsiniz. fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare enerjisi sizlerden yaşca büyük kişilerden eleştiriler almanıza neden olabilir.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Finansal titreşimlerin ön plana çıktığı bir gün. Ay akrep enerjisi bugün finans evinizi aydınlatırken. Maddi anlamda gelirlerde yükselme zamanı. Beklenmeyen yerlerden maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Fakat gelen parada ailenin sorumlulukları yüzünden bir anda elinizden gidebilir. Ay ve güneş arasındaki zorlu kare. Aile büyükleri ile bağlantılı finansal bir sorunu karşınıza çıkarabilir.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Bugün hassas Ay sizlerin burcunda olacak. Fakat ay ve güneş arasında da zorlu bir kare enerjisi devrede olacak. Bugün biraz bencil olmak isteyebilir ve kendinize önceliklerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Göbek bağınız olan kişiler ile anne baba akrabalar ile olan ilişkileri ikinci plana atmak isteyebilirsiniz. İş hayatındaki sorumluluklar biraz sizleri zorlayabilir.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Bugün strese dalmak kendinize yapabileceğiniz en kötü şeydir. Ay Akrep enerjisi on ikinci evinizde ve ay ve güneş arasında zorlu bir kare var. Kendinize acıma duyguları ortaya çıkabilir. 'Ben böyle değildim. Nasıl böyle dağıldım' düşünceleri ortaya çıkabilir. Strese dalmayın ve bugün içsel çalışmalara odaklanın. Dua, meditasyon, olumlama sizlere iyi gelecek. Sizi aşağıya çeken şeylere değil sizleri yukarı çıkaran enerjilere odaklanın.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Tekneyi sallayan enerjilerden korkmayın. Ay akrep enerjisi sizlerin on birinci topluluk evinde. Ekibiniz ve çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerde çürük meyveleri ayırt etme zamanı. Ayrıca bugün ay ve güneş arasında zorlu bir kare var. Bu enerji teknolojik aletlerde zorlanmaları ve bozulmaları ortaya çıkarabilir. Bugün topluluk önünde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Çalışma hayatında sorumlulukların ön plana çıkma günü diyebilirim. Ay akrep enerjisi bugün kariyer evinizde olacak. İş hayatında sorumlulukları ele alma ve projeler üzerinde çalışma günü. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare enerjisi. Patronlar müdürler ve çalıştığınız kişilerle bugün aranızda zorlukları ortaya çıkarabilir. Hem yoğun, hemde kariyer hayatında zorlandığınız fakat sonucunda güçlü çıktığınız bir gün olacak.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... 'Özgürlük mü yoksa sorumluluk mu?' diyen bir gün. Bugün kendinizden kaçmak özgür olmak isteyeceksiniz. Bugün bir tatil planı yapmak, hafta sonunu başka yerlerde geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Fakat ay ve güneş arasındaki zorlu kare bugün sorumlulukları sizlere hatırlatıyor. Gitme sana muhtacım diyen insanlar bugün özgürlüğünüzden çalmak isteyebilir. Fakat bence kesinlikle hafta sonunu deniz kenarında geçirin.